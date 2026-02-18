Ramadan 2026: भारत में कल से रमजान का मुकद्दस महीना शुरू ! एक क्लिक में जानें सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026 Sehri Iftar Timing: रमजान के मुकद्दस महीने की शुरुआत 19 फरवरी 2026 से हो सकती है. इस महीने मुसलमान 29-30 दिनों तक रोजा रखते हैं. एक क्लिक में देखिए रमजान के पूरे महीने सहरी-इफ्तार का समय.
Ramadan 2026 Sehri Iftar Timing: सऊदी अरब में 18 फरवरी से रमजान महीने की शुरुआत हो चुकी है. आज भारत में नया चांद देखने की कोशिश की जाएगी. अगर आप चांद नजर आता है तो, भारत में 19 फरवरी को पहला रोजा रखा जाएगा. रमजान में पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं.
इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए रमजान का महीना पाक इबादत की तरह है. इस पूरे महीने लोग रोजा रखते हैं, संयम का पालन करते हैं और अल्लाह की इबादत में अधिक से अधिक समय बिताते हैं. इस्लाम में रमजान को रहमत, बरकत और पाक महीना कहा गया है.
इस्लाम में रोजा रखना हर किसी पर फर्ज किया गया है. इसलिए नियमित रूप से रमजान में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का रोजा (उपवास) रखा जाता है. रोजा रखने और रोजा खोलने के लिए सहरी और इफ्तार को अनिवार्य माना जाता है. सही समय पर किए सहरी और इफ्तार से ही रोजा पूर्ण होता है. रोजेदार यहां देखें रमजान के पूरे महीने सहरी-इफ्तार के समय का कैलेंडर.
|रमजान 2026 सहरी-इफ्तार टाइमिंग (Ramadan 2026 Full Calendar Sehri and Iftar Timings)
|तारीख (Date)
|सहरी का समय (Sehri Time)
|इफ्तार का समय (Iftar Time)
|गुरुवार, 19 फरवरी 2026
|05:36 AM
|06:14 PM
|शुक्रवार, 20 फरवरी 2026
|05:36 AM
|06:15 PM
|शनिवार, 21 फरवरी 2026
|05:35 AM
|06:15 PM
|रविवार, 22 फरवरी 2026
|05:34 AM
|06:16 PM
|सोमवार, 23 फरवरी 2026
|05:33 AM
|06:17 PM
|मंगलवार, 24 फरवरी 2026
|05:32 AM
|06:18 PM
|बुधवार, 25 फरवरी 2026
|05:31 AM
|06:18 PM
|गुरुवार, 26 फरवरी 2026
|05:30 AM
|06:19 PM
|शुक्रवार, 27 फरवरी 2026
|05:29 AM
|06:20 PM
|शनिवार, 28 फरवरी 2026
|05:28 AM
|06:20 PM
|रविवार, 1 मार्च 2026
|05:28 AM
|06:21 PM
|सोमवार, 2 मार्च 2026
|05:27 AM
|06:21 PM
|मंगलवार, 3 मार्च 2026
|05:26 AM
|06:22 PM
|बुधवार, 4 मार्च 2026
|05:25 AM
|06:23 PM
|गुरुवार, 5 मार्च 2026
|05:24 AM
|06:23 PM
|शुक्रवार, 6 मार्च 2026
|05:23 AM
|06:24 PM
|शनिवार, 7 मार्च 2026
|05:22 AM
|06:25 PM
|रविवार, 8 मार्च 2026
|05:21 AM
|06:25 PM
|सोमवार, 9 मार्च 2026
|05:20 AM
|06:26 PM
|मंगलवार,10 मार्च 2026
|05:19 AM
|06:26 PM
|बुधवार, 11 मार्च 2026
|05:17 AM
|06:27 PM
|गुरुवार, 12 मार्च 2026
|05:16 AM
|06:28 PM
|शुक्रवार, 13 मार्च 2026
|05:15 AM
|06:28 PM
|शनिवार, 14 मार्च 2026
|05:14 AM
|06:29 PM
|रविवार, 15 मार्च 2026
|05:13 AM
|06:29 PM
|सोमवार, 16 मार्च 2026
|05:12 AM
|06:30 PM
|मंगलवार, 17 मार्च 2026
|05:10 AM
|06:31 PM
|बुधवार, 18 मार्च 2026
|05:09 AM
|06:31 PM
|गुरुवार, 19 मार्च 2026
|05:08 AM
|06:32 PM
|शुक्रवार, 20 मार्च 2026
|05:07 AM
|06:32 PM
