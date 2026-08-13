Rashifal 14 August 2026: कर्क वालों की इस चतुराई से बनेंगे काम, तुला वाले खर्च पर लगाम लगाएं, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 14 August 2026: आज 14 अगस्त का राशिफल, जानिए पंचांग व ग्रह-गोचर के अनुसार मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल. पढ़ें, करियर, व्यापार, स्वास्थ्य और प्रेम जीवन के सटीक उपाय और शुभ अंक.
Rashifal 14 August 2026: आज 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि रात्रि 08 बजकर 10 मिनट तक रहेगा,उपरांत तृतीया तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मिथुन राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य,बुध कर्क राशि में केतु सिंह राशि में शुक्र कन्या राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा, रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में शांति और सुख का माहौल रहेगा. किसी सदस्य के साथ चल रही पुरानी गलतफहमी आपसी बातचीत से दूर होगी, जिससे आपका मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा. घर के बड़ों का आशीर्वाद और सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन में मधुरता और गर्माहट आएगी. आप अपने पार्टनर के साथ भविष्य की किसी खास योजना पर खुलकर चर्चा कर सकते हैं. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा और रिश्तों में प्यार गहराएगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में आज का दिन बेहद लाभदायक रहने वाला है. नए ग्राहकों से मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण सौदे पक्के होंगे. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है. यदि आप नौकरी परिवर्तन की योजना बना रहे हैं.
- करियर और शिक्षा: आपकी शानदार निर्णय क्षमता आपको बड़ी उपलब्धि दिलाएगी. कार्यस्थल पर किसी नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का स्वर्णिम अवसर मिलेगा, जिससे आपके अनुभव और प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि होगी. विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी में अधिक लगन से काम लेने की आवश्यकता है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज बड़ी राहत मिलेगी. लंबे समय से अटका हुआ भुगतान आपके खाते में आ सकता है. इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है. आत्मविश्वास बनाए रखें और कार्य समय पर पूरे करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा. काम के बोझ के कारण होने वाले तनाव से बचने के लिए योग और प्राणायाम को अपनी रूटीन में शामिल करें. सोने-जागने का समय निश्चित रखें ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे. तली-भुनी चीजों का सेवन कम करें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: पन्ना हरा
- उपाय: सुबह के समय भगवान गणेश को दूर्वा और लाल गेंदे के फूल अर्पित करें. किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले एक गिलास जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पिएं, इससे आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.
वृषभ राशि
- आज का दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ और फायदेमंद रहने वाला है. आज आपकी स्थिर सोच और धैर्य का पूरा लाभ आपको मिलेगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा. सभी सदस्यों के बीच प्यार और सद्भावना बनी रहेगी. घर पर किसी मांगलिक कार्य जैसे शुभ विवाह या पूजा-पाठ की चर्चा हो सकती है, जिससे सब प्रसन्न और उत्साहित रहेंगे.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में लंबे समय से किए गए आपके परिश्रम और मेहनत का सकारात्मक परिणाम सामने आएगा. व्यापारियों के लिए दिन बेहद अच्छा है. पुराने ग्राहकों के साथ संबंध और मजबूत होंगे तथा नए ऑर्डर मिलने के संकेत हैं. भूमि, भवन या कृषि से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को आज पढ़ाई में ध्यान लगाने में आसानी होगी. आपकी स्थिरता प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वरदान साबित होगी. करियर की दृष्टि से लिए गए फैसले सही साबित होंगे.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन काम के बोझ के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. इसलिए पर्याप्त आराम करना आवश्यक होगा. संतुलित आहार लें और ज्यादा तेल-मसालेदार भोजन से परहेज करें.
- आर्थिक स्थिति: व्यापार में नए ऑर्डर और नौकरी में तरक्की से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. संपत्ति से जुड़े सौदे लाभदायक रहेंगे. अगर आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं, तो वह आसानी से मिल सकता है.
