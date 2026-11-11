Aaj Ka Dhanu Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से बारहवें भाव यानी द्वादश भाव (हानि, व्यय, विदेश, कानूनी अड़चनें, यात्रा कष्ट, अपमान व मानसिक चिंता स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं.

बारहवें भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते आज आपको कदम-कदम पर सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी. किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी, अनैतिक या संदिग्ध कार्यों से पूरी दूरी बनाकर रखें, अन्यथा सामाजिक व सार्वजनिक स्तर पर अपमान का सामना करना पड़ सकता है; अपने विवेक और आत्मसंयम को बनाए रखना ही आज आपको संकटों से बचाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)

दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से बारहवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Business Partnership & Travel Irritation)

कोलेबोरेशन टूटने से सेल में गिरावट का खतरा: बाजार में किसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक साझेदार या पार्टी के साथ तालमेल बिगड़ने से आपकी पार्टनरशिप प्रभावित हो सकती है. इसका सीधा असर आपके उत्पादों की बिक्री (Sales) पर अचानक पड़ सकता है; इसलिए संवाद में पारदर्शिता रखें और विवादों को बातचीत से सुलझाएं.

दूसरों के भरोसे न बैठें, सक्रियता जरूरी: व्यापार के मामलों में हाथ पर हाथ रखकर बैठना या कर्मचारियों व सहयोगियों के भरोसे काम छोड़ना भारी आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है. हर छोटे-बड़े सौदे और इन्वेंट्री पर खुद सीधी नजर रखें.

कारोबारी यात्रा में रुकावटें व झुंझलाहट: व्यावसायिक यात्रा (Business Travelling) के दौरान अचानक असुविधाएं या बाधाएं सामने आ सकती हैं. यात्रा की थकान और असुविधा के कारण क्लाइंट मीटिंग में चिड़चिड़ापन या गुस्सा जाहिर करने से बचें, अन्यथा बना-बनाया सौदा हाथ से निकल सकता है.

करियर और नौकरी (Workplace Errors & Overthinking)

कार्यों में गलतियां पकड़ में आएंगी, सुधार पहली प्राथमिकता: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए कार्यक्षेत्र में आज का दिन कठिन रह सकता है. आपके द्वारा किए गए कार्यों में सीनियर्स कई गलतियां निकाल सकते हैं; ऐसे में बहस करने के बजाय अपनी भूल स्वीकार करें और उसे तुरंत सुधारने को प्राथमिकता दें.

अनावश्यक विचारों और ओवरथिंकिंग से बचें: दफ्तर में व्यर्थ के मुद्दों पर गहराई से सोचने और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने से बचें. फिजूल की बातों में ऊर्जा खपाने से मानसिक तनाव बढ़ेगा और आपका फोकस मूल जिम्मेदारियों से भटक जाएगा.

राजनीतिक व सामाजिक स्तर पर ऊर्जा की कमी: सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका ऊर्जा स्तर (Energy Level) काफी गिरा हुआ महसूस होगा. किसी भी विवादित बयान या बहसबाजी से खुद को दूर रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Responsibilities, Exam Stress & Health)

जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें, परिवार को दें समय: घरेलू जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और धैर्यपूर्वक पूरा करने का प्रयास करें. काम के चक्कर में परिजनों और जीवनसाथी को पर्याप्त समय न देने से घर में गलतफहमी और अनबन की स्थिति बन सकती है.

अपेक्षा से कम रिजल्ट पर छात्र न हों निराश: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का परिणाम या मॉक टेस्ट स्कोर उनकी उम्मीद से सामान्य रह सकता है. मनचाहा रिजल्ट न मिलने पर अवसाद या डिप्रेशन में जाने के बजाय अपनी कमियों का विश्लेषण करें और दोबारा तैयारी में जुट जाएं.

स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान: बारहवें चंद्रमा के कारण आंखों में जलन, अनिद्रा, पैरों में दर्द और मानसिक बेचैनी की समस्या हो सकती है. रात को समय पर सोएं, पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

लकी कलर: व्हाइट (सफेद)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 6

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और द्वादश भाव के चंद्रमा के अनिष्ट प्रभावों को शांत करने तथा मान-सम्मान व मानसिक शांति की रक्षा हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत पूजा-अर्चना करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा दल अर्पित कर 'ॐ गं गणपतये नमः' का 108 बार जप करें.

भगवान शिव का गंगाजल में काले तिल और थोड़ा सा दूध मिलाकर अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें. इसके साथ ही किसी जरूरतमंद या कुष्ठरोगी को साबुत मूंग, हरी सब्जियां या सफेद व हरे वस्त्र का दान करें तथा गाय को हरा चारा अथवा पालक खिलाएं. इससे अनपेक्षित आर्थिक नुकसान से बचाव होगा, कार्यक्षेत्र की गलतियां सुधरेंगी और मन शांत रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.