Rashifal: 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि अष्टमी रात्रि 11 बजकर 26 मिनट तक रहेगा,उपरांत नवमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि (Aries)

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे. आज का दिन आपके लिए काफी तेज़ और एक्टिव एनर्जी लेकर आया है. सुबह से ही मन में कई काम एक साथ चलेंगे और आप हर चीज को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे. लेकिन यही तेजी कभी-कभी आपको छोटी गलतियों की तरफ भी ले जा सकती है, सोचकर बढ़ाना जरूरी होगा.

पारिवारिक जीवन: आज घर का माहौल थोड़ा चंचल रह सकता है. किसी छोटी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे बड़ा बनने से रोक देंगे. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आज आपके लिए बहुत काम आ सकती है, इसलिए उनकी बातों को हल्के में न लें.

आज घर का माहौल थोड़ा चंचल रह सकता है. किसी छोटी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे बड़ा बनने से रोक देंगे. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आज आपके लिए बहुत काम आ सकती है, इसलिए उनकी बातों को हल्के में न लें. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में अचानक तेजी आ सकती है. कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा, वरना काम में रुकावट आ सकती है.

कामकाज में अचानक तेजी आ सकती है. कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा, वरना काम में रुकावट आ सकती है. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर से जुड़े फैसलों में फोकस की कमी परेशानी दे सकती है. कई विचार एक साथ आने से दिमाग भटक सकता है, इसलिए एक लक्ष्य पर ध्यान दें.

पढ़ाई या करियर से जुड़े फैसलों में फोकस की कमी परेशानी दे सकती है. कई विचार एक साथ आने से दिमाग भटक सकता है, इसलिए एक लक्ष्य पर ध्यान दें. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. छोटी गलतफहमियां बड़ी न बनें इसके लिए बातचीत जरूरी है. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.

रिश्तों में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. छोटी गलतफहमियां बड़ी न बनें इसके लिए बातचीत जरूरी है. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. स्वास्थ्य: सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. नींद पूरी लेना बहुत जरूरी रहेगा.

सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. नींद पूरी लेना बहुत जरूरी रहेगा. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: लाल

लाल उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें

मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें आज क्या करें: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और गुस्से को कंट्रोल करें

वृषभ राशि (Taurus)

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए स्थिरता और सुकून देने वाला रहेगा. आप चीजों को आराम से लेकिन सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे. लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, उनमें धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिलेगी.

पारिवारिक जीवन: घर में सुकून और स्थिरता बनी रहेगी. किसी पुराने मुद्दे का हल निकल सकता है, जिससे मन हल्का होगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी.

घर में सुकून और स्थिरता बनी रहेगी. किसी पुराने मुद्दे का हल निकल सकता है, जिससे मन हल्का होगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी. व्यापार तथा नौकरी: काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन दिशा सही रहेगी. आपकी मेहनत का असर दिखने लगेगा और लोग आपकी स्थिरता की तारीफ करेंगे. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं.

काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन दिशा सही रहेगी. आपकी मेहनत का असर दिखने लगेगा और लोग आपकी स्थिरता की तारीफ करेंगे. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी. आप किसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे फायदा मिलेगा.

पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी. आप किसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे फायदा मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ भरोसा और अपनापन बढ़ेगा. रिश्ता शांत और मजबूत बना रहेगा.

पार्टनर के साथ भरोसा और अपनापन बढ़ेगा. रिश्ता शांत और मजबूत बना रहेगा. स्वास्थ्य: शरीर ठीक रहेगा लेकिन आलस्य हावी हो सकता है.

शरीर ठीक रहेगा लेकिन आलस्य हावी हो सकता है. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: सफेद

सफेद उपाय: माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं

माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं आज क्या करें: खर्चों पर नियंत्रण रखें और धैर्य बनाए रखें

मिथुन राशि (Gemini)

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिमाग बहुत तेज़ काम करेगा और आप कई नए आइडिया सोच सकते हैं. बातचीत और संपर्कों के जरिए आपको नए मौके मिल सकते हैं. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी.

पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत का माहौल रहेगा. किसी विषय पर चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे.

घर में बातचीत का माहौल रहेगा. किसी विषय पर चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे. व्यापार तथा नौकरी: नए लोगों से संपर्क बन सकता है जो आगे चलकर फायदेमंद होगा. काम में नई योजनाएं बनेंगी लेकिन उन्हें लागू करने में थोड़ा समय लगेगा.

नए लोगों से संपर्क बन सकता है जो आगे चलकर फायदेमंद होगा. काम में नई योजनाएं बनेंगी लेकिन उन्हें लागू करने में थोड़ा समय लगेगा. करियर तथा शिक्षा: दिमाग तेज रहेगा, लेकिन एक साथ कई चीजें सोचने से भ्रम हो सकता है. पढ़ाई या काम में एक दिशा चुनना जरूरी है.

दिमाग तेज रहेगा, लेकिन एक साथ कई चीजें सोचने से भ्रम हो सकता है. पढ़ाई या काम में एक दिशा चुनना जरूरी है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में खुलापन आएगा और बातचीत बढ़ेगी. पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर हो सकती है.

रिश्तों में खुलापन आएगा और बातचीत बढ़ेगी. पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर हो सकती है. स्वास्थ्य: मानसिक थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है.

मानसिक थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: हरा

हरा उपाय: तुलसी के पौधे में जल और दीपक जलाएं

तुलसी के पौधे में जल और दीपक जलाएं आज क्या करें: एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें

कर्क राशि (Cancer)

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा रहेगा. आप अपने परिवार और करीबी लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहेंगे. कोई पुरानी चिंता या तनाव का हल मिल सकता है जिससे मन हल्का होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में भावनात्मक माहौल रहेगा. आप परिवार के साथ समय बिताकर मानसिक सुकून महसूस करेंगे. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है.

घर में भावनात्मक माहौल रहेगा. आप परिवार के साथ समय बिताकर मानसिक सुकून महसूस करेंगे. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है. व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे सुधार आएगा. अभी तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन दिशा सही है.

काम में धीरे-धीरे सुधार आएगा. अभी तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन दिशा सही है. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मन लगेगा और समझने की क्षमता बढ़ेगी.

पढ़ाई में मन लगेगा और समझने की क्षमता बढ़ेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा संवेदनशील न बनें.

रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा संवेदनशील न बनें. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और मूड स्विंग हो सकते हैं.

मानसिक तनाव और मूड स्विंग हो सकते हैं. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: सिल्वर

सिल्वर उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं

शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं आज क्या करें: पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ें

सिंह राशि (Leo)

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज आप अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करेंगे. आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता दिखेगी. कोई बड़ा अवसर आपके सामने आ सकता है जो भविष्य में बदलाव ला सकता है.