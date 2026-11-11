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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 11 November 2026: 9वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से चमकेगा भाग्य, पैतृक व्यापार में बंपर मुनाफा

Aaj Ka Meen Rashifal 11 November 2026: 9वें चंद्रमा व सर्वामृत योग से चमकेगा भाग्य, पैतृक व्यापार में बंपर मुनाफा

Aaj Ka Meen Rashifal 11 November 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! 9th चंद्रमा, सर्वामृत योग, पैतृक बिजनेस में लाभ, रुका धन वापसी, दांपत्य सुख व बुधवार उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj Ka Meen Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से नौवें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, लंबी यात्राएं, उच्च ज्ञान, पिता का मार्गदर्शन, सद्कर्म व आध्यात्मिक उन्नति स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. 

नवम भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आप आज स्वयं को बेहद सौभाग्यशाली व भाग्यवान महसूस करेंगे. भाग्य का पूरा साथ मिलने से आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन के हर क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)
दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से नौवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा 

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Ancestral Business & Debt Recovery)

सर्वामृत योग से पैतृक कारोबार में बड़ा मुनाफा: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ संयोग से पारिवारिक या पैतृक व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े जातकों को आज जबरदस्त आर्थिक लाभ हासिल होगा. आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण के दम पर व्यापारिक विस्तार होगा और मार्केट में आपकी साख नई ऊंचाइयों को छुएगी.

कारोबारी यात्रा से विस्तार, फंसा धन वापस मिलेगा: त्योहारी सीजन के बाद व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं बेहद सुखद और नए सौदे दिलाने में मददगार साबित होंगी. सबसे बड़ी राहत यह मिलेगी कि बाजार में लंबे समय से फंसा या रुका हुआ धन (Stuck Money) आज अप्रत्याशित रूप से वापस मिल सकता है.

उत्तम स्वास्थ्य से बिजनेस मैनेजमेंट आसान: व्यापारी वर्ग शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह चुस्त-दुरुस्त रहेगा, जिससे आप तनावमुक्त होकर अपने व्यावसायिक फैसलों को सही दिशा में लागू कर सकेंगे. सामाजिक व राजनीतिक मंचों पर आपके प्रभाव और कार्यों में शानदार प्रगति देखने को मिलेगी.

करियर और नौकरी (Seminars Success & Punctuality Advice)

ट्रेनिंग सेमिनार में काबिलियत की गूंज: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. किसी ऑफिशियल ट्रेनिंग या सेमिनार में आपकी कार्यक्षमता और शानदार प्रेजेंटेशन की उच्चाधिकारियों द्वारा जमकर सराहना की जाएगी, जिससे आपकी पहचान मजबूत होगी.

नई जॉब में समय की पाबंदी जरूरी: जिन जातकों ने हाल ही में कोई नई नौकरी जॉइन की है, वे ऑफिस में समय पर पहुंचने (Punctuality) का विशेष ध्यान रखें. शुरुआती दिनों में समयबद्धता और अनुशासन का पालन करने से मैनेजमेंट के सामने आपका रिकॉर्ड साफ-सुथरा और प्रभावशाली बना रहेगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Religious Events, Romance & Focus)

रिश्तेदार के यहां धार्मिक आयोजन, दांपत्य में सुकून: परिवार के साथ किसी करीबी रिश्तेदार के घर मांगलिक या धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने की रूपरेखा बन सकती है. वहीं लव और मैरिड लाइफ में दिन बेहद सुकून भरा रहेगा; जीवनसाथी के साथ एकांत में क्वालिटी टाइम बिताने से दिनभर की सारी मानसिक उलझनें और थकान काफूर हो जाएंगी.

कला, खेल और शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन: विद्यार्थी वर्ग, कलाकार और खिलाड़ी (Sports Persons) अपनी-अपनी विधा में खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए पूरे समर्पण से जुटे रहेंगे; आपकी निरंतर साधना प्रतियोगिता में आगे रखेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नौवें भाव का चंद्रमा आपको ऊर्जावान और प्रफुल्लित बनाए रखेगा. यात्रा के दौरान खानपान में स्वच्छता बरतें, मौसमी फलों का सेवन करें और आध्यात्मिक शांति के लिए थोड़ा समय ईश-वंदना व ध्यान में लगाएं.

लकी कलर: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)
लकी नंबर: 3
अनलकी नंबर: 9

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और नवम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा भाग्य का अटूट साथ पाने हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत आराधना करें. गणेश जी को 21 दूर्वा दल अर्पित कर 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. भगवान विष्णु को पीले या सफेद पुष्प चढ़ाएं और शिव मंदिर में जाकर कच्चा दूध व गंगाजल अर्पित करें. 

इसके साथ ही किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा, पालक या भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं और किसी जरूरतमंद छात्र को कॉपी, पेन या पीले/हरे वस्त्र भेंट करें. इस उपाय से फंसा हुआ धन शीघ्र वापस मिलेगा, पैतृक कारोबार में लगातार बरकत होगी और घर-परिवार में मांगलिक खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Nov 2026 03:55 AM (IST)
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