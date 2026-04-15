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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 16 April 2026: मेष से मीन तक का राशिफल, ये 2 राशियां पार्टनर की बातें नजरअंदाज न करें, नुकसान हो सकता है

Rashifal 16 April 2026: मेष से मीन तक का राशिफल, ये 2 राशियां पार्टनर की बातें नजरअंदाज न करें, नुकसान हो सकता है

Rashifal 16 April 2026: बैसाख कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और गुरुवार का दिन मेष से मीन तक करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 15 Apr 2026 05:04 PM (IST)
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Rashifal: आज 16 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख कृष्णपक्ष की तिथि चतुर्दशी संध्या 06 बजकर 54 मिनट तक रहेगा, उपरांत अमावस्या तिथि आरम्भ हो जाएगी.आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन मेष राशि वालों के लिए तेज रफ्तार सोच और तुरंत फैसले लेने की स्थिति लेकर आ सकता है. मन में एक साथ कई योजनाएं चलेंगी और आप उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे. कामकाज में अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. परिवार और समाज में आपकी राय को महत्व मिलेगा. दिन के बीच में थोड़ी उलझन हो सकती है लेकिन शाम तक स्थिति सुधरेगी. आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर का माहौल सामान्य रहेगा लेकिन किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह आपको सही दिशा दे सकती है और रिश्तों में समझ बढ़ेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में तेजी आएगी और नए अवसर सामने आ सकते हैं. ऑफिस में आपकी मेहनत दिखेगी लेकिन सहयोग थोड़ा कम मिल सकता है, इसलिए खुद पर भरोसा रखना होगा.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और करियर में फोकस जरूरी रहेगा क्योंकि ध्यान भटक सकता है. नई दिशा में सोचने का मौका मिलेगा और मेहनत का सही परिणाम मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ी गलतफहमियां बन सकती हैं, इसलिए बातचीत साफ रखना जरूरी है. पुरानी बातों को खींचने से बचें.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा ठीक रहेगी लेकिन मानसिक तनाव या थकान हो सकती है. आराम और नींद जरूरी है.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: चमकीला नारंगी
  • उपाय: हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं
  • आज क्या करें: जल्दबाजी छोड़कर सोच-समझकर कदम उठाएं

वृष राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे.आज वृष राशि वालों के लिए दिन स्थिरता और धैर्य से आगे बढ़ने का रहेगा. आप धीरे-धीरे अपने कामों को सही दिशा में ले जाएंगे. लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं. आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है. मन में संतुलन और शांति बनी रहेगी. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में शांति और सहयोग का माहौल रहेगा. किसी रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार होगा और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपकी मेहनत की सराहना होगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में स्थिरता रहेगी और नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा. करियर में धीरे-धीरे प्रगति दिखाई देगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. सिंगल लोगों के लिए सकारात्मक संकेत हैं.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन आलस और सुस्ती रह सकती है. दिनचर्या संतुलित रखें.
  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: क्रीम सफेद
  • उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें
  • आज क्या करें: धैर्य के साथ हर स्थिति को संभालें

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे.आज मिथुन राशि वालों के लिए दिन काफी एक्टिव, व्यस्त और बातचीत से भरा रहेगा. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों पर अच्छा असर डालेंगी और नए कॉन्टैक्ट बनाने का मौका मिलेगा. कामकाज में कई चीजें एक साथ संभालनी पड़ सकती हैं, जिससे थोड़ा मानसिक दबाव महसूस होगा. हालांकि दिन के अंत तक कई काम पूरे होने से संतोष मिलेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में हल्की नोकझोंक हो सकती है लेकिन स्थिति जल्दी सामान्य हो जाएगी. भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा और परिवार में छोटी खुशियां बनी रहेंगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में नए संपर्क बनेंगे और काम की गति तेज होगी. नौकरी में मल्टीटास्किंग करनी पड़ सकती है लेकिन परिणाम सकारात्मक रहेंगे.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, नई चीजें सीखने में मन लगेगा. करियर में बदलाव या नई दिशा पर विचार हो सकता है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में बातचीत बेहतर होगी और रोमांस बढ़ेगा. नए रिश्तों की शुरुआत की संभावना भी बन सकती है.
  • स्वास्थ्य: मानसिक थकान और स्क्रीन टाइम की वजह से परेशानी हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है. नींद पूरी लेना बहुत जरूरी रहेगा.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: हल्का पीला-हरा
  • उपाय: तुलसी के पौधे में मीठा जल डालें
  • आज क्या करें: अपनी बातों में स्पष्टता रखें

