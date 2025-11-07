हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSaubhagya Sundari Teej 2025: सौभाग्य सुंदरी तीज क्या करवा चौथ के बराबर है, सुहाग के लिए क्यों आवश्यक है ये व्रत

Saubhagya Sundari Teej 2025: सौभाग्य सुंदरी तीज क्या करवा चौथ के बराबर है, सुहाग के लिए क्यों आवश्यक है ये व्रत

Saubhagya Sundari Teej 2025: सौभाग्य सुंदरी तीज और करवा चौथ दोनों ही व्रत सुहागिन महिला पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती है. हालांकि दोनों व्रतों की तिथि, पूजा विधि, कथा आदि में थोड़ा अंतर है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 07 Nov 2025 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

Saubhagya Sundari Teej 2025: हिंदू धर्म के सभी व्रत-त्योहारों का विशेष महत्व और मान्यताएं हैं. सौभाग्य सुंदरी तीज पति की दीर्घायु, सौभाग्य और सौंदर्य प्रदान करने वाला व्रत है. इस दिन विवाहित स्त्रियां  मां गौरी माता और भगवान शिव की पूजा करती हैं.

सौभाग्य सुंदरी तीज अगहन या मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है, जोकि इस वर्ष शनिवार, 8 नवंबर 2025 को है. यह पूजा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है. मान्यता है कि सौभाग्य सुंदरी व्रत के फल से महिलाओं को सौभाग्य और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है.

सौभाग्य सुंदरी तीज से पहले हाल ही में अक्टूबर के महीने में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया. अब लगभग एक माह बाद 8 नवंबर 2025 को सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि, क्या सौभाग्य सुंदरी तीज और करवा चौथ समान है और ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए क्यो आवश्यक है.

सौभाग्य सुंदरी तीज और करवा चौथ (Saubhagya Sundari Teej 2025 and Karwa Chauth Vrat)

सौभाग्य सुंदरी तीज और करवा चौथ दोनों ही व्रतों की विशेष महत्ता और मान्यता है. लेकिन इन दोनों व्रतों का उद्देश्य सुखी वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना से जुड़ा है. यदि दोनों व्रतों में अंतर की बात करें तो-  

  • करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है.  जबकि सौभाग्य सुंदरी तीज मार्गशीर्ष मास की तृतीया को रखा जाता है.
  • करवा चौथ की पूजा में चंद्र दर्शन को महत्वपूर्ण माना गया है. क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है. लेकिन सौभाग्य सुंदरी व्रत में यह नियम आवश्यक नहीं है.

सुहाग के लिए क्यों आवश्यक है सौभाग्य सुदंरी तीज

सौभाग्य सुंदरी तीज के व्रत और पूजन से सुहागिनों को माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. कहा जाता है कि मां पार्वती ने कठोर तप से भगवान शिव को प्राप्त किया था. इसलिए जो स्त्री यह व्रत रखती है, उसे भी सौभाग्य और अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है.

सुखी दांपत्य जीवन के लिए भी सौभाग्य सुंदरी तीज बहुत फलदायी है. यह व्रत पति-पत्नी के बीच प्रेम, समझ और स्थायित्व बढ़ाता है.

साथ ही सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत पति-पत्नी को बुरे ग्रहों या नकारात्मक प्रभावों से बचाता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है.

कुंडली में मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में कई परेशानियां रहती है. सौभाग्य सुंदरी तीज से मंगल दोष का प्रभाव भी कम होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 07 Nov 2025 07:24 PM (IST)
Tags :
Margashirsha Shiv-Parvati Teej 2025 Saubhagya Sundari Teej 2025 Saubhagya Sundari Vrat 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
Advertisement

वीडियोज

क्या वसुधा और देव का हो गया प्लान फ्लॉप? | Saas Bahu Aur Saazish | Aditi Arora Sawant
Bihar Election 2025: मतदान के बाद किस पार्टी ने क्या दावे किए ? । NDA । India Alliance
चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू । Viral Video
Delhi Police ने Social Media के जरिए Online ठगी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़
Bihar Election 2025:बिहार चुनाव में दिग्गजों ने झोंकी ताकत, करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां । Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
महाराष्ट्र सरकार का फैसला, पार्थ पवार से जुड़े ₹300 करोड़ के भूमि सौदे की जांच के आदेश
टेलीविजन
अब कहां गायब हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में काम कर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली ये हसीना? 'पोपटलाल' को था क्रश
अब कहां गायब है 'पोपटलाल' की क्रश, कभी 'तारक मेहता' से मिली थी पॉपुलैरिटी
इंडिया
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
4 लाख रुपये महीना गुजारा भत्ता से संतुष्ट नहीं क्रिकेटर मोहम्मद शमी की एक्स-वाइफ, पहुंचीं SC, जज बोले- अच्छा-खासा...
क्रिकेट
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
ढाई करोड़ कैश, 1000 गज का प्लॉट और सरकारी नौकरी, इस भारतीय खिलाड़ी को मिली बंपर प्राइज मनी
हेल्थ
Side effects of Watching Reels: बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट
बिस्तर पर लेटे-लेटे देखते हैं रील्स तो बॉडी में इतनी बीमारियां बना लेंगी घर, देखें पूरी रिपोर्ट
जनरल नॉलेज
इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?
इन नदियों में पानी के साथ बहता है सोना, कोई भी निकालकर बन सकता है रईस?
नौकरी
राजस्थान में शुरू हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 5636 पदों पर मौका; 6 दिसंबर तक करें आवेदन
राजस्थान में शुरू हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, 5636 पदों पर मौका; 6 दिसंबर तक करें आवेदन
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | ओटीटी प्लेटफॉर्म | लीला | नेटफ्लिक्स पर पहला शो और भी बहुत कुछ
Embed widget