Sakat Chauth 2026 Daan: सकट चौथ व्रत में तिल-गुड़ दान क्यों करते हैं, 90% लोग नहीं जानते होंगे इसका लाभ
Sakat Chauth 2026 Daan: सकट चौथ वाले दिन जरुरतमंदों या ब्राह्मण को कुछ खास चीजों का दान जरुर देना चाहिए, मान्यता है इससे संतान को सफलता और सुख समृद्धि प्राप्त होती है.
Sakat Chauth 2026 Daan: माघ महीने में आने वाली सकट चौथ साल की बड़ी चतुर्थी में से एक है, इसलिए इसका विशेष महत्व है. इसे माघी चतुर्थी, तिल चौथ, संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है. नए साल में सकट चौथ व्रत 6 जनवरी 2026 को रखा जाएगा. ये व्रत संतान प्राप्ति, सौभाग्य में वृद्धि, कार्यों में सफलता, सुख की कामना से किया जाता है.
महिलाएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती है और पूजा करने के बाद रात को चंद्रमा के उगने पर उन्हें अर्घ्य देकर व्रत पूर्ण करती हैं. सकट चौथ पर पूजा के अलावा दान का महत्व पुराणों में बताया गया है. मान्यता है इसके प्रभाव से व्यक्ति को समस्त भौतिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं.
2026 में सकट चौथ पर दान
- तिल - सकट चौथ के दिन तिल का उपयोग जरुर किया जाता है. इस दिन काले तिल का दान विशेष रूप से किया जाता है. ऐसा माना जाता है कि काले तिल में कई देवताओं का वास होता है. कहते हैं संतान की उम्र लंबी होती है और अच्छे स्वास्थ के लिए सकट चौथ पर काला तिल या उससे बने मिष्ठान दान करना चाहिए.
- घी - सकट चौथ के दिन घी करना सौभाग्य को बढ़ाता है. घी का दान घर में धन-धान्य लाता है जिससे समृद्धि आती है. इसके फलस्वरूप व्यक्ति को शुक्र की कृपा प्राप्ति होती है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है.
- गुड़ – संतान को करियर में सफलता, आर्थिक तौर पर वृद्धि की कामना से माघी चतुर्थी पर गुड़ का दान करना चाहिए. इससे गणपति जी प्रसन्न होते हैं और संतान को खुशहाली का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
- इन चीजों का दान भी शुभ – सकट चौथ पर अन्नदान, नमक का दान, वस्त्र का दान, चांदी का दान, कंबल का दान करना भी शुभ फलदायी माना गया है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
