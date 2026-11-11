Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से दसवें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, करियर, पिता, सामाजिक मान-सम्मान, नेतृत्व व प्रसिद्धि स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं.

दशम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से समाज में आपकी ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपका स्वभाव दयालु, सहयोगी और दूसरों के प्रति प्रेरणादायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल और नेकनीयती की सराहना होगी, जिससे आपके सामाजिक और व्यावसायिक कद में निरंतर वृद्धि देखने को मिलेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)

दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से दसवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (High Earnings & Network Expansion)

सर्वामृत योग से शानदार मुनाफा व बिजनेस विस्तार: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ संयोग से व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन जबरदस्त आर्थिक लाभ लेकर आएगा. बिजनेस में अच्छी अर्निंग होने से आप इसके विस्तार की रूपरेखा बना सकते हैं; नई शाखा या निवेश से पहले परिजनों के साथ बैठकर सलाह-मशविरा करना बेहद फायदेमंद रहेगा.

कॉन्फ्रेंस और नेटवर्किंग इवेंट्स से बड़े ऑर्डर्स: व्यापार को बड़ा रूप देने के लिए व्यावसायिक सम्मेलनों और नेटवर्किंग आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लें. अपने पुराने संपर्कों को सक्रिय रखें, क्योंकि पुराने क्लाइंट्स और व्यावसायिक संबंधों के माध्यम से आज कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना बन रही है.

सोशल मीडिया पर बढ़ेगी फैन फॉलोइंग: सामाजिक और डिजिटल मंचों पर आपकी सक्रियता आज लोगों को खूब आकर्षित करेगी. आपके सकारात्मक विचारों और जनहितैषी स्वभाव के चलते आपकी लोकप्रियता व फॉलोअर्स में उल्लेखनीय इजाफा होगा.

करियर और नौकरी (Marketing Success & Defeating Rivals)

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को मान-सम्मान: फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा जातकों को आज अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना होगा. ग्रह-गोचर का मजबूत सहयोग मिलने से आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना होगी और उच्चाधिकारियों से विशेष सम्मान व प्रोत्साहन मिलेगा.

विरोधी खुद के बुने जाल में फंसेंगे: ऑफिस में आपकी तरक्की से जलने वाले विरोधी जो षड्यंत्र रच रहे थे, वे स्वयं उसी जाल में उलझते नजर आएंगे; आपकी निष्कलंक छवि कार्यस्थल पर और अधिक मजबूत होकर उभरेगी.

ऊर्जा का सदुपयोग और फोकस: एंप्लॉयड पर्सन को दफ्तर की फालतू गपशप या व्यर्थ के विवादों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचना चाहिए. अपनी बौद्धिक व शारीरिक ऊर्जा को केवल उत्पादक कार्यों में लगाएं, ताकि करियर में तेजी से आगे बढ़ सकें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Relationship Harmony, Festive Rest & Studies)

त्योहारी भागदौड़ के बाद सुकून, मतभेदों का अंत: त्योहारी सीजन की व्यस्तता के बाद आज परिजनों के साथ सुकून से बैठकर बातचीत करने और समय बिताने का मौका मिलेगा. लव और लाइफ पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां व मतभेद दूर होंगे तथा रिश्ते में आपसी तालमेल व प्रेम गहरा होगा.

परीक्षा को लेकर छात्र बदलें लाइफस्टाइल: आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में आवश्यक सुधार करने होंगे. देर रात तक जागने और अनियमित खानपान से बचें; समय प्रबंधन अपनाकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य और मानसिक ताजगी: दसवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा का स्तर उत्तम बना रहेगा. दिनभर के कामकाज के बीच खुद को हाइड्रेटेड रखें, हल्का भोजन लें और मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान व प्राणायाम को अवश्य दें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 2

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा करियर व व्यापार में स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत आराधना करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और बेसन के मोदक या लड्डू का भोग लगाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक कर उन्हें शमी पत्र चढ़ाएं. इसके साथ ही किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा, पालक या भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं और जरूरतमंदों को हरे फल अथवा अध्ययन सामग्री भेंट करें. इससे कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, व्यापार का तेजी से विस्तार होगा और मान-सम्मान में निरंतर वृद्धि होगी.

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