- प्रेम जीवन: जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा. प्रेमी जोड़ों के लिए एक साथ रोमांटिक वातावरण में समय बिताने का अवसर बनेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: क्रीम
- उपाय: शुक्र ग्रह की कृपा बनाए रखने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुबह नहाने के बाद सफेद वस्त्र धारण करें. घर के मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और माता को मिठाई अर्पित करें.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज आपकी वाणी और चतुराई पारिवारिक जीवन में मधुरता लाएगी. घर पर चल रहे किसी पुराने मतभेद या विवाद को आपके सकारात्मक और शांत संवाद से सुलझाने में आसानी होगी. परिवार के बड़े सदस्यों का आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलेगा. शाम के समय सबके साथ बैठकर किसी धार्मिक या मनोरंजक यात्रा की योजना बन सकती है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आज का दिन बेहद शानदार और उत्पादक रहेगा. किसी महत्वपूर्ण बैठक या प्रेजेंटेशन में आपके विचारों को विशेष महत्व मिलेगा और आपकी प्रतिभा की सराहना होगी. व्यापार में डिजिटल माध्यमों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या नए संपर्कों के माध्यम से अचानक लाभ मिलने के संकेत हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अनुकूल और फलदायी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने कठिन परिश्रम के अच्छे परिणाम मिलेंगे. अध्ययन में एकाग्रता बनी रहेगी. करियर के लिए कोई नया कोर्स या तकनीकी स्किल सीखने का यह सही समय है.
- स्वास्थ्य: आज आपकी शारीरिक सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है. अति काम के चक्कर में तनाव लेने से बचें. सुबह के समय योग और प्राणायाम का सहारा लें, इससे आपका दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा. त्वचा और आंखों का थोड़ा ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन मजबूत और स्थिर रहेगा. व्यापार या नौकरी से जुड़ी कोई रुकी हुई पेमेंट आपके खाते में आ सकती है. लेकिन भविष्य को देखते हुए आज अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जीवन के लिए दिन सुखद है. आपकी वाणी और बातचीत का अंदाज आपके पार्टनर को बहुत प्रभावित करेगा. मित्रों के साथ किसी नई योजना पर विचार-विमर्श के दौरान भी आपको अपने प्रियजन का भरपूर साथ मिलेगा.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: सरसों पीली
- उपाय: बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए बुधवार को सफेद वस्त्र धारण करें और किसी गरीब या जरूरतमंद बच्चे को हरी सब्जियां या हरे कपड़े दान करें.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहने वाला है. पारिवारिक जिम्मेदारियाँ आपकी प्राथमिकता रहेंगी. घर पर किसी शुभ कार्य की तैयारी शुरू हो सकती है या परिवार से जुड़े किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर चर्चा होगी. माता-पिता का पूरा सहयोग और आशीर्वाद आपको मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है. कार्यक्षेत्र में आपकी काम के प्रति लगन, जिम्मेदारी और धैर्य की सीनियर्स द्वारा भरपूर सराहना होगी. व्यापार में ग्राहकों और सहयोगियों के साथ मधुर व्यवहार रखना आपके लिए नई लाभदायक डील लेकर आएगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. पढ़ाई में थोड़ी अधिक मेहनत और धैर्य रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए समय अनुकूल है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी. व्यापार से अच्छा लाभ होने के कारण धन आगमन के योग बन रहे हैं. पुराने रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है. लेकिन किसी भी बड़े वित्तीय निवेश को लेते समय विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें और बचत पर ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक और सुखद रहेगा. आपके मधुर व्यवहार से रिश्तों में और नजदीकियां आएंगी. विवाहित जीवन में पति-पत्नी के बीच तालमेल और प्रेम बढ़ेगा. घर के शुभ कार्यों को लेकर दोनों मिलकर योजना बनाएंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है. मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अनावश्यक चिंताओं और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें. ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें. अपनी नींद पूरी लें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: पारिवारिक सुख-समृद्धि और मानसिक शांति के लिए सुबह घर में गंगाजल का छिड़काव करें. कर्क राशि के स्वामी चंद्र देव को शुद्ध जल अर्पित करें और 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें.
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार में खुशहाल माहौल रहेगा. किसी परिवारजन की विशेष उपलब्धि या सफलता पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगी. घर के वातावरण में आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा सभी को प्रभावित करेगी. परिवार के सदस्यों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी नेतृत्व क्षमता चार चांद लगाएगी. नई जिम्मेदारी या पदोन्नति से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर आपके लिए उत्साहजनक रहेगी. व्यापार में आज प्रतिष्ठित और बड़े लोगों से संपर्क बनने की प्रबल संभावना है, जो भविष्य में बहुत काम आएंगे. सफलता मिलने पर भी अपनी विनम्रता बनाए रखें, यही आपकी असली पहचान है.
- करियर और शिक्षा: करियर के मामले में आज का दिन बेहतरीन साबित होगा. आपके सटीक निर्णय लेने की क्षमता से आपके सीनियर्स प्रभावित होंगे. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अपने आत्मविश्वास के बलबूते कठिन विषयों को भी आसानी से समझने में मदद मिलेगी. गुरुजनों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा.
- स्वास्थ्य: आज आपकी शारीरिक ऊर्जा और मानसिक जोश चरम पर होगा. लेकिन काम के प्रति अत्यधिक उत्साह के कारण शरीर थकान महसूस कर सकता है. इसलिए बीच-बीच में आराम करते रहें और संतुलित आहार का सेवन करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन लाभदायक रहेगा. नए कामों या नए पद की वजह से आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. फंसा हुआ धन वापस आने की भी संभावना है. हालांकि, अनावश्यक खर्चों से बचना सीखें.
- प्रेम जीवन: आपका आत्मविश्वास और आकर्षक व्यक्तित्व प्रेम जीवन को और भी मधुर बनाएगा. पार्टनर के साथ रोमांटिक बातचीत हो सकती है. विवाहित जीवन में तालमेल बना रहेगा, बस अपने घमंड को संबंधों में नहीं आने दें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: नारंगी
- उपाय: सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें. इससे आपके अंदर का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता और मजबूत होगी.
कन्या राशि
- आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए विशेष रूप से फलदायक और ऊर्जावान रहने वाला है. आपकी सूझबूझ और अनुशासित कार्यशैली आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाएगी.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सदस्यों के बीच तालमेल और प्रेम बना रहेगा. किसी आवश्यक और लंबित पड़े कार्य को आपकी योजना और सोच के अनुसार सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकेगा. घर का वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा और आपकी व्यवस्थाओं की सभी की सराहना होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी. नौकरी में किसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट या दस्तावेज पर चल रहा काम आज पूर्ण होगा, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न होंगे. व्यापार में गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और कोई नई योजना बनाना आपके लिए दीर्घकालिक लाभदायक सिद्ध होगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में मनचाहा परिणाम मिलने के मजबूत संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को भी अपने प्रयासों में सफलता मिल सकती है. आपका फोकस और एकाग्रता आज किसी भी चुनौतीपूर्ण विषय को आसानी से पार करने में मदद करेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए आज पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी पीना बहुत लाभकारी रहेगा, इससे शरीर की थकान दूर होगी. हल्की-फुल्की सुबह की सैर और योग से ऊर्जा मिलेगी, लेकिन अनावश्यक तनाव और चिंता लेने से बचना आवश्यक है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आज का दिन स्थिर रहेगा. व्यापार और नौकरी से जुड़ी आमदनी में वृद्धि होने की संभावना है. हालांकि, आज किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय या जोखिम भरे निवेश को टालना ही बुद्धिमानी होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आपके प्यार और समझदारी से रिश्ते में मधुरता आएगी. विवाहित जीवन में जीवनसाथी का पूर्ण सहयोग आपका मनोबल और उत्साह बढ़ाएगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: पिस्ता हरा
- उपाय: आज सुबह नहाते समय थोड़ा सा जल पीपल के पेड़ की जड़ में डालें और अपनी सफलता का मन में ध्यान करें. इससे आपके कार्यों में आ रही अवरोध दूर होंगे और मन शांत रहेगा.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार में आज शांति और सद्भाव बनी रहेगी. घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग और साथ आपको मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास काफी हद तक बढ़ेगा. परिवारजनों के साथ मिलकर कोई धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य करने का योग बन रहा है, जिससे मन में शांति मिलेगी.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में टीमवर्क के माध्यम से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग आपके कठिन काम को आसान बना देगा. व्यापार में साझेदारी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने की प्रबल संभावना है. आज आपके सामाजिक और व्यावसायिक संबंध काफी मजबूत होंगे.
- करियर और शिक्षा: कला, संगीत, फैशन और मीडिया जैसे रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को आज नई पहचान और मान-सम्मान मिल सकता है. छात्रों के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाने का समय उत्तम है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी अपने परिश्रम के अनुरूप अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, किसी भी बात को लेकर अति चिंता या तनाव लेने की आदत से बचें, अन्यथा यह आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है. नियमित योगा और प्राणायाम करना आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आज के दिन अत्यंत आवश्यक है. आय के स्रोत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी बजट का पालन करें ताकि भविष्य में कोई आर्थिक संकट न आए. अनावश्यक और भावनात्मक खर्चों से बचना होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. प्रेमी जोड़ों के बीच प्यार, विश्वास और समझ और गहराएगी. जो लोग रिश्ते में नए हैं, वे आज अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, जिससे आपसी रिश्ता और भी मजबूत होगा.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- उपाय: तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आज सुबह किसी कन्या या पत्नी को हल्के गुलाबी रंग का वस्त्र दान करें.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के लिए अत्यंत शुभ और शांतिदायक रहने वाला है. घर-परिवार में चल रहे किसी पुराने और गंभीर विवाद का समाधान निकलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, जिससे घर का वातावरण हल्का और सुखद होगा. हालांकि, पारिवारिक गोपनीय विषयों को किसी भी सूरत में बाहरी लोगों के सामने सार्वजनिक करने से पूरी तरह बचें.
