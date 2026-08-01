#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज तिथि दो दिन, 14 या 15 अगस्त कब रखें व्रत ?

Hariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज तिथि दो दिन, 14 या 15 अगस्त कब रखें व्रत ?

Hariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज स्त्रियों के लिए बहुत खास व्रत है, ऐसे में पंचांग अनुसार जान लें इस बार हरियाली तीज 14 या 15 अगस्त कब है, पूजा का मुहूर्त और कौन सी परंपरा निभाई जाती है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 01 Aug 2026 05:37 AM (IST)
Preferred Sources

Hariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज का व्रत श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को रखा जाता है.पंचांग की गणना के अनुसार इस बार हरियाली तीज की तिथि 14 अगस्त को शाम 6.46 पर शुरू होगी और 15 अगस्त को शाम 5.28 पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026 को रखा जाएगा. यह व्रत सुहाग, दांपत्य सुख और मनोवांछित वर प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है.

इस दिन महिलाएं हरे रंग की साड़ी, चूड़ी पहनकर सोलह श्रृंगार करती हैं, मायके जाती हैं, सावन के लोकगीत गाए जाते हैं, पेड़ों पर पड़े झूलों का आनंद लिया जाता है और पूरे दिन उल्लास, प्रेम और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ यह पर्व मनाया जाता है.

हरियाली तीज मुहूर्त - सुबह 7.29 - सुबह 9.28, इसके बाद राहुकाल है

शिव पुराण में हरियाली तीज

तपसा परमघोरेण तोषितोऽहं त्वयानघे. वरं वृणीष्व कल्याणि यत्ते मनसि वर्तते॥

पौराणिक मान्यात है कि हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने किया था, शिव जी को पति रूप में पाने की कामना से. श्लोक अनुसार भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे कल्याणी! तुमने कठोर तपस्या से मुझे प्रसन्न किया है अब जो भी तुम्हारे मन की इच्छा हो, वह वर मांगो. इसके फल से शिव-पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था.

हरियाली तीज की खास परंपरा सिंधारा

हरियाली तीज का त्योहार इस परंपरा के बिना अधूरा माना जाता है. सिंधारा वो उपहार है जिसमें नवविवाहिता के मायके की ओर से प्रेम, सम्मान और शुभकामनाओं के तौर पर कुछ खास सामग्री उसके ससुराल भेजी जाती है.

खासकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में यह परंपरा बड़े उत्साह से निभाई जाती है. इसके जरिए माता पिता अपनी बेटी के अखंड सौभाग्य, सुखी दांपत्य जीवन और समृद्धि की कामना करते हैं. कुछ जगह सिंधारा तीज से एक दिन पहले भेजा जाता है.

सिंधारे का सामान - हरी साड़ी, सूट, हरी और लाल चूड़ियां, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और अन्य सुहाग सामग्री, मिठाइयां, विशेषकर घेवर, फेनी, गुजिया और लड्डू मौसमी फल और सूखे मेवे, नारियल, पान, सुपारी और पूजा सामग्री होती है.

हरियाली तीज पर झूला क्यों झूला जाता है?

वर्षा ऋतु में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है. झूला झूलना इस प्राकृतिक सौंदर्य और उल्लास का प्रतीक माना जाता है. इसलिए हरियाली तीज के दिन पेड़ों पर झूले डालकर महिलाएं सावन के आगमन का उत्सव मनाती हैं. यह लोक परंपरा है, जो सदियों से श्रावण मास और तीज उत्सव का अभिन्न हिस्सा बन गई है.

FAQs

Q1. हरियाली तीज पर हरे रंग के कपड़े ही क्यों पहने जाते हैं?
उत्तर: हरा रंग सावन, हरियाली, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. इसलिए हरियाली तीज पर महिलाएं हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां और मेहंदी लगाकर माता पार्वती का पूजन करती हैं.

Q2. क्या हरियाली तीज पर कुंवारी लड़कियां भी सुहाग की सामग्री चढ़ा सकती हैं?
उत्तर: हां. अविवाहित कन्याएं माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी, चुनरी जैसी सुहाग सामग्री अर्पित कर सकती हैं. यह माता गौरी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है. हालांकि, वे स्वयं सिंदूर धारण नहीं करतीं.

Q3. हरियाली तीज पर सिंधारा कब भेजा जाता है?
उत्तर: अधिकांश स्थानों पर सिंधारा तीज से एक दिन पहले या तीज के दिन सुबह भेजने की परंपरा है. इसमें वस्त्र, श्रृंगार का सामान, मिठाइयां, फल और पूजा सामग्री शामिल होती है.

Q4. क्या हरियाली तीज पर झूला झूलने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है?
उत्तर: नहीं. शिव पुराण, स्कंद पुराण या अन्य प्रमुख धर्मग्रंथों में झूला झूलने का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता. यह सावन और हरियाली के उत्सव से जुड़ी एक प्राचीन लोक परंपरा है, जिसे आज भी पूरे उत्साह के साथ निभाया जाता है.

August Festival 2026: अगस्त में नाग पंचमी, रक्षाबंधन, हरियाली तीज सहित पूरे महीने के व्रत-त्योहार की लिस्ट देखें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 01 Aug 2026 05:37 AM (IST)
Tags :
Hariyali Teej 2026 Sawan Teej 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Hariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज तिथि दो दिन, 14 या 15 अगस्त कब रखें व्रत ?
हरियाली तीज तिथि दो दिन, 14 या 15 अगस्त कब रखें व्रत ?
धर्म
Aaj Ka Panchang 1 August 2026: आज शनिवार और शुक्र गोचर, शनि देव की पूजा शुभ मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
आज शनिवार और शुक्र गोचर, शनि देव की पूजा शुभ मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Rashifal 1 August 2026: शुक्र गोचर से 3 राशियों के लौटेंगे अच्छे दिन, सफलता और तरक्की के योग, मेष से मीन तक राशिफल देखें
शुक्र गोचर से 3 राशियों के लौटेंगे अच्छे दिन, सफलता और तरक्की के योग, मेष से मीन तक राशिफल देखें
धर्म
कांवड़ यात्रा में कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है? जानें मान्यता
कांवड़ यात्रा में कौन-से रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है? जानें मान्यता
Advertisement

वीडियोज

जंतर मंतर की पुलिस फाइल्स!
Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
अपने गांव पहुंचकर सोनम वांगुचक ने जारी किया पहला वीडियो, सरकार से की अपील
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
बॉलीवुड
Box office: 4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
4 साल में नहीं आई 1 भी फिल्म, मेकर्स ने लगाया 4500 करोड़ का दांव, बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच पाएंगे यश?
इंडिया
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन स्कीम', जानें आज कैबिनेट में क्या लिए गए फैसले
इंडिया
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
'हम नजर रख रहे..., यूएस की 100% टैरिफ की धमकी पर भारत का आया रिएक्शन
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget