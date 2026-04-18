Rashifal: आज 19 अप्रैल 2026 दिन रविवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि द्वितीया दोपहर 01 बजकर 01 मिनट तक रहेगा,उपरांत तृतीया तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि (Aries)

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए एक नई शुरुआत जैसा महसूस हो सकता है, जैसे लंबे समय से रुके हुए काम फिर से गति पकड़ लें. मन में थोड़ी बेचैनी रहेगी लेकिन उसी के साथ एक अलग सी ऊर्जा भी बनी रहेगी जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी.

किसी पुराने फैसले का असर आज सामने आ सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी रहेगा. घर-परिवार के लोगों से बातचीत थोड़ी संवेदनशील रह सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. कामकाज में आप खुद को साबित करने की कोशिश में रहेंगे. दिन के दूसरे हिस्से में स्थिति थोड़ी बेहतर होती नजर आएगी और राहत मिलेगी.

आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए धीरे-धीरे खुलने वाली कहानी जैसा रहेगा, जहां शुरुआत थोड़ी सुस्त या भारी लग सकती है लेकिन समय के साथ चीजें साफ होती जाएंगी. सुबह के समय मन में थोड़ी अनिश्चितता रह सकती है और आप किसी पुराने काम या फैसले को लेकर सोच-विचार में रहेंगे. हालांकि अच्छी बात यह है कि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपको हालात पर पकड़ बनती हुई महसूस होगी और आत्मविश्वास वापस आएगा.

कामकाज में बहुत तेज बदलाव नहीं होंगे, लेकिन जो भी काम चल रहे हैं उनमें स्थिर प्रगति देखने को मिलेगी. आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है क्योंकि अचानक खर्च या अनप्लान्ड डील्स बाद में दबाव बना सकती हैं. परिवार के साथ बातचीत से मानसिक सुकून मिलेगा और घर का माहौल आपको रिलैक्स फील कराएगा.

मिथुन राशि (Gemini)

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आज आपका दिमाग बहुत तेज गति से काम करेगा, जैसे हर समय नए-नए विचार एक साथ चलते रहें. आपकी बातचीत करने की क्षमता मजबूत रहेगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे. लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ी चुनौती यह रहेगी कि आप एक चीज पर लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे और ध्यान बार-बार बदल सकता है.

कामकाज में नए आइडिया और प्लान बनेंगे, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना जरूरी होगा. दोस्तों, सहकर्मियों या किसी पुराने संपर्क से महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है जो आगे चलकर फायदा दे सकती है. दिन काफी व्यस्त रहेगा और आपको खुद को व्यवस्थित रखना होगा ताकि ऊर्जा सही दिशा में लग सके.

कर्क राशि (Cancer)

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आज का दिन भावनाओं से भरा हुआ रहेगा और आप चीजों को बहुत गहराई से महसूस करेंगे. सुबह से ही मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है और आप किसी पुरानी बात या याद में खो सकते हैं. परिवार के साथ समय बिताना आपको अंदर से सुकून देगा और आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे.

कामकाज में बहुत तेज प्रगति नहीं होगी, लेकिन स्थिरता बनी रहेगी जो लंबे समय में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. आर्थिक मामलों में संयम रखना जरूरी होगा क्योंकि भावनाओं में आकर खर्च बढ़ सकता है. दिन के अंत तक मानसिक स्थिति थोड़ी बेहतर होगी और आप खुद को हल्का महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन आपकी संवेदनशीलता बातचीत को प्रभावित कर सकती है.

घर में अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा, लेकिन आपकी संवेदनशीलता बातचीत को प्रभावित कर सकती है. व्यापार तथा नौकरी: काम सामान्य गति से चलेगा और किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है.

काम सामान्य गति से चलेगा और किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है. करियर तथा शिक्षा: धीमी लेकिन स्थिर प्रगति देखने को मिलेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है.

धीमी लेकिन स्थिर प्रगति देखने को मिलेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई बढ़ेगी लेकिन गलतफहमी की संभावना भी रहेगी, इसलिए साफ बातचीत जरूरी है.

