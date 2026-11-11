Aaj Ka Makar Rashifal 11 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दिनभर आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी एकादश भाव (आय, लाभ, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई-बहन, सामाजिक नेटवर्क, कर्तव्य सिद्धि व उपलब्धि स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं.

एकादश भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के प्रभाव से आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान मिलेगी और आय के नए स्रोत विकसित होंगे. आज के दिन आपको अपने व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों को पहचान कर उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना होगा; आपकी लगन और अनुशासन से अटके हुए कार्यों में अप्रत्याशित सफलता के योग बनेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 11 November 2026)

दिनांक: 11 नवंबर 2026, बुधवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि दोपहर 03:54 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल तृतीया तिथि

नक्षत्र: सुबह 11:38 बजे तक अनुराधा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात ज्येष्ठा नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, अतिगंड योग और सर्वामृत योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर वृश्चिक राशि (आपकी राशि से ग्यारहवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Big Deals & Strategic Promotion)

सर्वामृत योग से बड़ी डील फाइनल व निवेश की प्लानिंग: अतिगंड और सर्वामृत योग के शुभ संयोग से व्यापारी वर्ग यदि अपने उत्पादों की गुणवत्ता (Quality Control) पर पैनी नजर रखेगा, तो कोई बहुत बड़ा कारोबारी अनुबंध या डील पक्की हो सकती है. भविष्य के लिए नया पूंजी निवेश (Investment Planning) करने हेतु ग्रह स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं.

नए स्टार्टअप्स में प्रचार-प्रसार पर करें बजटिंग: यदि आपने हाल ही में कोई नया व्यापार या स्टार्टअप शुरू किया है, तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए बजट तैयार रखना जरूरी होगा. अचानक बड़ा वित्तीय बोझ न पड़े, इसलिए अभी से थोड़ा-थोड़ा फंड निकालकर विज्ञापन (Advertisement) में व्यवस्थित रूप से लगाएं.

सामाजिक व राजनीतिक यात्राएं: सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए संपर्कों के विस्तार हेतु किसी आधिकारिक या जनसंपर्क यात्रा (Travelling) की रूपरेखा बन सकती है, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी.

करियर और नौकरी (Office Competitors & Talent Showcase)

कार्यस्थल पर विरोधियों पर विजय: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए दिन शानदार रहेगा. दफ्तर में आपके काम की गुणवत्ता और रणनीति के आगे विरोधी व प्रतिद्वंद्वी (Competitors) पस्त हो जाएंगे और आप अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में सफल रहेंगे.

रुकावटों से विचलित न हों, प्रतिभा दिखाने का स्वर्णिम अवसर: ऑफिशियली वर्क में अचानक छोटी-मोटी अड़चनें आने से मन थोड़ा अशांत हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं. समय आपके अनुकूल चल रहा है; यह दौर अपनी वास्तविक कार्यकुशलता और प्रतिभा को मैनेजमेंट के सामने साबित करने का सुनहरा मौका है, इसलिए पूरी निष्ठा से जुटे रहें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Surprises, Romance & Study Dreams)

परिवार से खास सरप्राइज, दांपत्य में रोमांस की बहार: पारिवारिक मोर्चे पर दिन बेहद सुखद रहेगा; घर के किसी सदस्य या अपने खास व्यक्ति से अचानक कोई प्यारा सरप्राइज मिल सकता है. लव और मैरिड लाइफ में रोमांच व ताजगी बनी रहेगी तथा पार्टनर के साथ यादगार रोमांटिक पल बीतेंगे.

टैलेंट और सही गाइडेंस से लक्ष्य भेदेंगे छात्र: विद्यार्थी वर्ग अपने हुनर और गुरुजनों व मेंटर्स के सटीक मार्गदर्शन के बल पर अपने सपनों को साकार करने में कामयाब होंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की दिशा में उठाया गया कदम सकारात्मक परिणाम देगा.

स्वास्थ्य और ऊर्जा का संतुलन: ग्यारहवें भाव के चंद्रमा के कारण शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक संतुलन बना रहेगा. काम की अधिकता के बीच नियमित अंतराल पर पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग व ध्यान को अपनी दिनचर्या में बनाए रखें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 1

बुधवार विशेष अचूक उपाय: आज बुधवार और एकादश भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि तथा करियर व व्यापार में स्थायी लाभ की प्राप्ति हेतु प्रातः काल भगवान श्रीगणेश की विधिवत पूजा करें. गणपति बप्पा को 21 दूर्वा दल और बेसन के मोदक या गुड़-चने का भोग अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' अथवा 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

भगवान शिव का जलाभिषेक कर उन्हें बेलपत्र चढ़ाएं. इसके साथ ही किसी गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा, पालक या भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं और किसी जरूरतमंद को हरे वस्त्र या साबुत मूंग का दान करें. इस उपाय से कार्यक्षेत्र की समस्त बाधाएं दूर होंगी, आर्थिक उन्नति के द्वार खुलेंगे और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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