हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो9 जनवरी राशिफल: राहु काल में निवेश से बचें, जानें मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज के शुभ मुहूर्त और वित्तीय सावधानियां

9 जनवरी राशिफल: राहु काल में निवेश से बचें, जानें मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज के शुभ मुहूर्त और वित्तीय सावधानियां

Aaj Ka Rashifal: 9 जनवरी 2026 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 09 Jan 2026 05:29 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 9 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 9 जनवरी 2026

आज का दिन आपको रफ्तार से ज्यादा अनुशासन सिखाने वाला है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से मन काम, जिम्मेदारी और डेली रूटीन पर टिकेगा. आप चाहेंगे कि हर चीज सही ढंग से हो, लेकिन सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण सीनियर, बॉस या सिस्टम से जुड़ा दबाव महसूस हो सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन काम की गुणवत्ता और टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा लेगा. Gen-Z के लिए यह दिन यह समझाने वाला है कि सिर्फ जोश नहीं, निरंतरता भी जरूरी है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में काम को व्यवस्थित करना, रिपोर्ट फाइनल करना, इंटरव्यू की तैयारी या जरूरी बातचीत करना लाभदायक रहेगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में जल्दबाजी, ऑफिस बहस या शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर फैसला लेने से बचें, क्योंकि छोटी गलती बड़ा तनाव बना सकती है.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन पहचान भी मिलेगी.
Finance: खर्च काम और जरूरत से जुड़े रहेंगे, फिजूलखर्ची से बचें.
Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है, संवाद जरूरी है.
Health: थकान और मांसपेशियों में खिंचाव.
उपाय: दिन की शुरुआत शांत मन से करें और काम को टालें नहीं.
Lucky Color: हल्का लाल
Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 9 जनवरी 2026

आज का दिन आपको काम के साथ साथ संतोष का एहसास भी देगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से रचनात्मकता, कौशल और अपने हुनर को निखारने की चाह रहेगी. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में जिम्मेदारी और अनुशासन का दबाव रहेगा, लेकिन आप हालात को संभालने में सक्षम रहेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन टैलेंट दिखाने का है, वहीं बिजनेस करने वालों के लिए क्वालिटी और भरोसे से जुड़ा फैसला अहम रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में प्रेजेंटेशन तैयार करना, क्लाइंट से बात करना या किसी रचनात्मक आइडिया पर काम शुरू करना शुभ रहेगा. राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में भावनात्मक खर्च, लव लाइफ से जुड़े उलझे फैसले या निवेश से दूरी रखें, क्योंकि भ्रम बन सकता है.

Career: हुनर और स्थिरता से फायदा मिलेगा.
Finance: आमदनी स्थिर रहेगी, खर्च सोच समझकर करें.
Love: अपनापन और भरोसा बढ़ेगा.
Health: पेट और गले से जुड़ी परेशानी हो सकती है.
उपाय: सफाई और सादगी का ध्यान रखें.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 9 जनवरी 2026

आज का दिन थोड़ा मानसिक दबाव और जिम्मेदारी भरा हो सकता है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से घर, परिवार और निजी व्यवस्था से जुड़े मुद्दे सामने आएंगे.

सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण किसी पुराने काम या अधूरे दायित्व की याद आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को घर और ऑफिस दोनों जगह संतुलन बनाना पड़ेगा. बिजनेस करने वालों को आज फैसले भावनाओं में नहीं, व्यावहारिक सोच से लेने होंगे.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में पारिवारिक बातचीत, काम की योजना या जरूरी व्यवस्था ठीक करना लाभ देगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में बहस, जल्दबाजी या शेयर बाजार में अनावश्यक जोखिम से बचें, क्योंकि मन भटक सकता है.

Career: काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, धैर्य रखें.
Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकता है.
Love: भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस होगी.
Health: नींद की कमी और मानसिक थकान.
उपाय: घर में व्यवस्था बनाएं और अनावश्यक बातों से दूरी रखें.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 9 जनवरी 2026

आज का दिन बातचीत, समझदारी और सही शब्दों के चयन का है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आपकी सोच ज्यादा व्यावहारिक और स्पष्ट रहेगी. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में काम से जुड़ी मीटिंग, कॉल या जरूरी बातचीत हो सकती है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए आज बात रखने का तरीका बहुत मायने रखेगा. दोपहर बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव हाथ में काम लेने और उसे पूरा करने की ताकत देगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत तय करना, डॉक्यूमेंट पर काम करना या छोटी यात्रा से जुड़ा निर्णय फायदेमंद रहेगा. राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में गलतफहमी, अफवाह या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, खासकर रिश्तों और पैसे के मामले में.

Career: संवाद और समझदारी से फायदा मिलेगा.
Finance: छोटे लाभ संभव हैं, लेकिन खर्च पर नजर रखें.
Love: खुलकर बात करने से रिश्ते सुधरेंगे.
Health: गले और कंधे में तनाव महसूस हो सकता है.
उपाय: बोलने से पहले सोचें और शांत रहें.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Read
Published at : 09 Jan 2026 05:29 AM (IST)
Tags :
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'It Is Over', पाकिस्तान में PhD स्कॉलर ने लिखा ऐसा आर्टिकल हिल गए आसिम मुनीर! करवा दिया डिलीट
'It Is Over', पाकिस्तान में PhD स्कॉलर ने लिखा ऐसा आर्टिकल हिल गए आसिम मुनीर! करवा दिया डिलीट
झारखंड
10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन का फैसला
10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन का फैसला
इंडिया
'I-PAC रेड के दौरान CM ने हाथ से छीने सबूत, ऐसा आज तक नहीं हुआ', BJP ने की ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग
'रेड के दौरान CM ने हाथ से छीने सबूत, ऐसा आज तक नहीं हुआ', BJP ने की ममता की गिरफ्तारी की मांग
टेलीविजन
‘जो तारक मेहता छोड़कर गए, आज कहीं नजर नहीं आते’, अब्दुल ने किया तंज- उनके नसीब में उतना ही काम था
‘जो तारक मेहता छोड़कर गए, आज कहीं नजर नहीं आते’, अब्दुल ने किया तंज- उनके नसीब में उतना ही काम था
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Janhit With Chitra Tripathi: ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सन्नाटा क्यों? | UP SIR | CM Yogi | EC | SP
Bharat Ki Baat : Mamata Banerjee के ग्रीन फाइल में छिपे 2026 चुनाव के सबसे बड़े राज? | ED Raids
West Bengal: ग्रीन फाइल में क्या छिपा है राज..जिसे Mamata Banerjee लेकर गईं बाहर? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'It Is Over', पाकिस्तान में PhD स्कॉलर ने लिखा ऐसा आर्टिकल हिल गए आसिम मुनीर! करवा दिया डिलीट
'It Is Over', पाकिस्तान में PhD स्कॉलर ने लिखा ऐसा आर्टिकल हिल गए आसिम मुनीर! करवा दिया डिलीट
झारखंड
10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन का फैसला
10 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल, शीतलहर की चेतावनी के बीच प्रशासन का फैसला
इंडिया
'I-PAC रेड के दौरान CM ने हाथ से छीने सबूत, ऐसा आज तक नहीं हुआ', BJP ने की ममता बनर्जी की गिरफ्तारी की मांग
'रेड के दौरान CM ने हाथ से छीने सबूत, ऐसा आज तक नहीं हुआ', BJP ने की ममता की गिरफ्तारी की मांग
टेलीविजन
‘जो तारक मेहता छोड़कर गए, आज कहीं नजर नहीं आते’, अब्दुल ने किया तंज- उनके नसीब में उतना ही काम था
‘जो तारक मेहता छोड़कर गए, आज कहीं नजर नहीं आते’, अब्दुल ने किया तंज- उनके नसीब में उतना ही काम था
क्रिकेट
BCCI और BCB की नेटवर्थ में कितना अंतर है? जानें भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की सालाना कमाई
BCCI और BCB की नेटवर्थ में कितना अंतर है? जानें भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की सालाना कमाई
विश्व
पाकिस्तान और बांग्लादेश का बड़ा फैसला, 14 साल बाद उठाया ये कदम, कैसे भारत के लिए बढ़ेगी टेंशन?
PAK और बांग्लादेश का बड़ा फैसला, 14 साल बाद उठाया ये कदम, कैसे भारत के लिए बढ़ेगी टेंशन?
शिक्षा
UPSC Success Story: पकौड़ों की ठेली से IAS तक, पिता के पसीने और बेटी के सपनों ने लिखी सफलता की कहानी
पकौड़ों की ठेली से IAS तक, पिता के पसीने और बेटी के सपनों ने लिखी सफलता की कहानी
हेल्थ
Metformin and Cancer: डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
डायबिटीज की दवा क्या कैंसर से लड़ने में भी है मददगार, जानें क्या कहती है रिसर्च?
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget