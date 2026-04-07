कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आज आप व्यावहारिक और योजनाबद्ध रहेंगे. छोटे-छोटे कामों में ध्यान देना लाभकारी रहेगा. परिवार और कार्य दोनों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति और सहयोग रहेगा. बुजुर्गों से सलाह लेना आज लाभकारी होगा. बच्चों की पढ़ाई या खेलकूद में आपकी मदद उन्हें प्रेरित करेगी. छोटे विवादों को हल्के तरीके से सुलझाना बेहतर है. परिवार के लिए समय निकालना आपका मन प्रसन्न करेगा.

घर में शांति और सहयोग रहेगा. बुजुर्गों से सलाह लेना आज लाभकारी होगा. बच्चों की पढ़ाई या खेलकूद में आपकी मदद उन्हें प्रेरित करेगी. छोटे विवादों को हल्के तरीके से सुलझाना बेहतर है. परिवार के लिए समय निकालना आपका मन प्रसन्न करेगा. व्यापार तथा नौकरी: निवेश और लेन-देन में सतर्कता रखें. व्यापार में योजना बनाकर कदम रखें. नौकरीपेशा लोग अपने काम में अनुशासन बनाए रखें. पुराने कामों को समय पर पूरा करना लाभदायक रहेगा. नए अवसरों को पहचानने में सावधानी रखें.

निवेश और लेन-देन में सतर्कता रखें. व्यापार में योजना बनाकर कदम रखें. नौकरीपेशा लोग अपने काम में अनुशासन बनाए रखें. पुराने कामों को समय पर पूरा करना लाभदायक रहेगा. नए अवसरों को पहचानने में सावधानी रखें. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में मेहनत का फल मिलेगा. कठिन विषयों या प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. टीम वर्क से काम आसान होगा. नए विचार और सुझाव अपनाने से सफलता मिलेगी. समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा.

पढ़ाई और ऑफिस वर्क में मेहनत का फल मिलेगा. कठिन विषयों या प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. टीम वर्क से काम आसान होगा. नए विचार और सुझाव अपनाने से सफलता मिलेगी. समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में सच्चाई और समझ बढ़ेगी. पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर आगे बढ़ें. साथी के साथ संवाद बनाए रखें. रोमांस में मधुरता आएगी.

प्रेम संबंधों में सच्चाई और समझ बढ़ेगी. पुरानी गलतफहमियों को भुलाकर आगे बढ़ें. साथी के साथ संवाद बनाए रखें. रोमांस में मधुरता आएगी. स्वास्थ्य: हल्की थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. व्यायाम और संतुलित भोजन फायदेमंद रहेगा. नींद पूरी करें. तनाव कम करने के लिए ध्यान करें.

हल्की थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है. व्यायाम और संतुलित भोजन फायदेमंद रहेगा. नींद पूरी करें. तनाव कम करने के लिए ध्यान करें. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: हरा

हरा उपाय: घर के पूर्व दिशा में दीपक जलाएं. हल्का व्यायाम और स्वच्छता बनाए रखें.

घर के पूर्व दिशा में दीपक जलाएं. हल्का व्यायाम और स्वच्छता बनाए रखें. आज क्या करें: योजनाबद्ध तरीके से काम निपटाएं और परिवार को समय दें.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज आप सामाजिक और मिलनसार रहेंगे. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना आनंददायक रहेगा. नए संपर्क लाभकारी साबित हो सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: घर में सभी के साथ संवाद और समझ बनी रहेगी. परिवार के साथ आउटिंग या छोटी यात्रा लाभदायक होगी. बच्चों के साथ खेल या अध्ययन में समय बिताना अच्छा रहेगा. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें.

घर में सभी के साथ संवाद और समझ बनी रहेगी. परिवार के साथ आउटिंग या छोटी यात्रा लाभदायक होगी. बच्चों के साथ खेल या अध्ययन में समय बिताना अच्छा रहेगा. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें. व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ बढ़ सकता है. सावधानीपूर्वक निर्णय लें. नए क्लाइंट या पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. ऑफिस में सहयोग से काम आसान होगा.

व्यापार में लाभ बढ़ सकता है. सावधानीपूर्वक निर्णय लें. नए क्लाइंट या पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखें. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. ऑफिस में सहयोग से काम आसान होगा. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. नई तकनीक सीखने से फायदा होगा. टीम वर्क से सफलता सुनिश्चित होगी. ध्यान केंद्रित करें.

पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे. नई तकनीक सीखने से फायदा होगा. टीम वर्क से सफलता सुनिश्चित होगी. ध्यान केंद्रित करें. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम और संवाद में संतुलन बढ़ेगा. रोमांटिक पल मिल सकते हैं. साथी के साथ समझ और धैर्य बनाए रखें. पुरानी गलतफहमियों को आज सुलझाना संभव है.

प्रेम और संवाद में संतुलन बढ़ेगा. रोमांटिक पल मिल सकते हैं. साथी के साथ समझ और धैर्य बनाए रखें. पुरानी गलतफहमियों को आज सुलझाना संभव है. स्वास्थ्य: हल्की भूख या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. पानी पर्याप्त पिएं. व्यायाम और हल्का भोजन फायदेमंद रहेगा.

हल्की भूख या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. पानी पर्याप्त पिएं. व्यायाम और हल्का भोजन फायदेमंद रहेगा. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: हल्का गुलाबी

हल्का गुलाबी उपाय: घर में गुलाब के फूल रखें और संतों का आशीर्वाद लें.

घर में गुलाब के फूल रखें और संतों का आशीर्वाद लें. आज क्या करें: दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं और नए आइडिया पर काम करें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरा भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन चुनौतियों और नए अवसरों का मिश्रण लेकर आया है. आप अपने लक्ष्यों पर पूरा ध्यान देंगे और किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने में सक्षम रहेंगे. मन में ऊर्जा और आत्मविश्वास रहेगा, जिससे काम में गति आएगी.

पारिवारिक जीवन: परिवार में संवाद और सहयोग बढ़ेगा. बच्चों के साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे. माता-पिता या बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान दें. घर में किसी पुराने विवाद को समझदारी से हल करना आवश्यक है. घर के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार के साथ मिलकर कोई योजना या छोटा प्रोजेक्ट करना आज लाभदायक रहेगा.

परिवार में संवाद और सहयोग बढ़ेगा. बच्चों के साथ समय बिताने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे. माता-पिता या बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान दें. घर में किसी पुराने विवाद को समझदारी से हल करना आवश्यक है. घर के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करें. परिवार के साथ मिलकर कोई योजना या छोटा प्रोजेक्ट करना आज लाभदायक रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: व्यापार या नौकरी में आज नई योजना और अवसर सामने आएंगे. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने से फायदा होगा. किसी भी बड़े निवेश या सौदे में जल्दबाजी न करें. साझेदारों या टीम के साथ तालमेल बनाए रखें. जोखिम और लाभ का आंकलन पहले करें. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी.

व्यापार या नौकरी में आज नई योजना और अवसर सामने आएंगे. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने से फायदा होगा. किसी भी बड़े निवेश या सौदे में जल्दबाजी न करें. साझेदारों या टीम के साथ तालमेल बनाए रखें. जोखिम और लाभ का आंकलन पहले करें. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. टीम वर्क से कार्य सरल होगा. कठिन विषयों या प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें और नए सुझावों को अपनाएं. समय पर काम पूरा करने की आदत से सफलता सुनिश्चित होगी. नए विचारों को लागू करने में साहस दिखाना लाभदायक रहेगा.

पढ़ाई और ऑफिस वर्क में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. टीम वर्क से कार्य सरल होगा. कठिन विषयों या प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें और नए सुझावों को अपनाएं. समय पर काम पूरा करने की आदत से सफलता सुनिश्चित होगी. नए विचारों को लागू करने में साहस दिखाना लाभदायक रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम या वैवाहिक संबंधों में आज संवाद और समझ महत्वपूर्ण होगी. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. रोमांस में स्थिरता और प्रेम में संतुलन बनाए रखें. साथी की भावनाओं का सम्मान करना आज लाभदायक रहेगा.

प्रेम या वैवाहिक संबंधों में आज संवाद और समझ महत्वपूर्ण होगी. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. रोमांस में स्थिरता और प्रेम में संतुलन बनाए रखें. साथी की भावनाओं का सम्मान करना आज लाभदायक रहेगा. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें और योग या ध्यान से मन शांत रखें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा. नींद पूरी करें और शरीर की ऊर्जा बनाए रखें. सिरदर्द या हल्की थकान हो सकती है, इसलिए आराम आवश्यक है.

