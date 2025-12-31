हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSuccess Tips: क्यों बार-बार बिगड़ जाते हैं आपके काम? कैसे ग्रहों की चाल और साधारण उपायों से बनेंगे मुश्किल काम आसान

Success Upay: जब लगातार मेहनत के बाद भी काम बिगड़ जाएं तो इसके पीछे छोटी-छोटी समस्याएं होती है. ऐसे में इन्हें आसान उपायों से मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 31 Dec 2025 02:04 PM (IST)
Success Tips: कभी सोचा है कि इंटरव्यू अच्छा देने के बावजूद नौकरी क्यों नहीं लगती? क्यों प्रमोशन की लिस्ट में आपका नाम बार-बार छूट जाता है? या फिर बिज़नेस की डील आखिरी वक्त पर टूट क्यों जाती है? मशहूर ज्योतिषाचार्य आचार्य लव भूषण का मानना है कि यह सब महज़ संयोग नहीं, बल्कि ग्रहों का खेल है. उनके अनुसार जब सही ग्रह मजबूत होते हैं तो साधारण व्यक्ति भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, लेकिन जब ग्रह प्रतिकूल हो जाते हैं, तो मेहनत करने के बावजूद सफलता फिसल जाती है.

जब ग्रह रोकते हैं सफलता की राह

ज्योतिष के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में नौ ग्रहों का अलग-अलग प्रभाव होता है. यही ग्रह हमारी सोच, आदतों और भाग्य को नियंत्रित करते हैं. अगर शनि प्रतिकूल हो, तो कामयाबी में देरी होती है और व्यक्ति बार-बार संघर्ष में फंसता है. राहु अगर गलत स्थान पर बैठा हो, तो अचानक योजनाएं बिगड़ जाती हैं और बने-बनाए काम रुक जाते हैं.

बुध कमजोर हो तो निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और व्यक्ति बार-बार गलत फैसले लेकर नुकसान उठाता है.

क्यों जरूरी है सही दिशा में प्रयास करना

आचार्य लव भूषण के मुताबिक अक्सर इंसान दिन-रात मेहनत तो करता है, लेकिन गलत दिशा में. यह वैसा ही है जैसे कोई पश्चिम की ओर दौड़े और मंज़िल उत्तर में हो. आपकी कुंडली यह बताती है कि आपके लिए कौन-सी दिशा शुभ है जैसे-

  • कुछ लोगों के लिए उत्तर दिशा में बैठकर काम करना प्रगति दिलाता है.
  • किसी के लिए पूर्व दिशा सबसे शुभ होती है.
  • और कुछ के लिए दक्षिण-पश्चिम दिशा सफलता की असली कुंजी बन जाती है.
  • गलत दिशा में बैठकर काम करना ऐसा है जैसे गलत दरवाज़ा ही खटखटाना — वहां से सफलता कभी नहीं मिलेगी.

बार-बार होने वाली असफलता का असली राज़

अक्सर लोग सोचते हैं कि असफलता का कारण मेहनत की कमी है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता. सच तो यह है कि बार-बार असफल होना ऊर्जा और ग्रहों के असंतुलन का परिणाम है. अगर घर में लगातार लाइट फ्यूज होती है, तो यह मंगल और सूर्य की गड़बड़ी का संकेत है. बार-बार पर्स या पैसे खो जाना राहु और केतु के असंतुलन को दर्शाता है. अगर काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, तो यह शनि की बाधा है. यानी ब्रह्मांड हमें संकेत देता है कि हमारी ऊर्जा गलत दिशा में जा रही है.

साधारण उपाय जो खोलेंगे सफलता का रास्ता

आचार्य लव भूषण जी के अनुसार ग्रहों की कृपा पाने के लिए महंगे यज्ञ या भारी पूजा की जरूरत नहीं होती. कुछ सरल उपाय आपकी राह आसान बना सकते हैं जैसे-

  • शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं — यह शनि की बाधाएं दूर करता है.
  • हर बुधवार गाय को हरा चारा खिलाएं — इससे बुध मजबूत होता है और निर्णय क्षमता बढ़ती है.
  • गुरुवार को पीले कपड़े पहनें और गरीबों को चने की दाल बांटें — यह गुरु ग्रह को प्रसन्न करता है.
  • घर की उत्तर दिशा में क्रिस्टल ग्लोब रखें — यह राहु की नकारात्मक ऊर्जा को शांत करता है और अचानक लाभ दिलाता है.
  • ये उपाय न केवल ग्रहों को संतुलित करते हैं बल्कि हमारे कर्मों को फलदायी बनाते हैं.

कर्म और भाग्य का संतुलन

आचार्य लवभूषण जी के मुताबिक ज्योतिष का उद्देश्य केवल ग्रह दोष बताना नहीं, बल्कि सही दिशा दिखाना है. अगर कर्म सही हों और ग्रह संतुलित हों, तो सफलता निश्चित है. लेकिन अगर कर्म ही गलत दिशा में हों, तो ग्रह भी साथ नहीं देते.

संकेत कि अब बदलनी चाहिए दिशा

आचार्य लव भूषण के अनुसार जब जीवन में ये संकेत दिखने लगें, तो समझ लें कि अब बदलाव की जरूरत है -मेहनत करने के बावजूद बार-बार असफलता मिलना.

अचानक धन हानि या नौकरी का चले जाना. घर-परिवार में बिना वजह विवाद बढ़ना. सेहत बिगड़ना या लगातार मानसिक तनाव रहना. ये सभी संकेत बताते हैं कि आपके ग्रह बदलाव की मांग कर रहे हैं. आचार्य लवभूषण जी के मुताबिक असफलता को सफलता में बदलने के लिए दो बातें बेहद आवश्यक हैं —

  1. कुंडली का सही विश्लेषण — ताकि यह पता चल सके कि कौन-सा ग्रह रोड़ा अटका रहा है.
  2. नियमित उपाय और आदतों का सुधार — ताकि ग्रहों की नकारात्मकता धीरे-धीरे खत्म हो सके.

जैसे कोई मशीन खराब हो जाए तो उसे ठीक करने के लिए मैकेनिक बुलाना पड़ता है, वैसे ही जीवन की मशीनरी को दुरुस्त करने के लिए सही ज्योतिषीय मार्गदर्शन बेहद जरूरी है.

सफलता की कुंजी: सही दिशा, सही उपाय, सही सोच

अगर आपके काम बार-बार बिगड़ रहे हैं, प्रमोशन रुक रहा है या बिज़नेस में घाटा हो रहा है, तो यह आपकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि ग्रहों की बाधा है. छोटे-छोटे उपाय, सही दिशा और नियमित ईश्वर आराधना ही वह कुंजी है जो आपके लिए सफलता और समृद्धि के दरवाज़े खोल सकती है.

तो देर किस बात की? आज ही अपनी दिशा और आदतों की समीक्षा करें, और आचार्य लव भूषण के बताए उपायों को अपनाकर अपने जीवन में सफलता का नया अध्याय शुरू करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 31 Dec 2025 02:04 PM (IST)
MONEY Acharya Lavbhushan Success Upay
