Rashifal 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा पर केंद्र दृष्टि राजयोग इन 5 राशियों को करियर में देगा लाभ, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 29 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज बुधवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 29 July 2026: आज 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथि संध्या 07 बजकर 25 मिनट तक रहेगा,उपरांत श्रावण प्रतिपदा तिथि आरम्भ हो जाएगी. सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे,
चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे. परिवार में आपकी सलाह आज अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगी. घर के बुजुर्ग और अन्य सदस्य आपके फैसलों का सम्मान करेंगे. पारिवारिक किसी विवाद को सुलझाने में आपकी भूमिका प्रमुख रहेगी. बच्चों के करियर या पारिवारिक किसी बड़े फैसले को लेकर चर्चा हो सकती है. घर का माहौल प्यार और सद्भाव का रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: आज नौकरी, इंटरव्यू या किसी लक्ष्य आधारित कार्य में चमत्कारिक सफलता मिलने की प्रबल संभावना है. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सुनहरा मौका मिल सकता है. व्यापार में आपकी कोई नई योजना या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अचानक बड़ा लाभ दे सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों और युवाओं के लिए यह दिन उम्मीद की किरण लाएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी और मन अध्ययन में अधिक लगेगा. आपका आत्मविश्वास आपको करियर में नए मुकाम तक पहुँचाएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा रहेगा, लेकिन वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. तेज रफ्तार से बचें, अन्यथा मामूली चोट लगने का अंदेशा है. मानसिक तनाव से बचने के लिए सुबह की सैर और योग का सहारा लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से आप मजबूत स्थिति में रहेंगे. व्यापार में हुए लाभ से आपकी आय में वृद्धि होगी. पुराने निवेश अच्छे रिटर्न दे सकते हैं. फिर भी, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और भविष्य की सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक निवेश पर विचार करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में मधुरता और बेहतरीन सामंजस्य रहेगा. आप अपने साथी के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे, जिससे आपसी प्रेम और गहरा होगा. सिंगल लोगों को किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हरा
- उपाय: आज के दिन सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें और उन्हें लाल पुष्प चढ़ाएं. अपने कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए 'ॐ सूर्याय नमः' का 11 बार जाप करें.
वृषभ राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार का माहौल बेहद खुशनुमा और सकारात्मक रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. परिवार में किसी शुभ कार्य जैसे विवाह, उपनयन या धार्मिक आयोजन की तैयारियां शुरू हो सकती हैं, जिससे सभी सदस्यों में उत्साह और खुशी दिखेगी. घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग आपको हर कदम पर मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: कर्मचारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है. नौकरी में आपके द्वारा दिखाया गया धैर्य और संयम आज कठिन परिस्थितियों में भी काम आएगा, जिसकी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खूब सराहना की जाएगी. व्यापारियों को आज पुराने ग्राहकों से संपर्क से अचानक बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिए आज का दिन नई रणनीतियां बनाने के लिए उत्तम है. छात्रों को अपनी पढ़ाई में लगातार ध्यान केंद्रित करना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को थोड़ा और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन उनके परिश्रम के अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति आज सचेत रहने की आवश्यकता है. अपने खानपान में संतुलन बनाए रखें. तली-भुनी और जंक फूड का सेवन कम कर हल्का और पौष्टिक भोजन लें, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे और पेट संबंधी किसी भी परेशानी से बचा जा सके. योग और प्राणायाम लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज बचत और वित्तीय योजनाओं पर ध्यान देना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा. आपकी आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं. लंबे समय के निवेश की योजना बना सकते हैं, जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगी.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन रोमांटिक रहेगा. आप अपने पार्टनर को कोई खास उपहार देकर खुश कर सकते हैं. विवाहित जीवन में आपसी तालमेल और प्रेम बढ़ेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हल्का हरा
- उपाय: सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर देवी लक्ष्मी को नारियल अर्पित करें, इससे आर्थिक स्थिति और अधिक मजबूत होगी.
