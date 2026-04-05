Cursed Temple: भारत से जापान तक रहस्यमय मंदिरों के श्राप! जानें शापित स्थलों की अनकही कहानियां?

भारत के झारखंड में स्थित छिन्नमस्ता मंदिर जहां देवी की पूजा की जाती है, जिनका सिर नहीं होता. स्थानीय लोगों का मानना है कि, उनकी पूजा-अर्चना का अनादर करने का श्राप लगता है, अचानक दुर्घटनाएं या दुर्भाग्य. भक्त उनके प्रकोप से बचने के लिए कड़े नियमों का पालन करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि, श्राप उन्हीं पर पड़ता है, जो उनकी शक्ति का उपहास करते हैं.