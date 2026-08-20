Hindi Panchang, 20 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार है. मासिक दुर्गाष्टमी के दिन माता को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर है. इस दिन देवी अपने उग्र स्वरूप में रहती हैं. मान्यता है कि जो लोग दुर्गा चालीसा, माता के मंत्रों का विधिवत जाप करते हैं उनके जीवन में सुख-समृद्धि की कमी नहीं होती है.

आज का व्रत - दुर्गाष्टमी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अन्न का दान करना पुण्यकारी माना जाता है. मां दुर्गा के सामने दीपक लगाएं और उसमें लौंग डालकर आरती करें.

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20 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 20 August 2026)

तिथि – अष्टमी (20 अगस्त 2026, रात 9:18 बजे तक)

– अष्टमी (20 अगस्त 2026, रात 9:18 बजे तक) वार – गुरुवार

– गुरुवार नक्षत्र – विशाखा

– विशाखा योग – इंद्र

– इंद्र सूर्योदय – सुबह 5:53 बजे

– सुबह 5:53 बजे सूर्यास्त – शाम 6:56 बजे

– शाम 6:56 बजे चंद्रोदय – दोपहर 3:01 बजे

– दोपहर 3:01 बजे चंद्रास्त – रात 11:56 बजे

– रात 11:56 बजे चंद्र राशि – वृश्चिक

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

सुबह का शुभ समय – सुबह 5:53 से 7:31 बजे

– सुबह 5:53 से 7:31 बजे दिन का चर समय – सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे

– सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे दोपहर का लाभ समय – दोपहर 12:24 से 2:02 बजे

– दोपहर 12:24 से 2:02 बजे दोपहर का अमृत समय – दोपहर 2:02 से 3:40 बजे

– दोपहर 2:02 से 3:40 बजे शाम का शुभ समय – शाम 5:18 से 6:56 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

राहुकाल – दोपहर 1:46 से 3:20 बजे

– दोपहर 1:46 से 3:20 बजे यमगण्ड काल – सुबह 5:53 से 7:31 बजे

– सुबह 5:53 से 7:31 बजे गुलिक काल – सुबह 9:05 से 10:38 बजे

– सुबह 9:05 से 10:38 बजे भद्रा – सुबह 5:57 से 8:15 बजे

– सुबह 5:57 से 8:15 बजे दुर्मुहूर्त – सुबह 10:07 से 10:57 बजे और दोपहर 3:07 से 3:57 बजे

– सुबह 10:07 से 10:57 बजे और दोपहर 3:07 से 3:57 बजे वर्ज्य – दोपहर 1:35 से 3:22 बजे

ग्रहों की स्थिति – 20 अगस्त 2026

सूर्य – सिंह राशि

– सिंह राशि चंद्रमा – वृश्चिक राशि

– वृश्चिक राशि मंगल – मिथुन राशि

– मिथुन राशि बुध – कर्क राशि

– कर्क राशि गुरु – कर्क राशि

– कर्क राशि शुक्र – कन्या राशि

– कन्या राशि शनि – मीन राशि (वक्री)

– मीन राशि (वक्री) राहु – कुंभ राशि

– कुंभ राशि केतु – सिंह राशि

20 अगस्त का राशिफल

मेष राशि

बिजनेस में रणनीति बदलें और विरोधियों से सतर्क रहें. सेहत और पारिवारिक विवादों को नजरअंदाज न करें.

वृष राशि

आमदनी बढ़ेगी और नए ऑर्डर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में बदलाव और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

मिथुन राशि

व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनेगी. वरिष्ठों का सहयोग और पारिवारिक समर्थन मिलेगा.

कर्क राशि

नई डील से लाभ होगा और निवेश की योजना बनेगी. प्रेम व शिक्षा के लिए दिन अच्छा है.

सिंह राशि

उधारी के लेनदेन से बचें और पुराने विवाद सुलझाएं. करियर व पढ़ाई में धैर्य रखें.

कन्या राशि

धन लाभ के योग हैं और नई कारोबारी संभावनाएं बनेंगी. काम समय पर पूरा करें, रिश्तों में मजबूती आएगी.

तुला राशि

सरकारी काम पूरे होंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आय बढ़ेगी और प्रेम संबंध बेहतर होंगे.

वृश्चिक राशि

व्यापार में सफलता और नए काम के अवसर मिलेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे.

धनु राशि

निवेश में जोखिम लेने से बचें और व्यापार की नई रणनीति बनाएं. संतान को लेकर चिंता हो सकती है.

मकर राशि

बड़ी कंपनी से जुड़ने और बड़े ऑर्डर मिलने के योग हैं. मेहनत का फल मिलेगा और परिवार में शांति रहेगी.

कुंभ राशि

बिजनेस में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, लेकिन विरोधियों से सावधान रहें. करियर में उन्नति के संकेत हैं.

मीन राशि

व्यापार में बड़े ऑर्डर मिलेंगे और विवाद सुलझाने में सफलता मिलेगी. घर में खुशहाली रहेगी, रिश्तों में संवाद बढ़ाएं.

आज का उपाय छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार दें. आज का लकी कलर

लाल, हरा, पीला

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