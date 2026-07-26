Kamika Ekadashi 2026: एकादशी से पहले घर में कर लें ये 5 काम, दूर होगी दरिद्रता

Kamika Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए विशेष माना जाता है. सावन महीने में आने वाली कामिका एकादशी 9 अगस्त 2026 को मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्रद्धा से व्रत करने से मन को शांति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

कामिका एकादशी से पहले घर की साफ-सफाई और कुछ धार्मिक उपाय करने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे घर का वातावरण सकारात्मक रहता है और नकारात्मकता दूर करने में मदद मिलती है. आइए जानते हैं ऐसे 5 काम, जिन्हें आप 9 अगस्त की कामिका एकादशी से पहले कर सकते हैं.

घर की अच्छी तरह सफाई करें

कामिका एकादशी से पहले घर के कोने-कोने की सफाई कर लें। खासतौर पर पूजा घर, रसोई, मुख्य दरवाजे और खिड़कियों के आसपास गंदगी जमा न होने दें। धार्मिक मान्यताओं में साफ-सुथरे घर को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।

पूजा घर को व्यवस्थित करें

एकादशी से पहले पूजा घर की सफाई करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को साफ कपड़े से साफ करें. पुराने फूल, माला और पूजा सामग्री को हटा दें। इसके बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर उनका स्मरण करें.

घर से टूटी और बेकार चीजें हटाएं

धार्मिक और वास्तु मान्यताओं में लंबे समय से पड़ी टूटी-फूटी या बेकार चीजों को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता. इसलिए कामिका एकादशी से पहले ऐसी चीजों को छांटकर हटा सकते हैं. खासकर टूटे बर्तन, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और बेकार कबाड़ को घर में जमा करके न रखें.

मुख्य द्वार की सफाई करें

घर का मुख्य दरवाजा घर में प्रवेश का प्रमुख स्थान माना जाता है. कामिका एकादशी से पहले मुख्य द्वार को अच्छी तरह साफ करें. चाहें तो दरवाजे के पास दीपक जला सकते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इससे घर में शुभता का वातावरण बना रहता है.

तुलसी के पौधे की सेवा करें

भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना जाता है. कामिका एकादशी से पहले तुलसी के पौधे की साफ-सफाई करें और उसके आसपास गंदगी न रहने दें. सुबह तुलसी को जल अर्पित करके भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं. धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की पूजा से घर में सकारात्मकता बनी रहती है.

धार्मिक मान्यताओं में इन उपायों को सकारात्मकता और शुभता से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, यह दावा नहीं किया जा सकता कि केवल इन उपायों से आर्थिक परेशानी या दरिद्रता निश्चित रूप से दूर हो जाती है. आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए मेहनत, सही वित्तीय योजना और समझदारी से लिए गए फैसले भी जरूरी हैं.

कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का महत्व

कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप, दान और जरूरतमंदों की मदद करना शुभ माना जाता है. इस दिन श्रद्धालु अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखते हैं. भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने और विष्णु मंत्र का जाप करने की भी परंपरा है.

FAQ

कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु को क्या चढ़ाना शुभ माना जाता है?

भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का विशेष महत्व माना जाता है. इसके अलावा पीले फूल और फल भी अर्पित किए जा सकते हैं.

क्या कामिका एकादशी से पहले घर की सफाई करना शुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित रखना शुभ माना जाता है. इससे घर में सकारात्मक और शांत वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है.

कामिका एकादशी पर कौन-सा मंत्र जपना चाहिए?

भगवान विष्णु की आराधना के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप श्रद्धा के साथ किया जा सकता है.

क्या इन उपायों से दरिद्रता दूर हो जाती है?

धार्मिक मान्यताओं में इन उपायों को शुभता और सकारात्मकता से जोड़ा जाता है. हालांकि, आर्थिक परेशानियां केवल किसी धार्मिक उपाय से निश्चित रूप से दूर नहीं होतीं. इसके लिए मेहनत और सही आर्थिक योजना भी जरूरी है.

कामिका एकादशी पर तुलसी का क्या महत्व है?

तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है. इसलिए एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करना धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है.

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