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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले जरूर बजाएं घंटी, वरना अधूरी मानी जाती है पूजा!

Sawan 2026: सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले जरूर बजाएं घंटी, वरना अधूरी मानी जाती है पूजा!

Sawan 2026: सावन 2026 में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले घंटी क्यों बजाते हैं? जानिए इसके पीछे की धार्मिक मान्यता, शास्त्रों में बताया गया महत्व और पूजा का सही क्रम.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 15 Jul 2026 12:21 PM (IST)
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Sawan 2026: भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना 2026 भक्तों के लिए बेहद पवित्र माना जाता है. इस पूरे महीने शिव मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है.

भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, मंदिर में प्रवेश करते ही अधिकांश भक्त सबसे पहले घंटी बजाते हैं और उसके बाद शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले घंटी क्यों बजाई जाती है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मंदिर की घंटी केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक महत्व भी माना गया है.

क्या है घंटी बजाने की धार्मिक मान्यता?

सनातन धर्म में मंदिर की घंटी को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि घंटी की मधुर ध्वनि से वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मन ईश्वर की भक्ति में एकाग्र हो जाता है. यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते समय सबसे पहले घंटी बजाने की परंपरा चली आ रही है.

भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत

धार्मिक परंपराओं के अनुसार, मंदिर में प्रवेश करते समय श्रद्धापूर्वक घंटी बजाना भगवान के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रतीक माना जाता है. इसके बाद भक्त शांत मन से शिवलिंग का जलाभिषेक और पूजा करते हैं.

पूजा से पहले मन को करता है एकाग्र

धर्मशास्त्रों में पूजा के समय मन की एकाग्रता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है. मान्यता है कि घंटी की ध्वनि व्यक्ति का ध्यान सांसारिक चिंताओं से हटाकर भगवान शिव की भक्ति की ओर केंद्रित करती है. इससे पूजा अधिक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ की जा सकती है.

सावन में जलाभिषेक का क्या है महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन के महीने में भगवान शिव पर जल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इस दौरान श्रद्धा और विधि-विधान से किया गया जलाभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

घंटी बजाते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी को श्रद्धापूर्वक और हल्के हाथ से बजाएं.
  • बार-बार या बहुत तेज आवाज में घंटी बजाने से बचें.
  • यदि मंदिर में आरती, अभिषेक या विशेष पूजा चल रही हो, तो वहां के नियमों का पालन करें.
  • घंटी बजाने के बाद शांत मन से भगवान शिव का ध्यान करें और फिर जलाभिषेक करें.

क्या शास्त्रों में इसका उल्लेख है?

धार्मिक ग्रंथों और मंदिर परंपराओं में घंटी को पूजा का महत्वपूर्ण अंग माना गया है. विभिन्न आगम शास्त्रों और मंदिर परंपराओं के अनुसार, घंटी की ध्वनि पूजा के आरंभ का प्रतीक मानी जाती है और इससे भक्त का मन ईश्वर की आराधना के लिए तैयार होता है. हालांकि, अलग-अलग मंदिरों की परंपराओं में पूजा का क्रम थोड़ा भिन्न हो सकता है.

यह भी पढ़े- Jagannath Rath Yatra 2026: रथ की रस्सी खींचने से पहले जान लें ये नियम, क्यों मनाई जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 15 Jul 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
Lord Shiva Shivling Temple Bell Sawan Somwar Shiva Puja Jalabhishek Hindu Rituals Sawan 2026
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