हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
UP Board ResultAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 24 April 2026: मेष से मीन तक राशिफल, सिंह समेत 3 राशियों को मिलेगी खुशखबरी, जानें किसे रहना होगा सतर्क

Rashifal 24 April 2026: मेष से मीन तक राशिफल, सिंह समेत 3 राशियों को मिलेगी खुशखबरी, जानें किसे रहना होगा सतर्क

Rashifal 23 April 2026: वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 23 Apr 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि अष्टमी रात्रि 11 बजकर 26 मिनट तक रहेगा,उपरांत नवमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि (Aries)

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे. आज का दिन आपके लिए काफी तेज़ और एक्टिव एनर्जी लेकर आया है. सुबह से ही मन में कई काम एक साथ चलेंगे और आप हर चीज को जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे. लेकिन यही तेजी कभी-कभी आपको छोटी गलतियों की तरफ भी ले जा सकती है, सोचकर बढ़ाना जरूरी होगा. 
  • पारिवारिक जीवन: आज घर का माहौल थोड़ा चंचल रह सकता है. किसी छोटी बात को लेकर बहस की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से उसे बड़ा बनने से रोक देंगे. परिवार के किसी सदस्य की सलाह आज आपके लिए बहुत काम आ सकती है, इसलिए उनकी बातों को हल्के में न लें.
  • व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में अचानक तेजी आ सकती है. कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपके हाथ में आ सकती है, जिससे व्यस्तता बढ़ेगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा, वरना काम में रुकावट आ सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर से जुड़े फैसलों में फोकस की कमी परेशानी दे सकती है. कई विचार एक साथ आने से दिमाग भटक सकता है, इसलिए एक लक्ष्य पर ध्यान दें.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आज थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. छोटी गलतफहमियां बड़ी न बनें इसके लिए बातचीत जरूरी है. पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.
  • स्वास्थ्य: सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है. नींद पूरी लेना बहुत जरूरी रहेगा.
  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: लाल
  • उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें
  • आज क्या करें: जल्दबाजी में कोई फैसला न लें और गुस्से को कंट्रोल करें

वृषभ राशि (Taurus)

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए स्थिरता और सुकून देने वाला रहेगा. आप चीजों को आराम से लेकिन सही तरीके से आगे बढ़ाएंगे. लंबे समय से जो काम अटके हुए थे, उनमें धीरे-धीरे प्रगति देखने को मिलेगी. 
  • पारिवारिक जीवन: घर में सुकून और स्थिरता बनी रहेगी. किसी पुराने मुद्दे का हल निकल सकता है, जिससे मन हल्का होगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मजबूती आएगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन दिशा सही रहेगी. आपकी मेहनत का असर दिखने लगेगा और लोग आपकी स्थिरता की तारीफ करेंगे. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी. आप किसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे फायदा मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ भरोसा और अपनापन बढ़ेगा. रिश्ता शांत और मजबूत बना रहेगा.
  • स्वास्थ्य: शरीर ठीक रहेगा लेकिन आलस्य हावी हो सकता है.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: सफेद
  • उपाय: माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं
  • आज क्या करें: खर्चों पर नियंत्रण रखें और धैर्य बनाए रखें

मिथुन राशि (Gemini)

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिमाग बहुत तेज़ काम करेगा और आप कई नए आइडिया सोच सकते हैं. बातचीत और संपर्कों के जरिए आपको नए मौके मिल सकते हैं. लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी. 
  • पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत का माहौल रहेगा. किसी विषय पर चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: नए लोगों से संपर्क बन सकता है जो आगे चलकर फायदेमंद होगा. काम में नई योजनाएं बनेंगी लेकिन उन्हें लागू करने में थोड़ा समय लगेगा.
  • करियर तथा शिक्षा: दिमाग तेज रहेगा, लेकिन एक साथ कई चीजें सोचने से भ्रम हो सकता है. पढ़ाई या काम में एक दिशा चुनना जरूरी है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में खुलापन आएगा और बातचीत बढ़ेगी. पार्टनर के साथ गलतफहमी दूर हो सकती है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक थकान और नींद की कमी परेशान कर सकती है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में जल और दीपक जलाएं
  • आज क्या करें: एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें

कर्क राशि (Cancer)

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.आज का दिन भावनात्मक रूप से थोड़ा गहरा रहेगा. आप अपने परिवार और करीबी लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील रहेंगे. कोई पुरानी चिंता या तनाव का हल मिल सकता है जिससे मन हल्का होगा. 
  • पारिवारिक जीवन: घर में भावनात्मक माहौल रहेगा. आप परिवार के साथ समय बिताकर मानसिक सुकून महसूस करेंगे. किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे सुधार आएगा. अभी तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा लेकिन दिशा सही है.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मन लगेगा और समझने की क्षमता बढ़ेगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा संवेदनशील न बनें.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और मूड स्विंग हो सकते हैं.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: सिल्वर
  • उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं
  • आज क्या करें: पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ें

सिंह राशि (Leo)

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज आप अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करेंगे. आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता दिखेगी. कोई बड़ा अवसर आपके सामने आ सकता है जो भविष्य में बदलाव ला सकता है. 
  • पारिवारिक जीवन: आज घर में आपका प्रभाव साफ दिखेगा. लोग आपकी बात सुनेंगे और आपके फैसलों को महत्व देंगे. किसी पारिवारिक जिम्मेदारी में आपकी भूमिका अहम रहेगी. हालांकि ध्यान रखें कि अपनी बात थोपने की बजाय समझदारी से समझाएं, तभी माहौल बेहतर बना रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में आज बड़ा मौका सामने आ सकता है. कोई नया प्रोजेक्ट, टीम लीड या जिम्मेदारी आपको मिल सकती है. आपकी नेतृत्व क्षमता चमकेगी, लेकिन टीम के साथ तालमेल रखना जरूरी होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के संकेत मजबूत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं या इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गर्मजोशी रहेगी. पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा, लेकिन अहंकार की वजह से छोटी दूरी न आने दें.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम से थकान हो सकती है.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: सुनहरा
  • उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें
  • आज क्या करें: नेतृत्व करें लेकिन विनम्रता बनाए रखें

कन्या राशि (Virgo)

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए प्लानिंग और व्यवस्थित तरीके से काम करने का है. आप अपने हर काम को सही क्रम में पूरा करने की कोशिश करेंगे. इससे आपको सफलता भी मिलेगी लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है. 
  • पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आप उसे व्यवस्थित तरीके से संभाल लेंगे. किसी सदस्य की छोटी परेशानी में आपकी मदद जरूरी हो सकती है.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में डिटेल पर ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. छोटी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए हर काम को दोबारा जांचना जरूरी है.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में आपका फोकस अच्छा रहेगा. आप किसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे लंबे समय में फायदा मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में ज्यादा सोच-विचार करने से दूरी बन सकती है, इसलिए दिल की बात साफ रखें.
  • स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी हल्की समस्या हो सकती है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: नीला
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा और लड्डू चढ़ाएं
  • आज क्या करें: हर चीज को परफेक्ट बनाने की बजाय संतुलित रखें

तुला राशि (Libra)

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आज आपको जीवन में संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी. काम और निजी जीवन दोनों में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप उसे अच्छे से संभाल लेंगे. लोगों के साथ व्यवहार करते समय समझदारी जरूरी होगी क्योंकि गलत शब्द स्थिति बिगाड़ सकते हैं. 
  • पारिवारिक जीवन: घर में संतुलन बनाए रखना आज आपकी जिम्मेदारी होगी. किसी बात पर राय अलग हो सकती है, लेकिन आप बीच का रास्ता निकाल लेंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने में थोड़ी दुविधा रहेगी. किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर में फोकस थोड़ा डगमगा सकता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन छोटी गलतफहमियों से बचें.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हल्का रह सकता है.
  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: गुलाबी
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें
  • आज क्या करें: हर स्थिति में संतुलन बनाए रखें

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे.आज आप गहरे विचारों में रह सकते हैं और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है. काम में मेहनत ज्यादा करनी होगी लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे. आपका फोकस और दृढ़ता आपको आगे बढ़ाएगी लेकिन गुस्से पर नियंत्रण जरूरी है.
  • पारिवारिक जीवन: घर में कुछ गंभीर बातचीत हो सकती है. आप किसी मामले में निर्णायक भूमिका निभाएंगे. रिश्तों में ईमानदारी जरूरी रहेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन आपकी लगन आपको आगे बढ़ाएगी. कोई पुराना रुका हुआ काम पूरा हो सकता है.
  • करियर तथा शिक्षा: फोकस मजबूत रखना होगा, वरना ध्यान भटक सकता है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है, शक से दूरी रखें.
  • स्वास्थ्य: तनाव और गुस्से से बचें, नहीं तो असर शरीर पर पड़ेगा.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: मैरून
  • उपाय: शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं
  • आज क्या करें: भावनाओं को नियंत्रित रखें और सोचकर बोलें

धनु राशि (Sagittarius)

आज चंद्रमा आपके राशि की अष्टम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए उत्साह और नए अवसर लेकर आया है. आप किसी नई दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं और मन काफी सकारात्मक रहेगा.
  • पारिवारिक जीवन: आज घर का माहौल काफी हल्का और सकारात्मक रहेगा. किसी छोटे से पारिवारिक मुद्दे का समाधान आसानी से निकल सकता है, जिससे सभी लोग राहत महसूस करेंगे. आप घर में किसी योजना या निर्णय में अहम भूमिका निभा सकते हैं, लोग आपकी राय को महत्व देंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में नई संभावनाएं सामने आएंगी. अगर आप किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो विचार बनने शुरू हो सकते हैं. ऑफिस में आपकी सक्रियता और उत्साह लोगों को प्रभावित करेगा, लेकिन अधूरी जानकारी पर कोई फैसला लेने से बचें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर में नए अवसर मिल सकते हैं. किसी प्रतियोगिता या परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आत्मविश्वास अच्छा रहेगा. नई चीजें सीखने का मन बनेगा, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बढ़ेगी. पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.
  • स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन बाहर के खाने से परहेज करें.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: पीला
  • उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और “ॐ बृहस्पतये नमः” जप करें
  • आज क्या करें: जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें और सोच-समझकर कदम बढ़ाएं

मकर राशि (Capricorn)

आज चंद्रमा आपके राशि की सप्तम भाव में संचरण करेगे.आज जिम्मेदारियां ज्यादा होंगी लेकिन आप उन्हें अच्छे से निभा लेंगे. मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा और आपकी मेहनत को लोग पहचानेंगे.
  • पारिवारिक जीवन: आज घर में जिम्मेदारियों का थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन आप अपने व्यवहार और समझदारी से सब कुछ संभाल लेंगे. परिवार के किसी सदस्य को आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उन्हें समय देना जरूरी रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम धीरे-धीरे मजबूत होंगे. किसी सीनियर या बॉस से आपकी बातचीत आपके पक्ष में जा सकती है, जिससे भविष्य में फायदा होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: करियर में स्थिरता बनी रहेगी लेकिन प्रगति धीमी हो सकती है. पढ़ाई में लगातार मेहनत आपको आगे ले जाएगी, इसलिए अनुशासन बनाए रखें.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी. पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव तो रहेगा, लेकिन समय की कमी थोड़ी दूरी महसूस करा सकती है.
  • स्वास्थ्य: शरीर में थकान या जकड़न महसूस हो सकती है, आराम जरूरी है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: ग्रे
  • उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं और गरीबों को काले तिल दान करें
  • आज क्या करें: हर काम को योजना बनाकर करें और अनावश्यक तनाव से बचें

कुंभ राशि (Aquarius)

आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे.आज आपकी सोच और आइडिया आपको आगे बढ़ाएंगे. दोस्तों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. रचनात्मक काम में सफलता मिल सकती है.
  • पारिवारिक जीवन: घर में आज विचारों का आदान-प्रदान ज्यादा होगा. किसी मुद्दे पर अलग राय हो सकती है, लेकिन आप स्थिति को समझदारी से संभाल लेंगे. परिवार में आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में नए आइडिया और इनोवेशन आपको आगे बढ़ा सकते हैं. टेक्निकल या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन खास रहेगा. टीमवर्क से फायदा मिलेगा, इसलिए अकेले फैसले लेने से बचें.
  • करियर तथा शिक्षा: आपकी सोच अलग और यूनिक रहेगी, जो आपको दूसरों से आगे ले जा सकती है. पढ़ाई में नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी और यह समय आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए अच्छा है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आज थोड़ा सुधार और समझ बढ़ेगी. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां खत्म होंगी.
  • स्वास्थ्य: मानसिक रूप से हल्का और बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन स्क्रीन टाइम ज्यादा न बढ़ाएं.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: बैंगनी
  • उपाय: जरूरतमंद को नीले वस्त्र या भोजन दान करें
  • आज क्या करें: अपने आइडिया को रोकें नहीं, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाएं

मीन राशि (Pisces)

आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन शांत और आत्मचिंतन वाला रहेगा. आप अपने जीवन के कुछ जरूरी फैसलों पर गहराई से सोच सकते हैं. मन थोड़ा भावुक रह सकता है लेकिन आपको शांति की जरूरत है.
  • पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत और भावनात्मक रहेगा. आप परिवार के साथ समय बिताकर अंदर से सुकून महसूस करेंगे. किसी पुराने विषय पर बातचीत हो सकती है, लेकिन उसका समाधान शांति से निकल जाएगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे सुधार दिखाई देगा. अभी तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है. सहकर्मियों के साथ सहयोग बढ़ाने से फायदा होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान बढ़ाने की जरूरत है. मन थोड़ा भटक सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने की कोशिश करें.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन ज्यादा संवेदनशील होने से बचें.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या सोचने की आदत बढ़ सकती है, इसलिए आराम और ध्यान जरूरी है.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: आसमानी नीला
  • उपाय: गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें
  • आज क्या करें: शांत मन से सोचें और किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें.

Vat Savitri Vrat 2026 Date: वट सावित्री व्रत 2026 में कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त, इसी दिन है शनि जयंती

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 23 Apr 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Today's Horoscope Aaj Ka Rashifal Today's Horoscope 24 April 2026 Rashifal

Frequently Asked Questions

कर्क राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा। परिवार और करीबी लोगों के प्रति संवेदनशील रहेंगे और पुरानी चिंता का हल मिल सकता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Rashifal 24 April 2026: मेष से मीन तक राशिफल, सिंह समेत 3 राशियों को मिलेगी खुशखबरी, जानें किसे रहना होगा सतर्क
मेष से मीन तक राशिफल, सिंह समेत 3 राशियों को मिलेगी खुशखबरी, जानें किसे रहना होगा सतर्क
धर्म
Narasimha Temples: आंध्र प्रदेश के इस रहस्यमयी जंगल में विराजते हैं भगवान नरसिंह के 9 रूप, जानें हर मंदिर की अनोखी गाथा
आंध्र प्रदेश के इस रहस्यमयी जंगल में विराजते हैं भगवान नरसिंह के 9 रूप, जानें हर मंदिर की अनोखी गाथा
धर्म
कपाट खुलते ही केदारनाथ धाम में उमड़ी आस्था की भीड़, पहले दिन 38 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन!
कपाट खुलते ही केदारनाथ धाम में उमड़ी आस्था की भीड़, पहले दिन 38 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन!
धर्म
Shani Jayanti 2026: शनि जयंती मई में किस दिन है, तारीख, मुहूर्त, महत्व सब जानें
शनि जयंती मई में किस दिन है, तारीख, मुहूर्त, महत्व सब जानें
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का स्वाभिमान! पति के बैंक बैलेंस को ठुकरा करेगी काम, माँ ने भी छोड़ा साथ!
Lucknow: लखनऊ में धर्मयुद्ध का भव्य आयोजन लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह! | Grand cultural event Lucknow 2026
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
Don 3 का सबसे बड़ा सवाल: कौन बनेगा नया डॉन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने फिर पार की हद! भारत को लेकर कह दी अपमानजनक बात, पढ़कर खौल उठेगा आपका खून
ट्रंप ने फिर पार की हद! भारत को लेकर कह दी अपमानजनक बात, पढ़कर खौल उठेगा आपका खून
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP 2027 के चुनाव में जीती बीजेपी तो कौन होगा सीएम? नितिन नवीन ने साफ कर दी तस्वीर
UP 2027 के चुनाव में जीती बीजेपी तो कौन होगा सीएम? नितिन नवीन ने साफ कर दी तस्वीर
आईपीएल 2026
RCB के प्लेयर को ले सकती है CSK, जानें IPL में क्या है खिलाड़ी को लोन पर लेने का नियम
RCB के प्लेयर को ले सकती है CSK, जानें IPL में क्या है खिलाड़ी को लोन पर लेने का नियम
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
Results
UPMSP UP Board 10th Result 2026 (OUT) LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; upmsp.edu.in पर करें चेक
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; upmsp.edu.in पर करें चेक
दिल्ली NCR
Explained: 2 शहर, 2 रेप, 1 मर्डर! कातिल ने अलवर से दिल्ली पहुंच पार की जुल्म की सारी हदें, IRS अफसर की बेटी ने चुकाई कीमत
2 शहर, 2 बलात्कार और 1 मर्डर! कैसे अलवर से दिल्ली पहुंची हैवानियत? IRS की बेटी ने चुकाई कीमत
विश्व
'अगर मैं राष्ट्रपति बना तो भारत से रिश्ते...', अमेरिकी नेता ने किया बड़ा वादा, कहा- ट्रंप ने बर्बाद कर दी पूरी मेहनत
'अगर मैं राष्ट्रपति बना तो भारत से रिश्ते...', अमेरिकी नेता ने किया बड़ा वादा, कहा- ट्रंप ने बर्बाद कर दी पूरी मेहनत
Results
UP Board 10th Result 2026: कौन हैं यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर कशिश वर्मा? जानें किस सब्जेक्ट में मिले हैं कितने नंबर?
कौन हैं यूपी बोर्ड 10वीं टॉपर कशिश वर्मा? जानें किस सब्जेक्ट में मिले हैं कितने नंबर?
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget