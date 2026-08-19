Rashifal 20 August 2026: आज दिनांक 20अगस्त 2026 दिन गुरुवार आप अपना दैनिक राशिफल जानना चाहते है आज का दिन आपके राशि के अनुसार कैसा रहेगा ,चिंता नहीं करे हमने आपके राशि पर ग्रहों की चाल तथा नक्षत्रों के प्रभाव के अनुसार सटीक आकलन किए है.

आपका आज का दिन कैसा रहेगा कैसा रहेगा लकी अंक तथा लकी रंग आइए जानते है ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज का दिन कैसा रहेगा मेष से मीन राशि के लिए .



पारिवारिक जीवन

आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही खुशनुमा और यादगार रहने वाला है. आपके परिवार के किसी सदस्य की किसी क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि होने के कारण पूरे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा. सभी लोग मिलकर इस खुशी का जश्न मनाएंगे. घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहेगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी कार्यकुशलता और अनुशासन से बखूबी निभाएंगे. व्यापारियों के लिए दिन बेहद अच्छा है, क्योंकि नई डील, कोई बड़ा टेंडर या किसी प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट ग्राहक से जुड़ने की संभावना बन रही है.

करियर और शिक्षा

आज आपके सामने कई नए अवसर आएंगे, लेकिन यहां त्वरित निर्णय लेने की बजाय गहराई से सोचकर और समझदारी से काम लेना होगा. नौकरी में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी का विश्वास जीतने का शानदार मौका मिलेगा. विद्यार्थी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें, उनकी मेहनत रंग लाएगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, काम के बोझ और निर्णय लेने की प्रक्रिया के कारण मानसिक तनाव हो सकता है. इसलिए मानसिक शांति बनाए रखने के लिए कुछ समय योग और ध्यान को अवश्य दें. हल्का और संतुलित आहार लें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में आज आपको बड़ी राहत मिलेगी. किसी पुराने निवेश से संतोषजनक और लाभदायक संकेत मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. लेकिन फिर भी अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखते हुए अनावश्यक खर्चों से बचना सीखें.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में आज आपका दिन अच्छा रहेगा. परिवार में चल रही खुशियों का असर आपके लव लाइफ पर भी सकारात्मक दिखेगा. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की किसी योजना पर खुलकर बात कर सकते हैं, जिससे रिश्ते में और गहराई आएगी.

लकी अंक: 7

लकी रंग: मैजेंटा

उपाय

सुबह उठकर जल भरकर धूप में अर्घ्य दें और अपने कार्यस्थल पर किसी बुजुर्ग या वरिष्ठ अधिकारी का आशीर्वाद लें, इससे आज का दिन और भी अधिक सफल रहेगा.

वृषभ राशि

पारिवारिक जीवन

आज परिवार में सकारात्मक और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण आर्थिक योजना पर चर्चा हो सकती है. बड़ों की सलाह को गंभीरता से सुनना आपके लिए लाभकारी रहेगा. इससे आपसी समझ बढ़ेगी और घर के वातावरण में भी सुख-शांति बनी रहेगी.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर धैर्य और निरंतर प्रयास आपकी सफलता का आधार बनेंगे. लंबे समय से रुकी हुई कोई प्रक्रिया आज आगे बढ़ सकती है. व्यापारियों के लिए उत्पादन बढ़ाने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास लाभदायक रहेगा. कृषि, खाद्य पदार्थ, डेयरी, रियल एस्टेट और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल रह सकता है.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान धैर्य बनाए रखने की जरूरत है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपना ध्यान भटकने से बचाना चाहिए. करियर में प्रगति के लिए नए कौशल सीखने और अपनी क्षमता बढ़ाने का यह अच्छा समय है. लगातार मेहनत से सफलता की राह आसान होगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. हालांकि तनाव और अनावश्यक चिंता से बचना जरूरी है. सुबह ध्यान, योग या हल्के व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें. पौष्टिक आहार लेने से ऊर्जा का स्तर बेहतर बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति

वित्तीय मामलों में आज सावधानी बरतें. अनावश्यक खरीदारी से बचकर बचत पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. किसी बड़े निवेश का निर्णय जल्दबाजी में न लें और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कदम उठाएं.

प्रेम जीवन

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपका धैर्य और समझदारी रिश्ते को मजबूत करने में मदद करेगी. विवाहित दंपतियों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी और साथ में सुखद समय बिताने का अवसर मिल सकता है.

शुभ अंक: 6

शुभ रंग: पर्पल

आज का उपाय

जरूरतमंद व्यक्ति को हरे रंग के वस्त्र या हरी सब्जियां दान करें. मान्यता है कि इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और रुके हुए कार्यों में गति आती है.

मिथुन राशि

पारिवारिक जीवन

आज आपकी व्यावहारिक सोच पारिवारिक मामलों में भी काम आएगी. घर की किसी पुरानी या लंबित समस्या को आप बहुत ही समझदारी और शांति से सुलझाएंगे. दिनभर नई जानकारियां मिलेंगी, जिन्हें आप शाम को अपने परिवारजनों के साथ साझा करके उन्हें भी अपडेट रखेंगे.

व्यापार और नौकरी

आज आपकी सोच सामान्य से अधिक व्यावहारिक रहेगी. कार्यक्षेत्र में आप किसी जटिल समस्या का ऐसा अभूतपूर्व समाधान देंगे, जिसकी सभी सहकर्मी और अधिकारी जमकर सराहना करेंगे. आपकी प्रतिभा सबके सामने उजागर होगी. व्यापार में नई मार्केट रिसर्च या ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर अपनी रणनीति में बदलाव करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों को आज किसी नए विषय या कोर्स में विशेष रुचि विकसित होगी, जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगी. मीडिया, लेखन, शिक्षण और आईटी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज काम के क्षेत्र में शानदार और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य

आज आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहद मजबूत रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग नई जानकारियों को ग्रहण करने में लगा रहेगा. हालांकि, लगातार स्क्रीन देखने के कारण आंखों में थकान हो सकती है, इसलिए समय-समय पर ब्रेक लें. संतुलित आहार लें और शाम को थोड़ा वॉक करना फायदेमंद रहेगा.

आर्थिक स्थिति

व्यापार में किए गए बुद्धिमानी भरे बदलावों के कारण आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. आज आपको अचानक धन लाभ के भी योग बन रहे हैं. मार्केट रिसर्च आपको बेहतर वित्तीय योजना बनाने में मदद करेगी. बस इमोशनल खर्चों से खुद को बचाए रखें.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में आज आपका व्यावहारिक रुख रिश्ते को और अधिक पारदर्शी बनाएगा. आप अपने पार्टनर की बातों को गंभीरता से सुनेंगे और भविष्य की किसी योजना पर व्यावहारिक चर्चा करेंगे, जिससे दोनों के बीच प्रेम और विश्वास गहरा होगा.

लकी अंक: 5

लकी रंग: हल्का गुलाबी

उपाय

सुबह उठकर बुध देव या सरस्वती माता को पुष्प अर्पित करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद बच्चे को कॉपी-किताब दान करें, इससे आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगी.

कर्क राशि

पारिवारिक जीवन

आज का दिन आपके लिए परिवार के मायने में बेहद खास और सकारात्मक रहने वाला है. घर और कार्यक्षेत्र के बीच एक संतुलन बनाकर चलना ही आपकी आज की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी. परिवार में मौजूद किसी बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके जीवन की किसी गंभीर उलझन को सुलझाने में मददगार साबित होगी.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आज आपको काफी अच्छी ऊर्जा मिलेगी. नौकरी पेशा लोगों के लिए अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बहुत बेहतर रहेगा, जिसके चलते आपके सभी लंबित कार्य निर्धारित समय पर आसानी से पूरे होंगे. व्यापारियों को आज पुराने ग्राहकों से लगातार संपर्क बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि उनसे लगातार लाभ और मुनाफा मिलता रहेगा.

