Rashifal 8 April 2026: मेष से मीन तक 8 अप्रैल का राशिफल, ऑफिस में टीम वर्क से 3 राशियों का पूरा होगा टारगेट!
Rashifal 8 April 2026: चंद्रमा के गुरु की राशि में मेष से मीन तक 8 अप्रैल 2026 का दिन करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.
मेष राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे. आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. सुबह जल्दी उठकर हल्का व्यायाम करने से मन और शरीर दोनों तरोताजा रहेंगे. परिवार और दोस्तों के साथ आपका संवाद मधुर रहेगा, जिससे रिश्तों में सकारात्मक माहौल बनेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में बच्चों या बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. किसी पुराने विवाद को सुलझाने का दिन है. घर में प्रेम और समझ बनी रहेगी.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में नए क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. जोखिम लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें. नौकरीपेशा लोग अपने वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में ध्यान और मेहनत दोनों की जरूरत है. टीम वर्क में सहयोग बढ़ेगा और कुछ नए जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ बातचीत से तनाव कम होगा. नए रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा और पुरानी गलतफहमियों का निपटारा संभव है.
- स्वास्थ्य: हल्की खांसी या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी और हल्का भोजन लाभकारी रहेगा.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: नारंगी
- उपाय: घर के मुख्य दरवाजे पर लाल फूल रखें. माता या दादी का आशीर्वाद लें.
- आज क्या करें: नए प्रोजेक्ट पर फोकस करें और घर में पूजा-अर्चना अवश्य करें.
वृषभ राशि
आज चंद्रमा आपके राशि की आठवें भाव में संचरण करेगे. आज का दिन थोड़े उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: घर में छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं. माता-पिता की सलाह से परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं. बच्चों के साथ खेलकूद समय अच्छा रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: आज किसी नए अवसर या सौदे पर जल्दी फैसला न लें.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या ऑफिस में चुनौतीपूर्ण काम आएंगे.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है.
- स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में तनाव महसूस हो सकता है.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: गहरा नीला
- उपाय: किसी गरीब को भोजन कराएं और घर में तुलसी का पौधा लगाएं.
- आज क्या करें: परिवार और काम दोनों में संतुलन बनाए रखें.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: घर में बच्चों या बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में आज नए क्लाइंट या अवसर मिल सकते हैं.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान लगाना जरूरी है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पुराने रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.
- स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी हल्की दिक्कत हो सकती है.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: पीला
- उपाय: सुबह सूर्य नमस्कार करें और घर में हल्की मिठाई रखें.
- आज क्या करें: पुराने काम पूरे करें और दोस्तों से सलाह लें
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सभी के साथ समझ और सहयोग बना रहेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. बच्चों की पढ़ाई या खेलकूद में आपका योगदान उनके लिए प्रेरणादायक होगा. छोटे-मोटे विवाद को धैर्य और समझदारी से सुलझाना जरूरी है. घर में परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखें.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरीपेशा लोग आज अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी सौदे में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. निवेश से पहले योजना बनाएं और संभावित जोखिमों का आंकलन करें. पुराने ग्राहकों या साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में आज अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है. नई तकनीक सीखने या किसी कठिन विषय को समझने में समय लग सकता है. ऑफिस में टीम वर्क से काम आसान होगा. अपने विचार साझा करें और सहयोगियों से मार्गदर्शन लें. समय पर काम पूरा करने की कोशिश करें.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ संवाद से तनाव कम होगा. पुराने मतभेद आज सुलझ सकते हैं. प्रेम संबंधों में समझ और धैर्य जरूरी है. रोमांस में मधुरता आएगी और साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा.
- स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक थकान से बचें. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. भूख और पाचन पर ध्यान दें. स्ट्रेस कम करने के लिए ध्यान या योग करें.
- लकी अंक: 7
- लकी कलर: सफेद
- उपाय: घर में जलती हुई दीपक रखें और माता की पूजा करें. ध्यान करें कि पूजा स्थान साफ-सुथरा रहे.
- आज क्या करें: अपने भावनाओं को नियंत्रित रखें और घर के जरूरी काम निपटाएं.
- पारिवारिक जीवन: घर में बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. घर के किसी सदस्य की मदद करना आज आपका मन खुश करेगा. पुराने मतभेदों को भुलाकर रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखें.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ और नई योजनाएं आपके पक्ष में रहेंगी. साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. नौकरीपेशा लोग अपने प्रोजेक्ट्स में सफलता पाएंगे. जोखिम लेने से पहले रणनीति बनाएं. पुराने काम पूरे करने में भी समय दें.
- करियर तथा शिक्षा: ऑफिस में नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा. पढ़ाई में मेहनत रंग लाएगी. टीम के साथ सहयोग से कार्य आसान होगा. नए विचारों और सुझावों को अपनाना लाभकारी रहेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांस में मधुरता बढ़ेगी. साथी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे. पुरानी गलतफहमियों को आज खत्म करने का सही दिन है. संवाद से प्यार में स्थिरता आएगी.
- स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्की तकलीफ या थकान महसूस हो सकती है. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार फायदेमंद रहेगा. मानसिक तनाव से बचें. ध्यान या योग से मन शांत रहेगा.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: लाल
- उपाय: सुबह गुलाब का पानी छिड़कें और सूर्य को प्रणाम करें. घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ रखें.
- आज क्या करें: नेतृत्व वाले कामों में हाथ आज़माएं और परिवार के साथ समय बिताएं.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: घर में शांति और सहयोग रहेगा. बुजुर्गों से सलाह लेना आज लाभकारी होगा. बच्चों की पढ़ाई या खेलकूद में आपकी मदद उन्हें प्रेरित करेगी. छोटे विवादों को हल्के तरीके से सुलझाना बेहतर है. परिवार के लिए समय निकालना आपका मन प्रसन्न करेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: निवेश और लेन-देन में सतर्कता रखें. व्यापार में योजना बनाकर कदम रखें. नौकरीपेशा लोग अपने काम में अनुशासन बनाए रखें. पुराने कामों को समय पर पूरा करना लाभदायक रहेगा. नए अवसरों को पहचानने में सावधानी रखें.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में मेहनत का फल मिलेगा. कठिन विषयों या प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. टीम वर्क से काम आसान होगा. नए विचार और सुझाव अपनाने से सफलता मिलेगी. समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में सच्चाई और समझ बढ़ेगी. पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर आगे बढ़ें. साथी के साथ संवाद बनाए रखें. रोमांस में मधुरता आएगी.
- स्वास्थ्य: हल्की थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. व्यायाम और संतुलित भोजन फायदेमंद रहेगा. नींद पूरी करें. तनाव कम करने के लिए ध्यान करें.
- लकी अंक: 4
- लकी कलर: हरा
- उपाय: घर के पूर्व दिशा में दीपक जलाएं. हल्का व्यायाम और स्वच्छता बनाए रखें.
- आज क्या करें: योजनाबद्ध तरीके से काम निपटाएं और परिवार को समय दें.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: घर में सभी के साथ संवाद और समझ बनी रहेगी. परिवार के साथ आउटिंग या छोटी यात्रा लाभदायक होगी. बच्चों के साथ खेल या अध्ययन में समय बिताना अच्छा रहेगा. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ बढ़ सकता है. सावधानीपूर्वक निर्णय लें. नए क्लाइंट या पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. ऑफिस में सहयोग से काम आसान होगा.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. नई तकनीक सीखने से फायदा होगा. टीम वर्क से सफलता सुनिश्चित होगी. ध्यान केंद्रित करें.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम और संवाद में संतुलन बढ़ेगा. रोमांटिक पल मिल सकते हैं. साथी के साथ समझ और धैर्य बनाए रखें. पुरानी गलतफहमियों को आज सुलझाना संभव है.
- स्वास्थ्य: हल्की भूख या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. पानी पर्याप्त पिएं. व्यायाम और हल्का भोजन फायदेमंद रहेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी कलर: हल्का गुलाबी
- उपाय: घर में गुलाब के फूल रखें और संतों का आशीर्वाद लें.
- आज क्या करें: दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और नए आइडिया पर काम करें.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार में संवाद और सहयोग बढ़ेगा. बच्चों के साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे. माता-पिता या बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान दें. घर में किसी पुराने विवाद को समझदारी से हल करना आवश्यक है. घर के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार के साथ मिलकर कोई योजना या छोटा प्रोजेक्ट करना आज लाभदायक रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार या नौकरी में आज नई योजना और अवसर सामने आएंगे. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने से फायदा होगा. किसी भी बड़े निवेश या सौदे में जल्दबाजी न करें. साझेदारों या टीम के साथ तालमेल बनाए रखें. जोखिम और लाभ का आंकलन पहले करें. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. टीम वर्क से कार्य सरल होगा. कठिन विषयों या प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें और नए सुझावों को अपनाएं. समय पर काम पूरा करने की आदत से सफलता सुनिश्चित होगी. नए विचारों को लागू करने में साहस दिखाना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम या वैवाहिक संबंधों में आज संवाद और समझ महत्वपूर्ण होगी. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. रोमांस में स्थिरता और प्रेम में संतुलन बनाए रखें. साथी की भावनाओं का सम्मान करना आज लाभदायक रहेगा.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें और योग या ध्यान से मन शांत रखें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा. नींद पूरी करें और शरीर की ऊर्जा बनाए रखें. सिरदर्द या हल्की थकान हो सकती है, इसलिए आराम आवश्यक है.
- लकी अंक: 8
- लकी कलर: क्रीम
- उपाय: घर में हल्की मिठाई रखें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. पूजा स्थल साफ रखें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.
- आज क्या करें: अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें, जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन लें, और परिवार के साथ समय बिताएं.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बाहर घूमना या छोटी यात्रा करना लाभदायक रहेगा. बच्चों के साथ खेलकूद या पढ़ाई में समय बिताने से उनके साथ संबंध मजबूत होंगे. माता-पिता या बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान दें. घर के छोटे विवादों को धैर्य और समझ से हल करें. परिवार के लिए समय निकालने से मानसिक संतुलन मिलेगा. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ और नए अवसर सामने आएंगे. नए क्लाइंट्स या पार्टनर्स से संपर्क लाभकारी रहेगा. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना आज जरूरी है. जोखिम लेने से पहले योजना बनाएं. नौकरीपेशा लोग अपने काम में सराहना पाएंगे. टीम के साथ तालमेल बनाए रखें.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स का लाभ मिलेगा. मेहनत और समय प्रबंधन से कार्य समय पर पूरा होगा. कठिन विषयों पर ध्यान दें. टीम वर्क से सफलता सुनिश्चित होगी. नए सुझाव अपनाना आज लाभदायक रहेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम और रिश्तों में संवाद और समझ आवश्यक होगी. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. रोमांस और मधुरता बढ़ेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है.
- स्वास्थ्य: हल्की थकान या जोड़ों में दर्द हो सकता है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा. मानसिक तनाव से बचें और पानी पर्याप्त पिएं. ध्यान या योग लाभकारी रहेगा.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: आसमानी नीला
- उपाय: घर में पीले फूल रखें और ध्यान लगाएं. घर में स्वच्छता बनाए रखें.
- आज क्या करें: यात्रा या नए काम में हाथ डालें, परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक ऊर्जा बनाए रखें.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. घर में शांति और सहयोग बना रहेगा. बुजुर्गों की सलाह आज महत्वपूर्ण साबित होगी. बच्चों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी. घर के किसी पुराने विवाद को हल्के तरीके से सुलझाएं. परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेलजोल बनाए रखें.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी और व्यापार में सफलता के संकेत हैं. पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना लाभदायक होगा. नए अवसरों के लिए योजना बनाएं. जोखिम लेने से पहले सभी पहलुओं का आंकलन करें. टीम और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में पूरी मेहनत दिखेगी. कठिन कार्यों पर ध्यान दें. टीम वर्क से कार्य आसान होगा. समय प्रबंधन बनाए रखें. नए विचार और सुझाव अपनाने से फायदा मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में सहयोग और समझ बढ़ेगी. साथी के साथ संवाद बनाए रखें. रोमांस और प्रेम में स्थिरता रहेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.
- स्वास्थ्य: हल्की थकान या तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा. पानी पर्याप्त पिएं. मानसिक संतुलन बनाए रखें.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: भूरा
- उपाय: घर में घड़ी ठीक करें और पूजा स्थल को साफ रखें. ध्यान और नियमित व्यायाम फायदेमंद रहेगा.
- आज क्या करें: मेहनत पर ध्यान दें, योजना बनाएं और परिवार के साथ समय बिताएं.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें. किसी पुराने विवाद को समझदारी से सुलझाएं. परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए मानसिक संतुलन लाएगा. छोटे-मोटे घरेलू कामों में हाथ बटाना लाभकारी रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार और नौकरी में नई योजना बन सकती है. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. जोखिम लेने से पहले सोच-विचार जरूरी है. टीम वर्क और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. नए क्लाइंट्स या अवसर लाभकारी साबित होंगे.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में मेहनत का फल मिलेगा. टीम वर्क से काम आसान होगा. कठिन विषयों पर ध्यान दें और नए सुझाव अपनाएं. समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. नई तकनीक सीखने से लाभ मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम में रोमांच और आनंद बढ़ेगा. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. संवाद और समझ बनाए रखें. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.
- स्वास्थ्य: हल्की थकान और सिरदर्द से बचें. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. मानसिक संतुलन बनाए रखें. पानी पर्याप्त पिएं.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: नीला
- उपाय: घर में नींबू का इस्तेमाल करें और स्वच्छता बनाए रखें. ध्यान और ध्यान केंद्रित करने वाले अभ्यास लाभकारी रहेंगे.
- आज क्या करें: नए आइडिया पर काम करें, परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक ऊर्जा बनाए रखें.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: घर में भाई-बहन और माता-पिता के साथ समय बिताएं. छोटे कामों में मदद करना खुशी देगा. बच्चों के साथ खेलकूद और पढ़ाई में समय बिताना लाभदायक रहेगा. परिवार में संवाद और सहयोग बढ़ेगा. घर का माहौल सुखमय रहेगा. पुराने विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोग सहयोग और समर्थन पाएंगे. पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना आज फायदेमंद रहेगा. नए अवसरों के लिए योजना बनाएं. टीम और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस में मेहनत रंग लाएगी. कठिन कार्यों पर ध्यान दें. टीम वर्क से काम आसान होगा. समय प्रबंधन बनाए रखें. नए विचार और सुझाव अपनाने से लाभ मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांस और प्रेम में आनंद बढ़ेगा. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा. संवाद बनाए रखें. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.
- स्वास्थ्य: नींद पूरी करें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव से बचें. पानी पर्याप्त पिएं. ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: पर्पल
- उपाय: घर में पानी के बर्तन रखें और सूर्य को प्रणाम करें. घर में स्वच्छता बनाए रखें.
- आज क्या करें: रचनात्मक काम करें, परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक ऊर्जा बनाए रखें.
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