मानसिक तनाव से बचें और योग या ध्यान से मन शांत रखें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा. नींद पूरी करें और शरीर की ऊर्जा बनाए रखें. सिरदर्द या हल्की थकान हो सकती है, इसलिए आराम आवश्यक है. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: क्रीम

क्रीम उपाय: घर में हल्की मिठाई रखें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. पूजा स्थल साफ रखें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें.

घर में हल्की मिठाई रखें और शिवलिंग पर जल अर्पित करें. पूजा स्थल साफ रखें और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें. आज क्या करें: अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें, जरूरत पड़ने पर मार्गदर्शन लें, और परिवार के साथ समय बिताएं.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. नई योजनाओं और यात्रा के अवसर आपको लाभ पहुंचाएंगे. आप अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह से जुटेंगे और अपने विचारों को कार्य में बदलने का समय मिलेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बाहर घूमना या छोटी यात्रा करना लाभदायक रहेगा. बच्चों के साथ खेलकूद या पढ़ाई में समय बिताने से उनके साथ संबंध मजबूत होंगे. माता-पिता या बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान दें. घर के छोटे विवादों को धैर्य और समझ से हल करें. परिवार के लिए समय निकालने से मानसिक संतुलन मिलेगा. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें.

परिवार के साथ बाहर घूमना या छोटी यात्रा करना लाभदायक रहेगा. बच्चों के साथ खेलकूद या पढ़ाई में समय बिताने से उनके साथ संबंध मजबूत होंगे. माता-पिता या बुजुर्गों की जरूरतों पर ध्यान दें. घर के छोटे विवादों को धैर्य और समझ से हल करें. परिवार के लिए समय निकालने से मानसिक संतुलन मिलेगा. घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखें. व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ और नए अवसर सामने आएंगे. नए क्लाइंट्स या पार्टनर्स से संपर्क लाभकारी रहेगा. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना आज जरूरी है. जोखिम लेने से पहले योजना बनाएं. नौकरीपेशा लोग अपने काम में सराहना पाएंगे. टीम के साथ तालमेल बनाए रखें.

व्यापार में लाभ और नए अवसर सामने आएंगे. नए क्लाइंट्स या पार्टनर्स से संपर्क लाभकारी रहेगा. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना आज जरूरी है. जोखिम लेने से पहले योजना बनाएं. नौकरीपेशा लोग अपने काम में सराहना पाएंगे. टीम के साथ तालमेल बनाए रखें. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स का लाभ मिलेगा. मेहनत और समय प्रबंधन से कार्य समय पर पूरा होगा. कठिन विषयों पर ध्यान दें. टीम वर्क से सफलता सुनिश्चित होगी. नए सुझाव अपनाना आज लाभदायक रहेगा.

पढ़ाई या ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स का लाभ मिलेगा. मेहनत और समय प्रबंधन से कार्य समय पर पूरा होगा. कठिन विषयों पर ध्यान दें. टीम वर्क से सफलता सुनिश्चित होगी. नए सुझाव अपनाना आज लाभदायक रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम और रिश्तों में संवाद और समझ आवश्यक होगी. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. रोमांस और मधुरता बढ़ेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है.

प्रेम और रिश्तों में संवाद और समझ आवश्यक होगी. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. रोमांस और मधुरता बढ़ेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है. स्वास्थ्य: हल्की थकान या जोड़ों में दर्द हो सकता है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा. मानसिक तनाव से बचें और पानी पर्याप्त पिएं. ध्यान या योग लाभकारी रहेगा.

हल्की थकान या जोड़ों में दर्द हो सकता है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा. मानसिक तनाव से बचें और पानी पर्याप्त पिएं. ध्यान या योग लाभकारी रहेगा. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: आसमानी नीला

आसमानी नीला उपाय: घर में पीले फूल रखें और ध्यान लगाएं. घर में स्वच्छता बनाए रखें.

घर में पीले फूल रखें और ध्यान लगाएं. घर में स्वच्छता बनाए रखें. आज क्या करें: यात्रा या नए काम में हाथ डालें, परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक ऊर्जा बनाए रखें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज आप संयम, धैर्य और मेहनत के साथ अपने कार्यों में लगेंगे. कोई भी बड़ा निर्णय सोच-समझकर लेना लाभकारी रहेगा. मेहनत का फल मिलने के अच्छे संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. घर में शांति और सहयोग बना रहेगा. बुजुर्गों की सलाह आज महत्वपूर्ण साबित होगी. बच्चों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी. घर के किसी पुराने विवाद को हल्के तरीके से सुलझाएं. परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेलजोल बनाए रखें.

परिवार के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. घर में शांति और सहयोग बना रहेगा. बुजुर्गों की सलाह आज महत्वपूर्ण साबित होगी. बच्चों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मिठास आएगी. घर के किसी पुराने विवाद को हल्के तरीके से सुलझाएं. परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेलजोल बनाए रखें. व्यापार तथा नौकरी: नौकरी और व्यापार में सफलता के संकेत हैं. पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना लाभदायक होगा. नए अवसरों के लिए योजना बनाएं. जोखिम लेने से पहले सभी पहलुओं का आंकलन करें. टीम और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा.

नौकरी और व्यापार में सफलता के संकेत हैं. पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना लाभदायक होगा. नए अवसरों के लिए योजना बनाएं. जोखिम लेने से पहले सभी पहलुओं का आंकलन करें. टीम और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. मेहनत का फल निश्चित रूप से मिलेगा. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में पूरी मेहनत दिखेगी. कठिन कार्यों पर ध्यान दें. टीम वर्क से कार्य आसान होगा. समय प्रबंधन बनाए रखें. नए विचार और सुझाव अपनाने से फायदा मिलेगा.

पढ़ाई और ऑफिस वर्क में पूरी मेहनत दिखेगी. कठिन कार्यों पर ध्यान दें. टीम वर्क से कार्य आसान होगा. समय प्रबंधन बनाए रखें. नए विचार और सुझाव अपनाने से फायदा मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में सहयोग और समझ बढ़ेगी. साथी के साथ संवाद बनाए रखें. रोमांस और प्रेम में स्थिरता रहेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

रिश्तों में सहयोग और समझ बढ़ेगी. साथी के साथ संवाद बनाए रखें. रोमांस और प्रेम में स्थिरता रहेगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें. स्वास्थ्य: हल्की थकान या तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा. पानी पर्याप्त पिएं. मानसिक संतुलन बनाए रखें.

हल्की थकान या तनाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम फायदेमंद रहेगा. पानी पर्याप्त पिएं. मानसिक संतुलन बनाए रखें. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: भूरा

भूरा उपाय: घर में घड़ी ठीक करें और पूजा स्थल को साफ रखें. ध्यान और नियमित व्यायाम फायदेमंद रहेगा.

घर में घड़ी ठीक करें और पूजा स्थल को साफ रखें. ध्यान और नियमित व्यायाम फायदेमंद रहेगा. आज क्या करें: मेहनत पर ध्यान दें, योजना बनाएं और परिवार के साथ समय बिताएं.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिन रचनात्मक और नवीन विचारों से भरा रहेगा. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपके सुझावों की सराहना करेंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें. किसी पुराने विवाद को समझदारी से सुलझाएं. परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए मानसिक संतुलन लाएगा. छोटे-मोटे घरेलू कामों में हाथ बटाना लाभकारी रहेगा.

परिवार के साथ बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे. बच्चों और बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभदायक रहेगा. घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें. किसी पुराने विवाद को समझदारी से सुलझाएं. परिवार के लिए समय निकालना आपके लिए मानसिक संतुलन लाएगा. छोटे-मोटे घरेलू कामों में हाथ बटाना लाभकारी रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: व्यापार और नौकरी में नई योजना बन सकती है. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. जोखिम लेने से पहले सोच-विचार जरूरी है. टीम वर्क और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. नए क्लाइंट्स या अवसर लाभकारी साबित होंगे.

व्यापार और नौकरी में नई योजना बन सकती है. पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. जोखिम लेने से पहले सोच-विचार जरूरी है. टीम वर्क और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. नए क्लाइंट्स या अवसर लाभकारी साबित होंगे. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस वर्क में मेहनत का फल मिलेगा. टीम वर्क से काम आसान होगा. कठिन विषयों पर ध्यान दें और नए सुझाव अपनाएं. समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. नई तकनीक सीखने से लाभ मिलेगा.