मिथुन राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल आज सकारात्मक और शांत रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे. आज आप कुछ नया सीखकर उसे घर पर भी साझा करेंगे, जिससे सभी प्रसन्न होंगे. बड़ों का आशीर्वाद और बच्चों का प्यार आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपकी बहुमुखी प्रतिभा चार-चांद लगाएगी और आपके वरिष्ठ अधिकारी व सहकर्मी आपसे गहराई से प्रभावित होंगे. व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है. व्यापार में आधुनिक प्रचार माध्यम, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का इस्तेमाल करने से आपको अपेक्षा से कहीं अधिक सफलता मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: आज कुछ नया सीखने का एक शानदार अवसर मिलेगा, जो आपके करियर को नई दिशा प्रदान कर सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद अच्छा है. यदि आप नियमित अभ्यास करेंगे और दोस्तों के साथ मिलकर समूह अध्ययन (ग्रुप स्टडी) में हिस्सा लेंगे.
- स्वास्थ्य: आज आपकी ऊर्जा और उत्साह का स्तर काफी ऊंचा रहेगा. मानसिक तनाव दूर होगा. बस यह ध्यान रखें कि लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों को थोड़ा आराम दें, ताकि थकान महसूस न हो.
- आर्थिक स्थिति: आज का दिन आर्थिक लिहाज से फायदेमंद रहेगा. व्यापार में किए गए नए डिजिटल प्रयासों से धन की आमद में वृद्धि होगी. पुराने रुके हुए पैसे मिलने के भी योग बन रहे हैं. कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय लेने से पहले विचार-विमर्श अवश्य कर लें.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए दिन प्रेम और स्नेह से भरा रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ अपने भविष्य की योजनाओं को खुलकर साझा करेंगे, जिससे रिश्ते में और अधिक नजदीकियां आएंगी. विवाहित जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: पर्पल
- उपाय: सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और अपने कार्यस्थल या डेस्क पर हरे रंग की कोई छोटी-सी वस्तु रखें, इससे सफलता के मार्ग और भी आसान होंगे.
कर्क राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे. इस समय आपको अपनी व्यस्त जिंदगी में से निकलकर घर-परिवार के साथ समय बिताने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. पारिवारिक वातावरण बेहद सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा. सबसे बड़ी बात यह है कि संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल छा जाएगा.
- व्यापार और नौकरी: कर्मक्षेत्र का यह समय अनुकूल रहेगा. नौकरी करने वालों को सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे कठिन काम भी आसानी से पूरे होंगे. व्यापारी वर्ग के लिए समय लाभदायक है. नियमित ग्राहकों से अच्छा लाभ होगा, जिससे व्यापार में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे.
- करियर और शिक्षा: उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को परिवार का पूरा साथ मिलेगा. करियर में आगे बढ़ने का यह उत्तम समय है. आपकी पिछली मेहनत रंग लाएगी और सफलता निश्चित है.
- स्वास्थ्य: आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत बेहतरीन रहेगी. परिवार के साथ बिताया गया सुकून भरा समय और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना आपके मानसिक तनाव को दूर करेगा. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें और संतुलित आहार लें.
- आर्थिक स्थिति: आपका आर्थिक तंत्र मजबूत रहेगा. नौकरी और व्यापार से आय में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. आप भविष्य की योजनाओं के लिए अच्छी-खासी बचत भी कर पाएंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेमी जोड़ों के लिए समय बेहद रोमांटिक और करीबी रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएंगे और अपनी भावनाएं साझा करेंगे. विवाहित जीवन में आपसी तालमेल, समझदारी और प्रेम में अभूतपूर्व वृद्धि होगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: आसमानी
- उपाय: घर के मंदिर में प्रतिदिन दीपक जलाएं और बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, सफलता आसानी से मिलेगी.
- अगले भाग में सिंह से मीन राशि तक इसी फॉर्मेट में भेजता हूँ.
