Rashifal 18 July 2026: शनिवार को कर्क, सिंह सहित 7 राशियों के इंक्रीमेंट के संकेत, बस ये गलती न करें, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल
Rashifal 17 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज शनिवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 18 July 2026: आज 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्लपक्ष चतुर्थी तिथि सुबह 08 बजकर 18 मिनट तक रहेगा, उपरांत पंचमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे.
चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन परिवार के लिए सुखद और सकारात्मक संकेत लेकर आया है. घर में किसी शुभ समाचार या उपलब्धि के कारण खुशी का माहौल बना रह सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा और आपसी समझ बढ़ेगी. किसी बुजुर्ग की सलाह भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है. रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए संवाद को महत्व दें.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर लंबे समय से रुकी हुई किसी महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने का अवसर मिल सकता है. आपके कार्यों और निर्णय क्षमता की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आगे चलकर पदोन्नति के अवसर प्रदान करेंगी. व्यापारियों को नए ग्राहक, साझेदारी या समझौते से लाभ मिलने के संकेत हैं.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए समय अनुकूल है. अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लाभदायक रहेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे. हालांकि, काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा. निवेश से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी विश्वास मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को किसी नए परिचय से खुशी मिल सकती है.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: हरा
- उपाय: सुबह भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
वृषभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन परिवार के लिए सुखद और संतुलित रहने वाला है. घर में शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित हो सकता है. घरेलू सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं, जिससे परिवार के सभी सदस्य संतुष्ट महसूस करेंगे.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को अपनी मेहनत और जिम्मेदारी का सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना कर सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. पुराने ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत होंगे और नए व्यावसायिक अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण सौदे से भविष्य में अच्छा लाभ मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में स्थिरता और प्रगति के संकेत हैं. जो लोग नई नौकरी या पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर प्रयास जारी रखना चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या का पालन करने से ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी. आय के स्रोत स्थिर रहेंगे और धन संबंधी मामलों में संतोष मिलेगा. हालांकि, अनावश्यक दिखावे और फिजूल खर्च से बचना बेहतर रहेगा. भविष्य के लिए बचत पर ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से मिलने का अवसर मिल सकता है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: आसमानी
- उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें. इससे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
मिथुन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे.आज परिवार का वातावरण सहयोग और सामंजस्य से भरपूर रहेगा. भाई-बहनों का साथ और समर्थन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. परिवार के सदस्यों के साथ विचारों का आदान-प्रदान लाभदायक रहेगा और किसी महत्वपूर्ण विषय पर उनकी सलाह आपके काम आ सकती है. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में आपकी बुद्धिमत्ता तथा संवाद कौशल विशेष भूमिका निभाएंगे. किसी महत्वपूर्ण बैठक, प्रस्तुति या इंटरव्यू में आपकी तैयारी और आत्मविश्वास लोगों को प्रभावित कर सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने का लाभ मिलेगा. व्यापारियों को नए संपर्कों और छोटी यात्राओं के माध्यम से लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: करियर के लिए दिन प्रगतिशील रहेगा. मीडिया, शिक्षा, लेखन, संचार और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं. विद्यार्थियों की एकाग्रता मजबूत रहेगी और वे पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणामों की दिशा में प्रगति दिखाई दे सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, अधिक कार्यभार के कारण तनाव से बचने के लिए समय-समय पर आराम करना आवश्यक होगा. पर्याप्त पानी पीना और संतुलित आहार लेना लाभदायक रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी. छोटी यात्रा या किसी नए संपर्क के माध्यम से लाभ मिलने की संभावना है. धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में संवाद की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. अपने मन की बात खुलकर कहने से रिश्तों में विश्वास बढ़ेगा. अविवाहित लोगों को किसी आकर्षक व्यक्ति से परिचय होने की संभावना है.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: तोता हरा
- उपाय: भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. साथ ही “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें. इससे बुद्धि, आत्मविश्वास और सफलता में वृद्धि होगी.
