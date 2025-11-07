Saubhagya Sundari Teej 2025: सौभाग्य सुंदरी तीज क्या करवा चौथ के बराबर है, सुहाग के लिए क्यों आवश्यक है ये व्रत
Saubhagya Sundari Teej 2025: सौभाग्य सुंदरी तीज और करवा चौथ दोनों ही व्रत सुहागिन महिला पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती है. हालांकि दोनों व्रतों की तिथि, पूजा विधि, कथा आदि में थोड़ा अंतर है.
Saubhagya Sundari Teej 2025: हिंदू धर्म के सभी व्रत-त्योहारों का विशेष महत्व और मान्यताएं हैं. सौभाग्य सुंदरी तीज पति की दीर्घायु, सौभाग्य और सौंदर्य प्रदान करने वाला व्रत है. इस दिन विवाहित स्त्रियां मां गौरी माता और भगवान शिव की पूजा करती हैं.
सौभाग्य सुंदरी तीज अगहन या मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है, जोकि इस वर्ष शनिवार, 8 नवंबर 2025 को है. यह पूजा भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है. मान्यता है कि सौभाग्य सुंदरी व्रत के फल से महिलाओं को सौभाग्य और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है.
सौभाग्य सुंदरी तीज से पहले हाल ही में अक्टूबर के महीने में करवा चौथ का त्योहार मनाया गया. अब लगभग एक माह बाद 8 नवंबर 2025 को सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि, क्या सौभाग्य सुंदरी तीज और करवा चौथ समान है और ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए क्यो आवश्यक है.
सौभाग्य सुंदरी तीज और करवा चौथ (Saubhagya Sundari Teej 2025 and Karwa Chauth Vrat)
सौभाग्य सुंदरी तीज और करवा चौथ दोनों ही व्रतों की विशेष महत्ता और मान्यता है. लेकिन इन दोनों व्रतों का उद्देश्य सुखी वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना से जुड़ा है. यदि दोनों व्रतों में अंतर की बात करें तो-
- करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को पड़ता है. जबकि सौभाग्य सुंदरी तीज मार्गशीर्ष मास की तृतीया को रखा जाता है.
- करवा चौथ की पूजा में चंद्र दर्शन को महत्वपूर्ण माना गया है. क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोला जाता है. लेकिन सौभाग्य सुंदरी व्रत में यह नियम आवश्यक नहीं है.
सुहाग के लिए क्यों आवश्यक है सौभाग्य सुदंरी तीज
सौभाग्य सुंदरी तीज के व्रत और पूजन से सुहागिनों को माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है. कहा जाता है कि मां पार्वती ने कठोर तप से भगवान शिव को प्राप्त किया था. इसलिए जो स्त्री यह व्रत रखती है, उसे भी सौभाग्य और अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है.
सुखी दांपत्य जीवन के लिए भी सौभाग्य सुंदरी तीज बहुत फलदायी है. यह व्रत पति-पत्नी के बीच प्रेम, समझ और स्थायित्व बढ़ाता है.
साथ ही सौभाग्य सुंदरी तीज का व्रत पति-पत्नी को बुरे ग्रहों या नकारात्मक प्रभावों से बचाता है और रिश्ते को मजबूत बनाता है.
कुंडली में मंगल दोष के कारण वैवाहिक जीवन में कई परेशानियां रहती है. सौभाग्य सुंदरी तीज से मंगल दोष का प्रभाव भी कम होता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL