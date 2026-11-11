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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 11 November 2026: 10वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से बिजनेस में बंपर अर्निंग, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान

Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 November 2026: 10वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से बिजनेस में बंपर अर्निंग, कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान

Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 November 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! 10th चंद्रमा, सर्वामृत योग, बिजनेस विस्तार, पुराने नेटवर्क से बड़े ऑर्डर, दांपत्य सुख व बुधवार उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से दसवें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, करियर, पिता, सामाजिक मान-सम्मान, नेतृत्व व प्रसिद्धि स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. 

दशम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से समाज में आपकी ख्याति और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आपका स्वभाव दयालु, सहयोगी और दूसरों के प्रति प्रेरणादायक रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके नेतृत्व कौशल और नेकनीयती की सराहना होगी, जिससे आपके सामाजिक और व्यावसायिक कद में निरंतर वृद्धि देखने को मिलेगी.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)
दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से दसवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा 

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (High Earnings & Network Expansion)

सर्वामृत योग से शानदार मुनाफा व बिजनेस विस्तार: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ संयोग से व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन जबरदस्त आर्थिक लाभ लेकर आएगा. बिजनेस में अच्छी अर्निंग होने से आप इसके विस्तार की रूपरेखा बना सकते हैं; नई शाखा या निवेश से पहले परिजनों के साथ बैठकर सलाह-मशविरा करना बेहद फायदेमंद रहेगा.

कॉन्फ्रेंस और नेटवर्किंग इवेंट्स से बड़े ऑर्डर्स: व्यापार को बड़ा रूप देने के लिए व्यावसायिक सम्मेलनों और नेटवर्किंग आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लें. अपने पुराने संपर्कों को सक्रिय रखें, क्योंकि पुराने क्लाइंट्स और व्यावसायिक संबंधों के माध्यम से आज कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना बन रही है.

सोशल मीडिया पर बढ़ेगी फैन फॉलोइंग: सामाजिक और डिजिटल मंचों पर आपकी सक्रियता आज लोगों को खूब आकर्षित करेगी. आपके सकारात्मक विचारों और जनहितैषी स्वभाव के चलते आपकी लोकप्रियता व फॉलोअर्स में उल्लेखनीय इजाफा होगा.

करियर और नौकरी (Marketing Success & Defeating Rivals)

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को मान-सम्मान: फील्ड और मार्केटिंग से जुड़े नौकरीपेशा जातकों को आज अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित रखना होगा. ग्रह-गोचर का मजबूत सहयोग मिलने से आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना होगी और उच्चाधिकारियों से विशेष सम्मान व प्रोत्साहन मिलेगा.

विरोधी खुद के बुने जाल में फंसेंगे: ऑफिस में आपकी तरक्की से जलने वाले विरोधी जो षड्यंत्र रच रहे थे, वे स्वयं उसी जाल में उलझते नजर आएंगे; आपकी निष्कलंक छवि कार्यस्थल पर और अधिक मजबूत होकर उभरेगी.

ऊर्जा का सदुपयोग और फोकस: एंप्लॉयड पर्सन को दफ्तर की फालतू गपशप या व्यर्थ के विवादों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से बचना चाहिए. अपनी बौद्धिक व शारीरिक ऊर्जा को केवल उत्पादक कार्यों में लगाएं, ताकि करियर में तेजी से आगे बढ़ सकें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Relationship Harmony, Festive Rest & Studies)

त्योहारी भागदौड़ के बाद सुकून, मतभेदों का अंत: त्योहारी सीजन की व्यस्तता के बाद आज परिजनों के साथ सुकून से बैठकर बातचीत करने और समय बिताने का मौका मिलेगा. लव और लाइफ पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां व मतभेद दूर होंगे तथा रिश्ते में आपसी तालमेल व प्रेम गहरा होगा.

परीक्षा को लेकर छात्र बदलें लाइफस्टाइल: आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को अपनी दिनचर्या और जीवनशैली में आवश्यक सुधार करने होंगे. देर रात तक जागने और अनियमित खानपान से बचें; समय प्रबंधन अपनाकर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य और मानसिक ताजगी: दसवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी कार्यक्षमता और ऊर्जा का स्तर उत्तम बना रहेगा. दिनभर के कामकाज के बीच खुद को हाइड्रेटेड रखें, हल्का भोजन लें और मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय ध्यान व प्राणायाम को अवश्य दें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)
लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 2

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और दशम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा करियर व व्यापार में स्थायी प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत आराधना करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा दल अर्पित करें और बेसन के मोदक या लड्डू का भोग लगाएं तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. 

भगवान शिव का गंगाजल से अभिषेक कर उन्हें शमी पत्र चढ़ाएं. इसके साथ ही किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा, पालक या भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं और जरूरतमंदों को हरे फल अथवा अध्ययन सामग्री भेंट करें. इससे कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी, व्यापार का तेजी से विस्तार होगा और मान-सम्मान में निरंतर वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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