Panchak 2025: इन 10 कामों पर नहीं पड़ता पंचक का प्रभाव, बेझिझक कर सकते हैं

Panchak 2025: इन 10 कामों पर नहीं पड़ता पंचक का प्रभाव, बेझिझक कर सकते हैं

Panchak 2025: चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशियों से होकर गुजरता है तब पंचक लगता है. यह अवधि 5 नक्षत्रों धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती में आती है, जिसे पंचक कहते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Nov 2025 10:01 PM (IST)
Panchak 2025: हिंदू धर्म में पांच दिनों के पंचक काल को अशुभ माना जाता है. मान्यता है कि, पंचक के दौरान ग्रहों की चाल और चंद्रम की स्थित ऐसी होती है, जिससे पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बढ़ जाता है. इसलिए पंचक के 5 दिनों में कई कार्य वर्जित माने जाते हैं. विशेषकर पंचक में वाहन-जमीन की खरीदारी, भूमि पूजन, मांगलिक कार्य, निवेश आदि जैसे कार्यों को टाल दिया जाता है.

पंचक में कौन से काम कर सकते हैं

ऐसा माना जाता है कि, पंचक के समय किए गए कामों में अपेक्षित फल नहीं मिलता है. लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें आप बिना झिझक पंचक के दौरान भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे 10 कामों के बारे में.

  1. पंचक के दौरान आप घर या मंदिर में दैनिक पूजा-पाठ कर सकते हैं. इसमें आप देवी-देवताओं की आरती, मंत्र जाप और नियमित पूजा-पाठ सामान्य रूप से कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है.
  2. सोमवार को शुरू होने वाले पंचक को राज पंचक कहा जाता है. अगर पंचक की शुरुआत सोमवार के दिन हुई तो इसमें भी सभी कार्य कर सकते हैं. क्योंकि इसे शुभ माना जाता है.
  3. बुधवार के दिन शुरू होने वाला पंचक भी दोषरहित माना जाता है. इसलिए इस पंचक के दौरान भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं.
  4. वहीं गुरुवार के दिन से शुरू होने वाले पंचक को गुरु पंचक कहा जाता है. यह पंचक भी शुभ होता है और इसमें भी सारे कार्य किए जा सकते हैं.
  5. पंचक के दौरान आप घर पर धार्मिक अनुष्ठान जैसे सत्यनारायण कथा, शिव चर्चा, हवन आदि जैसे अनुष्ठान करा सकते हैं. हालांकि इसके लिए पहले किसी जानकार विद्वान से सलाह लेना उचित रहेगा.
  6. पंचक काल में आप नियमित रूप से तुलसी पूजन भी कर सकते हैं.
  7. पंचक के दौरान आप दान-पुण्य जैसे काम भी कर सकते हैं. पंचक काल में गरीब या जरूरतमंदों में अन्न, फल, वस्त्र या धन आदि का दान देना शुभ होता है.
  8. पंचक के दौरान पवित्र नदी में स्नान करना या घर पर नियमित स्नान के बाद सूर्य देव को जल से अर्घ्य देना भी शुभ माना जाता है.
  9. पंचक के दौरान कोई व्रत या उत्सव जैसे एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष व्रत, शिवरात्रि आदि पड़ जाए तो इन्हें भी आप कर सकते हैं. पंचक का प्रभाव व्रत-त्योहारों पर नहीं पड़ता है.
  10. इसके अलावा कुछ ऐसे जरूरी कार्य जोकि पंचक के दौरान पड़ जाए और उन्हें करना आवश्यक हो तो जरूरी उपायों के साथ उन्हें संपन्न किया जा सकता है. इसके लिए किसी पंडित से सलाह जरूर लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 06 Nov 2025 10:01 PM (IST)
Panchak Panchak 2025
