Rashifal: आज 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार है. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेंगे. आपके लिए थोड़ी हलचल भरा रहेगा. परिवार में छोटे-मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन उनका हल निकल जाएगा. आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा दिन भर आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी. नई जिम्मेदारियों को संभालने में थोड़ा धैर्य और समझदारी की जरूरत है.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी पुराने मसले पर चर्चा हो सकती है, हल्के-फुल्के टकराव होंगे.

घर में किसी पुराने मसले पर चर्चा हो सकती है, हल्के-फुल्के टकराव होंगे. व्यापार तथा नौकरी: नए प्रोजेक्ट में हाथ आजमाने का समय है. धैर्य से काम लें, जल्द ही फायदा होगा.

नए प्रोजेक्ट में हाथ आजमाने का समय है. धैर्य से काम लें, जल्द ही फायदा होगा. करियर तथा शिक्षा: नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के संकेत हैं. छात्रों के लिए नई चीज़ें सीखने का मौका रहेगा.

नौकरी में बदलाव या प्रमोशन के संकेत हैं. छात्रों के लिए नई चीज़ें सीखने का मौका रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन बातचीत से सुलझ जाएगी.

साथी के साथ कुछ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन बातचीत से सुलझ जाएगी. स्वास्थ्य: हल्की कमजोरी या पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं. ध्यान रखें.

हल्की कमजोरी या पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं. ध्यान रखें. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: पीच

पीच उपाय: घर में तुलसी के पौधे को पानी दें और दीपक जलाएं.

घर में तुलसी के पौधे को पानी दें और दीपक जलाएं. आज क्या करें: कोई पुराना काम पूरा करें, आज का दिन योजना बनाने में अच्छा है.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेंगे. आपको अपनी मेहनत का फल देखने को मिल सकता है. दिन में अचानक खुशी की स्थिति बन सकती है, और छोटी-छोटी समस्याएं दूर होंगी. सामाजिक तौर पर भी आपकी छवि अच्छी बनी रहेगी, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताना मन को शांति देगा. बच्चों से कोई सरप्राइज मिल सकता है.

परिवार के साथ समय बिताना मन को शांति देगा. बच्चों से कोई सरप्राइज मिल सकता है. व्यापार तथा नौकरी: व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं. पुराने निवेशों पर ध्यान दें.

व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं. पुराने निवेशों पर ध्यान दें. करियर तथा शिक्षा: कार्यस्थल पर सहकर्मी सहयोग देंगे. छात्रों के लिए अध्ययन में सफलता के संकेत.

कार्यस्थल पर सहकर्मी सहयोग देंगे. छात्रों के लिए अध्ययन में सफलता के संकेत. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में रोमांटिक पल मिलेंगे. विवाहितों के लिए आज अच्छा दिन है.

प्रेम संबंधों में रोमांटिक पल मिलेंगे. विवाहितों के लिए आज अच्छा दिन है. स्वास्थ्य: जोड़ों या पीठ में हल्की परेशानी हो सकती है, नियमित व्यायाम करें.

जोड़ों या पीठ में हल्की परेशानी हो सकती है, नियमित व्यायाम करें. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: मिंट ग्रीन

मिंट ग्रीन उपाय: सुबह हल्का योग करें और भगवान गणेश की पूजा करें.

सुबह हल्का योग करें और भगवान गणेश की पूजा करें. आज क्या करें: घर के वातावरण को साफ रखें, नई योजना बनाएं.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की अष्टम भाव में संचरण करेंगे. आपका मन नई चीज़ों की ओर आकर्षित होगा. आपको सीखने और ज्ञान बढ़ाने के मौके मिलेंगे, और किसी नई योजना में दिलचस्पी होगी. साथ ही मित्रों और सहकर्मियों के साथ संबंध मजबूत होंगे, जिससे मनोबल बढ़ेगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार में हल्की बहस हो सकती है, धैर्य से स्थिति संभालें.

परिवार में हल्की बहस हो सकती है, धैर्य से स्थिति संभालें. व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में थोड़ी कठिनाई आएगी, धैर्य रखें.

व्यापार में थोड़ी कठिनाई आएगी, धैर्य रखें. करियर तथा शिक्षा: शिक्षा या कार्यस्थल पर नया अनुभव मिलेगा. दूसरों से सीखने का समय है.

शिक्षा या कार्यस्थल पर नया अनुभव मिलेगा. दूसरों से सीखने का समय है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम जीवन में हल्की अनबन हो सकती है, लेकिन समझदारी से समाधान होगा.

