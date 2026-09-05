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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजन्माष्टमी के बाद अब राधा अष्टमी कब ? नोट करें डेट

जन्माष्टमी के बाद अब राधा अष्टमी कब ? नोट करें डेट

Radha Ashtami 2026: राधा अष्टमी 19 सितंबर 2026 को है, इस दिन राधा रानी को उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करना बेहद फलदायी होता है, सुखी वैवाहिक जीवन, शीध्र विवाह के लिए इस दिन क्या करें जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 05 Sep 2026 06:01 PM (IST)
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Radha Ashtami 2026:  राधा रानी का नाम लेते ही मन में प्रेम, भक्ति और श्रीकृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण की छवि उभर आती है. हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है. यह दिन राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में विशेष महत्व रखता है.

राधा अष्टमी के व्रत और पूजा की परंपरा को बृहन्नारदीय पुराण से भी जोड़ा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने और मध्याह्न काल में राधा रानी का पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है. श्रीकृष्ण की कृपा बरसती है, क्योंकि राधा के बिना कान्हा की पूजा अधूरी मानी गई है.

राधा अष्टमी पूजा मुहूर्त

इस साल 19 सितंबर 2026 को राधा अष्टमी मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 18 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे शुरू होगी और 19 सितंबर को दोपहर 3:26 बजे समाप्त होगी. राधा अष्टमी की पूजा के लिए मध्याह्न काल को विशेष माना गया है इसलिए भक्त इस समय राधा रानी और श्रीकृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं.

पूजा मुहूर्त - सुबह 11.01 - दोपहर 1.38

राधा अष्टमी पर कैसे करें पूजा?

  • इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें.
  • पूजा स्थान को साफ कर राधा रानी और श्रीकृष्ण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें.
  • सबसे पहले श्रीगणेश का ध्यान करें और फिर राधा-कृष्ण का स्मरण करें.
  • राधा रानी को फूल, फल, मिष्ठान और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करें.
  • पूजा में धूप और दीप जलाएं. इसके बाद राधा-कृष्ण के मंत्रों का जाप, भजन या कीर्तन करें.
  • परंपरा में राधा रानी की षोडशोपचार पूजा का भी विधान बताया गया है.

राधा अष्टमी पर विवाह, सुखी वैवाहिक जीवन और लव मैरिज के उपाय

विवाह में आ रही रुकावट दूर करने के लिए

राधा अष्टमी पर राधा-कृष्ण के युगल स्वरूप की पूजा करें. राधा रानी को गुलाब के फूल अर्पित करें. इसके बाद श्रद्धा से ‘राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र’ का पाठ करें. धार्मिक मान्यता है कि इससे राधा रानी की कृपा मिलती है. अविवाहित लोगों के विवाह में आ रही बाधाएं दूर होने की भी मान्यता है.

राधा अष्टमी पर करें गुप्त दान

इस दिन जरूरतमंद व्यक्ति को गुप्त रूप से दान करना शुभ माना जाता है. परंपरा के अनुसार तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र और लोहे की वस्तुओं का दान किया जा सकता है. मान्यता है कि इससे विवाह संबंधी अड़चनें कम होती हैं और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं.

प्रेम विवाह के लिए करें मंत्र जाप

अगर आप प्रेम विवाह की इच्छा रखते हैं तो राधा अष्टमी पर श्रीकृष्ण के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं ‘ॐ क्लीं कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा’. धार्मिक मान्यता के अनुसार 5 माला जाप करने से प्रेम संबंधों में मजबूती आती है और विवाह की इच्छा पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 Sep 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Janmashtami 2026 Radha Ashtami 2026
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