करियर और शिक्षा

यदि आप करियर को लेकर किसी नए मोड़ पर जाने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन फैसला लेने के लिए उत्तम है. बुजुर्गों की सलाह का इस्तेमाल करियर की दिशा तय करने में करें.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से उत्तम रहेगा. काम और घर के बीच सही संतुलन बनाने से आपको मानसिक शांति और ताजगी मिलेगी. बस ध्यान रखें कि लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम न करें, बीच-बीच में हल्की स्ट्रेचिंग जरूर करें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से आज का दिन आपके लिए स्थिरता लेकर आ रहा है. व्यापार से आ रहे धन को संभालकर रखने की कोशिश करें. अपनी आय के अनुसार घरेलू खर्चों की एक नई योजना या बजट बनाना आपके भविष्य के लिए काफी लाभकारी और सुरक्षित साबित होगा.

प्रेम जीवन

प्रेमी जोड़ों के लिए आज का शाम का समय बहुत ही रोमांटिक और यादगार रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे. विवाहित जीवन में भी प्रियजनों के साथ प्यार और मधुरता बनी रहेगी.

लकी अंक: 6

लकी रंग: हल्का पीला

उपाय

सुबह के समय घर के मंदिर में दीपक जलाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, इससे घर-परिवार में सुख-शांति और सफलता बनी रहेगी.

सिंह राशि

पारिवारिक जीवन

आज आपका व्यक्तित्व परिवार के सदस्यों पर एक सकारात्मक और सुकून भरा प्रभाव डालेगा. परिवार के किसी सदस्य के करियर से जुड़ी कोई बड़ी उपलब्धि या शुभ खबर मिलने के प्रबल संकेत हैं. इस खुशी को सब मिलजुलकर साझा करेंगे.

व्यापार और नौकरी

आज आपकी अनूठी कार्यशैली और आत्मविश्वास से कार्यस्थल पर लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा. नौकरी में आपको किसी विशेष टीम या अहम प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो सकता है. व्यापार में ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए किए गए आपके प्रयास रंग लाएंगे. अपने निर्णयों में दृढ़ रहें, लेकिन सफलता के लिए दूसरों की राय को भी महत्व दें.

करियर और शिक्षा

आज आपका फोकस बेहतरीन रहेगा. सामाजिक क्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, जो आपके करियर को एक नई ऊंचाई प्रदान करेंगी. छात्र वर्ग के लिए दिन अत्यंत अनुकूल है. पढ़ाई में लगातार मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य

आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन भागदौड़ भरी दिनचर्या के कारण मानसिक शांति बनाए रखना आवश्यक है. लंबे समय तक डेस्क पर काम करने से गर्दन में अकड़न हो सकती है, इसलिए समय-समय पर व्यायाम करें.

आर्थिक स्थिति

नौकरी में नेतृत्व की भूमिका और व्यापार में ब्रांड ग्रोथ के कारण आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. आज आपकी आय में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं. लंबित पेमेंट भी प्राप्त हो सकती है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रेम जीवन

आपके व्यक्तित्व का जादू आपके प्रेम जीवन पर भी चलेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन बेहद रोमांटिक रहेगा. विवाहित जीवन में जीवनसाथी के साथ आपकी समझ और प्रेम और गहरा होगा.

लकी अंक: 5

लकी रंग: लाल

उपाय

सुबह नहाने के बाद ताजे जल में थोड़ा लाल चंदन मिलाकर भगवान सूर्य को अर्पित करें. इससे आपके अंदर नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ेगा, साथ ही कार्यक्षेत्र में सभी बाधाएं दूर होंगी.

कन्या राशि

पारिवारिक जीवन

आज परिवार में किसी लंबे समय से अटके हुए सरकारी या कानूनी कार्य के पूरा होने की प्रबल संभावना है. इस काम के निपटारे से आपको और परिवार के अन्य सदस्यों को काफी मानसिक राहत मिलेगी. घर का वातावरण खुशनुमा और शांत रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद और सबका सहयोग आपके साथ रहेगा.

व्यापार और नौकरी

आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्यों को व्यवस्थित करने पर केंद्रित रहेगा. नौकरी में फाइलें, दस्तावेज़, ऑडिट, टैक्स या डेटा विश्लेषण से जुड़े कामों में आपको बड़ी सफलता मिलेगी. व्यापारियों को आज अपने काम-काज के सिस्टम में सुधार करने चाहिए.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्पादक है. यदि आप अपने अध्ययन में निरंतरता बनाए रखेंगे और भटकाव से बचेंगे, तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस बनाए रखना चाहिए.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. हालांकि, लगातार डेस्क पर काम करने और फाइलों में घुसे रहने के कारण आंखों में थकान या सिरदर्द हो सकता है. बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लें, संतुलित आहार लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

आर्थिक स्थिति

व्यापार में आ रहा लाभ और नौकरी में मिली सफलता आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगी. कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट भी आ सकती है. बस आज अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों से बचना ही सबसे अच्छा रहेगा.

प्रेम जीवन

काम के अधिक बोझ के कारण प्रेमी जोड़ों के बीच थोड़ी दूरी आ सकती है. शाम को समय निकालकर अपने पार्टनर को फोन पर समय दें. विवाहित जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और पारिवारिक मुद्दों पर आपसी समझ से सकारात्मक बातचीत होगी.

लकी अंक: 6

लकी रंग: पर्पल

उपाय

सुबह काम शुरू करने से पहले अपने कार्यस्थल (डेस्क या दुकान) पर थोड़ी सफेद कमल की माला या चंदन का टुकड़ा रखें. इससे आपके कामों में व्यवस्था बनी रहेगी और मानसिक शांति बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन

आज आपका संतुलित और शांत व्यवहार पारिवार में सकारात्मक वातावरण बनाएगा. घर का वातावरण आपके लिए सुकून देने वाला रहेगा. पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की किसी बड़ी योजना पर गंभीर चर्चा होगी, जिससे रिश्तों में मजबूती और पारदर्शिता आएगी. बच्चे भी अपने मन की बातें साझा करेंगे.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आपको किसी नई टीम या अलग विभाग के साथ काम करने का शानदार अवसर प्राप्त होगा. व्यापार में यदि आप सहयोगी संस्थाओं के साथ कोई समझौता कर रहे हैं, तो वह भविष्य में बेहद लाभदायक सिद्ध हो सकता है. नेटवर्किंग पर ध्यान दें.

करियर और शिक्षा

कला, वास्तुकला, डिजाइनिंग, इवेंट मैनेजमेंट और मीडिया जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आज नए अवसर मिलेंगे. आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी. शिक्षा क्षेत्र में छात्रों को अपनी पढ़ाई में फोकस बनाए रखना चाहिए, कोई नया कोर्स शुरू करने का सही समय है.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बशर्ते दिनचर्या संतुलित रहे. मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए कुछ समय ध्यान और योग को दें. हल्का और पौष्टिक भोजन लें, ताकि ऊर्जा बनी रहे. पानी पर्याप्त मात्रा में पियें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में आज बहुत सोच-समझकर कदम उठाएं. कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने या धन लगाने से पहले बाजार का गहराई से अध्ययन करें. जल्दबाजी में ऋण लेने से बचें.

प्रेम जीवन

आज आपकी आकर्षक संवाद शैली नए रिश्ते बनाने में बेहद सहायक होगी. आपकी बातें लोगों के दिल तक पहुंचेंगी. प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा और आपसी विश्वास में बढ़ोतरी होगी.

