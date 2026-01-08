हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Rashifal 9 January 2026: वृषभ राशि को संतान सुख, करियर में तरक्की और पढ़ाई में बड़ी सफलता

Taurus Rashifal 9 January 2026: वृषभ राशि को संतान सुख, करियर में तरक्की और पढ़ाई में बड़ी सफलता

Taurus Horoscope 9 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Jan 2026 04:40 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके पाँचवें भाव में स्थित है, जिससे संतान, रचनात्मकता और मानसिक संतोष से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है. यदि आप माता-पिता हैं तो बच्चों की कोई उपलब्धि या सकारात्मक व्यवहार आपको प्रसन्न करेगा. मन भावनात्मक रूप से संतुलित रहेगा और दिन उत्साह के साथ बीतेगा.

करियर और नौकरी

वर्कप्लेस पर आपके काम की गुणवत्ता सीनियर और बॉस दोनों को प्रभावित करेगी. आपकी जिम्मेदारी और व्यवहार से उच्च अधिकारी आप पर भरोसा दिखा सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से कोई पुरानी उलझी हुई स्थिति सुलझ सकती है. यदि आप किसी प्रोजेक्ट या रिपोर्ट को लेकर तनाव में थे, तो आज उसमें प्रगति दिखाई देगी.

बिजनेस

शोभन योग के प्रभाव से आपके बिजनेस की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी. आपके ब्रांड या प्रोडक्ट की पहचान मजबूत होगी और नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं. व्यापारिक कार्यों के चलते यात्रा के योग बन रहे हैं, इसलिए पहले से तैयारी रखें. यह यात्रा आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है और भविष्य के बड़े सौदों का रास्ता खोल सकती है.

फाइनेंस

आर्थिक रूप से दिन संतुलित रहेगा. व्यापार में बढ़ती साख से आने वाले दिनों में आय में वृद्धि के संकेत हैं. हालांकि अभी खर्चों पर नियंत्रण रखना समझदारी होगी. निवेश से पहले पूरी जानकारी जरूर लें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव और मैरिड लाइफ में आपकी वाणी का खास प्रभाव रहेगा. मीठे शब्दों और समझदारी से आप रिश्तों में मधुरता ला पाएंगे. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार में भी वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा.

स्वास्थ्य

छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें. यदि सिरदर्द, थकान या किसी पुरानी समस्या का लक्षण दिखे तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें. संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपके लिए जरूरी है.

शिक्षा और विद्यार्थी

हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए समय अनुकूल है. अच्छे कॉलेज या संस्थान की एडमिशन लिस्ट में आपका नाम आ सकता है. न्यू जनरेशन की रुचि कलात्मक और मनपसंद कार्यों में रहेगी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सामाजिक जीवन

सोशल लेवल पर आप अपने काम पर पूरा फोकस रखेंगे. लोग आपकी गंभीरता और समर्पण को सराहेंगे.

शुभ रंग: नेवी ब्लू
शुभ अंक: 1
अशुभ अंक: 4

उपाय: आज घर में हल्की धूप और सफेद या नीले फूल अर्पित करें. शांतिपूर्ण सोच और संयमित व्यवहार आपके दिन को बेहतर बनाएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Jan 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'TMC ऑफिस की नहीं ली तलाशी, ममता बनर्जी ने जबरन सबूत मिटाए' बंगाल की सीएम पर ED का बड़ा आरोप
'TMC ऑफिस की नहीं ली तलाशी, ममता बनर्जी ने जबरन सबूत मिटाए' बंगाल की सीएम पर ED का बड़ा आरोप
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
Advertisement

वीडियोज

Rahu Ketu Interview: जब Dr Y Rakhi की बातें सुन चौंक गए Varun Sharma और Pulkit Samrat
BJP का Mamata Banerjee पर गंभीर आरोप, वोटर लिस्ट से लेकर पैसे तक पहुंचा खेल ! । IPAC ED Raid
West Bengal: 'गृहमंत्री के इशारे पर हो रही कार्रवाई' Mamta Banerjee का बड़ा बयान
Turkman Gate Row: तुर्कमान हिंसा को लेकर आई अभी की बड़ी खबर । Faiz-E-Ilahi । Breaking News
ज्यादा Profit,फिर भी कम Dividend? RBI का Master Plan | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Stray Dogs: 'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
'जो डरते हैं उनको काटते हैं कुत्ते', SC की बात सुनकर सिर हिलाने लगे डॉग लवर्स तो जज ने टोका और कही ये बात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
UP Politics: घोसी, फरीदपुर के बाद अब एक और विधानसभा सीट पर होगा उपचुनाव! 2022 में जीती थी BJP
इंडिया
Kolkata ED Raids Live: 'TMC ऑफिस की नहीं ली तलाशी, ममता बनर्जी ने जबरन सबूत मिटाए' बंगाल की सीएम पर ED का बड़ा आरोप
'TMC ऑफिस की नहीं ली तलाशी, ममता बनर्जी ने जबरन सबूत मिटाए' बंगाल की सीएम पर ED का बड़ा आरोप
बॉलीवुड
Toxic Vs Dhurandhar 2 Clash: यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
यश और रणवीर सिंह में से BO पर कौन तोड़ेगा रिकॉर्ड? यूजर्स बोले- धुरंधर 2 टॉक्सिक को खा जाएगी
क्रिकेट
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
दूसरे के घरों में बर्तन मांजने जाती थी मां, आज बेटे ने रचा इतिहास, SA20 में हैट्रिक लेने वाला बना पहला गेंदबाज
इंडिया
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
ग्रीन फाइलों में ऐसा कौन सा सच? जिन्हें लेने ED रेड के दौरान ही पहुंच गईं ममता बनर्जी, जानें IPAC से क्या है रिश्ता
शिक्षा
अचानक रद्द हुई अनुमति! चार महीने पहले मिली थी वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी
अचानक रद्द हुई अनुमति! चार महीने पहले मिली थी वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी
ट्रेंडिंग
मेहनत, मजदूरी और मजबूरी... खिलौने बेचते बाप के पैर पकड़ सो गया मासूम, वीडियो देख इंटरनेट हुआ इमोशनल
मेहनत, मजदूरी और मजबूरी... खिलौने बेचते बाप के पैर पकड़ सो गया मासूम, वीडियो देख इंटरनेट हुआ इमोशनल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget