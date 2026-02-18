हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026: भारत में कल से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू ! एक क्लिक में जानें सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026: भारत में कल से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू ! एक क्लिक में जानें सहरी-इफ्तार का समय

Ramadan 2026 Sehri Iftar Timing: रमजान के मुकद्दस महीने की शुरुआत 19 फरवरी 2026 से हो सकती है. इस महीने मुसलमान 29-30 दिनों तक रोजा रखते हैं. एक क्लिक में देखिए रमजान के पूरे महीने सहरी-इफ्तार का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Feb 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan 2026 Sehri Iftar Timing: सऊदी अरब में 18 फरवरी से रमजान महीने की शुरुआत हो चुकी है. आज भारत में नया चांद देखने की कोशिश की जाएगी. अगर आप चांद नजर आता है तो, भारत में 19 फरवरी को पहला रोजा रखा जाएगा. रमजान में पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं. 

इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए रमजान का महीना पाक इबादत की तरह है. इस पूरे महीने लोग रोजा रखते हैं, संयम का पालन करते हैं और अल्लाह की इबादत में अधिक से अधिक समय बिताते हैं. इस्लाम में रमजान को रहमत, बरकत और पाक महीना कहा गया है.

इस्लाम में रोजा रखना हर किसी पर फर्ज किया गया है.   इसलिए नियमित रूप से रमजान में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का रोजा (उपवास) रखा जाता है. रोजा रखने और रोजा खोलने के लिए सहरी और इफ्तार को अनिवार्य माना जाता है. सही समय पर किए सहरी और इफ्तार से ही रोजा पूर्ण होता है. रोजेदार यहां देखें रमजान के पूरे महीने सहरी-इफ्तार के समय का कैलेंडर.  

रमजान 2026 सहरी-इफ्तार टाइमिंग (Ramadan 2026 Full Calendar Sehri and Iftar Timings)
तारीख (Date) सहरी का समय (Sehri Time) इफ्तार का समय (Iftar Time)
गुरुवार, 19 फरवरी 2026  05:36 AM 06:14 PM
शुक्रवार, 20 फरवरी 2026 05:36 AM 06:15 PM
शनिवार, 21 फरवरी 2026 05:35 AM 06:15 PM
रविवार, 22 फरवरी 2026 05:34 AM 06:16 PM
सोमवार, 23 फरवरी 2026 05:33 AM 06:17 PM
मंगलवार, 24 फरवरी 2026 05:32 AM 06:18 PM
बुधवार, 25 फरवरी 2026 05:31 AM 06:18 PM
गुरुवार, 26 फरवरी 2026 05:30 AM 06:19 PM
शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 05:29 AM 06:20 PM
शनिवार, 28 फरवरी 2026 05:28 AM 06:20 PM
रविवार, 1 मार्च 2026 05:28 AM 06:21 PM
सोमवार, 2 मार्च 2026 05:27 AM 06:21 PM
मंगलवार, 3 मार्च 2026 05:26 AM 06:22 PM
बुधवार, 4 मार्च 2026 05:25 AM 06:23 PM
गुरुवार, 5 मार्च 2026 05:24 AM 06:23 PM
शुक्रवार, 6 मार्च 2026 05:23 AM 06:24 PM
शनिवार, 7 मार्च 2026 05:22 AM 06:25 PM
रविवार, 8 मार्च 2026 05:21 AM 06:25 PM
सोमवार, 9 मार्च 2026 05:20 AM 06:26 PM
मंगलवार,10 मार्च 2026 05:19 AM 06:26 PM
बुधवार, 11 मार्च 2026 05:17 AM 06:27 PM
गुरुवार, 12 मार्च 2026 05:16 AM 06:28 PM
शुक्रवार, 13 मार्च 2026 05:15 AM 06:28 PM
शनिवार, 14 मार्च 2026 05:14 AM 06:29 PM
रविवार, 15 मार्च 2026 05:13 AM 06:29 PM
सोमवार, 16 मार्च 2026 05:12 AM 06:30 PM
मंगलवार, 17 मार्च 2026 05:10 AM 06:31 PM
बुधवार, 18 मार्च 2026 05:09 AM 06:31 PM
गुरुवार, 19 मार्च 2026 05:08 AM 06:32 PM
शुक्रवार, 20 मार्च 2026 05:07 AM 06:32 PM

ये भी पढ़ें: Ramadan Start Date in India: भारत में कब शुरू होगा माह-ए-रमजान, 18 या 19 फरवरी कब दिखेगा चांद

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Islamic Holy Month Sehri Iftar Ramadan 2026 Ramzan 2026 Ramadan Calendar 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramadan 2026: भारत में कल से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू ! एक क्लिक में जानें सहरी-इफ्तार का समय
भारत में कल से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू ! एक क्लिक में जानें सहरी-इफ्तार का समय
धर्म
महाभारत का रहस्य: युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका अनसुना सच! क्या आप जानते हैं यौधेय की मां के बारे में?
महाभारत का रहस्य: युधिष्ठिर की दूसरी पत्नी देविका अनसुना सच! क्या आप जानते हैं यौधेय की मां के बारे में?
धर्म
Ramadan Start Date in India: भारत में कब शुरू होगा माह-ए-रमजान, 18 या 19 फरवरी कब दिखेगा चांद
भारत में कब शुरू होगा माह-ए-रमजान, 18 या 19 फरवरी कब दिखेगा चांद
धर्म
Vinayak Chaturthi February 2026: फाल्गुन विनायक चतुर्थी 20 या 21 फरवरी कब ? नोट करें सही तारीख, पूजा मुहूर्त, विधि
फाल्गुन विनायक चतुर्थी 20 या 21 फरवरी कब ? नोट करें सही तारीख, पूजा मुहूर्त, विधि
Advertisement

वीडियोज

Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget