Sawan Pooja Corner: कम बजट में ऐसे सजाएं अपने घर का पूजा घर, जानें 5 आसान एस्थेटिक आइडियाज

Sawan Pooja Corner: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान भक्त पूरे श्रद्धाभाव से भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करते हैं और सावन सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है.

ऐसे में कई लोग अपने घर के पूजा घर को भी आकर्षक और सात्विक तरीके से सजाना चाहते हैं. हालांकि, खूबसूरत पूजा कॉर्नर बनाने के लिए हमेशा महंगे डेकोरेशन की जरूरत नहीं होती. कुछ आसान, बजट-फ्रेंडली और एस्थेटिक आइडियाज अपनाकर आप अपने मंदिर को बेहद सुंदर और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना सकते हैं.

हरे और सफेद फूलों से करें प्राकृतिक सजावट

सावन का संबंध हरियाली, ताजगी और प्रकृति से माना जाता है. ऐसे में घर के मंदिर को बेला, मोगरा, चमेली या सफेद और हरे रंग के फूलों से सजाएं. फूलों की माला, आम या अशोक के पत्तों की छोटी-सी झालर और ताजे फूलों की सजावट मंदिर को प्राकृतिक और मनमोहक लुक देती है. इससे पूजा स्थल में सकारात्मक माहौल भी बना रहता है.

पीतल या मिट्टी के दीपक और छोटे कलश रखें

अगर आप कम बजट में पारंपरिक लुक चाहते हैं तो पीतल या मिट्टी के दीपक, छोटे कलश और पूजा पात्रों का इस्तेमाल करें. ये न सिर्फ मंदिर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि भारतीय परंपरा का एहसास भी कराते हैं. पूजा के समय घी का दीपक जलाने से वातावरण और भी दिव्य महसूस होता है.

सफेद या हल्के हरे रंग का कपड़ा बिछाएं

मंदिर में लाल कपड़े की जगह इस बार सफेद, हल्का हरा या ऑफ-व्हाइट रंग का साफ और सादा कपड़ा बिछाएं. ये रंग सावन के मौसम के साथ भी मेल खाते हैं और पूजा स्थल को शांत, स्वच्छ व एस्थेटिक लुक देते हैं. चाहें तो कपड़े पर हल्की लेस या बॉर्डर भी लगा सकते हैं.

फेयरी लाइट्स और घंटियों से दें आकर्षक लुक

छोटी LED फेयरी लाइट्स, पीतल की घंटियां और छोटे सजावटी दीये पूजा घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा सकते हैं. ध्यान रखें कि रोशनी बहुत तेज न हो. हल्की पीली या वार्म लाइट मंदिर को शांत, सुकूनभरा और आध्यात्मिक माहौल देती है.

शिव परिवार की सुंदर सजावट करें

भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और नंदी की प्रतिमा या तस्वीर को व्यवस्थित तरीके से स्थापित करें. उनके सामने बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, तांबे के लोटे में जल और एक छोटा दीपक रखें. इससे पूजा घर पारंपरिक होने के साथ-साथ बेहद आकर्षक भी दिखाई देगा और सावन की भक्ति का माहौल बनेगा.

इन बातों का भी रखें ध्यान

पूजा घर हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें.

टूटे हुए दीपक, खंडित मूर्तियां या खराब पूजा सामग्री मंदिर में न रखें.

प्लास्टिक की सजावट की बजाय फूल, पत्तियां और मिट्टी या पीतल की वस्तुओं का इस्तेमाल करें.

अगरबत्ती और दीपक जलाते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें.

पूजा के बाद मंदिर की नियमित सफाई करें, ताकि वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे.

सावन सोमवार पर पूजा घर की सजावट केवल सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि घर में सकारात्मकता और भक्तिमय वातावरण बनाने के लिए भी की जाती है. इन आसान और बजट-फ्रेंडली आइडियाज की मदद से आप बिना ज्यादा खर्च किए अपने घर के मंदिर को आकर्षक, शांत और आध्यात्मिक बना सकते हैं.

faq

सावन सोमवार पर पूजा घर कैसे सजाएं?

सावन सोमवार पर पूजा घर को हरे और सफेद फूलों, बेलपत्र, मिट्टी या पीतल के दीपक, छोटे कलश और हल्की फेयरी लाइट्स से सजा सकते हैं. इससे मंदिर को पारंपरिक और एस्थेटिक लुक मिलता है.

कम बजट में पूजा घर को खूबसूरत कैसे बनाएं?

महंगे डेकोरेशन की बजाय ताजे फूल, पत्तियां, मिट्टी के दीपक, साफ कपड़ा और घर में मौजूद पूजा सामग्री का उपयोग करके कम खर्च में भी सुंदर पूजा कॉर्नर तैयार किया जा सकता है.

सावन में पूजा घर के लिए कौन से रंग शुभ माने जाते हैं?

सावन में हरा, सफेद और हल्का पीला रंग शुभ माना जाता है. ये रंग शांति, पवित्रता और हरियाली का प्रतीक होते हैं.

क्या पूजा घर में फेयरी लाइट्स लगाना सही है?

हां. हल्की वार्म LED फेयरी लाइट्स पूजा घर को आकर्षक और शांत माहौल देती हैं. हालांकि, सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.

पूजा घर सजाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

पूजा घर हमेशा साफ रखें, खंडित मूर्तियां या टूटे दीपक न रखें, प्राकृतिक सजावट का उपयोग करें और दीपक या अगरबत्ती जलाते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें.

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