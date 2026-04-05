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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मCursed Temple: भारत से जापान तक रहस्यमय मंदिरों के श्राप! जानें शापित स्थलों की अनकही कहानियां?

Cursed Temple: भारत से जापान तक रहस्यमय मंदिरों के श्राप! जानें शापित स्थलों की अनकही कहानियां?

Cursed Temple: भारत से ग्रसी, जापान और कंबोडिया तक फैली रहस्यमयी मंदिर आस्था, श्राप, विवाद और इतिहास की अनकही कहानियों को आपने आप में समेटे हुए है. जानिए इन मंदिरों के रहस्यों और महत्व के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Apr 2026 06:00 PM (IST)
Cursed Temple: भारत से ग्रसी, जापान और कंबोडिया तक फैली रहस्यमयी मंदिर आस्था, श्राप, विवाद और इतिहास की अनकही कहानियों को आपने आप में समेटे हुए है. जानिए इन मंदिरों के रहस्यों और महत्व के बारे में.

भारत से जापान तक रहस्यमय मंदिरों के श्राप

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भारत के झारखंड में स्थित छिन्नमस्ता मंदिर जहां देवी की पूजा की जाती है, जिनका सिर नहीं होता. स्थानीय लोगों का मानना है कि, उनकी पूजा-अर्चना का अनादर करने का श्राप लगता है, अचानक दुर्घटनाएं या दुर्भाग्य. भक्त उनके प्रकोप से बचने के लिए कड़े नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि, श्राप उन्हीं पर पड़ता है, जो उनकी शक्ति का उपहास करते हैं.
भारत के झारखंड में स्थित छिन्नमस्ता मंदिर जहां देवी की पूजा की जाती है, जिनका सिर नहीं होता. स्थानीय लोगों का मानना है कि, उनकी पूजा-अर्चना का अनादर करने का श्राप लगता है, अचानक दुर्घटनाएं या दुर्भाग्य. भक्त उनके प्रकोप से बचने के लिए कड़े नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि, श्राप उन्हीं पर पड़ता है, जो उनकी शक्ति का उपहास करते हैं.
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डेल्फी ग्रीस में अपोलो का मंदिर जो कभी प्रसिद्ध भविष्यवाणी स्थल रहा यह यूनानी मंदिर ईसाई धर्म के प्रसार के साथ ही वीरान हो गया. प्राचीन कथाओं में चेतावनी दी गई थी कि, जो इसे नुकसान पहुंचाएगा उस पर श्राप लगेगा. आज भी आंगतुकों को एक रहस्यमय अनुभूति होती है, मानो भविष्यवाणी स्थल की आत्मा अभी भी खंडहरों की रक्षा कर रही है.
डेल्फी ग्रीस में अपोलो का मंदिर जो कभी प्रसिद्ध भविष्यवाणी स्थल रहा यह यूनानी मंदिर ईसाई धर्म के प्रसार के साथ ही वीरान हो गया. प्राचीन कथाओं में चेतावनी दी गई थी कि, जो इसे नुकसान पहुंचाएगा उस पर श्राप लगेगा. आज भी आंगतुकों को एक रहस्यमय अनुभूति होती है, मानो भविष्यवाणी स्थल की आत्मा अभी भी खंडहरों की रक्षा कर रही है.
Published at : 05 Apr 2026 06:00 PM (IST)
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