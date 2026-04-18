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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 19 April 2026: अक्षय तृतीया का पूजा मुहूर्त, योग, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 19 April 2026: अक्षय तृतीया का पूजा मुहूर्त, योग, राशिफल, पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 19 April 2026: अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती पर आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 18 Apr 2026 03:56 PM (IST)
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Hindi Panchang, 19 अप्रैल 2026: वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती है. अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है, इस दिन बिना मुहूर्त देखे समस्त कार्य किए जा सकते हैं. सोना-चांदी, वाहन, बही खाता, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि इस दिन खरीदने पर लंबे समय तक घर में समृद्धि बनी रहती है. विवाह, गृह प्रवेश और तमाम मांगलिक कार्य के लिए इस दिन का विशेष महत्व है.

आज का व्रत

अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी, विष्णु जी की खास पूजा का विधान है. पांडवों को वनवास के दौरान इसी दिन भगवान सूर्य से 'अक्षय पात्र' प्राप्त हुआ था, जिसमें भोजन कभी खत्म नहीं होता था. साथ ही इस दिन परशुराम जी के जन्मोत्सव भी मनाया जाता है जो श्रीहरि के 6वें अवतार हैं.

19 अप्रैल का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 19 April 2026)

तिथि

द्वितीया (18 अप्रैल 2026, दोपहर 2.10 - 19 अप्रैल 2026, सुबह 10.49)
वार शनिवार
नक्षत्र भरणी
योग आयुष्मान, त्रिपुष्कर, रवि योग
सूर्योदय सुबह 6.01
सूर्यास्त
 शाम 6.44
चंद्रोदय
 सुबह 6.53
चंद्रोस्त
 रात 09.09
चंद्र राशि
 मेष
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 7.29 - दोपहर 12.20
शाम का चौघड़िया
लाभ शाम 6.49 - रात 10.57
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 5.12 - शाम 6.49
यमगण्ड काल दोपहर 12.20 - दोपहर 1.58
गुलिक काल
 दोपहर 3.35 - शाम 5.12
आडल योग सुबह 5.52 - सुबह 7.10
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 19 April 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा मेष
मंगल मीन
बुध कुंभ
गुरु मिथुन
शुक्र मेष
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

19 अप्रैल 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
आज आप परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे और जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. करियर में नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन व्यवहार में संयम रखना जरूरी है.

वृष राशि (Taurus)
आज आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और दिन खुशियों से भरा रहेगा.

मिथुन राशि (Gemini)
आज प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़ी योजना बन सकती है और शुभ समाचार मिल सकता है. लव लाइफ और करियर दोनों में सकारात्मक बदलाव दिखेंगे.

कर्क राशि (Cancer)
परिवार के सहयोग से आप हर चुनौती को संभाल पाएंगे और नए संपर्क लाभ देंगे. धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी.

सिंह राशि (Leo)
दोस्तों की मदद से रुके काम पूरे होंगे और धन लाभ के योग बनेंगे. करियर और पढ़ाई में सफलता के संकेत मिलेंगे.

कन्या राशि (Virgo)
काम में सफलता मिलेगी लेकिन मेहनत और सावधानी जरूरी रहेगी. रिश्तों में संयम और स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है.

तुला राशि (Libra)
आज इच्छाएं पूरी होंगी और ऑफिस में सहयोग मिलेगा. रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज प्रेम और रिश्तों के लिए दिन अनुकूल है, दिल की बात कह सकते हैं. काम की सराहना होगी और नए प्रोजेक्ट्स में सफलता मिलेगी.

धनु राशि (Sagittarius)
काम में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और व्यापार में लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य का ध्यान रखें और विवादों से दूर रहें.

मकर राशि (Capricorn)
आज नई योजनाएं बनेंगी और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

कुंभ राशि (Aquarius)
भाग्य का साथ मिलेगा और नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है. पुराने दोस्तों से मुलाकात और रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

मीन राशि (Pisces)
करियर में सफलता मिलेगी और व्यापार में लाभ के योग हैं. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और मानसिक संतोष रहेगा.

आज का उपाय 

अक्षय तृतीया के दिन जरुरतमंदों के अन्न, धन दान करें साथ ही मंदिर में एक जल से भरा कलश और उसके ऊपर एक फल रखकर दें. 

आज का लकी कलर 

पीला, नारंगी इस दिन का शुभ रंग है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Apr 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Akshaya Tritiya 2026 Parshuram Jayanti 2026 Todays Panahang

Frequently Asked Questions

19 अप्रैल 2026 को राहुकाल का समय क्या है?

19 अप्रैल 2026 को राहुकाल शाम 5:12 बजे से शाम 6:49 बजे तक रहेगा।

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