पढ़ाई और ऑफिस वर्क में मेहनत का फल मिलेगा. टीम वर्क से काम आसान होगा. कठिन विषयों पर ध्यान दें और नए सुझाव अपनाएं. समय प्रबंधन महत्वपूर्ण रहेगा. नई तकनीक सीखने से लाभ मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम में रोमांच और आनंद बढ़ेगा. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. संवाद और समझ बनाए रखें. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

प्रेम में रोमांच और आनंद बढ़ेगा. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे. संवाद और समझ बनाए रखें. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें. स्वास्थ्य: हल्की थकान और सिरदर्द से बचें. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. मानसिक संतुलन बनाए रखें. पानी पर्याप्त पिएं.

हल्की थकान और सिरदर्द से बचें. पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा. मानसिक संतुलन बनाए रखें. पानी पर्याप्त पिएं. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: नीला

नीला उपाय: घर में नींबू का इस्तेमाल करें और स्वच्छता बनाए रखें. ध्यान और ध्यान केंद्रित करने वाले अभ्यास लाभकारी रहेंगे.

घर में नींबू का इस्तेमाल करें और स्वच्छता बनाए रखें. ध्यान और ध्यान केंद्रित करने वाले अभ्यास लाभकारी रहेंगे. आज क्या करें: नए आइडिया पर काम करें, परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक ऊर्जा बनाए रखें.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आज आपका मन शांत, रचनात्मक और सकारात्मक रहेगा. कला, संगीत या रचनात्मक काम में सफलता मिलने के संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन: घर में भाई-बहन और माता-पिता के साथ समय बिताएं. छोटे कामों में मदद करना खुशी देगा. बच्चों के साथ खेलकूद और पढ़ाई में समय बिताना लाभदायक रहेगा. परिवार में संवाद और सहयोग बढ़ेगा. घर का माहौल सुखमय रहेगा. पुराने विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा.

घर में भाई-बहन और माता-पिता के साथ समय बिताएं. छोटे कामों में मदद करना खुशी देगा. बच्चों के साथ खेलकूद और पढ़ाई में समय बिताना लाभदायक रहेगा. परिवार में संवाद और सहयोग बढ़ेगा. घर का माहौल सुखमय रहेगा. पुराने विवाद सुलझाने का अवसर मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोग सहयोग और समर्थन पाएंगे. पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना आज फायदेमंद रहेगा. नए अवसरों के लिए योजना बनाएं. टीम और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें.

व्यापार में लाभ मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा लोग सहयोग और समर्थन पाएंगे. पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करना आज फायदेमंद रहेगा. नए अवसरों के लिए योजना बनाएं. टीम और साझेदारों के साथ तालमेल बनाए रखें. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और ऑफिस में मेहनत रंग लाएगी. कठिन कार्यों पर ध्यान दें. टीम वर्क से काम आसान होगा. समय प्रबंधन बनाए रखें. नए विचार और सुझाव अपनाने से लाभ मिलेगा.

पढ़ाई और ऑफिस में मेहनत रंग लाएगी. कठिन कार्यों पर ध्यान दें. टीम वर्क से काम आसान होगा. समय प्रबंधन बनाए रखें. नए विचार और सुझाव अपनाने से लाभ मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांस और प्रेम में आनंद बढ़ेगा. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा. संवाद बनाए रखें. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

रोमांस और प्रेम में आनंद बढ़ेगा. साथी के साथ समय बिताने से रिश्ता मजबूत होगा. संवाद बनाए रखें. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं. साथी की भावनाओं का सम्मान करें. स्वास्थ्य: नींद पूरी करें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव से बचें. पानी पर्याप्त पिएं. ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे.

नींद पूरी करें. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव से बचें. पानी पर्याप्त पिएं. ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: पर्पल

पर्पल उपाय: घर में पानी के बर्तन रखें और सूर्य को प्रणाम करें. घर में स्वच्छता बनाए रखें.

घर में पानी के बर्तन रखें और सूर्य को प्रणाम करें. घर में स्वच्छता बनाए रखें. आज क्या करें: रचनात्मक काम करें, परिवार के साथ समय बिताएं और मानसिक ऊर्जा बनाए रखें.

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