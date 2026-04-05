मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है? जानें प्रदक्षिणा का महत्व, लाभ और रहस्य?

मंदिरों या पवित्र वस्तुओं की परिक्रमा करने की परंपरा को प्रदक्षिणा कहा जाता है और यह हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है. यह श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक के रूप में किसी मंदिर, देवता या पवित्र स्मारककी दक्षिणवर्त दिशा में परिक्रमा करना है. कभी सोचा है कि, आखिर ये प्रथा क्यों जारी हुई और इसका महत्व क्या है? प्रदक्षिणा को समझना यह जानना भी है कि, शरीर की गति को आध्यात्मिक अभ्यास और ईश्वर के निकट आने का माध्यम कैसे बनाया जाता है.