- बाकी भी दें
सिंह राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: आज आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे. सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भावना बनी रहेगी. किसी शुभ समाचार की प्राप्ति से पूरा परिवार खुश हो जाएगा. घर पर मेहमानों का आगमन हो सकता है. पुराने किसी विवाद का समाधान भी निकल सकता है, जिससे आपका मन हल्का होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप अपनी क्षमता से बखूबी निभाएंगे. आपके अधिकारियों को आपका काम पसंद आएगा. व्यापार में आज बड़े ग्राहक या किसी प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ने का अवसर मिलेगा. आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी.
- करियर और शिक्षा: आज आपके द्वारा लिए गए फैसले दूरगामी परिणाम देंगे, इसलिए किसी भी निर्णय को बहुत सोच-समझकर लें. छात्रों के लिए पढ़ाई में मन लगाने का दिन है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस करें, सफलता निश्चित है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा. बस नई जिम्मेदारियों के चलते अनावश्यक मानसिक तनाव से बचें. सुबह हल्का व्यायाम और योग कर मन को शांत रखें. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और भोजन समय पर ही लें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तंगी दूर होगी. व्यापारिक सौदों के सफल होने से धन लाभ के योग बन रहे हैं. पुराने फंसे हुए पैसे वापस आने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. आज आप भविष्य के लिए कुछ बचत भी कर सकते हैं.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन काफी रोमांटिक रहेगा. जीवनसाथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. आपके प्यार भरे व्यवहार और समझदारी से रिश्तों में और अधिक मिठास आएगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का पीला
- उपाय: सुबह उठकर स्नान के बाद तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और सूर्य देव को लाल फूल अर्पित करें. इस छोटे से उपाय से आपके कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.
कन्या राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में आज का दिन बेहद शांतिदायक और सुकून भरा रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे. घर के वातावरण में पहले की तनावपूर्ण स्थितियों से आज पूरी तरह राहत मिलेगी. परिवार के सदस्यों के बीच सकारात्मक बातचीत होगी और किसी पुराने विवाद का समाधान भी निकल सकता है, जिससे एक सुखद और प्यार भरा माहौल बनेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यवस्थित सोच आपको सफलता दिलाएगी. नौकरी में आपको लंबे समय से अटके हुए या पुराने कार्यों को नए और बेहतर तरीके से पूरा करने का शानदार मौका मिलेगा, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. व्यापार में गुणवत्ता सुधार से लाभ होगा. यदि आप अपने उत्पादों पर ध्यान देंगे, तो ग्राहकों की प्रतिक्रिया से आर्थिक फायदा होगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होंगी और आपका फोकस बिल्कुल सही जगह रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. करियर की दृष्टि से आपकी सोच स्पष्ट है, जो नए अवसर दिलाएगी.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव कम होने के कारण आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा. सिरदर्द या थकान की शिकायत से राहत मिलेगी. बस अपनी दिनचर्या का ध्यान रखें, संतुलित भोजन लें और कुछ समय योग या मेडिटेशन को दें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. व्यापार से आने वाले लाभ और नौकरी में किए गए बेहतरीन काम के कारण आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं. अटकी हुई बकाया राशि वापस मिलने की भी संभावना है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए समय अच्छा है. पार्टनर के साथ आपके संबंधों में मधुरता और गहराई आएगी. आपकी सकारात्मक सोच का असर रिश्ते पर भी पड़ेगा और आपसी समझ बढ़ेगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- उपाय: सुबह उठते ही अपने कार्यस्थल या पढ़ाई की मेज पर थोड़ा-सा जल छिड़ककर सफाई करें. इसके बाद एक दीपक जलाएं, इससे नकारात्मकता दूर होगी और व्यवस्थित सोच बनी रहेगी.
तुला राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक जीवन में आज का दिन काफी सकारात्मक और शांतिप्रद रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे. घर का वातावरण प्रेम और सद्भावना से भरा रहेगा. सबसे खास बात यह है कि आज आपके और आपके जीवनसाथी के बीच भविष्य की योजनाओं पर गहन चर्चा हो सकती है. यह बातचीत दोनों के बीच समझदारी को और गहरा करेगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन उत्पादकता लाएगा. नौकरी में आपका टीमवर्क काफी मजबूत रहेगा, जिससे लंबित पड़े कठिन प्रोजेक्ट्स भी सहयोग से समय पर पूरे होंगे. व्यापार में आज आपको अपने ग्राहकों की पसंद और जरूरतों को गहराई से समझना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: आज आपके संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और नए लोगों से मिलने से करियर के नए अवसर खुलेंगे. यदि आप किसी नई शिक्षा या कौशल विकास कोर्स की तलाश में हैं, तो आज उस पर शोध करने का श्रेष्ठ समय है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा, बस थकान का ध्यान रखें. मानसिक तनाव को दूर भगाने के लिए सुबह कुछ समय ध्यान या योग को दें. खान-पान में संतुलन बनाए रखें और जंक फूड से परहेज कर ताजे फल-सब्जियों का सेवन करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी. व्यापार में ग्राहकों की पसंद को समझकर उन्हें सेवा देने से धन लाभ के योग बन रहे हैं. पुरानी फंसी हुई राशि वापस आने की संभावना है, जिससे आपका फाइनेंशियल बजट बैलेंस होगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन अनुकूल है. नए लोगों से संपर्क बढ़ने से अविवाहित जातकों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. विवाहित जीवन में जीवनसाथी के साथ रोमांस और प्यार बढ़ेगा. एक-दूसरे के सपनों को साझा करने से रिश्ते में और नजदीकियां आएंगी.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: ग्रे
- उपाय: सुबह उठते ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और अपने कार्यस्थल पर किसी हरे रंग की वस्तु रखें. इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और नए संपर्कों से लाभ मिलेगा.
वृश्चिक राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: इसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर साफ दिखेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे. परिवार के किसी महत्वपूर्ण मामले या फैसले में आपकी राय अत्यंत अहम रहेगी. घर के बड़े भी आपके तर्कों और निर्णयों का सम्मान करेंगे. आपकी सकारात्मक सोच से घर का वातावरण प्रसन्न और शांतिपूर्ण बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपके सितारे बुलंद हैं. नौकरी में आपकी कार्यशैली, ईमानदारी और परिपक्वता की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भरपूर सराहना होगी. वहीं, व्यापार में आज लिए गए कोई भी सही और सोची-समझी रणनीतिक फैसले आपके भविष्य के बड़े लाभ का आधार बनेंगे.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन बेहद अनुकूल रहेगा. आपकी सूझबूझ और तेज स्मृति परीक्षाओं में कठिन प्रश्नों को आसानी से हल करने में मदद करेगी. करियर की दृष्टि से नई योजनाएं बनाने और उन पर अमल करने का यह सबसे उत्तम समय है.
- स्वास्थ्य: आज आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहद मजबूत रहेगा, लेकिन काम के प्रति अति लगाव के कारण शारीरिक थकान हो सकती है. लंबे समय तक लगातार बैठने से कमर या गर्दन में अकड़न हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में स्ट्रेचिंग जरूर करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर आज का दिन स्थिर रहेगा. निवेश करने से पहले अपनी सूझबूझ का पूरा इस्तेमाल करें. अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जो आपकी बचत को मजबूती प्रदान करेंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आपका बौद्धिक रुख पार्टनर को आकर्षित करेगा. यदि कोई विवाद चल रहा है, तो आज तार्किक वार्तालाप से उसका स्थायी समाधान निकल सकता है.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: सुबह उठते ही तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं और अपने दिमाग को शांत रखने के लिए कुछ मिनट ध्यान (मेडिटेशन) अवश्य करें.
- अगले भाग में धनु से मीन राशि तक भेजता हूँ.