लकी अंक: 6

लकी रंग: हल्का नीला

उपाय

सुबह स्नान के बाद एक शुद्ध जल के लोटे में थोड़ी सफेद मिश्री मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालें. इससे व्यक्तित्व में आकर्षण आएगा और नए रिश्ते बनाने में आसानी होगी.

वृश्चिक राशि

पारिवारिक जीवन

आज का दिन परिवार के लिए बेहद अनुकूल और खुशनुमा रहेगा. परिवार में किसी पुराने रिश्तेदार से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो आपको एक बेहद सुखद अनुभव प्रदान करेगी और पुरानी यादें ताजा होंगी. घर का वातावरण शांत रहेगा.

व्यापार और नौकरी

आज आपको 'कम बोलकर अधिक काम करने' की नीति अपनानी चाहिए, क्योंकि यही आपको असली सफलता दिलाएगी. कार्यस्थल पर आप अपनी मेहनत के बल पर किसी भी लंबित या कठिन परियोजना को निर्धारित समय से पहले पूरा करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. व्यापारियों को सलाह है कि वे बाजार में प्रतिस्पर्धियों की रणनीति को बहुत गहराई से समझें और फिर ही कोई सही निर्णय लें.

करियर और शिक्षा

छात्रों को अपना पूरा ध्यान केवल अपने अध्ययन और लक्ष्य पर केंद्रित रखना चाहिए. बेवजह की बहसों या गपशप में अपना समय बर्बाद न करें. आपकी कड़ी मेहनत, लगन और एकाग्रता भविष्य में नए करियर के अवसरों के द्वार खोलेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सतर्क रहें. अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से मानसिक तनाव और चिंता स्वतः कम हो जाएगी. प्रातःकालीन योग, ध्यान और हल्की व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने में मदद करेंगे.

आर्थिक स्थिति

वित्तीय मामलों में विशेष धैर्य रखना आवश्यक होगा. जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश या महत्वपूर्ण आर्थिक लेनदेन न करें. धैर्यपूर्वक स्थिति का इंतजार करने पर ही आपको बेहतर और सुरक्षित वित्तीय लाभ मिलेगा.

प्रेम जीवन

प्रेमी जोड़ों को आज शब्दों की तुलना में अपने कार्यों और व्यवहार से प्यार जताना चाहिए. जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उन्हें समय दें. छोटी-छोटी बातों पर वाद-विवाद से बचकर रिश्ते में मधुरता बनाए रखें.

लकी अंक: 4

लकी रंग: सफेद

उपाय

सुबह उठकर किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें और काम पर जाते समय अपनी जेब में एक कौड़ी रखें, इससे आपका फोकस बना रहेगा और कामयाबी मिलेगी.

धनु राशि

पारिवारिक जीवन

आज का दिन परिवार के साथ यादगार बनने वाला है. आप परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक यात्रा पर जाने या सांस्कृतिक आयोजन की योजना बना सकते हैं. घर का वातावरण सकारात्मक और शांतिपूर्ण रहेगा. सबके साथ मिलजुलकर रहने से आपका मन प्रसन्न रहेगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यक्षेत्र में आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें निभाने से आपको नई सीख भी प्राप्त होगी. व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है. आपके व्यापार में दूसरे शहरों या राज्यों से अच्छे संपर्क स्थापित होंगे, जो व्यवसाय को नई दिशा देंगे. अपने अनुशासन को कभी न तोड़ें.

