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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: मीन वालों को इस सप्ताह हर मोर्चे पर मिलेगी राहत, जानें कहां मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

Meen Saptahik Rashifal 3-9 August 2026: मीन वालों को इस सप्ताह हर मोर्चे पर मिलेगी राहत, जानें कहां मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

Meen Saptahik Rashifal 2026: मीन राशि के लिए अगस्त का नया सप्ताह यानी 3 से 9 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 03 Aug 2026 08:00 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 3 to 9 August 2026: मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह लाभदायक रहने वाला है. कार्यक्षेत्र में कुछ छोटी-मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप उनका समाधान निकालने में सफल रहेंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए टीमवर्क पर विशेष ध्यान देना होगा. 

करियर और व्यवसाय

सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. व्यापारियों को अटका हुआ पैसा निकालने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक किसी मित्र या शुभचिंतक की मदद से यह कार्य पूरा होने की संभावना है. कारोबार के विस्तार के नए अवसर भी सामने आएंगे और सरकारी या प्रशासनिक स्तर पर भी सहयोग मिलने के संकेत हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सकारात्मक रहेगा. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. सुख-सुविधाओं से जुड़ी कोई बड़ी खरीदारी, जैसे वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर की आवश्यक वस्तुएं खरीदने का योग बन सकता है. हालांकि खर्च बढ़ने के बावजूद आय के नए स्रोत भी बनेंगे. निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

पारिवारिक जीवन

परिवार में इस सप्ताह खुशियों का माहौल बना रहेगा. किसी प्रिय रिश्तेदार या मेहमान के घर आने से पूरे परिवार में उत्साह का वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. यदि लंबे समय से किसी पारिवारिक योजना पर चर्चा चल रही थी तो उस पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है. माता-पिता और बड़े-बुजुर्गों का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन

प्रेम संबंधों में विश्वास और अपनापन पहले से अधिक मजबूत होगा. यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो भविष्य को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों के विवाह की बात परिवार में आगे बढ़ सकती है. विवाहित जातकों का दांपत्य जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग हर परिस्थिति में मिलेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. साथ में कहीं घूमने या धार्मिक यात्रा का भी योग बन सकता है.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा, लेकिन काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम लें और अपनी दिनचर्या संतुलित रखें. खानपान में लापरवाही न करें और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतें. नियमित योग, प्राणायाम और सुबह की सैर आपको शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगी. सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक उत्साहित और सकारात्मक महसूस करेंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 03 Aug 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope 2026 Meen Saptahik Rashifal 2026
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