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे.आज कर्क राशि वालों के लिए दिन भावनाओं और सोच से जुड़ा रहेगा. आप परिवार और रिश्तों को लेकर अधिक संवेदनशील महसूस करेंगे और छोटी-छोटी बातें भी गहराई से सोच सकते हैं. पुरानी यादें मन को प्रभावित करेंगी लेकिन इससे आपको जीवन को समझने का नया नजरिया मिलेगा. कामकाज में धीरे-धीरे स्थिरता आएगी और परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में अपनापन और शांति का माहौल रहेगा. माता-पिता और परिवार का सहयोग मिलेगा जिससे मन मजबूत होगा. किसी घरेलू मुद्दे का समाधान भी संभव है और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मन लगेगा और फोकस बेहतर होगा. करियर में स्थिरता बनी रहेगी और मेहनत का सही परिणाम मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. पार्टनर का सहयोग मिलेगा और आपसी समझ बेहतर होगी.
  • स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी रहेगा. पानी अधिक पीना और आराम करना लाभदायक होगा.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: मोती जैसा सफेद
  • उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें
  • आज क्या करें: भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के आठवें भाव में संचरण करेंगे.आज सिंह राशि वालों के लिए दिन आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता से भरा रहेगा. आप अपने व्यक्तित्व और फैसलों से लोगों पर प्रभाव डालेंगे. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और व्यस्तता बढ़ेगी. दिन के अंत में उपलब्धि और संतोष का अनुभव होगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में सम्मान और सकारात्मक माहौल रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में लाभ और पहचान दोनों बढ़ेंगे. प्रमोशन या नए अवसर मिलने के संकेत हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए सफलता के अच्छे संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन बेहतर हो सकता है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में प्यार और गर्माहट बढ़ेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी और सेहत मजबूत रहेगी.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: गहरा सुनहरा
  • उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं
  • आज क्या करें: आत्मविश्वास को सही दिशा में लगाएं

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे.आज कन्या राशि वालों के लिए दिन पूरी तरह योजनाबद्ध और व्यवस्थित रहेगा. आप हर काम को ध्यान और परफेक्शन के साथ पूरा करेंगे. कामकाज में सुधार के मौके मिलेंगे लेकिन मन थोड़ा ज्यादा सोच सकता है जिससे हल्का तनाव रह सकता है.

  • पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी लेकिन छोटी बातों पर चर्चा हो सकती है. समझदारी से स्थिति संभालना जरूरी होगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और काम में सुधार होगा. स्थिति स्थिर बनी रहेगी.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन रहेगा और नई योजनाएं बनेंगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता रहेगी लेकिन छोटी बातों को नजरअंदाज करना जरूरी है.
  • स्वास्थ्य: तनाव रह सकता है इसलिए आराम जरूरी है.
  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: आसमानी नीला
  • उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें
  • आज क्या करें: ओवरथिंकिंग से दूरी बनाएं

तुला राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे.आज तुला राशि वालों के लिए दिन संतुलन और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. आप कई काम एक साथ संभालेंगे और निर्णय लेने में थोड़ा समय लग सकता है. सामाजिक जीवन सक्रिय रहेगा और लोगों से सहयोग मिलेगा. दिन स्थिर और व्यस्त दोनों रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में शांति और सहयोग बना रहेगा. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा और छोटे खुशियों के पल मिलेंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता रहेगी और नए अवसर धीरे-धीरे मिलेंगे. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में सुधार होगा और फोकस बढ़ेगा. नई दिशा मिल सकती है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: थकान रह सकती है इसलिए आराम जरूरी है.
  • की अंक: 6
  • लकी कलर: हल्का गुलाबी
  • उपाय: देवी दुर्गा के सामने दीपक जलाएं
  • आज क्या करें: हर काम में संतुलन बनाए रखें

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे.आज वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन गहरी सोच, मजबूत फैसलों और बदलाव के संकेत लेकर आ सकता है. आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर गंभीरता से विचार करेंगे और परिस्थितियों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे. मन में भावनाएं अधिक मजबूत रहेंगी और आप किसी बात को जल्दी नहीं छोड़ेंगे. कामकाज में नए अवसर मिल सकते हैं और पुरानी अटकी चीजें आगे बढ़ सकती हैं.

  • पारिवारिक जीवन: घर में थोड़ा गंभीर माहौल रह सकता है लेकिन धीरे-धीरे शांति लौटेगी. किसी पुराने मुद्दे का समाधान संभव है और परिवार में समझ बढ़ेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार के संकेत हैं और नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे फायदा होगा और रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और करियर में फोकस काफी मजबूत रहेगा. आप किसी लक्ष्य को लेकर बहुत गंभीर रहेंगे और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गहराई और जुड़ाव बढ़ेगा लेकिन भावनात्मक बातों को संतुलित रखना जरूरी होगा. पार्टनर से स्पष्ट संवाद लाभ देगा.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचना जरूरी है. ज्यादा सोचने से थकान बढ़ सकती है इसलिए आराम और ध्यान जरूरी रहेगा.
  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: गहरा मैरून
  • उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं
  • आज क्या करें: बिना सोचे कोई निर्णय न लें

धनु राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे.आज धनु राशि वालों के लिए दिन उत्साह, यात्रा और नई योजनाओं से भरा रहेगा. आपका मन सकारात्मक रहेगा और आप कुछ नया शुरू करने की सोच सकते हैं. दोस्तों और सामाजिक जीवन से लाभ मिलने के संकेत हैं. दिन में ऊर्जा अच्छी रहेगी और आप सक्रिय महसूस करेंगे.