करियर और शिक्षा

आज आपके लिए नए अवसरों का विस्तार होगा. शिक्षा, प्रकाशन, पर्यटन, विदेश यात्रा, प्रशिक्षण और सलाहकार कार्यों से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा. छात्रों के लिए उच्च शिक्षा या नए कोर्स में दाखिला लेने का उत्तम समय है.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन अपने उत्साह और व्यस्त दिनचर्या में संतुलित खान-पान का ध्यान न भूलें. नियमित योग और प्राणायाम से आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक रूप से आज आपकी स्थिति मजबूत होगी. नए अवसरों से आय के नए स्रोत खुलेंगे. दूरस्थ स्थानों से धन लाभ के योग बन रहे हैं. अटकी हुई पेमेंट भी आपको प्राप्त हो सकती है.

प्रेम जीवन

प्रेमी जोड़ों के लिए दिन काफी रोमांटिक और प्रिय रहने वाला है. आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी सांस्कृतिक स्थल की यात्रा का पूरा आनंद ले सकते हैं. आपसी समझ और अटूट प्रेम में गहराई आएगी.

लकी अंक: 8

लकी रंग: पर्पल

उपाय

सुबह उठकर तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें और किसी धार्मिक स्थान पर दीपक जलाएं. अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े देवता का ध्यान करें. उत्साह और अनुशासन दोनों का अच्छा संतुलन बनाए रखें.

मकर राशि

पारिवारिक जीवन

आज परिवार में आपकी जिम्मेदारी निभाने की भावना सभी का विश्वास बढ़ाएगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपके साथ रहेगा. किसी भी घरेलू विवाद या चल रही बहस को समझदारी और शांति से सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आज आपका धैर्य और अनुशासन कठिन लगने वाले कार्यों को भी बेहद सरल बना देगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की गुणवत्ता और निरंतरता से गहराई से प्रभावित होंगे. व्यापार में मशीनरी, उत्पादन या वितरण प्रणाली में किया गया कोई भी तकनीकी या रणनीतिक सुधार आपके लिए दीर्घकालिक लाभदायक साबित होगा.

करियर और शिक्षा

विद्यार्थियों को आज अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है. आपका अनुशासनबद्ध दृष्टिकोण पढ़ाई में आ रही अड़चनों को दूर करेगा. करियर के मामले में आज के दिन लिए गए गंभीर फैसले भविष्य में आपके लिए एक मजबूत आधारशिला साबित होंगे.

स्वास्थ्य

भले ही आपका मानसिक उत्साह और ऊर्जा का स्तर बना रहे, लेकिन स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम करना भी आवश्यक रहेगा. लगातार बैठकर काम करने से कमर या गर्दन दर्द हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में खड़े होकर थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूर करें.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक मामलों में आज का दिन स्थिरता ला रहा है. आप दीर्घकालिक निवेश पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी या रिटायरमेंट प्लान. आज की गई सोच-समझकर बचत भविष्य में आपके लिए एक सुरक्षित ढाल का काम करेगी.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में आज आपका धैर्य सबसे ज्यादा काम आएगा. रिश्ते में जरूरत से ज्यादा भावनात्मक अपेक्षाएं न रखें. खुले संचार के माध्यम से पार्टनर के साथ गहराई से जुड़ने का अवसर मिलेगा.

लकी अंक: 7

लकी रंग: नीला

उपाय

सुबह उठकर एक लोटे जल में थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इससे आपके करियर में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे और कार्यस्थल पर मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कुंभ राशि

पारिवारिक जीवन

घर का माहौल सुखद और प्रसन्न रहेगा. परिवार में बच्चों के साथ समय बिताने से आपको अपार आनंद और मानसिक शांति मिलेगी. उनकी कल्पनाशील बातें और नवीनतम तकनीक के प्रति उनकी उत्सुकता आपको भी नई दिशा दे सकती है. परिवारजनों का पूरा सहयोग आपका उत्साह बढ़ाएगा.

व्यापार और नौकरी

कार्यस्थल पर आपके अनोखे सुझावों पर वरिष्ठ अधिकारियों का तुरंत ध्यान दिया जाएगा और उस पर तत्काल कार्यवाही भी हो सकती है. व्यापार में नई तकनीक या ऑटोमेशन को अपनाने से लाभ के नए द्वार खुलेंगे. आज मित्रों के साथ मिलकर कोई नवाचार आधारित योजना शुरू करने का सबसे उत्तम समय है.

