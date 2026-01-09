Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज पूर्णिमा की तिथि है, 3 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल ( Sagittarius), 9 जनवरी 2026

आज का दिन आपको अपनी सीमाओं और क्षमता दोनों का एहसास कराने वाला है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से करियर, जिम्मेदारी और काम की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान जाएगा. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में सीनियर, बॉस या सिस्टम से जुड़ा दबाव महसूस हो सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन यह साफ करेगा कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आइडिया नहीं, बल्कि लगातार मेहनत जरूरी है. Gen-Z के लिए यह दिन सीख देगा कि शॉर्टकट से ज्यादा सिस्टम काम करता है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में लक्ष्य तय करना, काम की दिशा बदलना या किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को स्वीकार करना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में बहस, अहं या शेयर बाजार में जोखिम भरे कदम उठाने से बचें, क्योंकि भ्रम और नुकसान दोनों संभव हैं.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी, लेकिन अनुभव भी मिलेगा.

Finance: खर्च काम और भविष्य से जुड़े रहेंगे.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.

Health: थकान और पैरों में भारीपन.

उपाय: दिन की शुरुआत लक्ष्य लिखकर करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल ( Capricorn), 9 जनवरी 2026

आज का दिन विस्तार, सीख और आगे की योजना पर केंद्रित रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से सोच व्यावहारिक और संतुलित रहेगी. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में करियर, पढ़ाई या किसी कानूनी या औपचारिक विषय पर ध्यान जाएगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन नई जिम्मेदारी या दिशा का संकेत दे सकता है. बिजनेस करने वालों के लिए नियम, कागज और प्रक्रिया अहम रहेंगे. दोपहर बाद हस्त नक्षत्र हाथ में काम लेने और उसे पूरा करने की ऊर्जा देगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में योजना बनाना, दस्तावेज पूरे करना या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में जल्दबाजी, कानूनी लापरवाही या शेयर बाजार में अफवाहों पर कदम उठाने से बचें.

Career: नई दिशा और अवसर मिल सकते हैं.

Finance: खर्च पढ़ाई या यात्रा से जुड़े हो सकते हैं.

Love: विचारों का मेल जरूरी रहेगा.

Health: कमर या घुटनों में हल्की परेशानी.

उपाय: गुरु या मार्गदर्शक का स्मरण करें.

Lucky Color: स्लेटी

Lucky Number: 10

कुंभ राशिफल ( Aquarius), 9 जनवरी 2026

आज का दिन पैसों, जोखिम और भावनात्मक गहराई से जुड़ा रहेगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आप हर फैसले का हिसाब किताब करेंगे. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण साझा पैसा, निवेश या किसी पुराने लेनदेन से जुड़ा विषय सामने आ सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को आज गोपनीय जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस और शेयर बाजार में सक्रिय लोगों के लिए यह दिन सतर्कता मांगता है. दोपहर बाद हस्त नक्षत्र आपको नियंत्रण और स्पष्टता देगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में वित्तीय योजना बनाना, जोखिम कम करना या पुराने मुद्दे सुलझाना सही रहेगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में उधार देना, बड़ा निवेश या भावनात्मक फैसला लेने से बचें.

Career: रणनीतिक सोच मजबूत होगी.

Finance: साझा पैसों में सावधानी जरूरी.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन साफ बात जरूरी है.

Health: मानसिक तनाव और थकान.

उपाय: अनावश्यक डर और शंका छोड़ें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 11

मीन राशिफल ( Pisces), 9 जनवरी 2026

आज रिश्ते, साझेदारी और सामने वाले की भूमिका सबसे अहम रहेगी. चंद्रमा कन्या राशि में होकर आपके सामने खड़े लोगों से सीख लेने का अवसर देगा. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में किसी पुराने रिश्ते, क्लाइंट या पार्टनर से जुड़ा विषय चर्चा में आ सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क और सहयोग जरूरी रहेगा. Gen-Z के लिए यह दिन कमिटमेंट और भरोसे को समझने का है. दोपहर बाद हस्त नक्षत्र संवाद और समझ को मजबूत करेगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत सुलझाना, शर्तें तय करना या किसी समझौते पर सहमति बनाना फायदेमंद रहेगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में नया वादा, जल्दबाजी या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, क्योंकि गलतफहमी हो सकती है.

Career: साझेदारी और सहयोग से काम आगे बढ़ेगा.

Finance: खर्च और आय में संतुलन जरूरी है.

Love: साफ और ईमानदार बातचीत जरूरी रहेगी.

Health: पेट और नींद से जुड़ी परेशानी.

उपाय: भरोसा रखें और संयम से काम लें.

Lucky Color: हल्का पीला

Lucky Number: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.