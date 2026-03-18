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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म19 March 2026: 19 मार्च को सुपर संयोग का दिन! एक साथ कई बड़े पर्व, त्योहार और दुर्लभ योग की भरमार

19 March 2026: 19 मार्च को सुपर संयोग का दिन! एक साथ कई बड़े पर्व, त्योहार और दुर्लभ योग की भरमार

19 March 2026 Maha Sanyog: गुरुवार 19 मार्च को अद्भुत महासंयोग बन रहा है. एक दिन में हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, रमजान चांद रात समेत इतने पर्व-त्योहार पड़ रहे हैं कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Mar 2026 10:08 AM (IST)
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19 March 2026 Maha Sanyog: गुरुवार, 19 मार्च 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है. इसका कारण यह है कि, एक ही दिन में एक साथ कई बड़े पर्व-त्योहा, व्रत और दुर्लभ योग बन रहा है, जिस कारण 19 मार्च को ‘सुपर संयोग’ या ‘महा संयोग’ का दिन कहा जा रहा है.

19 मार्च ऐसा विशेष दिन रहेगा, जिसमें अलग-अलग त्योहार और परंपराओं संगम एक ही दिन देखने को मिलेगा. इसलिए आस्था और आध्यात्मिकता के लिहाज से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है. आइए जानते हैं 19 मार्च को क्या-क्या है?

चैत्र नवरात्रि (Chatra Navratri 2026)- पंचांग के अनुसार, 19 मार्च को चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि रहेगी और इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है. 19 मार्च को घटस्थापना के साथ नौ दिनों के नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी.

चैत्र अमावस्या (Chaitra Amavasya)- इस वर्ष 2026 चैत्र अमावस्या 19 मार्च 2026 को पड़ रही है. अमावस्या तिथि 18 मार्च सुबह 08.25 से शुरू हो जाएगी और 19 मार्च सुबह 06.52 पर समाप्त होगी. उदयातिथि के अनुसार, 19 मार्च को भी स्नान-दान करना शुभ रहेगा.

हिंदू नववर्ष (Hindu Nav Varsh 2083)- 19 मार्च से ही हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत 2083) की शुरुआत हो रही है. पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर की शुरुआत मानी जाती है.

गुड़ी पड़वा (Gudi Padwa 2026)- महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में 19 मार्च को गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा. यह पर्व नए साल के स्वागत का प्रतीक है. इस दिन लोग घरों के बाहर गुड़ी (ध्वज) लगाते हैं, जिसे विजय, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है.

श्री राम यंत्र की स्थापना (Shri Ram Yantra Sthapana)- 19 मार्च को ही राम जन्मभूमि अयोध्या मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना भी होगी. सनातन धर्म के लिए यह दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है. वैदिक मंत्रों के साथ अयोध्या राम मंदिर के तीसरे तल में श्री राम यंत्र की स्थापना होगी.

उगादी (Ugadi 2026)- उगादी का पर्व चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि पर 19 मार्च को मनाया जाएगा. इस दिन से तेलुगु नवववर्ष का आरंभ होता है. उगादी का अर्थ होता है ‘युग का प्रारंभ’. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, उगादी के दिन से ही समय की गणना शुरू हुई थी.

19 मार्च योग (19 March Yog)- 19 मार्च को मीन राशि में शनि, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा का चतुर्ग्रही योग बन रहा है. साथ ही इस दिन शुक्ल योग भी रहेगा.

चांद रात (Chand Raat)- जानकारों के अनुसार, 19 मार्च को भारत में शव्वाल का चांद नजर आ सकता है और भारत में 20 को ईद मनाई जाएगी. वहीं सऊदी अरब में अगर 18 मार्च को नया चांद नजर आता है तो वहां 19 मार्च को ईद-उल-फितर होगी. ऐसे में इस्लामिक दृष्टि से भी 19 मार्च का दिन बेहद खास रहेगा.

ये भी पढ़ें: Hindu Nav Varsh 2026: इस फसल के स्वामी हैं गुरु, नव संवत के राजा होकर उत्पादन बढ़ाएंगे या मंदी आएगी
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
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  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 18 Mar 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Hindu Nav Varsh Ramadan 2026 Chaitra Navratri 2026 Chaitra Amavasya 2026 Gudi Padwa 2026 Navratri 2026

Frequently Asked Questions

19 मार्च 2026 को 'महा संयोग' क्यों कहा जा रहा है?

19 मार्च 2026 को कई बड़े पर्व, व्रत और दुर्लभ योग एक साथ पड़ रहे हैं, जिससे यह दिन धार्मिक और ज्योतिषीय रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

19 मार्च 2026 को कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे?

इस दिन चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ, चैत्र अमावस्या, हिंदू नववर्ष, गुड़ी पड़वा और उगादी जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे।

19 मार्च 2026 को क्या कोई विशेष ज्योतिषीय योग बन रहा है?

जी हाँ, 19 मार्च को मीन राशि में शनि, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा का चतुर्ग्रही योग बन रहा है, साथ ही शुक्ल योग भी रहेगा।

19 मार्च 2026 को अयोध्या राम मंदिर में क्या विशेष होगा?

19 मार्च को अयोध्या राम मंदिर के तीसरे तल में वैदिक मंत्रों के साथ श्री राम यंत्र की स्थापना की जाएगी।

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