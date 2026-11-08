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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSanwariya Seth: सांवरिया सेठ है भक्तों के बिजनेस पार्टनर, एक भक्त ने चढ़ाया 21 ग्राम का सोने का दिल

Sanwariya Seth: सांवरिया सेठ है भक्तों के बिजनेस पार्टनर, एक भक्त ने चढ़ाया 21 ग्राम का सोने का दिल

Sanwariya Seth: राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में एक भक्त ने 21 ग्राम सोने का दिल चढ़ाया है. जानिए इस अनोखी भेंट के पीछे की भावुक कहानी और मंदिर के चर्चित चढ़ावों के बारे में.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 08 Nov 2026 01:16 PM (IST)
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Sanwariya Seth: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर (मंडफिया) में जालोर के एक श्रद्धालु ने गंभीर बीमारी से स्वस्थ होने के बाद भगवान को करीब ₹3 लाख कीमत का 21 ग्राम शुद्ध सोने का दिल (Human Heart Model) भेंट किया है. मंदिर मंडल द्वारा विधिवत रसीद जारी कर इस दान की पुष्टि की गई है, जिसमें भक्त ने अपनी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी है. 

अमूमन नकद करोड़ों के चढ़ावे या 'बिजनेस पार्टनर' मानकर चांदी के सीमेंट प्लांट और गाड़ियों के मॉडल चढ़ाने वाले इस धाम में, किसी भक्त द्वारा जीवनदान मिलने पर सीधे अपने 'दिल' का ही प्रतिरूप चढ़ा देना आस्था का एक बिल्कुल अनूठा और भावुक पहलू बनकर सामने आया है.

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21 ग्राम सोने का दिल और जिंदगी की मन्नत:

मंदिर मंडल के अधिकारियों के मुताबिक, यह अनमोल भेंट राजस्थान के जालोर जिले के एक श्रद्धालु ने चढ़ाई है. भक्त ने अपनी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी और मंदिर के भेंट कक्ष में जाकर रसीद प्राप्त की.

इस अनोखे चढ़ावे के पीछे गहरी कृतज्ञता की कहानी जुड़ी है. दरअसल, जालोर का यह श्रद्धालु दिल की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था. जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए उसने सांवरिया सेठ के दरबार में अर्जी लगाई थी कि अगर उसकी सर्जरी सफल रही और उसे नया जीवनदान मिला, तो वह भगवान को सोने का दिल भेंट करेगा. सफल ऑपरेशन के बाद स्वस्थ होकर भक्त सीधा मंडफिया पहुंचा और अपना संकल्प पूरा किया.

यह भेंट कोई आम आभूषण नहीं, बल्कि हूबहू इंसानी दिल की बनावट (Anatomy) पर आधारित एक मॉडल है. शुद्ध सोने से बने इस दिल का वजन लगभग 21 ग्राम है, जिसकी मौजूदा बाजार कीमत 3 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है.

सांवरिया सेठ: सिर्फ भगवान नहीं, भक्तों के बिजनेस पार्टनर

सांवलिया सेठ के दरबार की सबसे खास परंपरा यह है कि व्यापारी, किसान और आम श्रद्धालु भगवान कृष्ण को अपना 'बिजनेस पार्टनर' मानते हैं. कारोबार या खेती में जब भी भारी मुनाफा होता है, तो भक्त अपने ईष्ट का तय हिस्सा भेंट करने यहां खिंचे चले आते हैं. यही वजह है कि यहां चढ़ाए जाने वाले उपहार अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं:

चांदी की हथकड़ी: एक श्रद्धालु जब बेहद पेचीदा कानूनी पचड़े और जेल जाने के संकट से सुरक्षित बाहर निकला, तो उसने संकट टलने की खुशी में 50 ग्राम चांदी की हथकड़ी चढ़ाई.

सीमेंट प्लांट और पेट्रोल पंप: निंबाहेड़ा के एक कारोबारी ने व्यापार विस्तार पर करीब 1.2 किलो चांदी से बना सीमेंट प्लांट मॉडल भेंट किया. वहीं एक अन्य व्यापारी ने चांदी का पेट्रोल पंप अर्पित किया.

ट्रक, ट्रैक्टर और जेसीबी: ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रद्धालुओं द्वारा 500 ग्राम चांदी के ट्रक, ट्रैक्टर और जेसीबी मशीन के लघु मॉडल चढ़ाए जा चुके हैं.

चांदी का टमाटर: भीलवाड़ा के एक किसान को 20 बीघा में टमाटर की खेती से 30 लाख रुपये का बंपर मुनाफा हुआ, तो उसने आभार स्वरूप 250 ग्राम चांदी का टमाटर भगवान को सौंपा.

लैपटॉप और 137 ग्राम सोने की बांसुरी: आधुनिक दौर की भक्ति में चांदी का लैपटॉप, घूमने वाली पवन चक्की (विंडमिल) और हाल ही में मध्य प्रदेश के एक भक्त द्वारा 20 लाख रुपये से अधिक कीमत की 137 ग्राम सोने की बांसुरी भी प्रमुख भेंटों में शामिल हैं.

मंडफिया धाम में जब भी दानपात्र (भंडार) खोला जाता है, तब करोड़ों की नकदी के साथ-साथ अमेरिका, ब्रिटेन सहित करीब 19 देशों की विदेशी मुद्राएं निकलती हैं. सोने का दिल हो या चांदी के मॉडल, यह अनोखा चढ़ावा साबित करता है कि सांवरिया सेठ के प्रति भक्तों का रिश्ता महज पूजा-पाठ का नहीं, बल्कि सीधे दिल और भरोसे की साझेदारी का है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 08 Nov 2026 01:16 PM (IST)
Tags :
Sanwariya Seth Chittorgarh Rajasthan
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