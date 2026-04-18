19 अप्रैल 2026 को राहुकाल शाम 5:12 बजे से शाम 6:49 बजे तक रहेगा।
Aaj Ka Panchang 19 April 2026: अक्षय तृतीया का पूजा मुहूर्त, योग, राशिफल, पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 19 April 2026: अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 19 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती है. अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है, इस दिन बिना मुहूर्त देखे समस्त कार्य किए जा सकते हैं. सोना-चांदी, वाहन, बही खाता, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि इस दिन खरीदने पर लंबे समय तक घर में समृद्धि बनी रहती है. विवाह, गृह प्रवेश और तमाम मांगलिक कार्य के लिए इस दिन का विशेष महत्व है.
आज का व्रत
अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी, विष्णु जी की खास पूजा का विधान है. पांडवों को वनवास के दौरान इसी दिन भगवान सूर्य से 'अक्षय पात्र' प्राप्त हुआ था, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था. साथ ही इस दिन परशुराम जी के जन्मोत्सव भी मनाया जाता है जो श्रीहरि के 6वें अवतार हैं.
19 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 April 2026)
|तिथि
|
द्वितीया (18 अप्रैल 2026, दोपहर 2.10 - 19 अप्रैल 2026, सुबह 10.49)
|वार
|शनिवार
|नक्षत्र
|भरणी
|योग
|आयुष्मान, त्रिपुष्कर, रवि योग
|सूर्योदय
|सुबह 6.01
|सूर्यास्त
|शाम 6.44
|चंद्रोदय
|सुबह 6.53
|चंद्रोस्त
|रात 09.09
|चंद्र राशि
|मेष
- चौघड़िया मुहूर्त
|सुबह का चौघड़िया
|शुभ
|सुबह 7.29 - दोपहर 12.20
|शाम का चौघड़िया
|लाभ
|शाम 6.49 - रात 10.57
- राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
|राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें)
|शाम 5.12 - शाम 6.49
|यमगण्ड काल
|दोपहर 12.20 - दोपहर 1.58
|गुलिक काल
|दोपहर 3.35 - शाम 5.12
|आडल योग
|सुबह 5.52 - सुबह 7.10
- ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 April 2026)
|सूर्य
|मेष
|चंद्रमा
|मेष
|मंगल
|मीन
|बुध
|कुंभ
|गुरु
|मिथुन
|शुक्र
|मेष
|शनि
|मीन
|राहु
|कुंभ
|केतु
|सिंह
19 अप्रैल 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
मेष राशि (Aries)
आज आप परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. करियर में नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन व्यवहार में संयम रखना जरूरी है.
वृष राशि (Taurus)
आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और दिन खुशियों से भरा रहेगा.
मिथुन राशि (Gemini)
आज प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़ी योजना बन सकती है और शुभ समाचार मिल सकता है. लव लाइफ और करियर दोनों में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे.
कर्क राशि (Cancer)
परिवार के सहयोग से आप हर चुनौती को संभाल पाएंगे और नए संपर्क लाभ देंगे. धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.
सिंह राशि (Leo)
दोस्तों की मदद से रुके काम पूरे होंगे और धन लाभ के योग बनेंगे. करियर और पढ़ाई में सफलता के संकेत मिलेंगे.
कन्या राशि (Virgo)
काम में सफलता मिलेगी लेकिन मेहनत और सावधानी जरूरी रहेगी. रिश्तों में संयम और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है.
तुला राशि (Libra)
आज इच्छाएं पूरी होंगी और ऑफिस में सहयोग मिलेगा. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज प्रेम और रिश्तों के लिए दिन अनुकूल है, दिल की बात कह सकते हैं. काम की सराहना होगी और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी.
धनु राशि (Sagittarius)
काम में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और व्यापार में लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और विवादों से दूर रहें.
मकर राशि (Capricorn)
आज नई योजनाएं बनेंगी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.
कुंभ राशि (Aquarius)
भाग्य का साथ मिलेगा और नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. पुराने दोस्तों से मुलाकात और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.
मीन राशि (Pisces)
करियर में सफलता मिलेगी और व्यापार में लाभ के योग हैं. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और मानसिक संतोष रहेगा.
आज का उपाय
अक्षय तृतीया के दिन जरुरतमंदों के अन्न, धन दान करें साथ ही मंदिर में एक जल से भरा कलश और उसके ऊपर एक फल रखकर दें.
आज का लकी कलर
पीला, नारंगी इस दिन का शुभ रंग है.
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Frequently Asked Questions
19 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है?
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