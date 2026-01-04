हिन्दू धर्म में रविवार को सूर्यदेव का दिन माना गया है. सूर्य आत्मबल, स्वास्थ्य, नेतृत्व क्षमता, मान-सम्मान और सफलता के ग्रह हैं. गुड़ और गेहूं सूर्य से जुड़ी शुभ वस्तुएं मानी जाती हैं.

इनके दान, भोग और अर्घ्य में प्रयोग से सूर्य मजबूत होता है, जिससे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं. माना जाता है कि ये दोनों चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं, नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं और व्यक्ति के भाग्य को प्रबल बनाती हैं.

मनोकामना पूरा करने का अचूक उपाय

जो लोग अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, उनके लिए रविवार का दिन बेहद खास होता है. इस दिन एक लाल रंग के कपड़े में थोड़ा सा गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को दान करें.

यह उपाय न केवल भाग्योदय करता है, बल्कि रुके हुए कार्यों को भी गति देता है. माना जाता है कि ऐसा करने से नौकरी, व्यापार और सरकारी कार्यों में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होने लगती हैं और जीवन में नई सफलताओं के द्वार खुलते हैं.

पूजा और प्रयोग की सही विधि

रविवार की सुबह सूर्याेदय के समय तांबे के लोटे में जल लें. उसमें थोड़ा सा गुड़, लाल चंदन और लाल फूल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें. इसके बाद गेहूं के आटे से बनी रोटी या लड्डू सूर्यदेव को भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें.

यह सौभाग्य बढ़ाने वाला माना जाता है. ज्योतिषशास्त्र में कहा जाता है कि जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलें, तो गुड़ का छोटा सा टुकड़ा खाकर पानी पीना शुभ माना गया है. इससे कार्य में सफलता मिलती है.

पारिवारिक और स्वास्थ्य कष्टों से मुक्ति

माना जाता है कि अगर परिवार में पिता-पुत्र के बीच मनमुटाव, कलह या किसी प्रकार की मानसिक अशांति चल रही हो, तो एक विशेष उपाय करें. सवा किलो गुड़ तीन लगातार रविवार तक पवित्र नदी के किसी बहते जल में प्रवाहित करें. यह उपाय पारिवारिक संबंधों में मधुरता लाने और पुराने कष्टों को दूर करने में सहायक होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.