Aaj Ka Panchang 18 July 2026: आज शनिवार किस मुहूर्त में करें शुभ काम, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
Panchang 17 July 2026: आज आषाढ़ विनायक चतुर्थी और शुक्रवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 18 July 2026: आज से आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और शनिवार है. शनि देव को भगवान हनुमान की उपासना से शनि के कष्ट कम होते हैं। शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना लाभकारी माना जाता है.
इसके अलावा आप शनि देव को हलवा, गुड़ आदि का भोग भी लगा सकते हैं. पीपल के नीचे सरसों के तेल क दीपक लगाएं.
18 जुलाई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 18 July 2026)
- तिथि - पंचमी (18 जुलाई 2026, सुबह 4.42 - 19 जुलाई 2026, सुबह 3.42)
- वार- शनिवार
- नक्षत्र- पूर्वाफाल्गुनी
- योग- वरीयान, रवि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- सुबह 9.40
- चंद्रोस्त- रात 10.04
- चंद्र राशि- सिंह
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.18 - सुबह 09.01
- शाम का चौघड़िया - रात 7.21 - रात 8.37
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu kaal)
- राहुकाल - सुबह 9.01 - सुबह 10.44
- यमगण्ड काल- दोपहर 2.10 - दोपहर 3.54
- गुलिक काल - सुबह 5.35 - सुबह 7.18
- विडाल योग - शाम 6.00 - सुबह 5.35, 19 जुलाई
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 18 July 2026)
- सूर्य- कर्क
- चंद्रमा - सिंह
- मंगल- वृषभ
- बुध- कर्क
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
18 जुलाई 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है
आज का लकी कलर
काला और नीला
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