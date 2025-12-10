हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPanjatan Pak: इस्लाम धर्म में पंजतन पाक क्या है? जिनसे जुड़ी है हर मुसलमान की आस्था!

Panjatan Pak: इस्लाम धर्म में पंजतन पाक क्या है? जिनसे जुड़ी है हर मुसलमान की आस्था!

Panjatan Pak in Islam: इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जिसके अनुयायी दुनियाभर में हैं. इस्लाम में पंजतन पाक क्या है? इसके बारे में बहुत से कम ही लोगों को पता है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 10 Dec 2025 06:43 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Panjatan Pak in Islam: इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म, जिसके अनुयायी एकमात्र अल्लाह को ही मानते हैं. इस्लाम धर्म में पंजतन पाक (Panjtank Pak) के बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं होगा. इस लेख के जरिए हम पंजतन पाक के बारे में जानेंगे. 

इस्लाम धर्म में पंजतन पाक का अर्थ इस्लाम के 5 पवित्र व्यक्ति हैं. ये पांचों ही व्यक्ति शिया और सुन्नी दोनों मुसलमानों के लिए ही पूजनीय है. लेकिन शिया मुस्लमानों में इन नामों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है, इन्हें 'अल्लाह का परिवार अहल अल-बेत' भी कहा जाता है, जो अल्लाह के बेहद करीबी माने जाते हैं. 

पंजतन पाक कौन हैं? Who are the Panjatan Pak

  1. पैगंबर मुहम्मद (PBUH) अल्लाह के आखिरी पैगंबर
  2. फातिमा जहरा (RA) पैगंबर साहब की बेटी
  3. अली इब्न अबी तालिब (RA) पैगंबर साहब के दामाद और चचेरे भाई
  4. इमाम हसन (RA) पैगंबर साहब के पोते अली फातिमा के बेटे
  5. इमाम हुसैन (RA) पैगंबर साहब के पोते और अली फातिमा के बेटे

पंजतन पाक (पवित्र पांच नाम) इस्लाम में आध्यात्मिक और पारिवारिक संबंध सौहार्द को दर्शाता है. पैंगबर के जीवन में घटित होने वाली अनेक घटनाओं की वजह से उन्हें यह दर्जा मिला. ये ऐतिहासिक घटनाएं पवित्र कुरान में दर्ज होने के साथ-साथ कुरान की आयतों और पैगंबर मुहम्मद के कथनों में भी दर्ज है. 

दुनियाभर का प्रत्येक मुसलमान इन पांच महान व्यक्तियों के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा भावना रखता है. 

जैसा कि हमने आपको बताया कि, सुन्नी मुसलमानों के लिए पंजतन पाक एकता और प्रेरणा के प्रतीक माने जाते हैं. सुन्नी मुसलमान मुख्यता विशेष प्रार्थनाओं और दुआओं के जरिए पंजतन पाक के प्रति अपनी गहरी आस्था को दर्शाता हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 10 Dec 2025 06:43 PM (IST)
Frequently Asked Questions

सुन्नी मुसलमान पंजतन पाक के प्रति अपनी आस्था कैसे दर्शाते हैं?

सुन्नी मुसलमान मुख्य रूप से विशेष प्रार्थनाओं और दुआओं के जरिए पंजतन पाक के प्रति अपनी गहरी आस्था को दर्शाते हैं। वे उन्हें एकता और प्रेरणा के प्रतीक मानते हैं।

