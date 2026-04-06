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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMeen Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: मीन राशि वाले संभलकर लें फैसले, नौकरी में ट्रांसफर के बन रहे योग

Meen Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: मीन राशि वाले संभलकर लें फैसले, नौकरी में ट्रांसफर के बन रहे योग

Meen Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: मीन राशि के लिए 5 से 11 अप्रैल करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Apr 2026 11:05 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 5 to 11 April 2026: मीन राशि वालों के लिए 5 से 11 अप्रैल 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

  • वीक स्टार्टिंग बिजनेस में आत्ममंथन और सुधार का है. इस समय आपको अपने पुराने फैसलों और व्यापारिक रणनीतियों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ और विवादों के कारण आपको कुछ वैकल्पिक रास्तों पर विचार करना होगा. बाजार की परिस्थितियों को समझकर ही आगे बढ़ें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसान का कारण बन सकता है.
  • बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ का बंटवारा सही ढंग से करें ताकि मनमुटाव न हो. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना बहुत जरूरी रहेगा. पुश्तैनी बिजनेस करने वालों को नए व्यापारिक सौदों में जोखिम लेने से बचना चाहिए. पुराने अनुभवों का सहारा लेकर ही आगे बढ़ना आपके लिए लाभकारी साबित होगा. बिजनेस वुमेन के लिए यह समय किसी नए ब्रांड या उत्पाद को लॉन्च करने के लिए अनुकूल नहीं है, थोड़ा इंतजार करें. सही समय आने पर किया गया प्रयास अधिक सफल रहेगा.
  • बिज़नेस में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति होगी, जो आपको भविष्य में लाभ देगी. हालांकि शुरुआत में परिणाम बहुत बड़े नहीं दिखेंगे, लेकिन धीरे-धीरे आपके प्रयास सकारात्मक फल देने लगेंगे. मल्टीनेशनल कंपनी इम्पॉयड पर्सन के ट्रांसफर के योग बन रहे हैं. यह परिवर्तन आपके करियर में नई दिशा ला सकता है, इसलिए इसे सकारात्मक रूप से स्वीकार करना बेहतर रहेगा.
  • मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है ताकि बेहतर परिणाम मिल सकें. नए विचार और अलग दृष्टिकोण अपनाने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी. वर्किंग वुमन को वर्कप्लेस पर एक्स्ट्रा रेस्पोंसिबिलिटी उठानी पड़ सकती हैं. इससे काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी क्षमता और मेहनत की पहचान भी होगी.
  • वर्क फ्रॉम होम करने वाले जातकों को काम के बीच में ब्रेक लेना चाहिए ताकि मानसिक थकान न हो. लगातार काम करने से उत्पादकता कम हो सकती है,  इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. न्यू हायर्स को वरिष्ठों की बातों को गंभीरता से लेना होगा और सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखनी होगी. बेरोजगारों को अपनी योग्यता के अनुसार सही काम न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन प्रयास जारी रखें. जल्द ही कोई बेहतर अवसर सामने आ सकता है.
  • पारिवारिक माहौल में थोड़ी अशांति रह सकती है, लेकिन बड़े-बुजुर्गों के हस्तक्षेप से सब ठीक हो जाएगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता आएगी. लव लाइफ में स्थिरता आएगी और अविवाहितों के लिए विवाह के योग प्रबल हैं. विवाहित जातकों के जीवन में आपसी सहयोग बढ़ेगा और रिश्ते में समझदारी भी मजबूत होगी.
  • स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा और मानसिक तनाव की शिकायत हो सकती है. अत्यधिक सोच-विचार से बचें और अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें. योग और प्राणायाम का सहारा लें, इससे मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी. यात्रा के योग बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को देखते हुए इसे टालना ही बेहतर होगा. यदि यात्रा आवश्यक हो तो पूरी तैयारी के साथ ही निकलें, ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

ये भी पढ़ें: Kumbh Saptahik Rashifal 5-11 April 2026: टेक्नोलॉजी से बदलेगी किस्मत! बिजनेस-नौकरी में विस्तार और प्रमोशन के संकेत
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 11:05 AM (IST)
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Weekly Horoscope Pisces Horoscope 2026 Meen Rashifal 2026
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