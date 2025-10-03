हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPapankusha Ekadashi 2025 Paran: पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण कब करें, यहां देखिए सही समय

Papankusha Ekadashi 2025 Paran: पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण कब करें, यहां देखिए सही समय

Papankusha Ekadashi 2025 Paran: पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु भक्तों से सारे कष्ट हर लेते हैं. लेकिन व्रत का फल तभी मिलता है, जब पारण सही समय पर किया जाए. जानें पारण का टाइम.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 03 Oct 2025 01:01 PM (IST)
Papankusha Ekadashi 2025 Paran: पापांकुशा एकादशी का व्रत शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 को है. इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु अपने भक्तों से सारे कष्ट हर लेते हैं और नरक की यातनाओं से मुक्ति देते हैं. इसलिए कहा जाता है कि, आश्विन मास के शुक्ल की इस एकादशी व्रत का फल ना सिर्फ जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी भक्तों का कल्याण करता है.

पापांकुशा एकादशी व्रत भक्तों के जन्म-जन्मांतर के पापों को नाश करती है. इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने का विधान है. व्रत रख कर भक्त विधि-विधान से श्रीहरि की पूजा करते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं. लेकिन कोई भी व्रत तभी सफल और संपन्न माना जाता है, जब व्रत का पारण सही विधि और सही समय पर किया जाए. इसलिए यह जान लीजिए पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले लोग कब, कैसे और किस समय करें व्रत का पारण (Ekadashi Vrat Paran).

पापांकुशा एकादशी व्रत पारण तिथि और समय

पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण शनिवार, 4 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा. पारण के लिए सुबह 6 बजकर 23 मिनट से 8 बजकर 44 मिनट का समय रहेगा. इस समय के भीतर व्रत का पारण कर लें.

पारण में क्या खाएं- एकादशी व्रत के पारण में चावल, घी, शहद, सूखे मेवे और आंवला जैसी चीजें खा सकते हैं. आप भगवान को चढ़ाया प्रसाद खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं.

कैसे करें पारण (Ekadashi Paran Vidhi)

एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है. 4 अक्टूबर को सुबह जल्दी उठकर स्नानादि करें और साफ कपड़े पहन लें. इसके बाद भगवान विष्णु का अभिषेक करें, फल-फूल अर्पित करें, मंत्र जाप करें और आरती के साथ पूजा का समापन करें. इसके बाद ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा दें और फिर व्रत का पारण कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 03 Oct 2025 01:01 PM (IST)
Ekadashi Vrat. Paran Vishnu Ji Ekadashi Vrat 2025 Papankusha Ekadashi 2025
