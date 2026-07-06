हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamayan: राजा दशरथ की वो 7 बातें, जिन्हें अपनाकर बदल सकती है आपकी जिंदगी!

Ramayan: राजा दशरथ की वो 7 बातें, जिन्हें अपनाकर बदल सकती है आपकी जिंदगी!

Ramayan: राजा दशरथ केवल श्रीराम के पिता नहीं, बल्कि आदर्श नेतृत्व, धैर्य, वचन और जिम्मेदारी के प्रतीक थे. जानिए उनकी 7 ऐसी सीख, जो आज की युवा पीढ़ी की सोच और जीवन दोनों बदल सकती हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 06 Jul 2026 06:32 AM (IST)
Preferred Sources

Ramayan: आज के दौर में लोग सफलता तो जल्दी चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमेशा तैयार नहीं होते. ऐसे समय में राजा दशरथ का जीवन केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि नेतृत्व, धैर्य, परिवार, कर्तव्य और राष्ट्र सेवा का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आता है. 

वाल्मीकि रामायण में वर्णित प्रसंगों के अनुसार, राजा दशरथ केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के प्रति समर्पित, धर्मनिष्ठ और आदर्श राजा भी थे. यही कारण है कि उनका जीवन आज भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है.

राजा दशरथ: शक्ति से पहले जिम्मेदारी को समझने वाले शासक

अक्सर लोग केवल इस बात पर चर्चा करते हैं कि राजा दशरथ की तीन रानियां थीं, लेकिन इसके पीछे के ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ को नजरअंदाज कर देते हैं. प्राचीन काल में कई बार वंश परंपरा को बनाए रखने और राज्य की स्थिरता के लिए राजाओं द्वारा एक से अधिक विवाह किए जाते थे. उपलब्ध ग्रंथों के अनुसार, दशरथ लंबे समय तक संतान सुख से वंचित रहे. यह उनकी व्यक्तिगत इच्छा से अधिक राजधर्म और उत्तराधिकारी की आवश्यकता का विषय था.

यह प्रसंग हमें सिखाता है कि किसी भी ऐतिहासिक चरित्र को वर्तमान सोच से नहीं, बल्कि उसके समय और परिस्थितियों के अनुसार समझना चाहिए. यही संतुलित दृष्टिकोण आज के समाज में भी बेहद जरूरी है.


Ramayan: राजा दशरथ की वो 7 बातें, जिन्हें अपनाकर बदल सकती है आपकी जिंदगी!

सच्चा नेता वही जो पहले लोगों का सोचता है:

वाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या का चित्रण बताता है कि राजा दशरथ के शासन में प्रजा सुखी थी. लोग सुरक्षित थे, रोगों का भय कम था, अपराध नगण्य थे और समाज में संतुलन बना हुआ था. यह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था, बल्कि एक ऐसे शासक की मेहनत थी जिसने सत्ता को अधिकार नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना.

आज के समय में चाहे कोई कंपनी का मैनेजर हो, परिवार का मुखिया हो या किसी टीम का लीडर अगर वह केवल अपने लाभ के बजाय सभी की भलाई को प्राथमिकता देता है, तभी वह लंबे समय तक सम्मान प्राप्त करता है. यही है सच्चा नेतृत्व.

यह भी पढ़े- Ramayan: आखिर कौन-सी शक्ति थी जिसने सीता को दुनिया की सबसे अडिग नारी बना दिया?

धैर्य रखने वाले ही बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं:

राजा दशरथ ने वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा की. उपलब्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्रीराम का जन्म उनकी अपेक्षाकृत अधिक आयु में हुआ. इसके बावजूद उन्होंने कभी अधैर्य या निराशा को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया.

आज की पीढ़ी कुछ महीनों की मेहनत के बाद परिणाम न मिलने पर हार मान लेती है. लेकिन दशरथ का जीवन बताता है कि हर अच्छी चीज सही समय पर मिलती है. धैर्य और निरंतर प्रयास ही स्थायी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं.

वचन निभाना आसान नहीं, लेकिन चरित्र की पहचान वहीं होती है:

राजा दशरथ का सबसे प्रसिद्ध गुण था अपने वचन के प्रति अटूट निष्ठा. कैकेयी को दिए गए वचनों के कारण उन्हें अपने सबसे प्रिय पुत्र श्रीराम को वनवास भेजना पड़ा. यह निर्णय उनके लिए बहुत पीड़ादायक था, लेकिन उन्होंने अपने शब्दों की मर्यादा नहीं तोड़ी.

आज लोग छोटी-छोटी सुविधाओं के लिए अपने वादे बदल देते हैं. रिश्ते कमजोर हो रहे हैं क्योंकि भरोसा कम होता जा रहा है. दशरथ हमें याद दिलाते हैं कि विश्वास बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में केवल एक पल.

यह भी पढ़े- Ramayan: राम से भी अलग बनाती हैं लक्ष्मण की ये 5 अद्भुत विशेषताएँ

परिवार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना सीखें:

राजा दशरथ श्रीराम से अत्यधिक प्रेम करते थे. फिर भी जब राजधर्म और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच चुनाव का समय आया, तो उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी. यह निर्णय उनके जीवन का सबसे कठिन क्षण था.

आज भी हर व्यक्ति कभी न कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचता है, जहां भावनाएं और जिम्मेदारियां आमने-सामने खड़ी होती हैं. ऐसे समय में संतुलित निर्णय ही व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाता है.

यह भी पढ़े- Ramayan: एक फैसला जिसने अयोध्या के भावी राजा को राजमहल छोड़ तपस्वी बना दिया

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 06:32 AM (IST)
Tags :
Shri Ram RAMAYAN Ayodhya Raja Dashrath
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ramayan: राजा दशरथ की वो 7 बातें, जिन्हें अपनाकर बदल सकती है आपकी जिंदगी!
राजा दशरथ की वो 7 बातें, जिन्हें अपनाकर बदल सकती है आपकी जिंदगी!
धर्म
Aaj Ka Panchang 6 July 2026: आज सोमवार को बना विष योग, किस समय करें पूजा, देखें मुहूर्त और पंचांग
आज सोमवार को बना विष योग, किस समय करें पूजा, देखें मुहूर्त और पंचांग
धर्म
Rashifal 6 July 2026: विष योग चार राशियों के जीवन में लाएगा संकट!, दुर्घटना के योग, मेष से मीन तक राशिफल देखें
विष योग चार राशियों के जीवन में लाएगा संकट!, दुर्घटना के योग, मेष से मीन तक राशिफल देखें
धर्म
Dharmpuri Maharaj: धर्मपुरी महाराज की अनोखी नर्मदा परिक्रमा बनी आस्था और संकल्प की मिसाल
धर्मपुरी महाराज की अनोखी नर्मदा परिक्रमा बनी आस्था और संकल्प की मिसाल
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत और 14 घायल
PoK में खूनी रविवार! बगावत की आवाज कुचलने के लिए शहबाज-मुनीर की सेना ने की फायरिंग, एक की मौत
पंजाब
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
पंजाब के इस चुनाव में कांग्रेस को मिली बंपर जीत, 15 में से 13 सीटों पर किया कब्जा
बॉलीवुड
Sunday Box office Collection Updates: 'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
'अल्फा' ने वीकेंड पर पकड़ी रफ्तार, 'वेलकम 3' का भी जलवा बरकरार, जानें संडे कलेक्शन
क्रिकेट
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक सब पिछड़े
तिलक वर्मा ने रचा इतिहास, सबसे कम उम्र में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज; विराट-अभिषेक पिछड़े
विश्व
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026: भारत पिछड़ा, 100 देशों की लिस्ट से भी बाहर, जानें टॉप-10 पर कौन से देश
इंडिया
Exclusive: पिता राम विलास पासवान की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी एनकाउंटर से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
पिता राम विलास की जयंती पर भावुक हुए चिराग, भरत तिवारी से लेकर प्रशांत किशोर तक, जानें बिहार को लेकर क्या कहा
एग्रीकल्चर
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश
टेक्नोलॉजी
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
एक छोटी सी गलती से बढ़ सकता है शॉर्ट सर्किट का खतरा! जानें कैसे Smart Plug बढ़ा देता है लोगों की मुसीबत
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget