Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 9 जनवरी 2026 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष राशिफल (Aries), 9 जनवरी 2026

आज का दिन आपको रफ्तार से ज्यादा अनुशासन सिखाने वाला है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से मन काम, जिम्मेदारी और डेली रूटीन पर टिकेगा. आप चाहेंगे कि हर चीज सही ढंग से हो, लेकिन सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण सीनियर, बॉस या सिस्टम से जुड़ा दबाव महसूस हो सकता है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए यह दिन काम की गुणवत्ता और टाइम मैनेजमेंट की परीक्षा लेगा. Gen-Z के लिए यह दिन यह समझाने वाला है कि सिर्फ जोश नहीं, निरंतरता भी जरूरी है.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में काम को व्यवस्थित करना, रिपोर्ट फाइनल करना, इंटरव्यू की तैयारी या जरूरी बातचीत करना लाभदायक रहेगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में जल्दबाजी, ऑफिस बहस या शेयर बाजार में भावनाओं के आधार पर फैसला लेने से बचें, क्योंकि छोटी गलती बड़ा तनाव बना सकती है.

Career: काम का दबाव रहेगा, लेकिन पहचान भी मिलेगी.

Finance: खर्च काम और जरूरत से जुड़े रहेंगे, फिजूलखर्ची से बचें.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है, संवाद जरूरी है.

Health: थकान और मांसपेशियों में खिंचाव.

उपाय: दिन की शुरुआत शांत मन से करें और काम को टालें नहीं.

Lucky Color: हल्का लाल

Lucky Number: 9

वृषभ राशिफल (Taurus), 9 जनवरी 2026

आज का दिन आपको काम के साथ साथ संतोष का एहसास भी देगा. चंद्रमा कन्या राशि में होने से रचनात्मकता, कौशल और अपने हुनर को निखारने की चाह रहेगी. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में जिम्मेदारी और अनुशासन का दबाव रहेगा, लेकिन आप हालात को संभालने में सक्षम रहेंगे.

नौकरीपेशा लोगों के लिए यह दिन टैलेंट दिखाने का है, वहीं बिजनेस करने वालों के लिए क्वालिटी और भरोसे से जुड़ा फैसला अहम रहेगा. अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में प्रेजेंटेशन तैयार करना, क्लाइंट से बात करना या किसी रचनात्मक आइडिया पर काम शुरू करना शुभ रहेगा. राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में भावनात्मक खर्च, लव लाइफ से जुड़े उलझे फैसले या निवेश से दूरी रखें, क्योंकि भ्रम बन सकता है.

Career: हुनर और स्थिरता से फायदा मिलेगा.

Finance: आमदनी स्थिर रहेगी, खर्च सोच समझकर करें.

Love: अपनापन और भरोसा बढ़ेगा.

Health: पेट और गले से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

उपाय: सफाई और सादगी का ध्यान रखें.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन राशिफल (Gemini), 9 जनवरी 2026

आज का दिन थोड़ा मानसिक दबाव और जिम्मेदारी भरा हो सकता है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से घर, परिवार और निजी व्यवस्था से जुड़े मुद्दे सामने आएंगे.

सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण किसी पुराने काम या अधूरे दायित्व की याद आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को घर और ऑफिस दोनों जगह संतुलन बनाना पड़ेगा. बिजनेस करने वालों को आज फैसले भावनाओं में नहीं, व्यावहारिक सोच से लेने होंगे.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में पारिवारिक बातचीत, काम की योजना या जरूरी व्यवस्था ठीक करना लाभ देगा. लेकिन राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में बहस, जल्दबाजी या शेयर बाजार में अनावश्यक जोखिम से बचें, क्योंकि मन भटक सकता है.

Career: काम की गति थोड़ी धीमी रह सकती है, धैर्य रखें.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकता है.

Love: भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस होगी.

Health: नींद की कमी और मानसिक थकान.

उपाय: घर में व्यवस्था बनाएं और अनावश्यक बातों से दूरी रखें.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

कर्क राशिफल (Cancer), 9 जनवरी 2026

आज का दिन बातचीत, समझदारी और सही शब्दों के चयन का है. चंद्रमा कन्या राशि में होने से आपकी सोच ज्यादा व्यावहारिक और स्पष्ट रहेगी. सुबह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रभाव में काम से जुड़ी मीटिंग, कॉल या जरूरी बातचीत हो सकती है.

नौकरीपेशा और कॉर्पोरेट कर्मियों के लिए आज बात रखने का तरीका बहुत मायने रखेगा. दोपहर बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव हाथ में काम लेने और उसे पूरा करने की ताकत देगा.

अभिजीत मुहूर्त (12:12 PM - 12:54 PM) में बातचीत तय करना, डॉक्यूमेंट पर काम करना या छोटी यात्रा से जुड़ा निर्णय फायदेमंद रहेगा. राहु काल (10:30 AM - 12:00 PM) में गलतफहमी, अफवाह या भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचें, खासकर रिश्तों और पैसे के मामले में.

Career: संवाद और समझदारी से फायदा मिलेगा.

Finance: छोटे लाभ संभव हैं, लेकिन खर्च पर नजर रखें.

Love: खुलकर बात करने से रिश्ते सुधरेंगे.

Health: गले और कंधे में तनाव महसूस हो सकता है.

उपाय: बोलने से पहले सोचें और शांत रहें.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.