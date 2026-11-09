Aaj Ka Panchang 9 November 2026: दिवाली के अगले दिन सोमवती अमावस्या, गोवर्धन पूजा मंगलवार को

Aaj Ka Panchang 9 November 2026: इस बार दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा नहीं है. सोमवार, 9 नवंबर को नई दिल्ली-NCR में सोमवती अमावस्या दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी. उसके बाद प्रतिपदा लगेगी, लेकिन गोवर्धन पूजा का सुबह का मुहूर्त मंगलवार 10 नवंबर को 6:40 से 8:50 बजे तक है.

सोमवार को अमावस्या का स्नान-दान करने वाले सुबह का समय रखें. आज राहुकाल सुबह 8:00 से 9:22 बजे तक है.

दिवाली रविवार को हुई, सोमवती अमावस्या सोमवार को क्यों?

जिस अमावस्या में रविवार शाम लक्ष्मी-गणेश पूजा हुई, वही सोमवार के सूर्योदय पर भी रहेगी. दिवाली की पूजा के लिए शाम के प्रदोष में अमावस्या देखी गई थी. स्नान-दान की परंपरा के लिए सोमवार की सुबह का संदर्भ है.

आज सूर्योदय सुबह 6:39 बजे है और अमावस्या दोपहर 12:31 बजे समाप्त होगी. सोमवार की सुबह अमावस्या होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है.

अगर आप अमावस्या की तिथि में स्नान, दान या पितरों का तर्पण करते हैं, तो सुबह का कार्यक्रम रखें. पंचांग में 12:31 बजे अमावस्या की समाप्ति दी गई है. यह तिथि की सीमा है. इसे हर अनुष्ठान के लिए एक ही मुहूर्त या रोज की पूजा रोकने का समय न समझें.

प्रतिपदा आज दोपहर से है, फिर अन्नकूट कल क्यों?

प्रतिपदा सोमवार दोपहर 12:31 बजे शुरू होकर मंगलवार दोपहर 2:00 बजे तक रहेगी. सोमवार की सुबह प्रतिपदा नहीं है. मंगलवार के सूर्योदय पर यह तिथि रहेगी और उसी सुबह गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त मिलेगा. इसलिए सोमवार को अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं तो पूजा के लिए मंगलवार सुबह 6:40 से 8:50 बजे का समय नोट कर लें.

9 नवंबर का पंचांग: सुबह नक्षत्र बदलेगा, दोपहर में तिथि

सुबह 7:24 बजे स्वाति से विशाखा नक्षत्र लगेगा. उस वक्त चंद्रमा तुला में ही रहेगा. चंद्र राशि का बदलाव अगली तारीख पर, 10 नवंबर तड़के 2:48 बजे होगा. तब चंद्रमा वृश्चिक में प्रवेश करेगा. यह मंगलवार के सूर्योदय से पहले का समय है, इसलिए सोमवार के दैनिक पंचांग में दर्ज है.

आज का पंचांग

वार और मास: सोमवार. पूर्णिमांत कार्तिक, अमांत आश्विन

पक्ष और तिथि: कृष्ण अमावस्या दोपहर 12:31 तक, फिर शुक्ल प्रतिपदा

नक्षत्र: स्वाति सुबह 7:24 तक, फिर विशाखा

योग: सौभाग्य 10 नवंबर तड़के 2:57 तक, फिर शोभन

करण: नाग दोपहर 12:31 तक, किंस्तुघ्न 10 नवंबर तड़के 1:12 तक, फिर बव

सूर्य राशि: तुला

चंद्र राशि: तुला से वृश्चिक, 10 नवंबर तड़के 2:48 बजे

सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:39 और शाम 5:31 बजे

चंद्रोदय और चंद्रास्त: सुबह 6:40 और शाम 5:12 बजे

आज का राहुकाल और मुहूर्त

राहुकाल: सुबह 8:00-9:22

यमगण्ड: सुबह 10:43-दोपहर 12:05

गुलिक काल: दोपहर 1:26-2:48

दुष्टमुहूर्त: दोपहर 12:26-1:10 और 2:37-3:20

वर्ज्य: दोपहर 1:27-3:10

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:54-5:46

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43-दोपहर 12:26

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:37

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:31-5:57

निशिता मुहूर्त :रात 11:39-10 नवंबर तड़के 12:31

अमृत काल :रात 11:49-10 नवंबर तड़के 1:32

दोपहर में विजय मुहूर्त की पूरी अवधि वर्ज्य के भीतर है. इसलिए किसी खास काम का समय तय करते हुए केवल विजय मुहूर्त की पंक्ति पर फैसला न करें.

पंचांग में सुबह 6:39 से 7:24 बजे तक आडल योग है. विंछूड़ो 10 नवंबर तड़के 2:48 से सुबह 6:40 बजे तक दर्ज है. सोमवार को भद्रा, पंचक और गंडमूल हैं.

आज की तीन जरूरी बातें: अमावस्या दोपहर 12:31 बजे तक है. राहुकाल सुबह 8:00 से 9:22 बजे तक है. गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त मंगलवार सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक है.

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