करियर और शिक्षा

तकनीकी, वैज्ञानिक, डिजिटल, स्टार्टअप या रिसर्च क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ और उन्नति दायक है. छात्र अपनी पढ़ाई में नए-नए तकनीकी टूल्स और इनोवेटिव तरीके अपनाकर बेहतरीन परिणाम हासिल कर सकते हैं.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य चमत्कारिक रूप से अच्छा रहेगा. हालांकि, लगातार स्क्रीन या लैपटॉप के सामने काम करने से आंखों में थकान हो सकती है. बीच-बीच में आंखों को आराम दें और ताजे पानी का छिड़काव करें. मानसिक तौर पर आप बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक लिहाज से दिन बहुत मजबूत रहेगा. तकनीक या ऑटोमेशन जैसे आधुनिक क्षेत्रों में किए गए निवेश से भविष्य में शानदार रिटर्न मिलने की संभावना है. रुका हुआ धन या पेंडिंग पेमेंट भी प्राप्त हो सकती है.

प्रेम जीवन

प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, बल्कि बौद्धिक स्तर पर भी गहराई से जुड़ेंगे. कोई तकनीकी गैजेट गिफ्ट करके आप उनका दिन खास बना सकते हैं.

लकी अंक: 9

लकी रंग: सिल्वर ग्रे

उपाय

सुबह उठने के बाद अपने कार्यस्थल या पढ़ाई की टेबल की उत्तर-पूर्व दिशा की सफाई करें. वहां एक सफेद कागज पर थोड़ा सा कपूर रखकर धूप में सेंकें. इस उपाय से नकारात्मकता दूर होगी और मस्तिष्क में नई बातों को सोचने की क्षमता बढ़ेगी.

मीन राशि

पारिवारिक जीवन

आज का दिन परिवार के लिए अत्यंत शुभ और सकारात्मक रहेगा. घर के वातावरण में प्यार और एकता का संचार होगा. पुराने रिश्तों में जो कुछ दूरियां या खटास आ गई थी, वह फिर से आत्मीयता में बदलेगी. परिवार के सदस्यों के साथ गुफ्तगू और गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से दिन का समापन बेहद मानसिक संतोष और शांति के साथ होगा.

व्यापार और नौकरी

आज आपकी संवेदनशीलता के साथ-साथ निर्णय क्षमता भी काफी मजबूत रहेगी. नौकरी में आप अपने किसी सहकर्मी की सहायता करेंगे, जिससे आपको कार्यस्थल पर भरपूर सम्मान और प्रशंसा प्राप्त होगी.

करियर और शिक्षा

साहित्य, संगीत, चिकित्सा, योग, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज करियर में कोई नई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है. छात्रों के लिए भी दिन बढ़िया है, पढ़ाई में उनका मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने की उनकी क्षमता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. योग और प्राणायाम का अभ्यास करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे. आपकी संवेदनशीलता आपको अपने शरीर के संकेतों को समझने में मदद करेगी, जिससे तनाव दूर होगा और मानसिक शांति बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति

व्यापार में लाभदायक रणनीतियों के साथ-साथ नौकरी में सम्मान के रूप में आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. आपकी बचत करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी. आज धन निवेश करने का भी अच्छा समय है.

प्रेम जीवन

प्रेम जीवन में आज आपकी संवेदनशीलता किसी जादू की तरह काम करेगी. आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बखूबी समझ पाएंगे. पुरानी नाराजगियां दूर होंगी और रिश्ते में नया रोमांस तथा गर्माहट आएगी.

लकी अंक: 2

लकी रंग: हल्की पिला

उपाय

भगवान शंकर का जल से अभिषेक करे. जरूरतमंद लोगों को भोजन कराए

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