रिश्तों में गहराई बढ़ेगी लेकिन गलतफहमी की संभावना भी रहेगी, इसलिए साफ बातचीत जरूरी है. स्वास्थ्य: पाचन से जुड़ी हल्की समस्या या पेट भारीपन महसूस हो सकता है.

पाचन से जुड़ी हल्की समस्या या पेट भारीपन महसूस हो सकता है. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: सिल्वर

सिल्वर उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें

शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें आज क्या करें: भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न लें

सिंह राशि (Leo)

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा, जैसे आप खुद को हर स्थिति में आगे खड़ा पाते हैं. सुबह के समय मन में ऊर्जा और उत्साह रहेगा और आप किसी बड़े काम की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार महसूस करेंगे. लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपके फैसलों का असर दूसरों पर भी पड़ेगा.

हालांकि इसी के साथ आपको यह ध्यान रखना होगा कि आत्मविश्वास कहीं धीरे-धीरे अहंकार में न बदल जाए, क्योंकि यही चीज रिश्तों में दूरी ला सकती है. कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और आप किसी जटिल स्थिति को भी आसानी से संभाल सकते हैं. आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं और कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, जो आगे चलकर फायदा देगा. दिन के दूसरे हिस्से में स्थिति और ज्यादा स्थिर और सकारात्मक महसूस होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे, लेकिन बातचीत में विनम्रता बनाए रखना जरूरी रहेगा.

घर में आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे, लेकिन बातचीत में विनम्रता बनाए रखना जरूरी रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में आपकी लीडरशिप स्किल्स सामने आएंगी और आपको नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं.

काम में आपकी लीडरशिप स्किल्स सामने आएंगी और आपको नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए दिन अच्छा है, प्रदर्शन मजबूत रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए दिन अच्छा है, प्रदर्शन मजबूत रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा, लेकिन ईगो टकराव से बचना जरूरी होगा.

रिश्तों में आकर्षण और रोमांस बढ़ेगा, लेकिन ईगो टकराव से बचना जरूरी होगा. स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम या तनाव से हल्की थकान हो सकती है.

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम या तनाव से हल्की थकान हो सकती है. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और गुड़ का सेवन करें

सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और गुड़ का सेवन करें आज क्या करें: हर स्थिति में विनम्रता बनाए रखें और दूसरों की बात भी सुनें

कन्या राशि (Virgo)

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे.आज आपका पूरा ध्यान चीजों को व्यवस्थित करने और हर काम को परफेक्ट तरीके से करने पर रहेगा. सुबह से ही मन में यह भावना रहेगी कि हर चीज सही तरीके से होनी चाहिए, जिससे आप अपने काम में बारीकी से ध्यान देंगे. आपकी विश्लेषण करने की क्षमता बहुत मजबूत रहेगी और आप छोटी-छोटी गलतियों को भी पकड़ लेंगे.

कामकाज में सुधार के संकेत हैं और आपकी मेहनत धीरे-धीरे अच्छे परिणाम देने लगेगी. हालांकि जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत आपको मानसिक रूप से थोड़ा थका सकती है, इसलिए बीच-बीच में खुद को रिलैक्स करना जरूरी होगा. परिवार में माहौल सामान्य रहेगा लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण बातचीत थोड़ी कम हो सकती है.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी लेकिन आप अपने कामों में ज्यादा उलझे रह सकते हैं, जिससे बातचीत कम हो सकती है.

घर में शांति बनी रहेगी लेकिन आप अपने कामों में ज्यादा उलझे रह सकते हैं, जिससे बातचीत कम हो सकती है. व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार होगा और आपकी प्लानिंग व डिटेलिंग आने वाले समय में अच्छे परिणाम देगी.

काम में सुधार होगा और आपकी प्लानिंग व डिटेलिंग आने वाले समय में अच्छे परिणाम देगी. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और प्रोफेशनल काम में फोकस अच्छा रहेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है.

पढ़ाई और प्रोफेशनल काम में फोकस अच्छा रहेगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: हल्की गलतफहमी बन सकती है, इसलिए साफ और सीधी बातचीत करना जरूरी रहेगा.

हल्की गलतफहमी बन सकती है, इसलिए साफ और सीधी बातचीत करना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है.

मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: नीला

नीला उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गण गणपतये नमः” का जप करें

गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गण गणपतये नमः” का जप करें आज क्या करें: हर चीज को ज्यादा सोचने की बजाय सरल तरीके से देखें

तुला राशि (Libra)

आज चंद्रमा आपके राशि की आठवें भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए संतुलन और समझदारी से फैसले लेने का रहेगा. आप हर स्थिति में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वह काम हो या निजी रिश्ते. सुबह के समय किसी पुराने तनाव या उलझन का हल निकल सकता है, जिससे मन हल्का महसूस होगा.

कामकाज में सुधार के संकेत हैं और आपको कोई अच्छा मौका भी मिल सकता है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर फायदा होगा. लोगों के साथ आपकी बातचीत बेहतर होगी और आप अपनी समझदारी से किसी भी विवाद को शांत कर सकते हैं. दिन के अंत तक मानसिक शांति और संतोष का अनुभव होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में सहयोग और सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में नरमी और अपनापन महसूस होगा.

घर में सहयोग और सामंजस्य बढ़ेगा, जिससे रिश्तों में नरमी और अपनापन महसूस होगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार होगा और नए अवसर मिलने की संभावना रहेगी, खासकर टीमवर्क में फायदा होगा.

काम में सुधार होगा और नए अवसर मिलने की संभावना रहेगी, खासकर टीमवर्क में फायदा होगा. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और काम दोनों में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

पढ़ाई और काम दोनों में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं.

रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और पुराने मतभेद खत्म हो सकते हैं. स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती.

सामान्य रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: गुलाबी

गुलाबी उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें और सफेद वस्त्र पहनें

मां दुर्गा की पूजा करें और सफेद वस्त्र पहनें आज क्या करें: हर स्थिति में संतुलन और शांति बनाए रखें

वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए काफी गहरा और गंभीर सोच वाला रहेगा, जहां आप हर चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. सुबह से ही मन किसी एक बात पर अटका रह सकता है और आप उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे.

कामकाज में धीरे-धीरे प्रगति होगी लेकिन परिणाम अच्छे मिलने की संभावना है, बस धैर्य बनाए रखना होगा. परिवार में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुलकर बात कर सकते हैं, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. आर्थिक मामलों में स्थिरता रहेगी लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. दिन के अंत तक मानसिक स्थिति थोड़ी शांत और स्थिर महसूस होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में भावनात्मक समझ बढ़ेगी और आपसी भरोसा मजबूत होगा, जिससे रिश्ते गहरे होंगे.

घर में भावनात्मक समझ बढ़ेगी और आपसी भरोसा मजबूत होगा, जिससे रिश्ते गहरे होंगे. व्यापार तथा नौकरी: काम में लाभ के संकेत हैं लेकिन परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे, इसलिए स्थिरता जरूरी है.

काम में लाभ के संकेत हैं लेकिन परिणाम धीरे-धीरे मिलेंगे, इसलिए स्थिरता जरूरी है. करियर तथा शिक्षा: मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और आपकी क्षमता धीरे-धीरे सामने आएगी.

मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और आपकी क्षमता धीरे-धीरे सामने आएगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई बढ़ेगी लेकिन शक या गलतफहमी से दूरी बनाना जरूरी होगा.

रिश्तों में गहराई बढ़ेगी लेकिन शक या गलतफहमी से दूरी बनाना जरूरी होगा. स्वास्थ्य: मानसिक दबाव या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें.

मानसिक दबाव या तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए खुद को शांत रखें. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: मैरून

मैरून उपाय: “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं

“ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं आज क्या करें: गुस्सा और शक दोनों से दूर रहें

धनु राशि (Sagittarius)

आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए मानसिक रूप से काफी खुला और विस्तार वाला रहेगा, जैसे आप अपने दायरे से बाहर निकलकर नई चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हों. सुबह के समय मन में उत्साह रहेगा और किसी नए काम या विचार को लेकर अचानक से प्रेरणा मिल सकती है.

आप अपने आसपास की चीजों को अलग नजरिए से समझेंगे और यही आपको दूसरों से थोड़ा आगे भी रख सकता है. किसी छोटी यात्रा, मीटिंग या बातचीत का योग बन सकता है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. कामकाज में नए मौके सामने आएंगे लेकिन उन्हें पहचानकर सही समय पर पकड़ना जरूरी रहेगा. दोस्तों या सहकर्मियों के साथ बातचीत में कोई ऐसा विचार सामने आ सकता है जो आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है. दिन के दूसरे हिस्से में स्थिरता और संतोष महसूस होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल हल्का और सहयोगपूर्ण रहेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण थोड़ा कम समय दे पाएंगे.

घर में माहौल हल्का और सहयोगपूर्ण रहेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण थोड़ा कम समय दे पाएंगे. व्यापार तथा नौकरी: काम में नए अवसर बन सकते हैं और किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है.

काम में नए अवसर बन सकते हैं और किसी पुराने संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है. करियर तथा शिक्षा: नई चीजें सीखने और खुद को अपग्रेड करने का अच्छा समय है, प्रदर्शन बेहतर होगा.

नई चीजें सीखने और खुद को अपग्रेड करने का अच्छा समय है, प्रदर्शन बेहतर होगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी लेकिन समय न दे पाने से हल्की दूरी महसूस हो सकती है.

रिश्तों में सकारात्मकता बढ़ेगी लेकिन समय न दे पाने से हल्की दूरी महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन भागदौड़ से हल्की थकान संभव है.

ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन भागदौड़ से हल्की थकान संभव है. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और पीले वस्त्र पहनें

भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और पीले वस्त्र पहनें आज क्या करें: नए अवसरों को नजरअंदाज न करें और सोच को खुला रखें

मकर राशि (Capricorn)

आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन जिम्मेदारियों और अनुशासन से भरा रहेगा, जहां आपको हर चीज को बहुत व्यवस्थित तरीके से संभालना होगा. सुबह से ही काम का दबाव महसूस हो सकता है और किसी अधूरे टास्क या डेडलाइन का तनाव भी मन में रहेगा. हालांकि आपकी सबसे बड़ी ताकत यही रहेगी कि आप दबाव में भी चीजों को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं.

कामकाज में धीरे-धीरे प्रगति होगी लेकिन इसके लिए लगातार मेहनत और धैर्य जरूरी रहेगा. किसी सीनियर या अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है. परिवार का सहयोग आपको मानसिक ताकत देगा, जिससे आप दिन के दबाव को थोड़ा हल्का महसूस करेंगे. शाम तक आपको लगेगा कि आपने काफी चीजें संभाल ली हैं, भले ही पूरी तरह परिणाम तुरंत न दिखें.

पारिवारिक जीवन: घर में सहयोग रहेगा लेकिन आप काम में ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं, जिससे बातचीत थोड़ी कम हो सकती है.

घर में सहयोग रहेगा लेकिन आप काम में ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं, जिससे बातचीत थोड़ी कम हो सकती है. व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिर प्रगति रहेगी और आपकी मेहनत धीरे-धीरे परिणाम दिखाने लगेगी.

काम में स्थिर प्रगति रहेगी और आपकी मेहनत धीरे-धीरे परिणाम दिखाने लगेगी. करियर तथा शिक्षा: फोकस और अनुशासन के साथ किया गया काम सफलता की ओर ले जाएगा, बस निरंतरता जरूरी है.

फोकस और अनुशासन के साथ किया गया काम सफलता की ओर ले जाएगा, बस निरंतरता जरूरी है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता रहेगी लेकिन समय की कमी के कारण थोड़ा दूरी जैसा एहसास हो सकता है.

रिश्तों में स्थिरता रहेगी लेकिन समय की कमी के कारण थोड़ा दूरी जैसा एहसास हो सकता है. स्वास्थ्य: थकान, मानसिक दबाव और शरीर में जकड़न जैसी समस्या महसूस हो सकती है.

थकान, मानसिक दबाव और शरीर में जकड़न जैसी समस्या महसूस हो सकती है. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: ग्रे

ग्रे उपाय: शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं

शनि देव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं आज क्या करें: धैर्य बनाए रखें और किसी भी काम में जल्दबाजी न करें

कुंभ राशि (Aquarius)

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए नए विचारों और अलग सोच से भरा रहेगा, जैसे आपका दिमाग लगातार कुछ नया खोज रहा हो. सुबह के समय आप किसी क्रिएटिव आइडिया या प्लान के बारे में गहराई से सोच सकते हैं. दोस्तों, नेटवर्क या सोशल सर्कल से कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

कामकाज में आपकी सोच अलग और यूनिक रहेगी, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. हालांकि आपको यह ध्यान रखना होगा कि बहुत ज्यादा विचार करने से कन्फ्यूजन न बढ़े. किसी नए अवसर या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है, जो भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है. दिन के अंत तक मानसिक संतुलन थोड़ा बेहतर महसूस होगा.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा, लेकिन आप अपने विचारों में ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं.

घर में माहौल शांत और सहयोगपूर्ण रहेगा, लेकिन आप अपने विचारों में ज्यादा व्यस्त रह सकते हैं. व्यापार तथा नौकरी: नए अवसर और आइडिया मिल सकते हैं, खासकर टेक या क्रिएटिव फील्ड में फायदा होगा.

नए अवसर और आइडिया मिल सकते हैं, खासकर टेक या क्रिएटिव फील्ड में फायदा होगा. करियर तथा शिक्षा: रचनात्मक सोच और इनोवेशन से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं.

रचनात्मक सोच और इनोवेशन से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में सुधार होगा लेकिन भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना जरूरी रहेगा.

रिश्तों में सुधार होगा लेकिन भावनाओं को खुलकर व्यक्त करना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य: मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है.

मानसिक थकान या नींद की कमी महसूस हो सकती है. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: नीला

नीला उपाय: जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें

जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करें आज क्या करें: अपने विचारों को सही दिशा में लागू करें और फोकस बनाए रखें

मीन राशि (Pisces)

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए भावनात्मक रूप से काफी गहरा और शांत रहने वाला है, जहां आप अपने अंदर झांकने और खुद को समझने की कोशिश करेंगे. सुबह के समय मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है और आप पुरानी यादों या विचारों में खो सकते हैं.

कामकाज में बहुत तेज बदलाव नहीं होंगे लेकिन धीरे-धीरे स्थिरता बनी रहेगी और आप अपने काम को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहेंगे. किसी पुराने मुद्दे या स्थिति को लेकर मन में हल्का बोझ महसूस हो सकता है, लेकिन समय के साथ आप खुद को हल्का महसूस करेंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा और भावनात्मक संतुलन बेहतर होगा. दिन के अंत तक आप ज्यादा शांत, स्थिर और अंदर से संतुलित महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में अपनापन और भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे मन को शांति और सुरक्षा महसूस होगी.

घर में अपनापन और भावनात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे मन को शांति और सुरक्षा महसूस होगी. व्यापार तथा नौकरी: काम सामान्य गति से चलेगा लेकिन धीरे-धीरे सुधार और स्थिरता आएगी.

काम सामान्य गति से चलेगा लेकिन धीरे-धीरे सुधार और स्थिरता आएगी. करियर तथा शिक्षा: फोकस और धैर्य के साथ किया गया काम अच्छे परिणाम देगा, समय के साथ प्रगति होगी.

फोकस और धैर्य के साथ किया गया काम अच्छे परिणाम देगा, समय के साथ प्रगति होगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और आपसी समझ मजबूत होगी.

रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और आपसी समझ मजबूत होगी. स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है, हल्का तनाव या भावुकता महसूस हो सकती है.

मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है, हल्का तनाव या भावुकता महसूस हो सकती है. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: बैंगनी

बैंगनी उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और ध्यान करें

भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें और ध्यान करें आज क्या करें: शांत मन से फैसले लें और भावनाओं में बहने से बचें

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