  • पारिवारिक जीवन: घर में खुशी का माहौल रहेगा और किसी अच्छी खबर से उत्साह बढ़ सकता है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: नई डील या अवसर मिल सकते हैं और काम में सफलता के संकेत हैं. नौकरी में सराहना मिल सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है और नई चीजें सीखने में रुचि बढ़ेगी. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा और पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा. नए रिश्तों की शुरुआत भी संभव है.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: हल्का सुनहरा पीला
  • उपाय: केले के पेड़ में जल अर्पित करें
  • आज क्या करें: सकारात्मक सोच बनाए रखें

मकर राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे.आज मकर राशि वालों के लिए दिन मेहनत, जिम्मेदारी और धैर्य से आगे बढ़ने वाला रहेगा. आप अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे और किसी भी स्थिति में पीछे हटना पसंद नहीं करेंगे. काम में गंभीरता रहेगी और धीरे-धीरे प्रगति होगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में सामान्य और शांत माहौल रहेगा. परिवार का सहयोग मिलेगा लेकिन बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिर प्रगति होगी और आर्थिक लाभ के संकेत मिलेंगे. नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: मेहनत का समय है और फोकस बहुत जरूरी रहेगा. पढ़ाई में सुधार के संकेत हैं.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी और पार्टनर का सहयोग मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: थकान रह सकती है इसलिए आराम जरूरी है.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: गहरा भूरा
  • उपाय: शनिदेव के सामने सरसों का तेल रखें
  • आज क्या करें: मेहनत में निरंतरता रखें

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे.आज कुंभ राशि वालों के लिए दिन नए विचार, क्रिएटिविटी और बदलाव की सोच लेकर आएगा. आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे और नए लोगों से जुड़ सकते हैं. दोस्तों का सहयोग मिलेगा और दिन व्यस्त लेकिन सकारात्मक रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में खुशी और सहयोग का माहौल रहेगा. छोटी यात्रा या मुलाकात के योग बन सकते हैं.
  • व्यापार तथा नौकरी: नए अवसर मिलेंगे और काम में तरक्की के संकेत हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: नई दिशा और सीखने के मौके मिलेंगे. स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में सुधार होगा और पार्टनर का साथ मिलेगा.
  • स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी और सेहत अच्छी रहेगी.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: बैंगनी नीला
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें
  • आज क्या करें: नए विचारों को अपनाने से न डरें

मीन राशि

आज चंद्रमा आपकी राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे.आज मीन राशि वालों के लिए दिन भावनात्मक, शांत और अंदरूनी सोच से जुड़ा रहेगा. आप जीवन को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ सकता है. दिन स्थिर रहेगा लेकिन भावनाएं काफी मजबूत रहेंगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में प्यार, अपनापन और शांति बनी रहेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा और आप खुद को भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करेंगे.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे सुधार होगा और नए अवसर मिल सकते हैं. आर्थिक स्थिति बेहतर होने के संकेत हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा और नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा. करियर में स्थिर प्रगति दिखेगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा और पार्टनर का सहयोग मिलेगा. प्यार और समझ दोनों बढ़ेंगे.
  • स्वास्थ्य: मानसिक शांति जरूरी रहेगी. ज्यादा सोचने से बचें और आराम पर ध्यान दें.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: हल्का समुद्री नीला
  • उपाय: तुलसी में दीपक जलाएं
  • आज क्या करें: मन को शांत और स्थिर रखें

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 15 Apr 2026 05:04 PM (IST)
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Today's Horoscope Aaj Ka Rashifal Today's Horoscope 16 April 2026 Rashifal

Frequently Asked Questions

आज 16 अप्रैल 2026 का पंचांग क्या है?

आज 16 अप्रैल 2026, गुरुवार है। बैशाख कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तिथि संध्या 06:54 बजे तक रहेगी, जिसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी।

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए आज का दिन तेज सोच और तुरंत फैसले लेने वाला रहेगा। कामकाज में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन दिन के बीच में थोड़ी उलझन हो सकती है।

वृष राशि वालों को आज किस बात का ध्यान रखना चाहिए?

वृष राशि वालों के लिए आज का दिन स्थिरता से आगे बढ़ने का है। आलस और सुस्ती रह सकती है, इसलिए दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी है।

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन एक्टिव, व्यस्त और बातचीत से भरा रहेगा। मल्टीटास्किंग से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन दिन के अंत तक संतोष मिलेगा।

कर्क राशि वालों को आज अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना चाहिए?

कर्क राशि वालों के लिए आज मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। अधिक पानी पीना और आराम करना लाभदायक होगा।

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