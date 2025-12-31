हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPM मोदी की कलाई पर बंधा 'काला धागा' कोई साधारण धागा नहीं? इसके रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान!

PM मोदी की कलाई पर बंधा 'काला धागा' कोई साधारण धागा नहीं? इसके रहस्य जानकर रह जाएंगे हैरान!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के शीर्ष नेताओं में शामिल है. सालों से वह अपनी दाहिनी कलाई पर काला धागा बांधते आ रहे हैं. सामान्य से दिखने वाले इस धागे के पीछे का रहस्य जानकार आप भी हैरान हो जाएंगे.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 31 Dec 2025 04:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व के उन शीर्ष नेताओं में शुमार हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए दुनिया बेताब रहती है. उनके पहनावे, भाषण और उनकी जीवनशैली पर वैश्विक मीडिया की नजर रहती है.

लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दशकों से उनकी दाहिनी कलाई पर एक मामूली सा 'काला धागा' (Black Thread) बंधा रहता है?

करोड़ों की घड़ी या महंगे आभूषणों के बजाय, विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली और लोकप्रिय नेताओं में से एक होने के बावजूद मोदी इस धागे को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? इसके पीछे का रहस्य और आध्यात्मिक तथ्य आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा. 

अंबा माता का वो 'सिद्ध' आशीर्वाद, वडनगर से दिल्ली तक का सफर

इस रहस्य की पहली कड़ी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मस्थान वडनगर (गुजरात) से जुड़ती है. यहां स्थित मां अंबा (मां वाराही) का मंदिर मोदी परिवार की गहरी आस्था का केंद्र है. प्रधानमंत्री मोदी बचपन से ही मां शक्ति के अनन्य उपासक रहे हैं.

धार्मिक विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोई साधारण धागा नहीं है. इसे विशेष तिथियों पर, खासकर नवरात्रि के दौरान, अत्यंत गोपनीय मंत्रों के साथ 'अभिमंत्रित' किया जाता है. माना जाता है कि यह धागा सीधे मां शक्ति की ऊर्जा का संवाहक है.

मोदी इसे एक 'प्रसाद' और 'रक्षा कवच' के रूप में पहनते हैं. यह धागा उनकी सांस्कृतिक जड़ों और उस शक्ति के प्रति समर्पण का प्रतीक है.

ऊर्जा संरक्षण का विज्ञान: काला रंग और 'Aura' की सुरक्षा

अक्सर लोग इसे केवल 'अंधविश्वास' मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों और आधुनिक मनोविज्ञान में रंगों का विशेष महत्व बताया गया है-

नकारात्मक ऊर्जा: भौतिक विज्ञान के अनुसार काला रंग ऊष्मा और प्रकाश का सबसे बड़ा अवशोषक (Absorber) है. आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि काला रंग बाहरी दुनिया की नकारात्मक तरंगों और 'नजर दोष' को सोख लेता है.

आभामंडल (Aura) की सुरक्षा: प्रधानमंत्री हर दिन लाखों लोगों के संपर्क में आते हैं. तंत्र शास्त्र के अनुसार, यह काला धागा व्यक्ति के आभामंडल को सुरक्षित रखता है, जिससे मानसिक एकाग्रता भंग नहीं होती.

नवरात्रि की वो 9 दिनों की गुप्त साधना का सच

एक रोचक जानकारी यह है कि पीएम मोदी इस धागे को अपनी मर्जी से कभी नहीं बदलते. वे इसे साल में केवल दो बार, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के समय ही बदलते हैं.

मोदी पिछले कई दशकों से नवरात्रि के दौरान 9 दिनों का कठिन उपवास रखते हैं. जानकारों का कहना है कि साधना के इन 9 दिनों में जब शरीर और मन अपनी उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था में होता है, तब वे मंदिर से आए नए अभिमंत्रित धागे को धारण करते हैं.

यह धागा उनके आध्यात्मिक अनुशासन और अटूट संकल्प शक्ति का जीवंत प्रमाण है.

ज्योतिषीय रहस्य: शनि और राहु की चाल पर नियंत्रण?

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली और उनके जीवन की चुनौतियों को देखते हुए यह धागा अत्यंत महत्वपूर्ण है:

शनि देव का प्रभाव: काला रंग शनि का प्रतीक है, जो कर्म, न्याय और जनता के कारक हैं. मोदी की कार्यशैली में जो 'लोहे जैसा अनुशासन' दिखता है, ज्योतिषी उसे शनि के शुभ प्रभाव से जोड़ते हैं.

अदृश्य शत्रुओं से बचाव: राजनीति और कूटनीति में हमेशा गुप्त चुनौतियां रहती हैं. माना जाता है कि सिद्ध किया गया काला धागा राहु जैसे छाया ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करता है.

मॉडर्न लीडरशिप और सनातन परंपरा का संगम

आज के 'डिजिटल इंडिया' के युग में, मोदी का यह धागा एक वैश्विक संदेश देता है,'विरासत भी, विकास भी'. यह दुनिया को दिखाता है कि आप तकनीक के शिखर पर होकर भी अपनी प्राचीन संस्कृति का गर्व से पालन कर सकते हैं.

यह उनके लिए कोई 'पर्सनल ब्रांडिंग' नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है.

FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न: क्या प्रधानमंत्री मोदी इस धागे को कभी उतारते हैं?
उत्तर: सार्वजनिक जीवन में मोदी जी को कभी बिना इस धागे के नहीं देखा गया है. यह उनकी व्यक्तिगत आस्था का अभिन्न अंग है.

प्रश्न: क्या यह धागा उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है?
उत्तर: सीधे तौर पर नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शांति और सुरक्षा का भाव मानसिक स्पष्टता देता है, जो अंततः शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है.

प्रश्न: क्या इस धागे को कोई भी बांध सकता है?
उत्तर: हां, सनातन परंपरा में सुरक्षा और सकारात्मकता के लिए कोई भी व्यक्ति मंदिर से सिद्ध किया गया काला धागा पहन सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 31 Dec 2025 04:13 PM (IST)
Tags :
Hinduism PM Modi Astrology

Frequently Asked Questions

प्रधानमंत्री मोदी अपनी दाहिनी कलाई पर काला धागा क्यों पहनते हैं?

माना जाता है कि यह धागा अंबा माता का आशीर्वाद है, जिसे नवरात्रि के दौरान मंत्रों के साथ अभिमंत्रित किया जाता है। यह उनकी सांस्कृतिक जड़ों और शक्ति के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

काला धागा ऊर्जा संरक्षण में कैसे मदद करता है?

काला रंग नकारात्मक ऊर्जा और 'नजर दोष' को सोख लेता है। यह व्यक्ति के आभामंडल को सुरक्षित रखता है, जिससे मानसिक एकाग्रता भंग नहीं होती।

प्रधानमंत्री मोदी इस धागे को कितनी बार बदलते हैं?

वे इसे साल में केवल दो बार, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के समय बदलते हैं। वे इन 9 दिनों का कठिन उपवास भी रखते हैं।

क्या इस धागे का ज्योतिषीय महत्व है?

माना जाता है कि काला रंग शनि का प्रतीक है, जो कर्म और न्याय के कारक हैं। यह धागा राहु जैसे छाया ग्रहों के प्रतिकूल प्रभाव को भी कम कर सकता है।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
Advertisement

वीडियोज

Khaleda Zia Demise: हिंसक तनाव के बीच बांग्लादेश जाएंगे विदेश मंत्री... मौका या खतरा? | ABPLIVE
2026 की Biggest Upcoming Hindi Films: Dhurandhar 2, Ikkis, Border 2, Battle of Galwan, Mardaani 3
Mamata Banerjee: BJP और TMC पूर्व सदस्य के आरोपों के बीच ममता का जवाब |ABPLIVE
West Bengal News: TMC का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग | SIR | Election Commission
Top Headlines: 2025 की 25 बड़ी खबरें फटाफट | Gig Workers Strike | New Year | Chamoli Tunnel |Weather
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
पेन किलर निमोस्लाइड पर सरकार ने लगाया बैन, कहा- '100 MG से ज्यादा...'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
महाराष्ट्र महानगर पालिका LIVE: नए साल से पहले BJP के लिए खुशखबरी, बिना वोटिंग इन सीटों पर जीती
क्रिकेट
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
इन देशों ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर दिया अपनी टीम का एलान, इस बार टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी 20 टीमें
बॉलीवुड
'बहुत मैसेज करते थे..' भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर कॉमेंट कर बुरी तरह फंसी ये हसीना, अब देने पड़ी सफाई
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
ट्रेंडिंग
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ढाई साल बाद रिहा होने पर इजरायली सैनिक से लिपटकर रोया फिलिस्तीनी मुस्तफा- वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
शिक्षा
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
2026 में करें सिर्फ फ्री में होने वाले ये ऑनलाइन कोर्स, कसम से लाइफ हो जाएगी सेट
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Embed widget