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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: सप्ताह के बीच बदलेंगे हालात, ऑफिस में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

Kumbh Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: सप्ताह के बीच बदलेंगे हालात, ऑफिस में मिल सकती है नई जिम्मेदारी

Kumbh Saptahik Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए अगस्त का नया सप्ताह यानी 3 से 9 अगस्त का करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 03 Aug 2026 07:50 AM (IST)
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Kumbh Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है. करियर और कारोबार से जुड़ी यात्राएं लाभदायक रहेंगी और नए लोगों से संपर्क भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं. हालांकि आलस्य या टालमटोल की आदत के कारण कुछ अच्छे अवसर हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए समय का सही उपयोग करें. 

करियर और व्यवसाय

नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने की जरूरत होगी. वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास बनाए रखने के लिए अनुशासन और कार्यकुशलता पर ध्यान दें. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों और नए प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है, लेकिन किसी भी व्यावसायिक समझौते से पहले सभी दस्तावेज अच्छी तरह जांच लें.

आर्थिक स्थिति

सप्ताह के दूसरे हिस्से में आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. किसी को उधार देने या बिना पूरी जानकारी के किसी योजना में निवेश करने से बचें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत को प्राथमिकता दें. यदि कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो सप्ताह के अंत तक उसके मिलने की संभावना बन सकती है. आर्थिक फैसले सोच-समझकर लेना ही आपके लिए लाभदायक रहेगा.

पारिवारिक जीवन

सप्ताह की शुरुआत में परिवार में संपत्ति या पारिवारिक मामलों को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन सप्ताह के मध्य तक किसी बड़े-बुजुर्ग की समझदारी और सलाह से मामला सुलझ जाएगा. इस दौरान संतान की कोई बड़ी उपलब्धि आपको गर्व का अनुभव कराएगी और परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. घर के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में साथी की भावनाओं का सम्मान करना बेहद जरूरी होगा. किसी भी गलतफहमी को बढ़ाने की बजाय खुलकर बातचीत करें. इससे रिश्ते में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी हर परिस्थिति में आपका साथ देगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में पूरा सहयोग करेगा. अविवाहित लोगों के लिए भी कोई नया रिश्ता आने की संभावना बन सकती है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भागदौड़ और मानसिक तनाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें और नियमित दिनचर्या का पालन करें. योग, प्राणायाम और संतुलित खानपान अपनाने से ऊर्जा बनी रहेगी. यात्रा के दौरान अपनी सेहत और खानपान का विशेष ध्यान रखें. सप्ताह के अंत तक शारीरिक और मानसिक स्थिति पहले से बेहतर महसूस होगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 07:50 AM (IST)
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