- व्यापार और नौकरी: कर्मक्षेत्र में आज आपका असीम धैर्य और रणनीतिक सोच आपके बहुत काम आएगी. नौकरी में आपको कोई बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा जा सकता है, जिसे आप अपनी मेहनत से सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने का है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा आज अपनी पढ़ाई की रणनीति बदलकर बेहतर परिणाम पा सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई तकनीकों और कौशल को सीखना फायदेमंद साबित होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहने की आवश्यकता है. काम के अत्यधिक बोझ और मानसिक तनाव के कारण आपको सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है. रात की अच्छी नींद लें और सुबह योगा व ध्यान का सहारा लें. तली-भुनी चीजों का सेवन कम करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज बहुत ही सोच-समझकर निर्णय लें. कोई भी बड़ा वित्तीय लेन-देन या निवेश करने से पहले गहराई से विचार कर लें. भावनाओं में बहकर या जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय लेने से धन हानि हो सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए संतुलन की आवश्यकता है. अपने पार्टनर के साथ भावनाओं को खुलकर साझा करें, लेकिन किसी भी तरह से झूठ बोलने या अपनी किसी गोपनीय बात को छुपाने से बचें, अन्यथा रिश्ते में दरार आ सकती है.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: मानसिक शांति और कार्यक्षेत्र में सफलता बनाए रखने के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें तथा उनके चरणों में सिंदूर लगाएं.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार का वातावरण बेहद शुभ और आध्यात्मिक रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके मन को शांति मिलेगी. आपकी सकारात्मक सोच परिवारजनों को भी प्रेरित करेगी और आपसी सद्भाव और मजबूत होगी.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया रहेगा. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन आपको मिलेगा. व्यापारियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने का अच्छा समय है, क्योंकि नए बाजारों और ग्राहकों से जुड़ने की बेहतरीन संभावना बन रही है. आपका अनुभव आज काम पर चमकेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए आज का दिन ज्ञान वर्धन के लिए उत्तम है. उच्च शिक्षा, शोध कार्य या किसी नए प्रशिक्षण कोर्स में भाग लेने वाले युवाओं को शानदार अवसर प्राप्त होंगे. आपकी पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी और करियर की नई दिशा मिलेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. हालांकि, लंबी यात्रा से थकान हो सकती है, इसलिए आराम का ध्यान रखें. आपकी सकारात्मक सोच मानसिक तनाव को दूर रखने में मदद करेगी. सुबह हल्की व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. नौकरी में प्रमोशन या बोनस के रूप में धन लाभ हो सकता है. व्यापार में नए बाजारों से जुड़ने से वित्तीय लाभ के संकेत हैं. बस जोखिम भरे निवेश से बचें और अपने अनुभव के आधार पर ही वित्तीय निर्णय लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपके जीवनसाथी या प्रेमी के साथ कहीं धार्मिक या सांस्कृतिक यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है, जिससे आपके रिश्ते में और गहराई आएगी. एक-दूसरे की बातों को समझें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: रॉयल ब्लू
- उपाय: गुरु ग्रह को शांत रखने के लिए गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को केले का भोजन या पीली मिठाई का दान करें.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में आपकी जिम्मेदारी निभाने की शैली की सभी सदस्यों द्वारा जमकर प्रशंसा की जाएगी. घर का वातावरण पूरी तरह शांत और सकारात्मक रहेगा. बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का स्नेह आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा. आपके द्वारा लिए गए उचित निर्णयों से पूरे परिवार को लाभ होगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी में आपकी समयपालन की आदत और अनुशासन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे आपकी इमेज बनेगी. व्यापार में संसाधनों का बेहतर और सूझबूझ से उपयोग करने से लाभ में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी. आज आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. आपका एकाग्रता और अनुशासनपूर्वक अध्ययन करने का तरीका परीक्षा परिणामों में सुधार लाएगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी. करियर में नई दिशाएं तलाश रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए नियमित दिनचर्या बनाए रखना बहुत जरूरी है. खान-पान में लापरवाही से बचें. सुबह-शाम हल्की सैर और योग तथा प्राणायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज भविष्य की आर्थिक योजना पर काम शुरू करने का शुभ दिन है. बचत पर विशेष ध्यान दें और लंबी अवधि के निवेश की रणनीति बनाएं. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और फंसे हुए पैसे वापस आने की संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी. आपके पार्टनर आपकी जिम्मेदारी और परिपक्वता की सराहना करेंगे. विवाहित जोड़ों के बीच प्यार और आपसी समझ बढ़ेगी, जिससे रिश्ते और भी मधुर होंगे.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गहरा नीला
- उपाय: शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार को काले तिल का दान करें और पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं, इससे करियर में उन्नति होगी और बाधाएं दूर होंगी.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार में सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. आपकी रचनात्मक सोच और आधुनिक दृष्टिकोण से घर के बड़े बुजुर्ग प्रसन्न होंगे. परिवारजनों के साथ मिलकर किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य की योजना बन सकती है.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा. कार्यस्थल पर आपके सुझावों और नए आइडियाज को विशेष महत्व दिया जाएगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे. व्यापार में नई तकनीक या डिजिटल माध्यमों को अपनाने से आपको अच्छा मुनाफा मिलने वाला है.
