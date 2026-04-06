Mesh Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: वर्किंग वुमेन को व्यापार में मिल सकता है तगड़ा लाभ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
Mesh Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: मेष राशि के लिए 5 से 11 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.
Mesh Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: मेष राशि वालों के लिए 5 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.
- वीक स्टार्टिंग पार्टनरशिप बिज़नेस में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. इम्पोर्ट- एक्सपोर्ट्स बिजनेसमैन को नई टैरिफ नीतियों और व्यापार संघर्षों के प्रति अलर्ट रहना होगा.
- बिज़नेस वुमन के लिए यह समय नए निवेश और सकारात्मक विकास का है. एन्सेस्ट्राल बिज़नेस संभालने वालों को वरिष्ठों की सलाह से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है.
- नए व्यापारिक सौदे होने की पूरी संभावना है. मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों के लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं.
- सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा धीमापन, लेकिन बाद में गति तेज होगी.
- बिजनेस में नई डील या संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं.
- स सप्ताह शनि के प्रभाव से खर्चों में बढ़ोतरी और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.
- वहीं आपके स्वामी ग्रह मंगल आपको ऊर्जा और साहस प्रदान करेगा, जिससे आप अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे
- मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस हफ्ते अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. वर्किंग वुमन को वर्कप्लेस पर न्यू रिस्पांसिबिलिटी मिलेंगी.
- वर्क फ्रॉम होम करने वाले जातकों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी. बेरोजगार युवाओं को किसी प्रतिष्ठित संस्थान से रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
- पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.
- स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और अधिक सोचने की प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है.
- प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.
- स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर हड्डियों और जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है. यात्रा के योग हैं, जो आपके लिए मानसिक शांति लेकर आएंगे.
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