कर्क राशि
- पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार के साथ सुखद और संतुलित रहने वाला है.आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे. घर का माहौल शांत और सकारात्मक रहेगा, जिससे मानसिक संतोष की अनुभूति होगी. परिवार के किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सफलता मिल सकती है. प्रियजनों के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. आपकी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सराहना की जा सकती है. कार्यस्थल पर आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. व्यापारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलने की संभावना है. पुराने संपर्कों के माध्यम से नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: करियर में स्थिरता बनी रहेगी और आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. जो लोग नई जिम्मेदारियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और शिक्षकों का सहयोग मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को नियमित अभ्यास जारी रखना चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक होगा. समय पर भोजन, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग लाभदायक रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सावधानी और समझदारी से निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखें. अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य की बचत पर ध्यान दें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आपसी विश्वास और सहयोग रिश्तों को और बेहतर बनाएगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: हल्का गुलाबी
- उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे मन को शांति मिलेगी, पारिवारिक सुख बढ़ेगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे.आज परिवार में सुख, शांति और सकारात्मकता का वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग बढ़ेगा. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या महत्वपूर्ण चर्चा में आपकी राय को महत्व मिल सकता है. परिवार के लोगों का साथ आपको मानसिक संतोष देगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसे वे सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य और निर्णय लेने की क्षमता से प्रभावित हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन प्रगतिशील रहेगा. व्यापार विस्तार की योजनाएं आगे बढ़ेंगी और नए संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में उन्नति के संकेत हैं. जो लोग उच्च पद या नई जिम्मेदारियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और लक्ष्य की ओर बढ़ने का उत्साह मिलेगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के कारण मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, अत्यधिक कार्यभार के बीच पर्याप्त आराम करना भी आवश्यक होगा. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लाभदायक रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक पक्ष मजबूत रहने की संभावना है. आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्यों से लाभ मिलने के संकेत हैं. निवेश संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें और खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.
- प्रेम जीवन: जीवनसाथी या प्रेमी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. उनका सहयोग और समझदारी आपके मनोबल को बढ़ाएगी. अविवाहित लोगों को कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: गहरा नारंगी
- उपाय: प्रातः सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सफलता में वृद्धि होगी.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे आज परिवार में सामंजस्य और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और किसी महत्वपूर्ण विषय पर परिवार का समर्थन प्राप्त होगा. बुजुर्गों की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है. पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझदारी से निभाने से सम्मान और विश्वास में वृद्धि होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी सूझबूझ, अनुशासन और कार्यकुशलता की सराहना होगी. कार्यालय में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा और लंबे समय से लंबित कार्य पूरे होने की संभावना है. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रह सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रहेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में प्रगति के योग बन रहे हैं. नई जिम्मेदारियां आपके अनुभव और कौशल को बढ़ाने में मदद करेंगी. विद्यार्थियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणामों की दिशा में प्रगति दिखाई दे सकती है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर संतोषजनक बना रहेगा. हालांकि, अधिक कार्य के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आपके लिए लाभकारी रहेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा. आय के स्रोत मजबूत होंगे और धन संबंधी योजनाओं में सफलता मिल सकती है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से भविष्य में आर्थिक मजबूती बढ़ेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत के संकेत मिल सकते हैं.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. साथ ही “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे बुद्धि, सफलता और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी.
- तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे,आज नए संपर्क और सामाजिक गतिविधियाँ आपके लिए लाभदायक रहेंगी. साझेदारी वाले कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं. कला, संगीत, फैशन और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई पहचान मिल सकती है. परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का वातावरण बनेगा. आर्थिक मामलों में विवेकपूर्ण निर्णय भविष्य में लाभ देंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध और मधुर होंगे.
- शुभ अंक: 6
- शुभ रंग: कमल गुलाबी
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार में आपका सम्मान और प्रभाव बढ़ सकता है. घर के महत्वपूर्ण मामलों में आपकी राय को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे और आपसी समझ बेहतर होगी. यदि किसी पुराने पारिवारिक विवाद या गलतफहमी के कारण तनाव चल रहा था, तो उसके समाधान की दिशा में सकारात्मक प्रगति हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. आपकी मेहनत, जिम्मेदारी और कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हो सकते हैं तथा उनका विश्वास प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है. व्यापारियों को किसी नई योजना या विस्तार संबंधी कार्य पर आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में स्थिरता और प्रगति के संकेत हैं. जो लोग नई नौकरी, पदोन्नति या बेहतर अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और मानसिक संतुलन बना रहेगा. आपका धैर्य और सकारात्मक सोच तनावपूर्ण परिस्थितियों को भी सहजता से संभालने में मदद करेगी. नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिति संतोषजनक रहेगी. आय के स्रोत स्थिर बने रहेंगे और भविष्य की योजनाओं के लिए धन संचय करने का अवसर मिल सकता है. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का सहयोग आपके मनोबल को मजबूत करेगा. पुराने मतभेद दूर होने से रिश्तों में मधुरता आएगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: सुनहरा पीला
- उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और “ॐ हनुमते नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. साथ ही जरूरतमंदों को लाल फल या गुड़ का दान करें. इससे आत्मविश्वास, साहस और सफलता में वृद्धि होगी.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार का सहयोग और स्नेह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहेगा, जिससे मानसिक संतोष की अनुभूति होगी. किसी महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार के सदस्यों का समर्थन मिलेगा और उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है. पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा तथा प्रियजनों के साथ बिताया गया समय खुशी प्रदान करेगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर आपकी बुद्धिमत्ता, अनुभव और व्यावहारिक सोच की सराहना होगी. आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो भविष्य में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगी. व्यापारियों के लिए भी दिन लाभदायक रहेगा.
