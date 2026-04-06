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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMesh Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: वर्किंग वुमेन को व्यापार में मिल सकता है तगड़ा लाभ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: वर्किंग वुमेन को व्यापार में मिल सकता है तगड़ा लाभ, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Mesh Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: मेष राशि के लिए 5 से 11 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मेष साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 06 Apr 2026 09:08 AM (IST)
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Mesh Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: मेष राशि वालों के लिए 5 अप्रैल  2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मेष राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग पार्टनरशिप बिज़नेस में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. इम्पोर्ट- एक्सपोर्ट्स बिजनेसमैन को नई टैरिफ नीतियों और व्यापार संघर्षों के प्रति अलर्ट रहना होगा.
  • बिज़नेस वुमन के लिए यह समय नए निवेश और सकारात्मक विकास का है. एन्सेस्ट्राल बिज़नेस संभालने वालों को वरिष्ठों की सलाह से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है.
  • नए व्यापारिक सौदे होने की पूरी संभावना है. मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों के लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं.
  • सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा धीमापन, लेकिन बाद में गति तेज होगी.
  • बिजनेस में नई डील या संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं. 
  • स सप्ताह शनि के प्रभाव से खर्चों में बढ़ोतरी और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.
  • वहीं आपके स्वामी ग्रह मंगल आपको ऊर्जा और साहस प्रदान करेगा, जिससे आप अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे
  • मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े जातकों को इस हफ्ते अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है. वर्किंग वुमन को वर्कप्लेस पर न्यू रिस्पांसिबिलिटी मिलेंगी.
  • वर्क फ्रॉम होम करने वाले जातकों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ानी होगी. बेरोजगार युवाओं को किसी प्रतिष्ठित संस्थान से रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
  • पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा, लेकिन लाइफ पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं.
  • स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक थकान और अधिक सोचने की प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है.
  • प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और अविवाहितों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं.
  • स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर हड्डियों और जोड़ों के दर्द से परेशानी हो सकती है. यात्रा के योग हैं, जो आपके लिए मानसिक शांति लेकर आएंगे.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Aries Mesh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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