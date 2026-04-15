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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBada Mangal 2026: ज्येष्ठ में 4 नहीं बल्कि 8 बड़े मंगल ? नोट करें तारीख, हनुमान जी की पूजा का खास महत्व

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ में 4 नहीं बल्कि 8 बड़े मंगल ? नोट करें तारीख, हनुमान जी की पूजा का खास महत्व

Bada Mangal 2026 Date: ज्येष्ठ में अधिकमास होने से इस बार 8 बड़े मंगल रहेंगे. इस दिन श्रीराम का हनुमान जी से मिलन की मान्यता है इसलिए ज्येष्ठ का हर मंगलवार बहुत खास है. जानें बड़ा मंगल कब-कब हैं.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 15 Apr 2026 08:45 AM (IST)
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  • २०२६ में ज्येष्ठ माह में 8 बड़े मंगल पड़ेंगे।
  • अधिकमास के कारण बढ़े मंगल की संख्या।
  • हनुमान पूजा, दान-सेवा का विशेष महत्व।
  • संकटों से मुक्ति, धन-बुद्धि में वृद्धि।

Bada Mangal 2026 Date: ज्येष्ठ महीने का हर मंगलवार बड़ा मंगल कहलाता है. इस साल ज्येष्ठ माह में 4 या 5 नहीं बल्कि 8 बड़ा मंगल पर्व मनाए जाएंगे, क्योंकि ज्येष्ठ में अधिकमास भी लग रहे हैं बड़ा मंगल केवल एक व्रत या पर्व नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है. इस दिन की गई सच्ची भक्ति और दान जीवन के कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि का मार्ग खोलती है.

इस बार ज्येष्ठ में 8 बड़ा मंगल

साल 2026 में ज्येष्ठ माह 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक रहेगा, जो इस बार खास इसलिए है क्योंकि 17 मई से 15 जून तक ज्येष्ठ अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) भी इसी अवधि में पड़ रहा है. 2 मई से 29 जून के बीच कुल 8 मंगलवार पड़ेंगे,

नोट - शास्त्रीय दृष्टि से “निज ज्येष्ठ” के मंगलवारों को ही पारंपरिक बड़ा मंगल माना जाता है. पुराणों के अनुसार अधिकमास में कोई संक्रांति नहीं होती इसलिए इसे अस्थायी महीना माना जाता है, ये माह मलिन होता है इस कारण से ज्येष्ठ अधिकमास के मंगलवार को “बड़ा मंगल” की मुख्य श्रेणी में नहीं रखा जाएगा. हालांकि, मंगलवार होने के कारण हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं.

बड़ा मंगल कब-कब है ?

पहला बड़ा मंगल 5 मई 2026
दूसर बड़ा मंगल 12 मई 2026
तीसरा बड़ा मंगल 19 मई 2026
चौथा बड़ा मंगल 26 मई 2026
पांचवां बड़ा मंगल 2 जून 2026
छठा बड़ा मंगल 9 जून 2026
सातवां बड़ा मंगल 16 जून 2026
आठवां बड़ा मंगल 23 जून 2026

बड़ा मंगल कैसे मनाया जाता है

  • हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाते हैं
  • बूंदी या बेसन के लड्डू का भोग लगाते हैं
  • हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं
  • जरूरतमंदों को भोजन और पानी का वितरण करते हैं

बड़ा मंगल व्रत करने के लाभ

धार्मिक मान्यता यह भी है कि ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में हनुमान जी की पूजा, सेवा और भंडारा करना “राम सेवा” के समान फल देता है. यही कारण है कि इस दिन जल सेवा, दान और प्रसाद वितरण का विशेष महत्व होता है

  • संकटों और बाधाओं से मुक्ति मिलती है.
  • शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है.
  • रोग और भय दूर होते हैं.
  • धन, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है.

श्रीराम से हुआ था हनुमान जी का मिलन

रामायण की कथा के अनुसार जब प्रभु श्रीराम माता सीता की तलाश में भटक रहे थे, तो हनुमान जी पहली बार हनुमान जी से मिले थे. हनुमान जी और प्रभु श्रीराम का मिलन पहली बार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हुआ था, इसलिए इस ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा या बुढ़वा मंगलवार के नाम से जाना गया.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 15 Apr 2026 08:45 AM (IST)
Tags :
Hanuman Ji Shri Ram Adhikmas 2026 Bada Mangal 2026 Jyeshtha Mangalwar 2026

Frequently Asked Questions

2026 में बड़ा मंगल कब से शुरू होगा?

2026 में ज्येष्ठ माह 2 मई से शुरू होकर 29 जून तक रहेगा, जिसमें कुल 8 बड़े मंगल मनाए जाएंगे।

क्या अधिकमास के मंगलवार को बड़ा मंगल माना जाता है?

शास्त्रीय दृष्टि से, अधिकमास के मंगलवार को 'बड़ा मंगल' की मुख्य श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। हालांकि, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं।

बड़ा मंगल का क्या महत्व है?

बड़ा मंगल सेवा, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन की गई पूजा और दान से कष्ट दूर होकर सुख-समृद्धि मिलती है।

हनुमान जी से श्री राम का मिलन कब हुआ था?

रामायण के अनुसार, हनुमान जी और श्री राम का मिलन ज्येष्ठ माह के मंगलवार को हुआ था, इसी कारण इसे बड़ा मंगल कहा जाता है।

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