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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 18 July 2026: आज शनिवार किस मुहूर्त में करें शुभ काम, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 18 July 2026: आज शनिवार किस मुहूर्त में करें शुभ काम, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग

Panchang 17 July 2026: आज आषाढ़ विनायक चतुर्थी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 18 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 18 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार है. शनि देव को भगवान हनुमान की उपासना से शनि के कष्ट कम होते हैं। शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना लाभकारी माना जाता है.

इसके अलावा आप शनि देव को हलवा, गुड़ आदि का भोग भी लगा सकते हैं. पीपल के नीचे सरसों के तेल क दीपक लगाएं. 

18 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 18 July 2026)

  • तिथि - पंचमी (18 जुलाई 2026, सुबह 4.42 - 19 जुलाई 2026, सुबह 3.42)
  • वार- शनिवार
  • नक्षत्र- पूर्वाफाल्गुनी
  • योग- वरीयान, रवि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- सुबह 9.40
  • चंद्रोस्त- रात 10.04
  • चंद्र राशि- सिंह

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.18 - सुबह 09.01
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.21 - रात 8.37

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)

  • राहुकाल - सुबह 9.01 - सुबह 10.44
  • यमगण्ड काल- दोपहर 2.10 - दोपहर 3.54
  • गुलिक काल - सुबह 5.35 - सुबह 7.18
  • विडाल योग - शाम 6.00 - सुबह 5.35, 19 जुलाई

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 18 July 2026)

  • सूर्य- कर्क
  • चंद्रमा - सिंह
  • मंगल- वृषभ
  • बुध- कर्क
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

18 जुलाई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है

मेष राशि (Aries)

अनुशासन बनाए रखें. व्यापार और नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, प्रॉपर्टी निवेश लाभ देगा.
ऑफिस में सहयोग मिलेगा, घर में सुखद माहौल रहेगा.

वृषभ राशि (Taurus)

प्रॉपर्टी और पारिवारिक मामलों में सावधानी रखें. व्यापार में बहस और सरकारी कार्यों में देरी संभव है.
ऑफिस में विवाद से दूर रहें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मिथुन राशि (Gemini)

मेहनत और साहस से सफलता मिलेगी. व्यापार में नए संपर्क लाभ देंगे.
ऑफिस में जिम्मेदारी निभाएं, छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है.

कर्क राशि (Cancer)

धन लाभ के योग हैं, लेकिन किसी पर अधिक भरोसा न करें. बिजनेस में सतर्क रहें.
ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, छात्रों को सफलता मिलेगी.

सिंह राशि (Leo)

व्यापार में उन्नति होगी, लेकिन लालच से बचें. नए अवसर मिलेंगे.
ऑफिस में विवाद न करें, परिवार का सहयोग मिलेगा.

कन्या राशि (Virgo)

खर्च बढ़ सकते हैं, पैसों के लेनदेन में सावधानी रखें.
ऑफिस में लापरवाही न करें, छात्रों को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा.

तुला राशि (Libra)

आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. उधार लेने से बचें.
ऑफिस में अधूरे काम परेशानी बढ़ा सकते हैं, रिश्तों में विश्वास रखें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

व्यापार में लाभ और निवेश के अवसर मिलेंगे. गुणवत्ता से समझौता न करें.
ऑफिस में काम पर फोकस रखें, जरूरतमंद की मदद करें.

धनु राशि (Sagittarius)

भाग्य का साथ मिलेगा, व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा.
ऑफिस में प्रशंसा मिलेगी, परिवार में शांति बनाए रखें.

मकर राशि (Capricorn)

विरोधियों से सावधान रहें, व्यापार में ईमानदारी रखें.
ऑफिस के लंबित काम पूरे करें, सेहत का ध्यान रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)

व्यापार में नई योजना लाभ देगी. मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे.
ऑफिस में सहयोग मिलेगा, परिवार पर भी ध्यान दें.

मीन राशि (Pisces)

बड़े निवेश से बचें, आर्थिक मामलों में सतर्क रहें.
ऑफिस में मेहनत रंग लाएगी, परिवार की सलाह से निर्णय लें.

आज का उपाय

मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें. बड़ों का सम्मान करें, झूठ बोलने से बचें और किसी का अहित न सोचें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 18 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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