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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShukrawar Upay: 14 अगस्त शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? जान लें शाम के 5 खास उपाय

Shukrawar Upay: 14 अगस्त शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? जान लें शाम के 5 खास उपाय

Shukrawar Upay: धन प्राप्ति, प्रमोशन में आ रही बाधा, कमाई में बढ़ोत्तरी की कामना से शुक्रवार की शाम कुछ विशेष उपाय करना लाभदायी माना गया है. मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 13 Aug 2026 07:54 PM (IST)
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Shukrawar Laxmi Puja: कई बार व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन पैसे हाथ में टिकते नहीं हैं. ईमानदारी और लगन से कार्य करने के बाद भी कमाई नहीं बढ़ती, हर साल प्रमोशन में कुछ न कुछ बाधाएं आ जाती है.

धार्मिक मान्यता है कि जब देवी लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है, तो आपको आपके घर में ठहरती नहीं हैं, पैसों की परेशानी पीछा नहीं छोड़ती. ऐसे में धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार की शाम देवी लक्ष्मी से जुड़े कुछ विशेष उपाय आपको लाभ दे सकते हैं. 

महालक्ष्मी मंदिर में दीपक जलाएं

शुक्रवार की शाम मां लक्ष्मी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं. दीपक में चावल के सात दाने डालकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें. ये उपाय लगातार सात शुक्रवार करें कहते हैं इससे धन आवक में आ रही रुकावट का नाश होता है.आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलता है. 

कमलगट्टे की माला से करें मंत्र जाप

शुक्रवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और उत्तर दिशा की ओर मुख करके कमलगट्टे की माला से ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें. मान्यता है धन संबंधी परेशानियों से राहत मिलती है.

चांदी का सिक्का इस तरह रखें

शुक्रवार की शाम चांदी के सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर मिट्टी के बर्तन में रखें. इसके बाद बर्तन को गेहूं या चावल से भर दें. वास्तु मान्यता के अनुसार इसे घर की उत्तर-पश्चिम दिशा में रखना शुभ माना जाता है. मान्यता है इससे मां लक्ष्मी घर में स्थाई रूप से निवास करती हैं.

मुख्य द्वार पर बनाएं स्वास्तिक

शुक्रवार को घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करें. इसके बाद गंगाजल का छिड़काव करके वहां सफेद शंख रखें और लाल रंग से स्वास्तिक बनाएं. स्वास्तिक को मंगल और शुभता का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और मां लक्ष्मी घर में पधारती हैं.

कनकधारा स्तोत्र का करें पाठ

मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें. इसके लिए किसी विशेष माला या जटिल विधि की जरुरत नहीं है. आप पूजा के समय या मानसिक रूप से मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए भी इसका पाठ कर सकते हैं. कनकधारा स्तोत्र का पाठ आर्थिक संकट से मुक्ति और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 13 Aug 2026 07:54 PM (IST)
Tags :
Laxmi Ji Shukrawar Lakshami
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