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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 9 November 2026: दिवाली के अगले दिन सोमवती अमावस्या, गोवर्धन पूजा मंगलवार को

Aaj Ka Panchang 9 November 2026: दिवाली के अगले दिन सोमवती अमावस्या, गोवर्धन पूजा मंगलवार को

Aaj Ka Panchang 9 November 2026: आज का पंचांग धार्मिक दृष्टि से खास है.आज सोमवती अमावस्या दोपहर 12:31 बजे तक है. जानें स्नान-दान का समय, सोमवार का राहुकाल और 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा का मुहूर्त.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 09 Nov 2026 06:09 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang 9 November 2026: इस बार दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा नहीं है. सोमवार, 9 नवंबर को नई दिल्ली-NCR में सोमवती अमावस्या दोपहर 12:31 बजे तक रहेगी. उसके बाद प्रतिपदा लगेगी, लेकिन गोवर्धन पूजा का सुबह का मुहूर्त मंगलवार 10 नवंबर को 6:40 से 8:50 बजे तक है.

सोमवार को अमावस्या का स्नान-दान करने वाले सुबह का समय रखें. आज राहुकाल सुबह 8:00 से 9:22 बजे तक है.

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दिवाली रविवार को हुई, सोमवती अमावस्या सोमवार को क्यों?

जिस अमावस्या में रविवार शाम लक्ष्मी-गणेश पूजा हुई, वही सोमवार के सूर्योदय पर भी रहेगी. दिवाली की पूजा के लिए शाम के प्रदोष में अमावस्या देखी गई थी. स्नान-दान की परंपरा के लिए सोमवार की सुबह का संदर्भ है.

आज सूर्योदय सुबह 6:39 बजे है और अमावस्या दोपहर 12:31 बजे समाप्त होगी. सोमवार की सुबह अमावस्या होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है.

अगर आप अमावस्या की तिथि में स्नान, दान या पितरों का तर्पण करते हैं, तो सुबह का कार्यक्रम रखें. पंचांग में 12:31 बजे अमावस्या की समाप्ति दी गई है. यह तिथि की सीमा है. इसे हर अनुष्ठान के लिए एक ही मुहूर्त या रोज की पूजा रोकने का समय न समझें.

प्रतिपदा आज दोपहर से है, फिर अन्नकूट कल क्यों?

प्रतिपदा सोमवार दोपहर 12:31 बजे शुरू होकर मंगलवार दोपहर 2:00 बजे तक रहेगी. सोमवार की सुबह प्रतिपदा नहीं है. मंगलवार के सूर्योदय पर यह तिथि रहेगी और उसी सुबह गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त मिलेगा. इसलिए सोमवार को अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं तो पूजा के लिए मंगलवार सुबह 6:40 से 8:50 बजे का समय नोट कर लें.

9 नवंबर का पंचांग: सुबह नक्षत्र बदलेगा, दोपहर में तिथि

सुबह 7:24 बजे स्वाति से विशाखा नक्षत्र लगेगा. उस वक्त चंद्रमा तुला में ही रहेगा. चंद्र राशि का बदलाव अगली तारीख पर, 10 नवंबर तड़के 2:48 बजे होगा. तब चंद्रमा वृश्चिक में प्रवेश करेगा. यह मंगलवार के सूर्योदय से पहले का समय है, इसलिए सोमवार के दैनिक पंचांग में दर्ज है.

आज का पंचांग

वार और मास: सोमवार. पूर्णिमांत कार्तिक, अमांत आश्विन
पक्ष और तिथि: कृष्ण अमावस्या दोपहर 12:31 तक, फिर शुक्ल प्रतिपदा
नक्षत्र: स्वाति सुबह 7:24 तक, फिर विशाखा
योग: सौभाग्य 10 नवंबर तड़के 2:57 तक, फिर शोभन
करण: नाग दोपहर 12:31 तक, किंस्तुघ्न 10 नवंबर तड़के 1:12 तक, फिर बव
सूर्य राशि: तुला
चंद्र राशि: तुला से वृश्चिक, 10 नवंबर तड़के 2:48 बजे
सूर्योदय और सूर्यास्त: सुबह 6:39 और शाम 5:31 बजे
चंद्रोदय और चंद्रास्त: सुबह 6:40 और शाम 5:12 बजे

आज का राहुकाल और मुहूर्त

राहुकाल: सुबह 8:00-9:22
यमगण्ड: सुबह 10:43-दोपहर 12:05
गुलिक काल: दोपहर 1:26-2:48
दुष्टमुहूर्त: दोपहर 12:26-1:10 और 2:37-3:20
वर्ज्य: दोपहर 1:27-3:10
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:54-5:46
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43-दोपहर 12:26
विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:37
गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:31-5:57
निशिता मुहूर्त :रात 11:39-10 नवंबर तड़के 12:31
अमृत काल :रात 11:49-10 नवंबर तड़के 1:32

दोपहर में विजय मुहूर्त की पूरी अवधि वर्ज्य के भीतर है. इसलिए किसी खास काम का समय तय करते हुए केवल विजय मुहूर्त की पंक्ति पर फैसला न करें.

पंचांग में सुबह 6:39 से 7:24 बजे तक आडल योग है. विंछूड़ो 10 नवंबर तड़के 2:48 से सुबह 6:40 बजे तक दर्ज है. सोमवार को भद्रा, पंचक और गंडमूल हैं.

आज की तीन जरूरी बातें: अमावस्या दोपहर 12:31 बजे तक है. राहुकाल सुबह 8:00 से 9:22 बजे तक है. गोवर्धन पूजा का प्रातःकालीन मुहूर्त मंगलवार सुबह 6:40 से 8:50 बजे तक है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 09 Nov 2026 06:09 AM (IST)
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Panchang Aaj Ka Panchang Aaj Ki Tithi Rahukaal
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