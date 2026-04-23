कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा। परिवार और करीबी लोगों के प्रति संवेदनशील रहेंगे और पुरानी चिंता का हल मिल सकता है।
Rashifal 24 April 2026: मेष से मीन तक राशिफल, सिंह समेत 3 राशियों को मिलेगी खुशखबरी, जानें किसे रहना होगा सतर्क
Rashifal 23 April 2026: वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.
Rashifal: 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि अष्टमी रात्रि 11 बजकर 26 मिनट तक रहेगा,उपरांत नवमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि (Aries)
- पारिवारिक जीवन: आज घर का माहौल थोड़ा चंचल रह सकता है. किसी छोटी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे बड़ा बनने से रोक देंगे. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आज आपके लिए बहुत काम आ सकती है, इसलिए उनकी बातों को हल्के में न लें.
- व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में अचानक तेजी आ सकती है. कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा, वरना काम में रुकावट आ सकती है.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर से जुड़े फैसलों में फोकस की कमी परेशानी दे सकती है. कई विचार एक साथ आने से दिमाग भटक सकता है, इसलिए एक लक्ष्य पर ध्यान दें.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. छोटी गलतफहमियां बड़ी न बनें इसके लिए बातचीत जरूरी है. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.
- स्वास्थ्य: सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. नींद पूरी लेना बहुत जरूरी रहेगा.
- लकी अंक: 8
- लकी कलर: लाल
- उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें
- आज क्या करें: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और गुस्से को कंट्रोल करें
वृषभ राशि (Taurus)
- पारिवारिक जीवन: घर में सुकून और स्थिरता बनी रहेगी. किसी पुराने मुद्दे का हल निकल सकता है, जिससे मन हल्का होगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी.
- व्यापार तथा नौकरी: काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन दिशा सही रहेगी. आपकी मेहनत का असर दिखने लगेगा और लोग आपकी स्थिरता की तारीफ करेंगे. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी. आप किसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे फायदा मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ भरोसा और अपनापन बढ़ेगा. रिश्ता शांत और मजबूत बना रहेगा.
- स्वास्थ्य: शरीर ठीक रहेगा लेकिन आलस्य हावी हो सकता है.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: सफेद
- उपाय: माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं
- आज क्या करें: खर्चों पर नियंत्रण रखें और धैर्य बनाए रखें
मिथुन राशि (Gemini)
- पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत का माहौल रहेगा. किसी विषय पर चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: नए लोगों से संपर्क बन सकता है जो आगे चलकर फायदेमंद होगा. काम में नई योजनाएं बनेंगी लेकिन उन्हें लागू करने में थोड़ा समय लगेगा.
- करियर तथा शिक्षा: दिमाग तेज रहेगा, लेकिन एक साथ कई चीजें सोचने से भ्रम हो सकता है. पढ़ाई या काम में एक दिशा चुनना जरूरी है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में खुलापन आएगा और बातचीत बढ़ेगी. पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर हो सकती है.
- स्वास्थ्य: मानसिक थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: हरा
- उपाय: तुलसी के पौधे में जल और दीपक जलाएं
- आज क्या करें: एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें
कर्क राशि (Cancer)
- पारिवारिक जीवन: घर में भावनात्मक माहौल रहेगा. आप परिवार के साथ समय बिताकर मानसिक सुकून महसूस करेंगे. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे सुधार आएगा. अभी तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन दिशा सही है.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मन लगेगा और समझने की क्षमता बढ़ेगी.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा संवेदनशील न बनें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और मूड स्विंग हो सकते हैं.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: सिल्वर
- उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं
- आज क्या करें: पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ें
सिंह राशि (Leo)
- पारिवारिक जीवन: आज घर में आपका प्रभाव साफ दिखेगा. लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके फैसलों को महत्व देंगे. किसी पारिवारिक जिम्मेदारी में आपकी भूमिका अहम रहेगी. हालांकि ध्यान रखें कि अपनी बात थोपने की बजाय समझदारी से समझाएं, तभी माहौल बेहतर बना रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में आज बड़ा मौका सामने आ सकता है. कोई नया प्रोजेक्ट, टीम लीड या जिम्मेदारी आपको मिल सकती है. आपकी नेतृत्व क्षमता चमकेगी, लेकिन टीम के साथ तालमेल रखना जरूरी होगा.
- करियर तथा शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के संकेत मजबूत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी. पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन अहंकार की वजह से छोटी दूरी न आने दें.
- स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम से थकान हो सकती है.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: सुनहरा
- उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें
- आज क्या करें: नेतृत्व करें लेकिन विनम्रता बनाए रखें
कन्या राशि (Virgo)
- पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे व्यवस्थित तरीके से संभाल लेंगे. किसी सदस्य की छोटी परेशानी में आपकी मदद जरूरी हो सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में डिटेल पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. छोटी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए हर काम को दोबारा जांचना जरूरी है.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में आपका फोकस अच्छा रहेगा. आप किसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे लंबे समय में फायदा मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में ज्यादा सोच-विचार करने से दूरी बन सकती है, इसलिए दिल की बात साफ रखें.
- स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है.
- लकी अंक: 6
- लकी कलर: नीला
- उपाय: गणेश जी को दूर्वा और लड्डू चढ़ाएं
- आज क्या करें: हर चीज को परफेक्ट बनाने की बजाय संतुलित रखें
तुला राशि (Libra)
- पारिवारिक जीवन: घर में संतुलन बनाए रखना आज आपकी जिम्मेदारी होगी. किसी बात पर राय अलग हो सकती है, लेकिन आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में थोड़ी दुविधा रहेगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर में फोकस थोड़ा डगमगा सकता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन छोटी गलतफहमियों से बचें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हल्का रह सकता है.
- लकी अंक: 7
- लकी कलर: गुलाबी
- उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें
- आज क्या करें: हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें
वृश्चिक राशि (Scorpio)
- पारिवारिक जीवन: घर में कुछ गंभीर बातचीत हो सकती है. आप किसी मामले में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. रिश्तों में ईमानदारी जरूरी रहेगी.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन आपकी लगन आपको आगे बढ़ाएगी. कोई पुराना रुका हुआ काम पूरा हो सकता है.
- करियर तथा शिक्षा: फोकस मजबूत रखना होगा, वरना ध्यान भटक सकता है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, शक से दूरी रखें.
- स्वास्थ्य: तनाव और गुस्से से बचें, नहीं तो असर शरीर पर पड़ेगा.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: मैरून
- उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं
- आज क्या करें: भावनाओं को नियंत्रित रखें और सोचकर बोलें
धनु राशि (Sagittarius)
- पारिवारिक जीवन: आज घर का माहौल काफी हल्का और सकारात्मक रहेगा. किसी छोटे से पारिवारिक मुद्दे का समाधान आसानी से निकल सकता है, जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे. आप घर में किसी योजना या निर्णय में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लोग आपकी राय को महत्व देंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में नई संभावनाएं सामने आएंगी. अगर आप किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो विचार बनने शुरू हो सकते हैं. ऑफिस में आपकी सक्रियता और उत्साह लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन अधूरी जानकारी पर कोई फैसला लेने से बचें.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. किसी प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास अच्छा रहेगा. नई चीजें सीखने का मन बनेगा, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बढ़ेगी. पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.
- स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन बाहर के खाने से परहेज करें.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: पीला
- उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और “ॐ बृहस्पतये नमः” जप करें
- आज क्या करें: जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें और सोच-समझकर कदम बढ़ाएं
मकर राशि (Capricorn)
- पारिवारिक जीवन: आज घर में जिम्मेदारियों का थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप अपने व्यवहार और समझदारी से सब कुछ संभाल लेंगे. परिवार के किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्हें समय देना जरूरी रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे मजबूत होंगे. किसी सीनियर या बॉस से आपकी बातचीत आपके पक्ष में जा सकती है, जिससे भविष्य में फायदा होगा.
- करियर तथा शिक्षा: करियर में स्थिरता बनी रहेगी लेकिन प्रगति धीमी हो सकती है. पढ़ाई में लगातार मेहनत आपको आगे ले जाएगी, इसलिए अनुशासन बनाए रखें.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी. पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव तो रहेगा, लेकिन समय की कमी थोड़ी दूरी महसूस करा सकती है.
- स्वास्थ्य: शरीर में थकान या जकड़न महसूस हो सकती है, आराम जरूरी है.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: ग्रे
- उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं और गरीबों को काले तिल दान करें
- आज क्या करें: हर काम को योजना बनाकर करें और अनावश्यक तनाव से बचें
कुंभ राशि (Aquarius)
- पारिवारिक जीवन: घर में आज विचारों का आदान-प्रदान ज्यादा होगा. किसी मुद्दे पर अलग राय हो सकती है, लेकिन आप स्थिति को समझदारी से संभाल लेंगे. परिवार में आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में नए आइडिया और इनोवेशन आपको आगे बढ़ा सकते हैं. टेक्निकल या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहेगा. टीमवर्क से फायदा मिलेगा, इसलिए अकेले फैसले लेने से बचें.
- करियर तथा शिक्षा: आपकी सोच अलग और यूनिक रहेगी, जो आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है. पढ़ाई में नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी और यह समय आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आज थोड़ा सुधार और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां खत्म होंगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक रूप से हल्का और बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन स्क्रीन टाइम ज्यादा न बढ़ाएं.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: बैंगनी
- उपाय: जरूरतमंद को नीले वस्त्र या भोजन दान करें
- आज क्या करें: अपने आइडिया को रोकें नहीं, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएं
मीन राशि (Pisces)
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत और भावनात्मक रहेगा. आप परिवार के साथ समय बिताकर अंदर से सुकून महसूस करेंगे. किसी पुराने विषय पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उसका समाधान शांति से निकल जाएगा.
- व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा. अभी तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है. सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ाने से फायदा होगा.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान बढ़ाने की जरूरत है. मन थोड़ा भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करें.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन ज्यादा संवेदनशील होने से बचें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या सोचने की आदत बढ़ सकती है, इसलिए आराम और ध्यान जरूरी है.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: आसमानी नीला
- उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें
- आज क्या करें: शांत मन से सोचें और किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें.
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा
ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.
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कर्क राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
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