प्रेम जीवन में हल्की अनबन हो सकती है, लेकिन समझदारी से समाधान होगा. स्वास्थ्य: सिर दर्द या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें.

सिर दर्द या थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त नींद लें. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: स्काई ब्लू

स्काई ब्लू उपाय: किसी जरूरतमंद की मदद करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

किसी जरूरतमंद की मदद करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी. आज क्या करें: ऑफिस या पढ़ाई में नए तरीके अपनाएं, रूटीन बदलें.

कर्क राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की सातवें भाव में संचरण करेगे.भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. आप अपनी संवेदनशीलता का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाएंगे. परिवार और दोस्तों के साथ बिताया समय आपके लिए मानसिक संतोष देगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार के बुजुर्गों के साथ अच्छा समय बीतेगा. छोटे भाई-बहनों से मदद मिल सकती है.

परिवार के बुजुर्गों के साथ अच्छा समय बीतेगा. छोटे भाई-बहनों से मदद मिल सकती है. व्यापार तथा नौकरी: कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन मिलेगा. नए मौके बन सकते हैं.

कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन मिलेगा. नए मौके बन सकते हैं. करियर तथा शिक्षा: नई तकनीक सीखने का समय है. विद्यार्थियों के लिए कोर्स में सफलता मिलेगी.

नई तकनीक सीखने का समय है. विद्यार्थियों के लिए कोर्स में सफलता मिलेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा. शादीशुदा जीवन में समझ बढ़ेगी.

प्रेम जीवन में उत्साह रहेगा. शादीशुदा जीवन में समझ बढ़ेगी. स्वास्थ्य: पेट या हृदय से जुड़ी समस्या हो सकती है. खानपान का ध्यान रखें.

पेट या हृदय से जुड़ी समस्या हो सकती है. खानपान का ध्यान रखें. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: क्रिमसन रेड

क्रिमसन रेड उपाय: घर में सफाई करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें.

घर में सफाई करें और भगवान शिव को जल अर्पित करें. आज क्या करें: पुराने कामों को पूरा करें और निवेश पर ध्यान दें.

सिंह राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे.आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी और लोग आपकी राय को मानेंगे. किसी नई जिम्मेदारी को संभालने का अवसर आपको मिलेगा, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार के लोग आपकी राय मांग सकते हैं, समझदारी से निर्णय लें.

परिवार के लोग आपकी राय मांग सकते हैं, समझदारी से निर्णय लें. व्यापार तथा नौकरी: व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. करियर तथा शिक्षा: उच्च अधिकारी आपकी मेहनत को देखेंगे. छात्रों के लिए प्रतियोगिता में सफलता.

उच्च अधिकारी आपकी मेहनत को देखेंगे. छात्रों के लिए प्रतियोगिता में सफलता. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में प्यार बढ़ेगा. विवाहितों के लिए रोमांटिक समय है.

प्रेम संबंधों में प्यार बढ़ेगा. विवाहितों के लिए रोमांटिक समय है. स्वास्थ्य: आंखों या मानसिक तनाव से बचें. आराम करें.

आंखों या मानसिक तनाव से बचें. आराम करें. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: गोल्डन येलो

गोल्डन येलो उपाय: किसी गरीब को दान दें और अपने कमरे में हरी पौध लगाएं.

किसी गरीब को दान दें और अपने कमरे में हरी पौध लगाएं. आज क्या करें: नेतृत्व से जुड़े काम में पहल करें, निर्णय लेने का दिन है.

कन्या राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.सोच-समझकर काम करने का है. आपको हर फैसले में तर्क और धैर्य की जरूरत होगी, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है. छोटे-छोटे कामों पर ध्यान देने से बड़े परिणाम मिल सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, बातचीत से समाधान होगा.

परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है, बातचीत से समाधान होगा. व्यापार तथा नौकरी: काम के मामले में नई रणनीति बनानी पड़ सकती है. निवेश सोच-समझकर करें.

काम के मामले में नई रणनीति बनानी पड़ सकती है. निवेश सोच-समझकर करें. करियर तथा शिक्षा: परीक्षा या प्रोजेक्ट में मेहनत रंग लाएगी. ध्यान केंद्रित रखें.

परीक्षा या प्रोजेक्ट में मेहनत रंग लाएगी. ध्यान केंद्रित रखें. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातें परेशानी कर सकती हैं, लेकिन जल्द ठीक होगी.

