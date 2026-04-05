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मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है? जानें प्रदक्षिणा का महत्व, लाभ और रहस्य?
प्रदक्षिणा केवल एक धार्मिक रस्म नहीं, बल्कि भक्ति, ध्यान और कॉस्मिक संतुलन से जुड़ा गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है. जानिए आखिर लोग मंदिर या किसी भी पवित्र वस्तुओं की परिक्रमा क्यों करते हैं?
प्रदक्षिणा का आध्यात्मिक मतलब
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प्रेम कुमारJournalist
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