- बाकी भी दें
धनु राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: घर का वातावरण इस समय शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ पुराने मतभेद दूर होंगे. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे. धार्मिक गतिविधियों में बढ़ती रुचि के कारण आप परिवार के साथ मिलकर किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम बढ़ेगा. घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में समय बहुत अनुकूल है. नौकरी में आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी, जो भविष्य में आपकी प्रमोशन का रास्ता खोल सकती है. व्यापार में आपके दूरस्थ ग्राहकों या बाहर के क्लाइंट्स से संपर्क बढ़ेंगे, जिससे व्यापार को नया आयाम मिलेगा और अच्छा मुनाफा होगा.
- करियर और शिक्षा: शिक्षा, प्रतियोगिता और विदेश से जुड़े प्रयासों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. छात्रों को अपनी मेहनत के अनुरूप शानदार परिणाम मिलेंगे. विदेश जाकर पढ़ाई या नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए रास्ते खुल सकते हैं.
- स्वास्थ्य: आपका स्वास्थ्य चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा. धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी लेने से मानसिक तनाव काफी हद तक कम होगा. प्रातःकाल की सैर और योग आपके लिए और भी लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक तौर पर यह समय लाभदायक रहने वाला है. नई जिम्मेदारियों और व्यापार में दूरस्थ ग्राहकों से प्राप्त लाभ से आपकी आय में वृद्धि होगी. फंसे हुए पैसे वापस आने की भी प्रबल संभावना है.
- प्रेम जीवन: रोमांटिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. आपका साथी आपकी धार्मिक सोच की सराहना करेगा. अविवाहित लोगों को अपने पसंद के व्यक्ति से सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: ऑरेंज
- उपाय: प्रतिदिन सुबह किसी भगवान को जल अर्पित करें और शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें. इससे विदेश यात्रा के अवसर और करियर में तरक्की जल्द मिलेगी.
मकर राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: आज पारिवारिक जीवन काफी सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे. घर का वातावरण प्रसन्नता से भरा रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद आपके हर काम में साथ रहेगा. परिवारजनों के साथ मिलकर कोई नई योजना बनाना फायदेमंद साबित होगा.
- व्यापार और नौकरी: आज आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. कार्यस्थल पर आपकी प्रबंधन क्षमता और काम करने के तरीके की ऊपरी अधिकारियों द्वारा सराहना होगी. व्यापार में नई तकनीक या आधुनिक संसाधनों का उपयोग करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन पढ़ाई में मन लगाने और कठिन विषयों को समझने के लिए उत्तम है. करियर की दृष्टि से यदि आप कोई नया कोर्स या स्किल सीख रहे हैं, तो आज उसमें अच्छी प्रगति होगी, जो भविष्य में बेहतरीन अवसर लाएगी.
- स्वास्थ्य: आज आपका स्वास्थ्य आम तौर पर अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर भी उच्च रहेगा. हालांकि, लंबे समय तक बैठकर काम करने से कमर या गर्दन में अकड़न हो सकती है. इसलिए बीच-बीच में थोड़ा व्यायाम और स्ट्रेचिंग जरूर करें. खान-पान का पूरा ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में बहुत सोच-समझकर निर्णय लें. आज कोई भी बड़ा वित्तीय लेन-देन या निवेश करने से पहले बाजार का गहराई से विश्लेषण कर लें. कोई भी जोखिम भरा कदम उठाने से बचें. हालांकि, नौकरी या व्यापार से आज कमाई ठीक-ठाक रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज मधुरता और प्रेम बना रहेगा. जीवनसाथी या पार्टनर के साथ आपका तालमेल बेहतरीन होगा, जिससे रिश्ते में और मजबूती आएगी. सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से परिचय होने के योग हैं, बस जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: लाल
- उपाय: सुबह उठकर सबसे पहले किसी बुजुर्ग के पैर छुएं और उनका आशीर्वाद लें. इसके बाद घर के मंदिर में तुलसी के पौधे में जल अवश्य डालें, इससे आपका पूरा दिन और भी शुभ हो जाएगा.
कुंभ राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन पारिवारिक जीवन के लिए काफी सकारात्मक रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे. घर के सदस्यों के साथ खुलकर संवाद करने और अपनी बातें साझा करने से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. परिवार में संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी प्रेम व तालमेल में वृद्धि होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार में डिजिटल माध्यम, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बेहतर ग्राहकों तक पहुंचने में मदद करेंगे और अच्छा मुनाफा देंगे. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपने नवीन विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी.
- करियर और शिक्षा: नई सोच और रचनात्मकता आज आपको अपने क्षेत्र में सफलता दिलाएगी. विशेषकर तकनीक और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए दिन अत्यंत अनुकूल रहेगा. छात्र अपनी पढ़ाई में नवीन तकनीकों का प्रयोग करके बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं. शोधार्थियों के लिए भी समय शानदार है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. मानसिक स्तर पर आप आज काफी शांत और खुश महसूस करेंगे. हालांकि, तकनीकी कार्यों के कारण लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों में थकान हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम जरूर करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है. डिजिटल माध्यमों से जुड़े कार्यों से आय में वृद्धि होगी. पेंडिंग पेमेंट आ सकती है. आज आप अपनी रचनात्मक सोच के बल पर वित्तीय योजनाएं बनाएंगे, जो भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होंगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए दिन मधुर रहेगा. अपने पार्टनर के साथ गहराई से बातचीत करें, इससे रिश्ते में नया उत्साह और नजदीकियां आएंगी. विवाहित जीवन में प्यार का माहौल बना रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: समुद्री नीला
- उपाय: सुबह उठने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और तुलसी के पौधे को जल चढ़ाएं. इसके बाद अपने ईष्ट देवता का ध्यान करें. इस उपाय से मानसिक शांति बनी रहेगी और नई सोच का विकास होगा.
मीन राशिफल (29 जुलाई 2026)
- पारिवारिक जीवन: परिवार का वातावरण आज बेहद सौहार्दपूर्ण और खुशनुमा रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका ज्ञानदायक मार्गदर्शन आपको नई दिशा और प्रेरणा प्रदान करेगा. उनके अनुभवों से आपके मन की कई गुत्थियां सुलझेंगी, जिससे घर में पूर्ण मानसिक शांति बनी रहेगी और पारिवारिक बंधन मजबूत होंगे.
- प्रेम जीवन: आपका सहयोगी और मिलनसार स्वभाव आज आपके पार्टनर का दिल जीत लेगा. रोमांस के बेहतरीन मौके बनेंगे. विवाहित जोड़ों के बीच प्यार और समझदारी में वृद्धि होगी. वहीं, अविवाहित लोगों के लिए अपनी रचनात्मकता से किसी खास व्यक्ति को प्रभावित करने का सुनहरा अवसर है.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी रचनात्मकता चार चांद लगाएगी. विशेष रूप से कला, साहित्य और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज काफी बड़ा लाभ मिल सकता है. नौकरी में आपके सहयोगी स्वभाव की वजह से अधिकारी और साथी प्रसन्न रहेंगे, जबकि व्यापारियों को नई योजनाओं में सफलता मिलेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल रहने वाला है. रचनात्मक और साहित्यिक विषयों में आपको शानदार परिणाम हासिल होंगे. करियर के तौर पर यदि आप किसी नई स्किल सीखने या कोई कोर्स जॉइन करने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए उत्तम है.
- आर्थिक स्थिति: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर रहेगी. पिछले समय से रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है. बुजुर्गों की सलाह अनुसार आप कोई सुरक्षित निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा.
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति का यह सकारात्मक असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी स्पष्ट रूप से दिखेगा. तनाव और चिंता से पूरी तरह मुक्त रहने से आपकी ऊर्जा का स्तर उच्च बना रहेगा. बस अपनी नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार का ध्यान रखें.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: सुबह उठकर सबसे पहले परिवार के बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें तथा उन्हें कोई मीठी चीज (जैसे मिठाई) अवश्य खिलाएं.
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