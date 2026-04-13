मेष से मीन तक 14 अप्रैल का राशिफल, मेष संक्रांति पर इन राशियों की बढ़ सकती है सैलेरी

Rashifal: आज 14 अप्रैल 2026 दिन मेष संक्रांति और बैसाखी है. सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे. नया सौर कैलेंडर शुरू होगा. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे.आज आप अंदर से काफी जोश और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. पुराने अधूरे काम निपटाने का मन करेगा और आप उसमें सफल भी रहेंगे. दिनभर एक्टिव रहेंगे और हर काम जल्दी-जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में और मिठास आएगी.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है. बिजनेस वालों को आज नए क्लाइंट मिल सकते हैं.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, लेकिन ध्यान भटकने से बचना होगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ हंसी-मजाक का माहौल रहेगा, रिश्ते में ताजगी आएगी.
- स्वास्थ्य: हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है, आराम भी जरूरी है.
- लकी अंक: 7
- लकी कलर: मैरून
- उपाय: हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं.
- आज क्या करें: अधूरे काम पूरे करने पर फोकस रखें.
वृषभ राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन थोड़ा धीमा रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में आने लगेंगी. आपको हर काम सोच-समझकर करने की जरूरत है. जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी बात को लेकर हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन समझदारी से मामला सुलझ जाएगा.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी, बिजनेस में छोटे-छोटे फायदे होंगे.
- करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन मेहनत जारी रखें.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, जिससे मन हल्का रहेगा.
- स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, खान-पान का ध्यान रखें.
- लकी अंक: 4
- लकी कलर: सिल्वर
- उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं.
- आज क्या करें: खर्चों पर कंट्रोल रखें और बचत बढ़ाएं.
मिथुन राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए काफी एक्टिव और दिमागी तौर पर तेज रहने वाला है. आप हर काम को स्मार्ट तरीके से करने की कोशिश करेंगे और नई-नई प्लानिंग दिमाग में आएगी. बातचीत करने की आपकी कला आज आपको कई जगह फायदा दिला सकती है.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल हल्का-फुल्का और खुशनुमा रहेगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ दिल खोलकर बात करने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी.
- व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित होगा. नौकरी में आपके आइडिया को सराहा जाएगा.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो लोग कम्युनिकेशन या टेक्निकल फील्ड में हैं उन्हें फायदा मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ अच्छी बातचीत होगी, जिससे रिश्ते में नई ताजगी आएगी. सिंगल लोगों को कोई पसंद आ सकता है.
- स्वास्थ्य: मानसिक रूप से एक्टिव रहेंगे, लेकिन ज्यादा काम करने से थकान हो सकती है.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: लेमन येलो
- उपाय: गणेश जी को दूर्वा और लड्डू चढ़ाएं.
- आज क्या करें: अपने आइडिया नोट करें और उन पर काम शुरू करें.
कर्क राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे.आज आपका दिन भावनाओं और समझदारी के बीच बैलेंस बनाने वाला रहेगा. आप अंदर से थोड़े सेंसिटिव रहेंगे, लेकिन सही फैसले लेने में सक्षम होंगे.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताने से आपको सुकून मिलेगा. घर में किसी पुराने मुद्दे पर बातचीत हो सकती है, जिससे हल निकल आएगा.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपका काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा. जल्दबाजी से बचेंगे तो बेहतर रहेगा.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन फोकस बनाए रखना जरूरी है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेंगे, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी.
- स्वास्थ्य: नींद की कमी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है.
- लकी अंक: 2
- लकी कलर: क्रीम व्हाइट
- उपाय: दूध और चावल का दान करें.
- आज क्या करें: अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करें.
सिंह राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे.आज आपका आत्मविश्वास आपको सबसे अलग बनाएगा. आप जिस भी काम को हाथ में लेंगे, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और सफलता मिलने के योग हैं.
- पारिवारिक जीवन: घर में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और आप परिवार के लिए फैसले लेते नजर आएंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आपके लिए एक बड़ा अवसर साबित होगी. बिजनेस में भी ग्रोथ के संकेत हैं.
- करियर तथा शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिल सकते हैं, बस सही समय पर सही निर्णय लेना जरूरी है.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते में और मजबूती आएगी.
- स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ओवरवर्क से बचें.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: ब्रॉन्ज गोल्ड
- उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य मंत्र का जाप करें.
- आज क्या करें: अपने लीडरशिप स्किल का इस्तेमाल करें.
कन्या राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे.आज आपका ध्यान हर छोटी-बड़ी चीज पर रहेगा और आप हर काम को परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करेंगे. आपकी यही आदत आपको आगे बढ़ाएगी.
- पारिवारिक जीवन: घर का माहौल शांत रहेगा. परिवार के किसी सदस्य से जरूरी सलाह मिल सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ होगी और सीनियर्स आप पर भरोसा दिखाएंगे.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन शानदार है, खासकर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी, पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा.
- स्वास्थ्य: हल्की थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है, खान-पान का ध्यान रखें.
- लकी अंक: 6
- लकी कलर: मिंट ग्रीन
- उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं.
- आज क्या करें: अपने काम की प्लानिंग पहले से करें.
तुला राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए बैलेंस और समझदारी से फैसले लेने का है. कई काम एक साथ सामने आ सकते हैं, जिससे थोड़ा दबाव महसूस होगा, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से सब संभाल लेंगे. आज आप लोगों के बीच अपनी इमेज को लेकर भी थोड़ा सजग रहेंगे और हर चीज सोच-समझकर करेंगे.
