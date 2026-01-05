हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत का पूजा मुहूर्त, सामग्री, विधि, मंत्र सभी जानकारी एक क्लिक में देखें

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत का पूजा मुहूर्त, सामग्री, विधि, मंत्र सभी जानकारी एक क्लिक में देखें

Sakat Chauth 2026: सकट चौथ व्रत 6 जनवरी 2026 को है. समस्त मंगल कामनों की पूर्ति के लिए ये व्रत खास है. ऐसे में सकट चौथ व्रत का पूजा मुहूर्त, विधि, मंत्र, भोग, कथा सभी कुछ यहां देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 Jan 2026 06:55 PM (IST)
Preferred Sources

Sakat Chauth 2026: रिद्धि-सिद्धि के दाता भगवान गणेश की कृपा बरसाने वाला सकट चौथ व्रत 6 जनवरी 2026 को रखा जाएगा. इस दिन माताएं अपनी संतान की खुशहाली, सफलता, सौभाग्य और सुरक्षा के लिए निर्जला व्रत करती हैं. ये व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखा जाता है.घर का शुभ-लाभ बढ़ाने सकट चौथ व्रत में किन पूजा सामग्री का इस्तेमाल करना जरुरी है, क्या है इसकी कथा, मंत्र, भोग और पूजा मुहूर्त यहां जानें सभी जानकारी.

सकट चौथ व्रत पूजा मुहूर्त

चतुर्थी तिथि प्रारम्भ – 06 जनवरी 2026, सुबह 08:01

चतुर्थी तिथि समाप्त – 7 जनवरी 2026, सुबह 06:52

पूजा मुहूर्त - रात 7.21 - रात 9.03

सकट चौथ के दिन चन्द्रोदय समय – रात 08:54

सकट चौथ पूजा सामग्री

  • गणेश जी की मूर्ति
  • लकड़ी की चौकी
  • पीला या लाल कपड़ा
  • जनेऊ
  • सुपारी
  • पान का पत्ता
  • लौंग
  • तिल
  • पान
  • गाय का घी
  • फूल माला
  • इलायची
  • गंगाजल
  • लाल फूल
  • आरती किताब
  • 21 गांठ दूर्वा
  • रोली
  • मेहंदी
  • सिंदूर
  • अक्षत
  • हल्दी
  • मौली
  • इत्र
  • अबीर
  • गुलाल

सकट चौथ पूजा मंत्र

सकट चौथ पर पूजा के समय गणेश मंत्र बोलने चाहिए. बिना मंत्रों के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी गई है.

  • श्री वक्रतुण्ड महाकाय सूर्य कोटी समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व-कार्येशु सर्वदा॥
  • ॐ श्रीं गं सौभाग्य गणपतये। वर्वर्द सर्वजन्म में वषमान्य नमः॥
  • ॐ गणपतये नमः॥ 
  • ॐ   वक्रतुण्डाय नमः
  •  ॐ विकटाय नमः॥
  • ॐ गणेश ऋणं छिन्धि वरेण्यं हुं नमः फट्॥

सकट चौथ पूजा विधि

  • सकट चौथ व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाने के पानी तिल डालकर स्नान करें.
  • सुबह गणपति जी को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लें.
  • सबसे पहले भगवान गणेश की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करने के बाद फल, लाल फूल, अक्षत, रोली, मौली अर्पित करें.
  • फिर तिल से बनी वस्तुओं और तिल-गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाएं.
  • भगवान गणेश की स्तुति करें, 108 बार गणेश मंत्र – ‘ॐ गणेशाय नमः’ का जप करें.
  • सकट चौथ व्रत कथा का पाठ करें. गणपति जी से पूजा में हुई गलती की क्षमा मांगें.
  • चांद निकलने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर बड़ों का आशीर्वाद लें फिर व्रत का पारण करें.  

सकट चौथ व्रत कथा

पौराणिक कथा के अनुसार एक देवरानी एवं जेठानी थी. उनके पति सगे भाई थे. बढ़ा भाई अत्यन्त धनवान एवं छोटा भाई अत्यन्त निर्धन था. छोटा भाई लकड़ी बेचकर अपना जीवन-यापन करता था, जो कि रसोई के लिये प्रयोग की जाती थीं.

छोटे भाई की पत्नी भगवान गणेश की परम भक्त थी तथा प्रत्येक संकष्टी चतुर्थी व्रत का पालन करती थी. अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करने हेतु वह बड़ी भाभी के घर में कार्य भी करती थी.

एक समय की बात है, सकट चौथ के दिन देवरानी के पास पकाने को कुछ भी नहीं था. इसीलिये उसने अपनी भाभी के घर पर कठिन परिश्रम से कार्य किया ताकि सकट चौथ के शुभ अवसर पर उसे कुछ धन प्राप्त हो जाए लेकिन जेठानी ने पूजा के दिन पारिश्रमिक देने से मना कर दिया तथा कहा कि पूजा के अगले दिन ही देवरानी को पारिश्रमिक देगी. देवरानी थकी-हारी खाली हाथ घर लौट आयी. इस अन्याय से भगवान गणेश जेठानी भाभी पर कुपित हो गये.

सन्ध्याकाल में जब देवरानी का पति काम से लौटा, तो पत्नी भोजन परोसने में असमर्थ थी. पति भी क्रोधित था क्योंकि सकट चौथ के दिन किसी ने भी लकड़ियाँ क्रय नहीं की थीं. भोजन न पकाने के कारण पति ने क्रोध में पत्नी की पिटाई कर दी. वह दुखी पत्नी बिना भोजन करे ही शयन करने चली गयी.