- करियर और शिक्षा: करियर और शिक्षा के क्षेत्र में आज विशेष रूप से शुभ संकेत मिल रहे हैं. प्रतियोगी परीक्षा, प्रशिक्षण, शोध कार्य और उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को मनचाही सफलता या शुभ समाचार मिलने की संभावना है. विद्यार्थियों की एकाग्रता मजबूत रहेगी और वे अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे. ध्यान और योग करने से मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी. आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और पहले किए गए प्रयासों का लाभ मिलने की संभावना है. खर्चों को नियंत्रित रखकर बचत पर ध्यान देना लाभकारी रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का सहयोग आपको मानसिक शक्ति देगा. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते की संभावना बन सकती है.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले पुष्प अर्पित करें. साथ ही “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे ज्ञान, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार में जिम्मेदारियों और भविष्य की योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श करने से कई महत्वपूर्ण निर्णयों का रास्ता साफ होगा. घर का वातावरण सामान्य से बेहतर रहेगा और आप अपने प्रियजनों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिता पाएंगे. बुजुर्गों की सलाह भविष्य के लिए उपयोगी साबित हो सकती है.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. आपकी मेहनत, अनुशासन और कार्य के प्रति समर्पण का उचित मूल्यांकन होगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रदर्शन से संतुष्ट रह सकते हैं. व्यापारियों को अपने पुराने अनुभवों और रणनीतियों का पूरा लाभ मिलेगा. किसी पुराने ग्राहक या संपर्क से लाभदायक अवसर प्राप्त हो सकता है.
- करियर और शिक्षा: करियर के क्षेत्र में स्थिर प्रगति के संकेत हैं. जो लोग नई जिम्मेदारियों या बेहतर अवसरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को निरंतर अभ्यास का लाभ प्राप्त होगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जा का स्तर संतोषजनक बना रहेगा. हालांकि, बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम, योग और संतुलित भोजन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा. पर्याप्त नींद लेने से मानसिक और शारीरिक ताजगी बनी रहेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में धैर्य और दूरदर्शिता आपके लिए सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. निवेश या खर्च से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें. बचत बढ़ाने और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने का यह उपयुक्त समय है. अनावश्यक खर्चों से बचना लाभकारी रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में स्थिरता और विश्वास बना रहेगा. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आपसी समझ रिश्तों को और मधुर बनाएगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे आर्थिक स्थिरता, धैर्य और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार में सहयोग, विश्वास और सामंजस्य का वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी, जिससे लंबे समय से चली आ रही छोटी-मोटी परेशानियां दूर हो सकती हैं. किसी पारिवारिक योजना या महत्वपूर्ण निर्णय में सभी का समर्थन प्राप्त होगा.
- व्यापार और नौकरी: कार्यक्षेत्र में नई सोच और टीमवर्क आपकी सफलता का प्रमुख आधार बनेगा. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों के साथ मिलकर किए गए कार्यों के लिए प्रशंसा मिल सकती है. व्यापारियों के लिए नई तकनीक, आधुनिक रणनीतियां या डिजिटल माध्यम अपनाना लाभदायक रहेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन सकारात्मक रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणामों के संकेत मिल सकते हैं. करियर में आगे बढ़ने के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने का समय अनुकूल है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. हालांकि, काम के अधिक दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें. नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. नए निवेश या आय के अतिरिक्त स्रोतों पर विचार कर सकते हैं. व्यापारिक लाभ और कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. अविवाहित लोगों को किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ने का अवसर मिल सकता है. रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखें.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग की वस्तु या वस्त्र दान करें और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जप करें. इससे सकारात्मक ऊर्जा और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे,आज परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगा. घर का वातावरण सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी. किसी पारिवारिक कार्यक्रम या छोटी-सी बैठक में शामिल होने का अवसर मिल सकता है. बुजुर्गों का स्नेह और मार्गदर्शन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. आपके समर्पण, मेहनत और जिम्मेदार कार्यशैली की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा सकती है. व्यापारियों को ग्राहकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझकर कार्य करने से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है. नई योजनाओं और सेवाओं पर ध्यान देने से व्यवसाय में प्रगति होगी.
- करियर और शिक्षा: आज आपकी कल्पनाशक्ति और रचनात्मक सोच आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है. विद्यार्थियों के लिए दिन सीखने और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए अच्छा रहेगा. कला, लेखन, डिजाइन या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने के संकेत हैं. करियर में नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और पूरे दिन ऊर्जा तथा उत्साह बना रहेगा. मानसिक रूप से भी आप सकारात्मक महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपको और अधिक सक्रिय बनाए रखेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में स्थिति संतोषजनक रहेगी. आय के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं. व्यापारिक लाभ और कार्यक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन से आर्थिक मजबूती आएगी. अनावश्यक खर्चों से बचना लाभदायक रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. अविवाहित लोगों को किसी विशेष व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में विश्वास और सम्मान बनाए रखें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 21 बार जप करें. इससे कार्यों में सफलता, सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
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