- करियर और शिक्षा: तकनीक, शिक्षा, अनुसंधान और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े छात्रों व पेशेवरों के लिए समय अत्यंत अनुकूल रहेगा. आपकी नवीनतम जानकारी और आधुनिक दृष्टिकोण आपको नई उपलब्धियाँ दिलाएगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तौर पर आप थोड़े व्यस्त और चिंतित रह सकते हैं. बहुत ज्यादा सोचने से बचें. तनाव को दूर रखने के लिए ध्यान और प्राणायाम का सहारा लें. संतुलित आहार लें और पर्याप्त नींद जरूर लें, ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर दिन मजबूत रहेगा. अटकी हुई धनराशि वापस मिलने की प्रबल संभावना है. व्यापार में आई तकनीकी सुधार और नई डील से आय में बढ़ोतरी होगी. आज आप किसी बड़ी वित्तीय निवेश या बचत योजना पर विचार कर सकते हैं, परंतु बिना सोचे-समझे बड़ा खर्चा करने से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. मित्रों के साथ मिलकर किसी नए काम की शुरुआत हो सकती है, जिससे आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है. आपकी आकर्षक और आधुनिक पर्सनैलिटी पार्टनर को इम्प्रेस करेगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आज सफेद वस्त्र या दूध का दान करें. सुबह के समय सूर्य देवता को जल अर्पित करें, इससे मानसिक शांति और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में आत्मीयता और प्रेम का माहौल कायम रहेगा. आपकी संवेदनशीलता से प्रियजनों को आपसे गहरा जुड़ाव महसूस होगा. शाम के समय परिवार के सदस्यों के साथ गपशप और हँसी-ठहाकों भरा सुखद समय व्यतीत होगा. किसी जरूरतमंद सदस्य को आपका पूरा सहयोग प्राप्त होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी शांत रहकर काम संभालने की शैली सहयोगियों और वरिष्ठों का भरोसा जीतेगी. टीम वर्क में आपकी भूमिका अहम रहेगी. व्यापार में ग्राहकों की संतुष्टि पर पूरा ध्यान केंद्रित करने से आपको अच्छा मुनाफा और नई डील मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: आज आपकी कल्पनाशक्ति चरम पर है. कला, साहित्य, संगीत, चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता और विशेष पहचान मिलेगी. विद्यार्थी अपनी रचनात्मकता से शिक्षकों का दिल जीतेंगे और नए प्रोजेक्ट में सफल होंगे.
- स्वास्थ्य: मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. योग और ध्यान से गहरी शांति मिलेगी. बस अपनी संवेदनशीलता को अति के कारण तनाव में बदलने से बचें. हल्का और सात्विक भोजन लें, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से आय में वृद्धि होगी. अपने मन की आवाज पर भरोसा करके समझदारी भरा निवेश करें. कोई रुका हुआ पैसा वापस आने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आपकी संवेदनशीलता से रिश्ते में और मधुरता आएगी. पार्टनर को कोई खास उपहार देकर आप उन्हें खुश कर सकते हैं. विवाहित जीवन में प्यार और समझदारी बनी रहेगी.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: बैंगनी
- उपाय: सूर्य का पूजन करे लाभ होगा .
Janmashtami 2026: जन्माष्टमी 2026 में कब ? नोट करें डेट, पूजा मुहूर्त
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.