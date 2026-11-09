Govardhan Puja 2026: गोवर्धन पूजा पर क्यों बनाते हैं गोबर का पर्वत? जानें सही पूजा विधि

Govardhan Puja 2026: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाने वाला गोवर्धन पूजा का पावन पर्व साल 2026 में 10 नवंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा. पौराणिक व शास्त्रीय संदर्भों के अनुसार, द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को चूर करने और ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर साक्षात गोवर्धन पर्वत उठाया था.

यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रकृति, पशुधन और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्राचीनतम पारिस्थितिक संदेश (Eco-logical message) है. अगर आप भी इस दिन अपने आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण करते हैं, तो विधि-विधान के साथ उन सूक्ष्म नियमों व वर्जित गलतियों को जानना जरूरी है, जिनके बिना यह अनुष्ठान अधूरा माना जाता है.

गाय के गोबर से ही गोवर्धन पर्वत बनाने की परंपरा क्यों है?

सनातन परंपरा में गाय को मात्र एक पशु नहीं, बल्कि 'गावो विश्वस्य मातरः' यानी समस्त विश्व की माता माना गया है. शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि गोमाता के शरीर में समस्त देवी-देवताओं का वास होता है और उनके गोबर में मां लक्ष्मी का वास माना गया है:

"गोमये वसते लक्ष्मीः"

अर्थात गाय के गोबर में धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी का निवास होता है.

गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाने के पीछे के मुख्य कारण:

पर्यावरण शोधन और पॉजिटिव एनर्जी: प्राचीन काल से ही गाय के ताजे गोबर को प्राकृतिक रूप से एंटी-बैक्टीरियल(Anti- Bacterial) और नेगेटिव एनर्जी को नष्ट करने वाला माना गया है. आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का रूप उकेरने से वातावरण शुद्ध होता है.

पशुधन और कृषि के प्रति आभार: ब्रज की संपूर्ण अर्थव्यवस्था गाय और गोवर्धन पर्वत पर आश्रित थी. पर्वत घास और जल देता था, और गायें दूध व कृषि के लिए खाद देती थीं. गोबर से पर्वत की आकृति बनाना वास्तव में उसी जीवनदायी चक्र को नमन करना है.

भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात स्वरूप: 'गर्गाचार्य संहिता' और 'श्रीमद्भागवत पुराण' के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं गोवर्धन पर्वत का रूप धारण करके ब्रजवासियों द्वारा अर्पित 56 भोग स्वीकार किए थे. इसलिए गोबर से उकेरी गई आकृति को प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण का विग्रह मानकर पूजा जाता है.

गोवर्धन पूजा 2026: शुभ मुहूर्त और पंचांग

त्योहार की तिथि- 10 नवंबर 2026 (मंगलवार)

10 नवंबर 2026 (मंगलवार) कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ- 09 नवंबर 2026, शाम काल से

09 नवंबर 2026, शाम काल से प्रतिपदा तिथि समाप्त- 10 नवंबर 2026, शाम काल तक

10 नवंबर 2026, शाम काल तक गोवर्धन पूजा सुबह का मुहूर्त- सुबह 06:40 से सुबह 08:50 तक

सुबह 06:40 से सुबह 08:50 तक गोवर्धन पूजा शाम का मुहूर्त (प्रदोष)- शाम 03:25 से शाम 05:35 तक

सावधान! पूजा के दौरान इन 5 गलतियों से बचें:

1. अपवित्र या अशुद्ध गोबर का उपयोग करना

गोवर्धन पर्वत के निर्माण के लिए हमेशा शुद्ध, देसी गाय के ताजे गोबर का ही उपयोग करें. भैंस या किसी अन्य पशु के गोबर से गोवर्धन बनाना शास्त्रों में वर्जित माना गया है. साथ ही ऐसा गोबर न लें जहां गंदगी या जूते-चप्पल लगे हों.

2. बंद कमरे या छत पर गोवर्धन बनाना

गोवर्धन पूजा प्रकृति और पृथ्वी तत्व की पूजा है. इसे घर के मुख्य खुले आंगन, दालान या घर के प्रवेश द्वार की मुख्य भूमि पर बनाना चाहिए. बंद कमरों में या छत पर इसे बनाने से बचें, क्योंकि परिक्रमा और खुले आकाश के नीचे सूर्य व प्रकृति के सानिध्य में यह पूजा फलदायी होती है.

3. अधूरी या विपरीत दिशा में परिक्रमा करना

गोवर्धन पूजा का सबसे अहम हिस्सा सात बार की जाने वाली परिक्रमा है. ध्यान रखें:

परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा (Clockwise) में की जाती है.

में की जाती है. परिक्रमा बीच में कभी अधूरी न छोड़ें.

हाथ में जल का लोटा या खील-बताशे लेकर धार गिराते हुए परिक्रमा पूर्ण करें.

4. काले या अशुद्ध कपड़े पहनकर पूजन करना

शुभ अनुष्ठानों में काले अथवा गहरे नीले कपड़े पहनना निषेध माना गया है. गोवर्धन पूजा के दिन पीले, नारंगी, लाल या हल्के मांगलिक रंगों के पारंपरिक कपड़े धारण करें.

5. अन्नकूट में केवल तली-भुनी चीजें चढ़ाना व तुलसी दल भूलना

गोवर्धन भगवान को अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें बाजरा, कढ़ी, पूड़ी और कई प्रकार की मौसमी सब्जियों का मिश्रण (सब्जी) मुख्य रूप से बनता है. भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता अनिवार्य रूप से रखें, क्योंकि बिना तुलसी दल के कान्हा भोग स्वीकार नहीं करते. साथ ही, तामसिक भोजन (लहसुन, प्याज) का भोग में अंश भी नहीं होना चाहिए.

सही पूजन विधि के आवश्यक चरण:

आकृति निर्माण: सुबह नहाने के बाद आंगन को गंगाजल से शुद्ध करें और गोबर से लेटे हुए पुरुष के आकार में गोवर्धन पर्वत बनाएं, जिनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या दीपक रखने की जगह बनाएं.

श्रृंगार: आकृति को खील, बताशे, रोली, अक्षत, गेंदे के फूल और दूब से सजाएं. नाभि पर रखे मिट्टी के दीये में दूध, दही, गंगाजल और शहद अर्पित करें.

भोग अर्पण: अन्नकूट, पंचामृत और 56 प्रकार के पकवान (या सामर्थ्य अनुसार मौसमी सब्जियों का अन्नकूट) भोग लगाएं.

आरती व परिक्रमा: धूप-दीप जलाकर 'गोवर्धन धरण प्रभु' की आरती गाएं और परिवार सहित सात बार परिक्रमा करें.

गौ माता की सेवा: पूजन समाप्त होने के बाद गायों को तिलक लगाकर हरा चारा, गुड़ और अन्नकूट का प्रसाद जरूर खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