रात्रि के समय भगवान गणेश स्वयं उसके घर आये. जब उन्होंने द्वार खोलने को कहा, तो उसे प्रतीत हुआ कि यह उसका स्वप्न है. देवरानी ने कहा हमारे घर में ताले लगाने जैसा कुछ है ही नहीं, सभी द्वार खुले हैं, आप आ जाइए. भगवान गणेश ने घर में प्रवेश किया तथा देवरानी से भोजन मांगा देवरानी ने कहा सुबह बथुआ पकाया था, वही चूल्हे पर रखा है.

आप ग्रहण कर लीजिये गणेश जी ने बथुआ का सेवन करने के उपरान्त कहा कि वे शौच करना चाहते हैं. देवरानी ने उत्तर दिया- "घर के पांचों स्थान, अर्थात् चारों कोने और द्वार आपके लिये खुले हैं. इसके बाद भगवान गणेश ने पोंछने के लिये कुछ मांगा भूखी एवं क्रोधित देवरानी ने कहा आप मेरे मस्तक का ही उपयोग कर लीजिए.

अगले दिन जब वह देवरानी उठी, तो देखा कि उसका माथा, घर के चारों कोने तथा प्रवेश द्वार आदि सभी स्थान बहुमूल्य हीरे, स्वर्ण तथा आभूषण आदि से भरे हुये हैं. तब उसे बोध हुआ कि यह सपना नहीं था, वास्तव में भगवान गणेश स्वयं उसके कुटुम्ब को आशीर्वाद प्रदान करने हेतु पधारे थे.वह इस अथाह धन को तौलने के अपनी भाभी के घर तराजू मांगने गयी.

बड़ी भाभी ने तराजू के नीचे गोंद लगा दी थी. जब जेठानी ने तराजू लौटाया, तो उस पर कुछ आभूषण चिपक गये थे जिससे जेठानी को सच का पता चल गया. जेठानी के बारम्बार विनती करने पर देवरानी ने अपने घर पर गणेश जी के आगमन का सम्पूर्ण प्रकरण जेठानी के समक्ष वर्णित कर दिया.

देवरानी की भांति ही धन-सम्पदा प्राप्त करने हेतु जेठानी ने देवरानी के घर में काम करना आरम्भ कर दिया. अगले वर्ष, जेठानी ने भी वही प्रक्रिया दोहराई जो देवरानी ने की थी, यहाँ तक कि सकट चौथ के दिन जेठानी ने पति से स्वयं की पिटाई भी करवायी ताकि वैसा ही फल प्राप्त हो जैसा देवरानी को हुआ था.

सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, किन्तु धन-सम्पदा के स्थान पर सम्पूर्ण घर में मल एवं दुर्गन्ध फैल गयी थी. जेठानी द्वारा नाना प्रकार से स्वच्छ करने पर भी वह मल नहीं हट रहा था. पण्डितों ने सलाह दी कि यदि जेठानी अपनी सम्पत्ति को देवरानी के साथ समान भाग में बाँट ले, तो गणेश जी के श्राप का शमन हो सकता है.

जेठानी ऐसा ही किया, परन्तु गन्ध और मल नहीं हटा. फिर यह ज्ञात हुआ कि जेठानी ने एक हार देवरानी से साझा नहीं किया था. जेठानी ने उसे भी बांट दिया. भगवान गणेश की कृपा से देवरानी भी जेठानी के समान सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो गई.

Success Tips: क्यों बार-बार बिगड़ जाते हैं आपके काम? कैसे ग्रहों की चाल और साधारण उपायों से बनेंगे मुश्किल काम आसान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Read
Published at : 05 Jan 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Sakat Chauth 2026 Tilkut Chaturthi 2026 Til Chauth 2026 Magh Chaturthi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

Somnath पर हमले हजार साल पूरे, PM Modi ने कांग्रेस पर बोला हमला | Breaking | Congress | ABP News
Daman में भीषण अग्निकांड...दो पैकेजिंग कंपनियां आग की चपेट में, काले धुएं से दहशत | Breaking | Fire
Breaking News: पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सीधी भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट
Delhi Breaking: PM Modi के बाद JP Nadda से मिलने पहुंचे CM Yogi | UP Politics | Breaking
Breaking News: मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच PM मोदी से मिले CM योगी | BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
'जो लोग पटाखे जलाते हैं वे देशद्रोही', BJP नेता मेनका गांधी ने दीवाली और दशहरे का भी किया जिक्र
विश्व
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
'ट्रंप ने क्या कर दिया, इतनी पावर...', वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैरान
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक, वीडियो देख फैंस हैरान
पवन सिंह ने कर ली है तीसरी शादी? मांग में सिंदूर लगाए हसीना संग काटा बर्थडे केक
ट्रेंडिंग
Video: बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
बर्थडे पर केक काटते हुए नशे में दिखे पवन सिंह, मांग भरी महिला ने संभाला हाथ, यूजर्स ने पूछा, तीसरी शादी कर ली क्या
ट्रेंडिंग
Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार
Hyderabad: शराब के नशे में ऑटो ड्राइवर का हंगामा! सांप छोड़ दूंगा कहकर पुलिस को डराया, हुआ फरार
हेल्थ
Liver Cancer: लिवर कैंसर में कब बदल जाता है फैटी लिवर? दिक्कत बढ़ने से पहले समझें लक्षण
लिवर कैंसर में कब बदल जाता है फैटी लिवर? दिक्कत बढ़ने से पहले समझें लक्षण
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget