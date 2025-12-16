Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 16 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु राशिफल (Sagittarius), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में होकर आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय कर रहा है. इसलिए दिन का फोकस लक्ष्य, नेटवर्क, लाभ और सामाजिक संपर्कों पर रहेगा. सुबह स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग के कारण किसी मित्र या सहयोगी से अपेक्षा टूट सकती है या लाभ में देरी हो सकती है. इस समय बहुत ऊंची उम्मीद रखना निराशा दे सकता है.

दोपहर 02:09 बजे के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करता है और सुकर्मा योग बनता है. इससे अटके फायदे मिलने लगेंगे और आपकी बात सही लोगों तक पहुंचेगी. शाम के बाद किए गए प्रयास भविष्य में स्थायी लाभ देंगे.

Career: टीमवर्क से फायदा होगा. दोपहर बाद नेटवर्किंग काम आएगी.

Love: मित्रता से जुड़ा रिश्ता भावनात्मक रूप ले सकता है.

Education: प्रतियोगी छात्रों के लिए समय अनुकूल है.

Health: थकान रहेगी लेकिन स्थिति गंभीर नहीं होगी.

Finance: आय के नए स्रोत पर बातचीत संभव है.

उपाय: विष्णु जी का स्मरण करें.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

मकर राशिफल (Capricorn), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में होकर आपके दसवें भाव को सक्रिय कर रहा है. यह दिन करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी से जुड़ा रहेगा. सुबह स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग के कारण वरिष्ठों से तालमेल में कमी आ सकती है या काम का दबाव अचानक बढ़ सकता है. जल्द प्रतिक्रिया देने से छवि प्रभावित हो सकती है.

दोपहर 02:09 बजे के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करता है. इससे स्थिति संभलेगी और आपकी मेहनत का मूल्यांकन सही ढंग से होगा. सुकर्मा योग के कारण शाम को लिया गया निर्णय लंबे समय तक असर डालेगा.

Career: जिम्मेदारी बढ़ेगी. दोपहर बाद स्थिति मजबूत होगी.

Love: काम के कारण दूरी महसूस हो सकती है.

Education: लक्ष्य स्पष्ट रहेगा, मेहनत रंग लाएगी.

Health: घुटनों या कमर में थकान संभव है.

Finance: आय स्थिर रहेगी. खर्च सोच-समझकर करें.

उपाय: शनि मंत्र का जप करें.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 8

कुंभ राशिफल (Aquarius), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में होकर आपके नवें भाव को सक्रिय कर रहा है. इसलिए दिन का संबंध विचार, विश्वास, मार्गदर्शन और भविष्य की दिशा से रहेगा. सुबह स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग के कारण मन असमंजस में रह सकता है. कोई निर्णय लेने से पहले बार-बार सोचेंगे.

दोपहर 02:09 बजे के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में जाएगा और सुकर्मा योग बनेगा. इससे सोच में स्पष्टता आएगी और सही मार्ग दिखेगा. शाम के बाद गुरु, वरिष्ठ या पिता से जुड़ी सलाह लाभ दे सकती है.

Career: नई दिशा पर विचार होगा. दोपहर बाद निर्णय लें.

Love: वैचारिक दूरी संभव है, संवाद जरूरी है.

Education: उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों को लाभ होगा.

Health: मानसिक तनाव धीरे-धीरे कम होगा.

Finance: लंबी अवधि की योजना बन सकती है.

उपाय: पीपल के वृक्ष को जल दें.

Lucky Color: आसमानी

Lucky Number: 4

मीन राशिफल (Pisces), 16 दिसंबर 2025

आज चंद्रमा तुला राशि में होकर आपके आठवें भाव को सक्रिय कर रहा है. यह दिन मानसिक परिवर्तन, अचानक घटनाओं और गहरी सोच से जुड़ा रहेगा. सुबह स्वाति नक्षत्र और अतिगण्ड योग के कारण मन बेचैन रह सकता है या किसी बात को लेकर भय बन सकता है. अनावश्यक शंकाओं से बचना जरूरी है.

दोपहर 02:09 बजे के बाद चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करता है. इससे मानसिक स्थिति स्थिर होगी और सुकर्मा योग के कारण पुराने मुद्दों का समाधान निकलेगा. शाम के बाद शोध, गहराई वाले काम या आत्ममंथन लाभ देगा.

Career: पर्दे के पीछे का काम सफल रहेगा.

Love: भावनाएं गहरी होंगी, लेकिन अभिव्यक्ति संयम से करें.

Education: रिसर्च और अध्ययन में लाभ मिलेगा.

Health: तनाव या हार्मोन से जुड़ी परेशानी संभव है.

Finance: अचानक खर्च हो सकता है, सावधानी रखें.

उपाय: शिव जी का ध्यान करें.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.