हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSakat Chauth 2026 Date: सकट चौथ 2026 में कब ? साल की बड़ी चतुर्थी क्यों है सबसे खास जानें

Sakat Chauth 2026 Date: सकट चौथ 2026 में कब ? साल की बड़ी चतुर्थी क्यों है सबसे खास जानें

Sakat Chauth Kab Hai 2026: संतान को संकटों से बचाने के लिए सकट चौथ व्रत बहुत महत्व रखता है, नए साल में सकट चौथ 6 जनवरी 2026 को है. इसे बड़ी चतुर्थी कहते हैं. जानें सकट चौथ का मुहूर्त, चंद्रोदय समय

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 02 Dec 2025 08:09 AM (IST)
Sakat Chauth 2026: सकट चौथ यानी संकट को हरने वाली चतुर्थी. साल में 4 बड़ी चतुर्थी होती है जिसमें से सकट चौथ भी एक है. अगले साल में सकट चौथ 6 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. ये दिन भगवान गणेश और संकटा माता को समर्पित है. सुख, सौभाग्य, संतान और सफलता की कामना के लिए सकट चौथ व्रत किया जाता है. इसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहते हैं.

महाराष्ट्र आदि के क्षेत्रों में गणेश भक्त सकट चौथ का पर्व लम्बोदर संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाते है. इस दिन भक्तगण संकटों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु एक दिवसीय उपवास करते हैं जिसका पारण चन्द्र दर्शन के उपरान्त किया जाता है.

2026 सकट चौथ का पूजा मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी सकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8.01 पर होगी और समापन 7 जनवरी को सुबह 6.52 पर होगा.

सकट चौथ की पूजा के लिए रात 7.21 मिनट से रात 9.03 तक शुभ मुहूर्त है. इस व्रत में तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है, इसके बिना सकट चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है.

सकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय

सकट चौथ सूर्योदय से शुरू होकर चंद्रोदय तक रहता है. इस दिन चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है. इस बार सकट चौथ का चांद 6 जनवरी को रात 8.54 मिनट पर उदय होगा.

तिलकुटा चतुर्थी में तिल का महत्व

सकट चौथ यानी तिलकुट चतुर्थी को लेकर मान्यता है कि इस दिन तिल से बनी चीजों का भोग लगाने पर गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं और उनका सेवन करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति पाता है. तिल चौथ पर तिल-गुड़ के लड्डू बनाएं, भगवान को भोग लगाएं। इस चतुर्थी पर तिल का दान भी करना चाहिए.

पूजा विधि

  • तिल चतुर्थी पर सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए. स्नान के बाद निर्जल या निराहार व्रत का संकल्प लें.
  • शुभ मुहूर्त में जल, दूध, दही, घी, मिश्री, शहद से बना पंचामृत से गणपति की पूजा करें.
  • चंदन, अक्षत, फूल, दूर्वा, बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल और अन्य सामग्रियां अर्पित करें.
  •  तिल-गुड़ के लड्डू, मिठाई का भोग लगाएं. कथा का पाठ करें.
  • शाम को चंद्र उदय के समय चंद्र को अर्घ्य दें, पूजा में ऊँ सों सोमाय नम: मंत्र का जप करें. फिर व्रत का पारण करें.

Ekadashi 2026 Date: 2026 में एकादशी कब-कब है ? पूरी लिस्ट नोट करें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बर्सले ने माखनलाल यूनिवर्सिटी भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. वर्तमान में Abplive.Com में बतौर कंसल्टेंट धर्म, ज्योतिष, वास्तु और फेंगशुई से जुड़ी खबरों पर कार्य कर रही हैं. इन्हें पत्रकारिता में 8 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. जागृति सोनी बर्सले ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की. इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय और लाइफस्टाइल खबरों के अलावा वीडियो सेक्शन में बतौर सीनियर प्रोड्यूसर भी लंबे समय तक काम किया है. खाली समय में इन्हें किताबें पढ़ना इन्हें अच्छा लगता है. अध्यात्म में इनकी गहरी रुचि है. लोगों के जीवन को सरल व सुगम बनाने के लिए ये अपने लेखों के माध्यम से प्रेरित करती रहती हैं. इनका मकसद धर्म और ज्योतिष के वैज्ञानिक पहलुओं से लोगों को अवगत कराना ताकि हजारों साल पुराने इस ज्ञान को दैनिक जीवन में अधिक उपयोगी बनाया जा सके. इन्हें संगीत व धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी शौक है. महिलाओं व बच्चों के विकास के लिए ये जागरुक भी करती रहती हैं.
Published at : 02 Dec 2025 08:09 AM (IST)
Sakat Chauth 2026 Tilkut Chaturthi 2026 Magh Sankashti Chaturthi 2026 Sankashti Chaturthi 2026
