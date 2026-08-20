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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 20 August 2026: आज गुरुवार और मासिक दुर्गाष्टमी का संयोग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 20 August 2026: आज गुरुवार और मासिक दुर्गाष्टमी का संयोग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 20 August 2026: आज सावन शुक्ल अष्टमी तिथि और गुरुवार है .आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 20 Aug 2026 07:59 AM (IST)
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Hindi Panchang, 20 August 2026: आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार है. मासिक दुर्गाष्टमी के दिन माता को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ अवसर है. इस दिन देवी अपने उग्र स्वरूप में रहती हैं. मान्यता है कि जो लोग दुर्गा चालीसा, माता के मंत्रों का विधिवत जाप करते हैं उनके जीवन में सुख-समृद्धि की कमी नहीं होती है. 

आज का व्रत - दुर्गाष्टमी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या अन्न का दान करना पुण्यकारी माना जाता है. मां दुर्गा के सामने दीपक लगाएं और उसमें लौंग डालकर आरती करें. 

20 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 20 August 2026)

  • तिथि – अष्टमी (20 अगस्त 2026, रात 9:18 बजे तक)
  • वार – गुरुवार
  • नक्षत्र – विशाखा
  • योग – इंद्र
  • सूर्योदय – सुबह 5:53 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 6:56 बजे
  • चंद्रोदय – दोपहर 3:01 बजे
  • चंद्रास्त – रात 11:56 बजे
  • चंद्र राशि – वृश्चिक

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ समय – सुबह 5:53 से 7:31 बजे
  • दिन का चर समय – सुबह 10:46 से दोपहर 12:24 बजे
  • दोपहर का लाभ समय – दोपहर 12:24 से 2:02 बजे
  • दोपहर का अमृत समय – दोपहर 2:02 से 3:40 बजे
  • शाम का शुभ समय – शाम 5:18 से 6:56 बजे

राहुकाल और अशुभ समय

  • राहुकाल – दोपहर 1:46 से 3:20 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 5:53 से 7:31 बजे
  • गुलिक काल – सुबह 9:05 से 10:38 बजे
  • भद्रा – सुबह 5:57 से 8:15 बजे
  • दुर्मुहूर्त – सुबह 10:07 से 10:57 बजे और दोपहर 3:07 से 3:57 बजे
  • वर्ज्य – दोपहर 1:35 से 3:22 बजे

ग्रहों की स्थिति – 20 अगस्त 2026

  • सूर्य – सिंह राशि
  • चंद्रमा – वृश्चिक राशि
  • मंगल – मिथुन राशि
  • बुध – कर्क राशि
  • गुरु – कर्क राशि
  • शुक्र – कन्या राशि
  • शनि – मीन राशि (वक्री)
  • राहु – कुंभ राशि
  • केतु – सिंह राशि

20 अगस्त का राशिफल

मेष राशि

बिजनेस में रणनीति बदलें और विरोधियों से सतर्क रहें. सेहत और पारिवारिक विवादों को नजरअंदाज न करें.

वृष राशि

आमदनी बढ़ेगी और नए ऑर्डर मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में बदलाव और दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी.

मिथुन राशि

व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलेगा और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त बनेगी. वरिष्ठों का सहयोग और पारिवारिक समर्थन मिलेगा.

कर्क राशि

नई डील से लाभ होगा और निवेश की योजना बनेगी. प्रेम व शिक्षा के लिए दिन अच्छा है.

सिंह राशि

उधारी के लेनदेन से बचें और पुराने विवाद सुलझाएं. करियर व पढ़ाई में धैर्य रखें.

कन्या राशि

धन लाभ के योग हैं और नई कारोबारी संभावनाएं बनेंगी. काम समय पर पूरा करें, रिश्तों में मजबूती आएगी.

तुला राशि

सरकारी काम पूरे होंगे और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आय बढ़ेगी और प्रेम संबंध बेहतर होंगे.

वृश्चिक राशि

व्यापार में सफलता और नए काम के अवसर मिलेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे.

धनु राशि

निवेश में जोखिम लेने से बचें और व्यापार की नई रणनीति बनाएं. संतान को लेकर चिंता हो सकती है.

मकर राशि

बड़ी कंपनी से जुड़ने और बड़े ऑर्डर मिलने के योग हैं. मेहनत का फल मिलेगा और परिवार में शांति रहेगी.

कुंभ राशि

बिजनेस में बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, लेकिन विरोधियों से सावधान रहें. करियर में उन्नति के संकेत हैं.

मीन राशि

व्यापार में बड़े ऑर्डर मिलेंगे और विवाद सुलझाने में सफलता मिलेगी. घर में खुशहाली रहेगी, रिश्तों में संवाद बढ़ाएं.

आज का उपाय

छोटी कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार दें.

आज का लकी कलर

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 20 Aug 2026 05:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Durga Ashtami 2026
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