- पारिवारिक जीवन: घर में किसी मुद्दे को लेकर बातचीत हो सकती है, जिसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी. आप परिवार के लोगों को साथ लेकर चलेंगे तो माहौल अच्छा बना रहेगा. किसी बड़े सदस्य से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: ऑफिस में काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मैनेजमेंट स्किल आपको आगे रखेगी. बिजनेस में पार्टनरशिप से जुड़े मामलों में सावधानी रखें.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को फोकस बनाए रखने की जरूरत है. अगर आप लगातार मेहनत करेंगे तो जल्द ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर से खुलकर बातचीत करें. किसी छोटी बात को दिल पर लेने से बचें, वरना गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए खुद को रिलैक्स रखने के लिए मेडिटेशन या हल्की वॉक करें.
- लकी अंक: 3
- लकी कलर: पाउडर ब्लू
- उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं.
- आज क्या करें: हर फैसले को सोच-समझकर लें और जल्दबाजी से बचें.
वृश्चिक राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे.आज आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करेंगे. जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, उन्हें पूरा करने का मन करेगा और आप उसमें सफल भी रह सकते हैं. आपकी निर्णय लेने की क्षमता आज काफी मजबूत रहेगी.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा. घर के लोगों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा और रिश्तों में और गहराई आएगी.
- व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस में अचानक फायदा हो सकता है. नौकरी में भी आपके काम की तारीफ होगी और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा.
- करियर तथा शिक्षा: करियर में नई दिशा मिल सकती है. स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, खासकर रिसर्च या टेक्निकल फील्ड वालों के लिए.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिलेगा. रिश्तों में नजदीकी बढ़ेगी और प्यार गहरा होगा.
- स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन ज्यादा काम के कारण थकान हो सकती है.
- लकी अंक: 1
- लकी कलर: मैरून रेड
- उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और चालीसा का पाठ करें.
- आज क्या करें: अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और बड़े फैसले लेने से न डरें.
धनु राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे.आज आपका मन कुछ नया करने और सीखने की ओर रहेगा. आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की सोच सकते हैं और कुछ नया ट्राय करेंगे. पॉजिटिव सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा. किसी यात्रा या आउटिंग का प्लान बन सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं. बिजनेस में नए अवसर सामने आ सकते हैं.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स को नए मौके मिलेंगे. अगर आप किसी नए कोर्स या स्किल के बारे में सोच रहे हैं, तो आज शुरुआत कर सकते हैं.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा. रिश्ते में समझ और भरोसा बढ़ेगा.
- स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन ज्यादा भागदौड़ से बचें.
- लकी अंक: 5
- लकी कलर: इंडिगो
- उपाय: केले के पेड़ के पास दीपक जलाएं और पीले फल का दान करें.
- आज क्या करें: नई चीजों को अपनाने में झिझक न रखें.
मकर राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन आपके लिए मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. आप अपने काम को लेकर गंभीर रहेंगे और उसे समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. आपकी लगन आपको सफलता दिला सकती है.
- पारिवारिक जीवन: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. घर में किसी जरूरी काम को लेकर चर्चा हो सकती है, जिसमें आपकी राय महत्वपूर्ण होगी.
- व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं. बिजनेस में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर प्रगति होगी.
- करियर तथा शिक्षा: करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी. स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक-ठाक रहेगा.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समझ और भरोसा बढ़ेगा.
- स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन ज्यादा काम से थकान हो सकती है.
- लकी अंक: 8
- लकी कलर: डार्क ग्रे
- उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं और गरीबों को दान करें.
- आज क्या करें: अपने लक्ष्य पर लगातार फोकस बनाए रखें.
कुंभ राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे.आज आपका दिमाग काफी क्रिएटिव रहेगा और आप कुछ नया सोचने और करने की कोशिश करेंगे. आपके आइडिया लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और आपको सराहना भी मिल सकती है.
- पारिवारिक जीवन: घर में खुशी का माहौल रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा और आप खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे.
- व्यापार तथा नौकरी: नए प्रोजेक्ट मिलने के संकेत हैं. नौकरी में आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ हो सकती है. बिजनेस में नए प्रयोग करने का मौका मिलेगा.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, खासकर जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ समझ और तालमेल बेहतर होगा. रिश्ते में सकारात्मकता आएगी.
- स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा, लेकिन स्क्रीन टाइम कम करना बेहतर होगा.
- लकी अंक: 7
- लकी कलर: टील ब्लू
- उपाय: जरूरतमंद लोगों को पानी और वस्त्र दान करें.
- आज क्या करें: अपने नए आइडिया को अमल में लाने की शुरुआत करें.
मीन राशि
आज चंद्रमा आपकी राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे.आज आप अपने अंदर की आवाज को ज्यादा सुनेंगे और खुद को समझने की कोशिश करेंगे. मन शांत रहेगा और आप आध्यात्मिक या रचनात्मक चीजों की ओर आकर्षित हो सकते हैं.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताने से आपको मानसिक शांति मिलेगी. घर में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है.
- व्यापार तथा नौकरी: काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. जल्दबाजी से बचें और धैर्य रखें.
- करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है. अगर आप ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं.
- प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आप एक-दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे.
- स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी, लेकिन आलस और सुस्ती से बचना जरूरी है.
- लकी अंक: 9
- लकी कलर: लैवेंडर
- उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें.
- आज क्या करें: ध्यान और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.
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