हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 8 April 2026: मेष से मीन तक 8 अप्रैल का राशिफल, ऑफिस में टीम वर्क से 3 राशियों का पूरा होगा टारगेट!

Rashifal 8 April 2026: मेष से मीन तक 8 अप्रैल का राशिफल, ऑफिस में टीम वर्क से 3 राशियों का पूरा होगा टारगेट!

Rashifal 8 April 2026: चंद्रमा के गुरु की राशि में मेष से मीन तक 8 अप्रैल 2026 का दिन करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 07 Apr 2026 05:09 PM (IST)
Preferred Sources
Rashifal: 08 अप्रैल 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख कृष्णपक्ष की षष्ठी तिथि संध्या 04 बजकर 08 मिनट तक रहेगा,उपरांत सप्तमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे. आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. सुबह जल्दी उठकर हल्का व्यायाम करने से मन और शरीर दोनों तरोताजा रहेंगे. परिवार और दोस्तों के साथ आपका संवाद मधुर रहेगा, जिससे रिश्तों में सकारात्मक माहौल बनेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में बच्चों या बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. किसी पुराने विवाद को सुलझाने का दिन है. घर में प्रेम और समझ बनी रहेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में नए क्लाइंट्स या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. जोखिम लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें. नौकरीपेशा लोग अपने वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में ध्यान और मेहनत दोनों की जरूरत है. टीम वर्क में सहयोग बढ़ेगा और कुछ नए जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ बातचीत से तनाव कम होगा. नए रिश्तों में रोमांस बढ़ेगा और पुरानी गलतफहमियों का निपटारा संभव है.
  • स्वास्थ्य: हल्की खांसी या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त पानी और हल्का भोजन लाभकारी रहेगा.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: नारंगी
  • उपाय: घर के मुख्य दरवाजे पर लाल फूल रखें. माता या दादी का आशीर्वाद लें.
  • आज क्या करें: नए प्रोजेक्ट पर फोकस करें और घर में पूजा-अर्चना अवश्य करें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की आठवें भाव में संचरण करेगे. आज का दिन थोड़े उतार-चढ़ाव वाला रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं. माता-पिता की सलाह से परिस्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं. बच्चों के साथ खेलकूद समय अच्छा रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: आज किसी नए अवसर या सौदे पर जल्दी फैसला न लें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या ऑफिस में चुनौतीपूर्ण काम आएंगे.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण है.
  • स्वास्थ्य: सिरदर्द या आंखों में तनाव महसूस हो सकता है.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: गहरा नीला
  • उपाय: किसी गरीब को भोजन कराएं और घर में तुलसी का पौधा लगाएं.
  • आज क्या करें: परिवार और काम दोनों में संतुलन बनाए रखें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में संचरण करेगे.आज आपका मूड हल्का-फुल्का और खुशमिजाज रहेगा. नए विचार आपके दिमाग में आएंगे और कुछ पुराने कामों को पूरा करने का समय मिलेगा.
  • पारिवारिक जीवन: घर में बच्चों या बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में आज नए क्लाइंट या अवसर मिल सकते हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान लगाना जरूरी है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पुराने रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.
  • स्वास्थ्य: पेट और पाचन से जुड़ी हल्की दिक्कत हो सकती है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: पीला
  • उपाय: सुबह सूर्य नमस्कार करें और घर में हल्की मिठाई रखें.
  • आज क्या करें: पुराने काम पूरे करें और दोस्तों से सलाह लें
कर्क राशि
 
आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन भावनाओं और संवेदनाओं से भरा रहेगा. आप अपने घर और परिवार के लिए समय निकालेंगे और किसी पुराने मतभेद को सुलझाने का अवसर मिलेगा. बच्चों या बुजुर्गों की देखभाल में आनंद आएगा, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में सभी के साथ समझ और सहयोग बना रहेगा. माता-पिता के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. बच्चों की पढ़ाई या खेलकूद में आपका योगदान उनके लिए प्रेरणादायक होगा. छोटे-मोटे विवाद को धैर्य और समझदारी से सुलझाना जरूरी है. घर में परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखें.
  • व्यापार तथा नौकरी: नौकरीपेशा लोग आज अपने वरिष्ठों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी सौदे में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. निवेश से पहले योजना बनाएं और संभावित जोखिमों का आंकलन करें. पुराने ग्राहकों या साझेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में आज अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी है. नई तकनीक सीखने या किसी कठिन विषय को समझने में समय लग सकता है. ऑफिस में टीम वर्क से काम आसान होगा. अपने विचार साझा करें और सहयोगियों से मार्गदर्शन लें. समय पर काम पूरा करने की कोशिश करें.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ संवाद से तनाव कम होगा. पुराने मतभेद आज सुलझ सकते हैं. प्रेम संबंधों में समझ और धैर्य जरूरी है. रोमांस में मधुरता आएगी और साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा.
  • स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक थकान से बचें. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. भूख और पाचन पर ध्यान दें. स्ट्रेस कम करने के लिए ध्यान या योग करें.
  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: सफेद
  • उपाय: घर में जलती हुई दीपक रखें और माता की पूजा करें. ध्यान करें कि पूजा स्थान साफ-सुथरा रहे.
  • आज क्या करें: अपने भावनाओं को नियंत्रित रखें और घर के जरूरी काम निपटाएं.
सिंह राशि
 
आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा. लोग आपके नेतृत्व और निर्णयों की सराहना करेंगे. परिवार और मित्रों के साथ संवाद मधुर रहेगा और नई जिम्मेदारियां खुशी दे सकती हैं.
  • पारिवारिक जीवन: घर में बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. घर के किसी सदस्य की मदद करना आज आपका मन खुश करेगा. पुराने मतभेदों को भुलाकर रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. परिवार के सभी सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखें.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ और नई योजनाएं आपके पक्ष में रहेंगी. साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. नौकरीपेशा लोग अपने प्रोजेक्ट्स में सफलता पाएंगे. जोखिम लेने से पहले रणनीति बनाएं. पुराने काम पूरे करने में भी समय दें.
  • करियर तथा शिक्षा: ऑफिस में नेतृत्व की भूमिका निभाने का मौका मिलेगा. पढ़ाई में मेहनत रंग लाएगी. टीम के साथ सहयोग से कार्य आसान होगा. नए विचारों और सुझावों को अपनाना लाभकारी रहेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांस में मधुरता बढ़ेगी. साथी के साथ समय बिताने से संबंध मजबूत होंगे. पुरानी गलतफहमियों को आज खत्म करने का सही दिन है. संवाद से प्यार में स्थिरता आएगी.
  • स्वास्थ्य: जोड़ों में हल्की तकलीफ या थकान महसूस हो सकती है. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार फायदेमंद रहेगा. मानसिक तनाव से बचें. ध्यान या योग से मन शांत रहेगा.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: लाल
  • उपाय: सुबह गुलाब का पानी छिड़कें और सूर्य को प्रणाम करें. घर के मंदिर या पूजा स्थान को साफ रखें.
  • आज क्या करें: नेतृत्व वाले कामों में हाथ आज़माएं और परिवार के साथ समय बिताएं.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आज आप व्यावहारिक और योजनाबद्ध रहेंगे. छोटे-छोटे कामों में ध्यान देना लाभकारी रहेगा. परिवार और कार्य दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.
  • पारिवारिक जीवन: घर में शांति और सहयोग रहेगा. बुजुर्गों से सलाह लेना आज लाभकारी होगा. बच्चों की पढ़ाई या खेलकूद में आपकी मदद उन्हें प्रेरित करेगी. छोटे विवादों को हल्के तरीके से सुलझाना बेहतर है. परिवार के लिए समय निकालना आपका मन प्रसन्न करेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: निवेश और लेन-देन में सतर्कता रखें. व्यापार में योजना बनाकर कदम रखें. नौकरीपेशा लोग अपने काम में अनुशासन बनाए रखें. पुराने कामों को समय पर पूरा करना लाभदायक रहेगा. नए अवसरों को पहचानने में सावधानी रखें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में मेहनत का फल मिलेगा. कठिन विषयों या प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. टीम वर्क से काम आसान होगा. नए विचार और सुझाव अपनाने से सफलता मिलेगी. समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में सच्चाई और समझ बढ़ेगी. पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर आगे बढ़ें. साथी के साथ संवाद बनाए रखें. रोमांस में मधुरता आएगी.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. व्यायाम और संतुलित भोजन फायदेमंद रहेगा. नींद पूरी करें. तनाव कम करने के लिए ध्यान करें.
  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: हरा
  • उपाय: घर के पूर्व दिशा में दीपक जलाएं. हल्का व्यायाम और स्वच्छता बनाए रखें.
  • आज क्या करें: योजनाबद्ध तरीके से काम निपटाएं और परिवार को समय दें.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज आप सामाजिक और मिलनसार रहेंगे. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना आनंददायक रहेगा. नए संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं.
  • पारिवारिक जीवन: घर में सभी के साथ संवाद और समझ बनी रहेगी. परिवार के साथ आउटिंग या छोटी यात्रा लाभदायक होगी. बच्चों के साथ खेल या अध्ययन में समय बिताना अच्छा रहेगा. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ बढ़ सकता है. सावधानीपूर्वक निर्णय लें. नए क्लाइंट या पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. ऑफिस में सहयोग से काम आसान होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. नई तकनीक सीखने से फायदा होगा. टीम वर्क से सफलता सुनिश्चित होगी. ध्यान केंद्रित करें.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम और संवाद में संतुलन बढ़ेगा. रोमांटिक पल मिल सकते हैं. साथी के साथ समझ और धैर्य बनाए रखें. पुरानी गलतफहमियों को आज सुलझाना संभव है.
  • स्वास्थ्य: हल्की भूख या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. पानी पर्याप्त पिएं. व्यायाम और हल्का भोजन फायदेमंद रहेगा.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: हल्का गुलाबी
  • उपाय: घर में गुलाब के फूल रखें और संतों का आशीर्वाद लें.
  • आज क्या करें: दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और नए आइडिया पर काम करें.

वृश्चिक राशि 

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरा भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन चुनौतियों और नए अवसरों का मिश्रण लेकर आया है. आप अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान देंगे और किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहेंगे. मन में ऊर्जा और आत्मविश्वास रहेगा, जिससे काम में गति आएगी.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार में संवाद और सहयोग बढ़ेगा. बच्चों के साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे. माता-पिता या बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान दें. घर में किसी पुराने विवाद को समझदारी से हल करना आवश्यक है. घर के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार के साथ मिलकर कोई योजना या छोटा प्रोजेक्ट करना आज लाभदायक रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापार या नौकरी में आज नई योजना और अवसर सामने आएंगे. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने से फायदा होगा. किसी भी बड़े निवेश या सौदे में जल्दबाजी न करें. साझेदारों या टीम के साथ तालमेल बनाए रखें. जोखिम और लाभ का आंकलन पहले करें. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. टीम वर्क से कार्य सरल होगा. कठिन विषयों या प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें और नए सुझावों को अपनाएं. समय पर काम पूरा करने की आदत से सफलता सुनिश्चित होगी. नए विचारों को लागू करने में साहस दिखाना लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम या वैवाहिक संबंधों में आज संवाद और समझ महत्वपूर्ण होगी. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. रोमांस में स्थिरता और प्रेम में संतुलन बनाए रखें. साथी की भावनाओं का सम्मान करना आज लाभदायक रहेगा.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें और योग या ध्यान से मन शांत रखें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा. नींद पूरी करें और शरीर की ऊर्जा बनाए रखें. सिरदर्द या हल्की थकान हो सकती है, इसलिए आराम आवश्यक है.
  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: क्रीम
  • उपाय: घर में हल्की मिठाई रखें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. पूजा स्थल साफ रखें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.
  • आज क्या करें: अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें, जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन लें, और परिवार के साथ समय बिताएं.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. नई योजनाओं और यात्रा के अवसर आपको लाभ पहुंचाएंगे. आप अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह से जुटेंगे और अपने विचारों को कार्य में बदलने का समय मिलेगा.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बाहर घूमना या छोटी यात्रा करना लाभदायक रहेगा. बच्चों के साथ खेलकूद या पढ़ाई में समय बिताने से उनके साथ संबंध मजबूत होंगे. माता-पिता या बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान दें. घर के छोटे विवादों को धैर्य और समझ से हल करें. परिवार के लिए समय निकालने से मानसिक संतुलन मिलेगा. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ और नए अवसर सामने आएंगे. नए क्लाइंट्स या पार्टनर्स से संपर्क लाभकारी रहेगा. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना आज जरूरी है. जोखिम लेने से पहले योजना बनाएं. नौकरीपेशा लोग अपने काम में सराहना पाएंगे. टीम के साथ तालमेल बनाए रखें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स का लाभ मिलेगा. मेहनत और समय प्रबंधन से कार्य समय पर पूरा होगा. कठिन विषयों पर ध्यान दें. टीम वर्क से सफलता सुनिश्चित होगी. नए सुझाव अपनाना आज लाभदायक रहेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम और रिश्तों में संवाद और समझ आवश्यक होगी. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. रोमांस और मधुरता बढ़ेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान या जोड़ों में दर्द हो सकता है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा. मानसिक तनाव से बचें और पानी पर्याप्त पिएं. ध्यान या योग लाभकारी रहेगा.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: आसमानी नीला
  • उपाय: घर में पीले फूल रखें और ध्यान लगाएं. घर में स्वच्छता बनाए रखें.
  • आज क्या करें: यात्रा या नए काम में हाथ डालें, परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक ऊर्जा बनाए रखें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज आप संयम, धैर्य और मेहनत के साथ अपने कार्यों में लगेंगे. कोई भी बड़ा निर्णय सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा. मेहनत का फल मिलने के अच्छे संकेत हैं.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. घर में शांति और सहयोग बना रहेगा. बुजुर्गों की सलाह आज महत्वपूर्ण साबित होगी. बच्चों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी. घर के किसी पुराने विवाद को हल्के तरीके से सुलझाएं. परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेलजोल बनाए रखें.
  • व्यापार तथा नौकरी: नौकरी और व्यापार में सफलता के संकेत हैं. पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना लाभदायक होगा. नए अवसरों के लिए योजना बनाएं. जोखिम लेने से पहले सभी पहलुओं का आंकलन करें. टीम और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में पूरी मेहनत दिखेगी. कठिन कार्यों पर ध्यान दें. टीम वर्क से कार्य आसान होगा. समय प्रबंधन बनाए रखें. नए विचार और सुझाव अपनाने से फायदा मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में सहयोग और समझ बढ़ेगी. साथी के साथ संवाद बनाए रखें. रोमांस और प्रेम में स्थिरता रहेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान या तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा. पानी पर्याप्त पिएं. मानसिक संतुलन बनाए रखें.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: भूरा
  • उपाय: घर में घड़ी ठीक करें और पूजा स्थल को साफ रखें. ध्यान और नियमित व्यायाम फायदेमंद रहेगा.
  • आज क्या करें: मेहनत पर ध्यान दें, योजना बनाएं और परिवार के साथ समय बिताएं.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन रचनात्मक और नवीन विचारों से भरा रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके सुझावों की सराहना करेंगे.
  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें. किसी पुराने विवाद को समझदारी से सुलझाएं. परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए मानसिक संतुलन लाएगा. छोटे-मोटे घरेलू कामों में हाथ बटाना लाभकारी रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापार और नौकरी में नई योजना बन सकती है. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. जोखिम लेने से पहले सोच-विचार जरूरी है. टीम वर्क और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. नए क्लाइंट्स या अवसर लाभकारी साबित होंगे.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में मेहनत का फल मिलेगा. टीम वर्क से काम आसान होगा. कठिन विषयों पर ध्यान दें और नए सुझाव अपनाएं. समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. नई तकनीक सीखने से लाभ मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम में रोमांच और आनंद बढ़ेगा. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. संवाद और समझ बनाए रखें. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान और सिरदर्द से बचें. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. मानसिक संतुलन बनाए रखें. पानी पर्याप्त पिएं.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: नीला
  • उपाय: घर में नींबू का इस्तेमाल करें और स्वच्छता बनाए रखें. ध्यान और ध्यान केंद्रित करने वाले अभ्यास लाभकारी रहेंगे.
  • आज क्या करें: नए आइडिया पर काम करें, परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक ऊर्जा बनाए रखें.

मीन राशि 

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आज आपका मन शांत, रचनात्मक और सकारात्मक रहेगा. कला, संगीत या रचनात्मक काम में सफलता मिलने के संकेत हैं.
  • पारिवारिक जीवन: घर में भाई-बहन और माता-पिता के साथ समय बिताएं. छोटे कामों में मदद करना खुशी देगा. बच्चों के साथ खेलकूद और पढ़ाई में समय बिताना लाभदायक रहेगा. परिवार में संवाद और सहयोग बढ़ेगा. घर का माहौल सुखमय रहेगा. पुराने विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोग सहयोग और समर्थन पाएंगे. पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना आज फायदेमंद रहेगा. नए अवसरों के लिए योजना बनाएं. टीम और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस में मेहनत रंग लाएगी. कठिन कार्यों पर ध्यान दें. टीम वर्क से काम आसान होगा. समय प्रबंधन बनाए रखें. नए विचार और सुझाव अपनाने से लाभ मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांस और प्रेम में आनंद बढ़ेगा. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा. संवाद बनाए रखें. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.
  • स्वास्थ्य: नींद पूरी करें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव से बचें. पानी पर्याप्त पिएं. ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: पर्पल
  • उपाय: घर में पानी के बर्तन रखें और सूर्य को प्रणाम करें. घर में स्वच्छता बनाए रखें.
  • आज क्या करें: रचनात्मक काम करें, परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक ऊर्जा बनाए रखें.

Akshaya Tritiya Kab Hai 2026: अक्षय तृतीया 19 या 20 अप्रैल किस दिन है, सोना, वाहन, घर खरीदारी का श्रेष्ठ मुहूर्त कब

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 07 Apr 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
Today's Horoscope Aaj Ka Rashifal Today's Horoscope 8 April 2026 Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Rashifal 8 April 2026: मेष से मीन तक 8 अप्रैल का राशिफल, ऑफिस में टीम वर्क से 3 राशियों का पूरा होगा टारगेट!
मेष से मीन तक 8 अप्रैल का राशिफल, ऑफिस में टीम वर्क से 3 राशियों का पूरा होगा टारगेट!
धर्म
Meen Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: मीन राशि वाले संभलकर लें फैसले, नौकरी में ट्रांसफर के बन रहे योग
Meen Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: मीन राशि वाले संभलकर लें फैसले, नौकरी में ट्रांसफर के बन रहे योग
धर्म
April Panchak 2026: 13 अप्रैल से सावधान! वरुथिनी एकादशी पर 'राज पंचक' का साया, भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां!
सावधान! 13 अप्रैल से 5 दिनों तक 'पाताल' में रहेंगे सितारे, वरुथिनी एकादशी पर राज पंचक का 'खतरनाक' संयोग, भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां!
धर्म
Mesh Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: वर्किंग वुमेन को व्यापार में मिल सकता है तगड़ा लाभ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
वर्किंग वुमेन को व्यापार में मिल सकता है तगड़ा लाभ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सबरीमाला मामले पर सरकार ने की जोरदार बहस, SC की जज भी नहीं रुकीं, महावारी पर बोलीं- पर महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...
सबरीमाला मामले पर सरकार ने की जोरदार बहस, SC की जज भी नहीं रुकीं, महावारी पर बोलीं- पर महिलाएं अछूत नहीं हो सकतीं...
इंडिया
पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- 'कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे'
पवन खेड़ा नहीं मिले, घर से क्या जब्त करके ले गई असम पुलिस? निकलते ही कहा- 'कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे'
आईपीएल 2026
Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित
Watch: अर्जुन तेंदुलकर की बैक टू बैक यॉर्कर, LSG कैंप में मचाया तहलका; ऋषभ पंत भी चारों खाने चित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
'योगी आदित्यनाथ अच्छे आदमी हैं लेकिन...', ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता शौकत अली ने की CM की तारीफ
इंडिया
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
मणिपुर में फिर बवाल, इंफाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट सस्पेंड, जानें क्यों लिया गया ये फैसला? 
क्रिकेट
Matheesha Pathirana: KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
KKR के लिए आई खुशखबरी, मथीशा पथिराना की फिटनेस पर आया अपडेट, जानिए IPL के लिए कब आएंगे भारत?
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान रह जाएंगे हैरान!
इंडिया
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
'मैं नास्तिक होने के बावजूद हिंदू, इस्लाम में भी...', सबरीमाला मंदिर मामले में SG मेहता ने दी दमदार दलील
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Embed widget