प्रेम जीवन में छोटी-छोटी बातें परेशानी कर सकती हैं, लेकिन जल्द ठीक होगी. स्वास्थ्य: पेट और पाचन संबंधी समस्या हो सकती है. हल्का भोजन लें.

पेट और पाचन संबंधी समस्या हो सकती है. हल्का भोजन लें. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: लैवेंडर

लैवेंडर उपाय: सुबह नहाने के बाद हनुमान जी की स्तुति करें.

सुबह नहाने के बाद हनुमान जी की स्तुति करें. आज क्या करें: अपने काम को व्यवस्थित करें, नए प्लानिंग शुरू करें.

तुला राशि

आज आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आपके लिए मिलाजुला दिन रहेगा. कुछ काम आसानी से पूरे होंगे, तो कुछ में चुनौतियां आ सकती हैं. सामाजिक और पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है. बच्चों से बातचीत बढ़ेगी.

परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान बन सकता है. बच्चों से बातचीत बढ़ेगी. व्यापार तथा नौकरी: काम में हल्की मुश्किल आएगी, धैर्य से निपटें.

काम में हल्की मुश्किल आएगी, धैर्य से निपटें. करियर तथा शिक्षा: नया ज्ञान प्राप्त होगा. विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक समय है.

नया ज्ञान प्राप्त होगा. विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक समय है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेमी-प्रेमिका में रोमांस होगा.

साथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेमी-प्रेमिका में रोमांस होगा. स्वास्थ्य: हल्की थकान और नींद की कमी रह सकती है.

हल्की थकान और नींद की कमी रह सकती है. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: पाउडर ब्लू

पाउडर ब्लू उपाय: तुला राशि वाले हनुमान जी को साबुत उड़द का दान करें.

तुला राशि वाले हनुमान जी को साबुत उड़द का दान करें. आज क्या करें: कला, संगीत या क्रिएटिव काम में समय दें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरा भाव में संचरण करेगे.आपके लिए गंभीर निर्णय लेने का है. आपका इंट्यूशन सही दिशा दिखाएगा और लोग आपके अनुभव को मानेंगे. नए अवसर और जिम्मेदारियां सामने आएंगी, जिन्हें संभालने के लिए मानसिक तैयारी जरूरी है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में किसी पुराने मसले को सुलझाने का समय है.

परिवार में किसी पुराने मसले को सुलझाने का समय है. व्यापार तथा नौकरी: नौकरी या व्यवसाय में महत्वपूर्ण बातचीत होगी. लाभ के संकेत हैं.

नौकरी या व्यवसाय में महत्वपूर्ण बातचीत होगी. लाभ के संकेत हैं. करियर तथा शिक्षा: शिक्षा में मेहनत रंग लाएगी. प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है.

शिक्षा में मेहनत रंग लाएगी. प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में ईमानदारी से बातें करें, समस्या हल होगी.

प्रेम संबंधों में ईमानदारी से बातें करें, समस्या हल होगी. स्वास्थ्य: ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी.

ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलेगी. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: डार्क ग्रीन

डार्क ग्रीन उपाय: शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं और हवन करें.

शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाएं और हवन करें. आज क्या करें: जरूरी कागजी काम पूरे करें और नई योजना बनाएं.

धनु राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरे भाव में संचरण करेगे.आपके लिए उत्साहजनक रहेगा. सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे और मित्रों से मदद मिलने के संकेत हैं. सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास आपके कामों में सफलता दिलाएंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. माता-पिता से आशीर्वाद मिलेगा.

परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. माता-पिता से आशीर्वाद मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में लाभ के संकेत हैं. नौकरी में सहकर्मी मदद करेंगे.

व्यापार में लाभ के संकेत हैं. नौकरी में सहकर्मी मदद करेंगे. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा.

छात्रों को नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. विवाहितों के लिए समझ बढ़ेगी.

प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. विवाहितों के लिए समझ बढ़ेगी. स्वास्थ्य: पेट और पाचन पर ध्यान दें. हल्का भोजन करें.

पेट और पाचन पर ध्यान दें. हल्का भोजन करें. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: ओरेंज

ओरेंज उपाय: घर में लाल फूल चढ़ाएं और प्रभु सूर्य को प्रणाम करें.

घर में लाल फूल चढ़ाएं और प्रभु सूर्य को प्रणाम करें. आज क्या करें: मित्रों के साथ समय बिताएं और योजना बनाएं.

मकर राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की पहले भाव में संचरण करेगे.आपके लिए स्थिरता और संतोष लाएगा. आपकी मेहनत का परिणाम दिखाई देगा और आपको मानसिक संतोष मिलेगा. परिवार और कार्यस्थल में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार के लोग आपकी मदद मांग सकते हैं. धैर्य से सुनें.

परिवार के लोग आपकी मदद मांग सकते हैं. धैर्य से सुनें. व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी. व्यवसाय में सोच-समझकर कदम रखें.

नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी. व्यवसाय में सोच-समझकर कदम रखें. करियर तथा शिक्षा: विद्यार्थी अपने कौशल में सुधार करेंगे. नए प्रोजेक्ट में सफलता.

विद्यार्थी अपने कौशल में सुधार करेंगे. नए प्रोजेक्ट में सफलता. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम जीवन में मधुर समय. विवाहितों के लिए साथी का सहयोग मिलेगा.

प्रेम जीवन में मधुर समय. विवाहितों के लिए साथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य: हल्की थकान रहेगी. पर्याप्त पानी और नींद लें.

हल्की थकान रहेगी. पर्याप्त पानी और नींद लें. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: बेज

बेज उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और घर में दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं और घर में दीपक जलाएं. आज क्या करें: पुराने काम पूरे करें और नई योजना बनाएं.

कुम्भ राशि

आज का दिन आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.आपके लिए रोमांचक और नई सीखों से भरा रहेगा. आपको नई जगहों और नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा. सामाजिक और पेशेवर दोनों क्षेत्र में आपको लाभ मिलने के संकेत हैं.

पारिवारिक जीवन: परिवार में बातचीत से समझ बढ़ेगी. बच्चों से सहयोग मिलेगा.

परिवार में बातचीत से समझ बढ़ेगी. बच्चों से सहयोग मिलेगा. व्यापार तथा नौकरी: नौकरी में नए प्रोजेक्ट मिलेंगे. व्यवसाय में हल्का लाभ रहेगा.

नौकरी में नए प्रोजेक्ट मिलेंगे. व्यवसाय में हल्का लाभ रहेगा. करियर तथा शिक्षा: शिक्षा और प्रशिक्षण में सफलता के संकेत.

शिक्षा और प्रशिक्षण में सफलता के संकेत. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम जीवन में नयापन आएगा. साथी के साथ समय बिताएं.

प्रेम जीवन में नयापन आएगा. साथी के साथ समय बिताएं. स्वास्थ्य: हल्का तनाव रहेगा, ध्यान और मेडिटेशन करें.

हल्का तनाव रहेगा, ध्यान और मेडिटेशन करें. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: पर्पल

पर्पल उपाय: घर में हरे रंग का दीपक जलाएं और पानी का दान करें.

घर में हरे रंग का दीपक जलाएं और पानी का दान करें. आज क्या करें: नए लोगों से बातचीत करें और नेटवर्क बढ़ाएं.

मीन राशि

आज आपका दिन आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.मानसिक रूप से सक्रिय रहेगा. आपके निर्णय सही साबित होंगे और लोग आपकी सलाह लेने के लिए आएंगे. साथ ही आपकी रचनात्मक ऊर्जा दिन को और सफल बनाएगी.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. घर में खुशियाँ रहेंगी.

परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. घर में खुशियाँ रहेंगी. व्यापार तथा नौकरी: व्यापार में नए अवसर मिलेंगे. नौकरी में प्रशंसा मिलेगी.

व्यापार में नए अवसर मिलेंगे. नौकरी में प्रशंसा मिलेगी. करियर तथा शिक्षा: शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी.

शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्रेम जीवन में मधुर समय. विवाहितों के लिए संतोषजनक दिन.

प्रेम जीवन में मधुर समय. विवाहितों के लिए संतोषजनक दिन. स्वास्थ्य: आंख और पेट की समस्या हो सकती है, ध्यान दें.

आंख और पेट की समस्या हो सकती है, ध्यान दें. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: समुद्री हरा

समुद्री हरा उपाय: गंगा जल से स्नान करें और भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें.

गंगा जल से स्नान करें और भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें. आज क्या करें: मानसिक काम और योजना बनाने में समय दें.

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर प्लान कर रहे हैं डिलीवरी, जानें इस दिन जन्मा बच्चा कैसा होता है ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.